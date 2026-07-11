ETV Bharat / bharat

মণিপুৰত ৰাইজৰ ধনেৰে দলং নিৰ্মাণ; চুৰাচান্দপুৰ–চান্দেল সংযোগত নতুন অধ্যায়

প্ৰায় ৩-৪ কোটি টকা জনসাধাৰণৰ অনুদানেৰে নিৰ্মাণ কৰা এখন দলং ৷ ২০২৫ চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত নিৰ্মাণকাৰ্য আৰম্ভ হৈছিল ।

Manipur Khulmi Bridge
মণিপুৰত ৰাইজৰ ধনেৰে দলং নিৰ্মাণ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 11, 2026 at 9:16 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

তেজপুৰ : মণিপুৰত জনসাধাৰণৰ দান বৰঙণি আৰু একত্ৰিত প্ৰচেষ্টাৰে নিৰ্মাণ কৰা খুলমি দলং শনিবাৰে আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন কৰা হয় । এই দলংখন মণিপুৰৰ চুৰাচান্দপুৰ আৰু চান্দেল জিলা দুখনক সংযোগ কৰা এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সংযোগ ব্যৱস্থা হিচাপে বিবেচিত হৈছে ।

প্ৰায় ৩-৪ কোটি টকাৰ জনসাধাৰণৰ অনুদান সংগ্ৰহ কৰি নিৰ্মাণ কৰা এই দলংখনৰ কাম ২০২৫ চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত আৰম্ভ হৈছিল আৰু ২০২৬ চনৰ জুলাই মাহত সম্পূৰ্ণ হয় । দীৰ্ঘদিন ধৰি অপেক্ষা কৰি থকা এই দলংখন স্থানীয় বাসিন্দাসকলৰ বাবে এক উল্লেখযোগ্য সফলতা হিচাপে পৰিগণিত হৈছে ।

মণিপুৰত ৰাইজৰ ধনেৰে দলং নিৰ্মাণ (ETV Bharat Assam)

পূৰ্বতে ট্ৰাকত সৰু বাহন উঠাই নদী পাৰ কৰাই যাতায়াত ব্যৱস্থা চলিছিল । দলংখনৰ অভাৱত অঞ্চলবাসীয়ে শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেৱা, বজাৰ-সমাৰ আৰু আন আন অত্যাৱশ্যকীয় সেৱালৈ যাতায়াতত বহু সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছিল । কিন্তু এই নতুন দলংখন মুকলি হোৱাৰ ফলত যাতায়াত সহজ হোৱাৰ লগতে ব্যৱসায়-বাণিজ্য, আৰ্থ-সামাজিক বিকাশ আৰু দুয়োখন জিলাৰ মাজৰ সম্পৰ্ক অধিক সুদৃঢ় হ'ব বুলি আশা কৰা হৈছে ।

এই প্ৰকল্পক সম্প্ৰদায়ৰ ঐক্য, আত্মবিশ্বাস আৰু সমূহীয়া প্ৰচেষ্টাৰ এক উজ্জ্বল নিদৰ্শন হিচাপে অভিহিত কৰা হৈছে । শতাধিক লোকে আৰ্থিক অনুদান আৰু স্বেচ্ছাসেৱামূলক সহযোগিতাৰে এই সপোন বাস্তৱায়িত কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছিল ।

Manipur Khulmi Bridge
মণিপুৰত ৰাইজৰ ধনেৰে দলং নিৰ্মাণ (ETV Bharat Assam)

এই বিষয়ে কুকি ইনপি মণিপুৰৰ তথ্য আৰু প্ৰচাৰ সম্পাদক জাংহাওলুন হাওকিপে কয়, "এই দলংখন একান্ত প্ৰয়োজন আৰু অদম্য সংকল্পৰ ফল । চৰকাৰ ব্যৰ্থ হোৱাৰ বাবেই মানুহে নিজৰ জীৱন-জীৱিকাৰ স্বাৰ্থত নিজেই আগবাঢ়ি আহিবলগীয়া হৈছিল ।"

উদ্যোক্তাসকলে এই ঐতিহাসিক প্ৰকল্প সফল কৰি তোলাত অনুদান আৰু সহযোগিতা আগবঢ়োৱা প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ প্ৰতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰে । তেওঁলোকৰ মতে, এই দলং কেৱল এক যাতায়াতৰ মাধ্যম নহয়, বৰং জনসাধাৰণৰ ঐক্য, আত্মনিৰ্ভৰশীলতা আৰু সমূহীয়া উন্নয়নৰ এক স্থায়ী প্ৰতীক । খুলমি (LEI) দলঙে আগন্তুক সময়ত চুৰাচান্দপুৰ আৰু চান্দেল জিলাৰ মাজত সংযোগ বৃদ্ধি কৰাৰ লগতে অঞ্চলটোৰ সামগ্ৰিক উন্নয়ন আৰু অৰ্থনৈতিক কাৰ্যকলাপক নতুন গতি প্ৰদান কৰিব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰা হৈছে ।

লগতে পঢ়ক :উত্তপ্ত মণিপুৰৰ কান্তো ছাবাল; ৬ শতাধিক প্ৰতিবাদকাৰীক বাধা প্ৰদান নিৰাপত্তা বাহিনীৰ
লগতে পঢ়ক :মণিপুৰত ছয় নগা হত্যাকাৰীক বিচাৰি অভিযান, দুজনক আটক

TAGGED:

COMMUNITY FUNDED KHULMI BRIDGE
KHULMI BRIDGE INAUGURATED
মণিপুৰ
ইটিভি ভাৰত অসম
MANIPUR KHULMI BRIDGE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.