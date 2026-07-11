মণিপুৰত ৰাইজৰ ধনেৰে দলং নিৰ্মাণ; চুৰাচান্দপুৰ–চান্দেল সংযোগত নতুন অধ্যায়
প্ৰায় ৩-৪ কোটি টকা জনসাধাৰণৰ অনুদানেৰে নিৰ্মাণ কৰা এখন দলং ৷ ২০২৫ চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত নিৰ্মাণকাৰ্য আৰম্ভ হৈছিল ।
Published : July 11, 2026 at 9:16 PM IST
তেজপুৰ : মণিপুৰত জনসাধাৰণৰ দান বৰঙণি আৰু একত্ৰিত প্ৰচেষ্টাৰে নিৰ্মাণ কৰা খুলমি দলং শনিবাৰে আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন কৰা হয় । এই দলংখন মণিপুৰৰ চুৰাচান্দপুৰ আৰু চান্দেল জিলা দুখনক সংযোগ কৰা এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সংযোগ ব্যৱস্থা হিচাপে বিবেচিত হৈছে ।
প্ৰায় ৩-৪ কোটি টকাৰ জনসাধাৰণৰ অনুদান সংগ্ৰহ কৰি নিৰ্মাণ কৰা এই দলংখনৰ কাম ২০২৫ চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত আৰম্ভ হৈছিল আৰু ২০২৬ চনৰ জুলাই মাহত সম্পূৰ্ণ হয় । দীৰ্ঘদিন ধৰি অপেক্ষা কৰি থকা এই দলংখন স্থানীয় বাসিন্দাসকলৰ বাবে এক উল্লেখযোগ্য সফলতা হিচাপে পৰিগণিত হৈছে ।
পূৰ্বতে ট্ৰাকত সৰু বাহন উঠাই নদী পাৰ কৰাই যাতায়াত ব্যৱস্থা চলিছিল । দলংখনৰ অভাৱত অঞ্চলবাসীয়ে শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেৱা, বজাৰ-সমাৰ আৰু আন আন অত্যাৱশ্যকীয় সেৱালৈ যাতায়াতত বহু সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছিল । কিন্তু এই নতুন দলংখন মুকলি হোৱাৰ ফলত যাতায়াত সহজ হোৱাৰ লগতে ব্যৱসায়-বাণিজ্য, আৰ্থ-সামাজিক বিকাশ আৰু দুয়োখন জিলাৰ মাজৰ সম্পৰ্ক অধিক সুদৃঢ় হ'ব বুলি আশা কৰা হৈছে ।
এই প্ৰকল্পক সম্প্ৰদায়ৰ ঐক্য, আত্মবিশ্বাস আৰু সমূহীয়া প্ৰচেষ্টাৰ এক উজ্জ্বল নিদৰ্শন হিচাপে অভিহিত কৰা হৈছে । শতাধিক লোকে আৰ্থিক অনুদান আৰু স্বেচ্ছাসেৱামূলক সহযোগিতাৰে এই সপোন বাস্তৱায়িত কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছিল ।
এই বিষয়ে কুকি ইনপি মণিপুৰৰ তথ্য আৰু প্ৰচাৰ সম্পাদক জাংহাওলুন হাওকিপে কয়, "এই দলংখন একান্ত প্ৰয়োজন আৰু অদম্য সংকল্পৰ ফল । চৰকাৰ ব্যৰ্থ হোৱাৰ বাবেই মানুহে নিজৰ জীৱন-জীৱিকাৰ স্বাৰ্থত নিজেই আগবাঢ়ি আহিবলগীয়া হৈছিল ।"
উদ্যোক্তাসকলে এই ঐতিহাসিক প্ৰকল্প সফল কৰি তোলাত অনুদান আৰু সহযোগিতা আগবঢ়োৱা প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ প্ৰতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰে । তেওঁলোকৰ মতে, এই দলং কেৱল এক যাতায়াতৰ মাধ্যম নহয়, বৰং জনসাধাৰণৰ ঐক্য, আত্মনিৰ্ভৰশীলতা আৰু সমূহীয়া উন্নয়নৰ এক স্থায়ী প্ৰতীক । খুলমি (LEI) দলঙে আগন্তুক সময়ত চুৰাচান্দপুৰ আৰু চান্দেল জিলাৰ মাজত সংযোগ বৃদ্ধি কৰাৰ লগতে অঞ্চলটোৰ সামগ্ৰিক উন্নয়ন আৰু অৰ্থনৈতিক কাৰ্যকলাপক নতুন গতি প্ৰদান কৰিব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰা হৈছে ।