অনুকম্পামূলক নিযুক্তি সন্দৰ্ভত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায়দান

অনুকম্পামূলক নিযুক্তি সন্দৰ্ভত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায়দান
কৰ্তৃপক্ষৰ বিলম্বৰ বাবে মৃত কৰ্মচাৰীৰ পৰিয়ালৰ যোগ্য লোক অনুকম্পামূলক নিযুক্তিৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব নোৱাৰিব ।
Published : August 13, 2026 at 1:02 PM IST
নতুন দিল্লী : অনুকম্পামূলক নিযুক্তিক যদিও কোনো ব্যক্তিয়ে নিজৰ অধিকাৰ বুলি দাবী কৰিব নোৱাৰে কিন্তু ই এগৰাকী মৃত কৰ্মচাৰীৰ পৰিয়ালক তাৎক্ষণিকভাৱে আৰ্থিক সহায় আগবঢ়োৱাৰ উদ্দেশ্যে গ্ৰহণ কৰা এই কল্যাণমূলক ব্যৱস্থা ।
সেয়েহে এই আঁচনি ন্যায়সংগত আৰু যুক্তিসংগতভাৱে প্ৰযোজ্য কৰিব লাগে । যাতে ইয়াৰ মূল উদ্দেশ্যৰ পৰিৱৰ্তন নহয় । উচ্চতম ন্যায়ালয়ে বুধবাৰে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায়দান আগবঢ়াই এই কথা উল্লেখ কৰে ।
ন্যায়াধীশ অৰবিন্দ কুমাৰ আৰু বিপুল এম পাঞ্চোলিৰে গঠিত বিচাৰপীঠে কয় যে অনুকম্পামূলক নিযুক্তিৰ বাবে আবেদন কৰা মৃত কৰ্মচাৰীৰ পৰিয়ালৰ যোগ্যজনক কেৱল কৰ্তৃপক্ষৰ বিলম্বৰ বাবে বয়সৰ সীমা পাৰ হোৱাৰ অজুহাতত বঞ্চিত কৰিব নোৱাৰি ।
এক গুৰুত্বপূৰ্ণ গোচৰৰ শুনানিৰ সময়ত ন্যায়াধীশে এই মন্তব্য আগবঢ়ায় । ঘটনাটো ৱেষ্টাৰ্ণ ক'লফিল্ডছ লিমিটেডৰ এগৰাকী কৰ্মচাৰীৰ পুত্ৰৰ সৈতে জড়িত । মৃত কৰ্মচাৰীজন ড'জাৰ অ'পাৰেটৰ হিচাপে প্ৰায় ৩৬ বছৰ সেৱা আগবঢ়োৱাৰ পিছত ২০২০ চনৰ ১৭ ডিচেম্বৰত কৰ্মৰত অৱস্থাতে মৃত্যুমুখত পৰে । পিতৃৰ বিয়োগৰ দিনটোত পুত্ৰৰ বয়স আছিল ৩৪ বছৰ ১০ মাহ ১২ দিন ।
কিন্তু পুত্ৰই অনুকম্পামূলক নিযুক্তিৰ বাবে আবেদন কৰাৰ সময়লৈ ৩৫ বছৰ অতিক্ৰম কৰে । ৰাষ্ট্ৰীয় কয়লা মজুৰি চুক্তি-VIৰ ধাৰা ৯.৩.৪ অনুসৰি ৩৫ বছৰ বয়সৰ সীমা নিৰ্ধাৰিত থকাৰ দোহাই দি কৰ্তৃপক্ষই তেওঁৰ অনুকম্পামূলক নিযুক্তি আবেদন নাকচ কৰে ।
এই সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে কৰা আবেদনৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰি উচ্চতম ন্যায়ালয়ে স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে আবেদনৰ উত্তৰ দিয়াত কৰ্তৃপক্ষই অযথা পলম কৰাৰ বাবে আবেদনকাৰীক বঞ্চিত কৰিব নোৱাৰি ।
ন্যায়ালয়ে সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষক আবেদনকাৰীক বয়সৰ ক্ষেত্ৰত যোগ্য বুলি গণ্য কৰি অনুকম্পামূলক নিযুক্তিৰ দাবী পুনৰ বিবেচনা কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে । আদালতে লগতে কয় যে এই ৰায়দানৰ প্ৰতিলিপি লাভ কৰাৰ ৮ সপ্তাহৰ ভিতৰত সকলো প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগিব । একেদৰে আবেদনকাৰী আন সকলো চৰ্ত পূৰণ কৰিলে পৰৱৰ্তী ৪ সপ্তাহৰ ভিতৰত তেওঁ নিযুক্তি দিয়াৰো উচ্চতম ন্যায়ালয়ে নিৰ্দেশ দিছে ।
লগতে পঢ়ক :