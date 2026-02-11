সাম্প্ৰদায়িক সম্প্ৰীতি : মুছলমান পৰিয়ালত পালিত হিন্দু যুৱকৰ বিয়া পাতিলে হিন্দু পৰম্পৰা অনুসৰি

সাম্প্ৰদায়িক সম্প্ৰীতি : মুছলমান পৰিয়ালত পালিত হিন্দু যুৱকৰ বিয়া পাতিলে হিন্দু পৰম্পৰা অনুসৰি
বেলাগাভি (কৰ্ণাটক) : যিসময়ত দেশত ৰাজনীতিয়ে সাম্প্ৰদায়িক বিষবাষ্প বিয়পাই আছে, তেনে সময়তে সাম্প্ৰদায়িক সম্প্ৰীতিৰ এক অনন্য নিদৰ্শন । মুছলমান পৰিয়ালত ডাঙৰ-দীঘল হোৱা এজন অনাথ হিন্দু সন্তানৰ পৰিয়ালটোৱে বিয়া পাতি দিলে হিন্দু পৰম্পৰা অনুসৰি ।
দুটা অনাথ ল’ৰাক নিজৰ সন্তান হিচাপে ডাঙৰ-দীঘল কৰা এটা মুছলমান পৰিয়ালে তেওঁলোকৰ মাজৰ এজনক বিয়া পাতি দি সমাজলৈ এক ডাঙৰ বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে । হিন্দু পৰম্পৰা অনুসৰি কৰা বিবাহ সম্পন্ন কৰি তেওঁলোকে সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে ।
কৰ্ণাটকৰ বেলাগাভি জিলাৰ হুক্কেৰী তালুকৰ বাস্তাৱাড়া গাঁৱৰ লোকসকল এই বিৰল ঘটনাৰ সাক্ষী হয় । পিতৃ-মাতৃ অবিহনে অনাথ ল'ৰা এটাক বিয়া পাতি দিয়া গাঁওখনৰ মুছলমান দম্পতী মেহবুব নাইকাৱাড়ি আৰু নূৰ জান নাইকাৱাড়িৰ এই মহান কামৰ শলাগ লৈছে সকলোৱে ।
একেখন গাঁৱৰ প্ৰয়াত লিংগায়ত দম্পতী কাদায়া আৰু শৈলাৰ জ্যেষ্ঠ পুত্ৰ সোমশেখৰ পূজাৰীৰ বিবাহ হিন্দু পৰম্পৰা অনুসৰি অনুষ্ঠিত হয় । মুছলমান দম্পতীটোৱে নিজে আগভাগ লৈ এই বিয়াখন সম্পন্ন কৰি গাঁওখনলৈ একতাৰ বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰে ।
কাদায়া আৰু মেহবুব দুয়োৱে চুবুৰীয়া । দুয়োটা পৰিয়ালৰ মাজত আৰম্ভণিৰে পৰাই এক অবিচ্ছেদ্য সম্পৰ্ক গঢ় লৈ উঠিছিল । অৱশ্যে ২০ বছৰ পূৰ্বে যেতিয়া কাদায়াৰ অসুস্থতাৰ বাবে মৃত্যু হৈছিল, তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁৰ পত্নী শৈলায়ো একে কাৰণতে এই ধৰাৰ মায়া এৰি গুচি যায় । শৈলাৰ মৃত্যুৰ সময়ত নূৰ জানেও তেওঁৰ চোৱা-চিতা কৰিছিল । কিন্তু আত্মীয়-স্বজন থকাৰ পিছতো কোনোৱেই তেওঁলোকক সহায় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি নহা দেখি শৈলাই চকুলো টুকিছিল যে তেওঁৰ মৃত্যু হ’লে সন্তানকেইটাৰ যত্ন কোনে ল’ব ।
তেতিয়া চকুলো টুকি নুৰ জানে কয়, "মোল্লা পৰিয়ালটো আপোনাৰ পৰিয়ালৰ লগত আছে । আপোনাৰ সন্তানৰ বাবে চিন্তা নকৰিব । আমি নিজৰ সন্তানৰ দৰেই যত্ন ল'ম ।" শৈলাই তেওঁৰ এই কথা শুনাৰ পিছতে শেষ নিশ্বাস লয় । উক্ত ঘটনাটো কোনো কথাছবিৰ দৃশ্যতকৈ কম নাছিল । মাতৃৰ মৃত্যুৰ সময়ত সোমশেখৰৰ বয়স আছিল ৪ বছৰ আৰু কনিষ্ঠ ভাতৃ বসন্তৰ বয়স আছিল মাত্ৰ ২ বছৰ ।
প্ৰতিশ্ৰুতি অনুসৰি নূৰ জানে তেতিয়াৰে পৰাই সোমশেখৰ আৰু বসন্তক নিজৰ সন্তান হিচাপে ডাঙৰ-দীঘল কৰি শিক্ষিত কৰি তুলিছে । সোমশেখৰ আৰু বসন্ত দুয়োজনেই এটা ব্যক্তিগত কোম্পানীৰ কৰ্মচাৰী ।
দৰা সোমশেখৰ পূজাৰীয়ে কয়, "২০ বছৰ আগতে আমাৰ পিতৃ-মাতৃৰ মৃত্যু হৈছে । মই এজন সৰু ল'ৰা আছিলোঁ । তেতিয়াৰে পৰাই এই একেটা পৰিয়ালে (মুছলমান পৰিয়ালে) আমাৰ যত্ন লৈ আহিছে । আমাৰ মায়ে মৃত্যুৰ সময়ত কোৱা এটা শব্দতে তেওঁলোকে দৃঢ়তাৰে থিয় দিছিল আৰু আমাক ডাঙৰ-দীঘল কৰিছিল । আজি তেওঁলোকে আমাৰ বিয়াও পাতিলে । তেওঁলোকে আমাৰ পঢ়া-শুনাৰো যত্ন লৈছে । আৰম্ভণিৰে পৰাই আমি তেওঁলোকক আমাৰ পিতৃ-মাতৃ (মুছলমান পৰিয়াল) বুলি ভাবিছিলোঁ । দত্তক সন্তান হিচাপে আমি কেতিয়াও আমাৰ পিতৃ-মাতৃৰ অভাৱ অনুভৱ কৰা নাই ।"
"শিশুৰ দৰে আমাৰ যত্ন লৈছে । আমাৰ পিতৃ-মাতৃৰ মৃত্যুৰ ২০ বছৰ হ’ল । এই ২০ বছৰ ধৰি তেওঁলোক আমাৰ বাবে সকলো হৈ আহিছে । যত্ন লোৱা, খাদ্যৰ ব্যৱস্থা, থকাৰ ব্যৱস্থা, কাপোৰ-কানি, স্কুলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো নুৰ জানৰ পৰিয়ালটোৰ আশীৰ্বাদ ।" তেওঁ কয় ।
"আমাৰ সন্মুখত থিয় হৈ হিন্দু পৰম্পৰা অনুসৰি গাঁৱৰ কাড়াসিদ্ধেশ্বৰ মন্দিৰত আমাক বিয়া কৰাই দিলে । আমাৰ মা-দেউতাই ইমান ডাঙৰ বিয়াখন পাতিব পাৰিলেহেঁতেন নে নাই নাজানো ৷ কিন্তু এই দুই পিতৃ-মাতৃয়ে আমাৰ সন্মুখত থিয় হৈ আমাক ধুমধামেৰে বিয়া কৰাই দিলে । ল’ৰা-ছোৱালীকে ধৰি সমগ্ৰ পৰিয়ালটোৱে মোৰ বিয়া পাতিবলৈ আগ্ৰহেৰে আগবাঢ়ি আহিল । মোৰ মুঠ সাতগৰাকী ভাই-ভনী । তাৰে ভিতৰত এগৰাকী ভগ্নী আছে । হিন্দু-মুছলমান বুলি আমাৰ মাজত কোনেও একো নাজানে । অৱশ্যে দেশত ঘটি থকা কিছুমান ঘটনা দেখি দুখ লাগে । কিন্তু আমি যদি এটা পৰিয়ালৰ দৰে থাকো তেন্তে সকলো সুখী হ’ব । মই এটা ব্যক্তিগত কোম্পানীত কাম কৰোঁ । মোৰ সৰু ভাইটিয়েও একেটা কোম্পানীতে কাম কৰে । আমি হিন্দু আৰু তেওঁলোক মুছলমান হ’লেও তেওঁলোকে মোক কোনো ধৰণৰ বৈষম্য নকৰাকৈ আমাৰ পৰম্পৰাগত পদ্ধতিৰে বিয়া পাতি দিয়ে ।" কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰি সোমশেখৰে কয় ।
আনহাতে, পালিত মাতৃ নুৰ জানে কয়, "সোমাশেখৰৰ মাতৃ শৈলাই ২০ বছৰ পূৰ্বে অসুস্থতাৰ বাবে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে । অন্তিম সময়ত তেওঁ হাস্পতালত কান্দি আছিল, সৰু ল’ৰা-ছোৱালীকেইটা অনাথ হ’ব বুলি চিন্তা কৰি। তেওঁৰ অৱস্থা দেখি মই তেওঁক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলোঁ যে মই সন্তানকেইটাৰ যত্ন ল'ম । আগতে তেওঁক কৈছিলোঁ যে কোনো ধৰণৰ চিন্তা নকৰিবা । তেওঁৰ দেহাৱসান ঘটিল । সেইদিনাৰ পৰা আজিলৈকে মই এই সন্তানকেইটাৰ যত্ন লৈ আহিছোঁ । মোৰ পাঁচটা সন্তান আছে । মই জানো যে তেওঁলোকক ধৰি মোৰ মুঠ সন্তান সাতটা । যদি হিন্দু-মুছলমানৰ উৎসৱ আহে তেন্তে আমি দুয়োটা উৎসৱে পালন কৰোঁ । আমাৰ কোনো ধৰ্মীয় সমস্যা হোৱা নাই । আমাৰ ল’ৰাটো ডাঙৰ হোৱাৰ বাবেই আমি বিয়া পাতি দিলোঁ । আমি গাঁৱৰ কাড়াসিদ্ধেশ্বৰ মন্দিৰত হিন্দু ৰীতি-নীতি অনুসৰি সোমশেখৰক বিয়া কৰাই দিলোঁ । বিয়াত মই দৰাৰ মাতৃ আছিলোঁ । বিয়াৰ প্ৰতিটো পৰ্যায়তে আমি পিতৃ আৰু মাতৃৰ ভূমিকা পাল কৰিলোঁ । দুয়োজনেই মোৰ সন্তান ।"