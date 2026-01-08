বাটৰ কুকুৰ খেদাৰ দায়িত্ব মহাবিদ্যালয়ৰ শিক্ষকক !

বাটৰ কুকুৰ খেদাৰ দায়িত্ব মহাবিদ্যালয়ৰ শিক্ষকক !
মহাবিদ্যালয় চৌহদসমূহত বাটৰ কুকুৰৰ প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ কৰিবলৈ গ্ৰহণ কৰা হৈছে এই পদক্ষেপ ৷
কোটা(ৰাজস্থান): মহাবিদ্যালয়ৰ চৌহদসমূহ বাটৰ কুকুৰৰ পৰা মুক্ত কৰি ৰখাৰ স্বাৰ্থতে উচ্চতম ন্যায়ালয় আৰু বিশ্ববিদ্যালয় অনুদান আয়োগৰ নিৰ্দেশনা অনুসৰি গ্ৰহণ প্ৰথমটো পদক্ষেপ ৷ এই পদক্ষেপ কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যাপকসকলক ন’ডেল অফিচাৰ হিচাপে দিয়া হৈছে নিযুক্তি ।
ভৱিষ্যতে এইটো অঞ্চলৰ মহাবিদ্যালয়সমূহত যদি বাটৰ কুকুৰে প্ৰৱেশ কৰা দেখা যায়, তেন্তে সেয়া আঁতৰ কৰাৰ দায়িত্ব পালন কৰিব লাগিব মহাবিদ্যালয়খনৰ শিক্ষকসকলে ৷ মহাবিদ্যালয় শিক্ষাৰ সহকাৰী সঞ্চালক অধ্যাপক বিজয় পাঞ্চোলীয়ে এই নিৰ্দেশনা উচ্চতম ন্যায়ালয়ে জাৰি কৰা বুলি জানিবলৈ দিয়ে ৷
এই আদেশ সমগ্ৰ ৰাজস্থানত কাৰ্যকৰী কৰা হ’ব । শেহতীয়াকৈ এখন বৈঠকত জিলা উপায়ুক্তই ইয়াৰ বাবে নিৰ্দেশনা জাৰি কৰে । ইয়াৰ পিছতে বাটৰ কুকুৰ আঁতৰাবলৈ প্ৰতিখন মহাবিদ্যালয়তে ন’ডেল বিষয়া নিযুক্তি দিয়াৰ নিৰ্দেশনা দিয়া হয় ।
অধ্যাপক বিজয় পাঞ্চোলীয়ে কয়, ‘‘কোটা চহৰৰ ৮ খনকে ধৰি সংমণ্ডলটোৰ ৫৫ খন মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষলৈ এই নিৰ্দেশ জাৰি কৰা হৈছে । এই মহাবিদ্যালয়সমূহৰ অধিকাংশই ন’ডেল অফিচাৰ নিযুক্তি দিছে আৰু একাংশই অতি সোনকালে নিযুক্তি দিব । এই ক্ৰমত আমি নিৰ্দিষ্ট কৰা নাই যে ফেকাল্টীজনেই ন’ডেল অফিচাৰ হ’ব লাগে ।’’
মহাবিদ্যালয়সমূহত বাটৰ কুকুৰৰ প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ কৰিবলৈ অধ্যক্ষসকলে স্বেচ্ছাই লেব সহায়ক, কেৰাণী আৰু অধ্যাপককে ধৰি শিক্ষক বা অন্যান্য কৰ্মচাৰীক ন’ডেল বিষয়া হিচাপে নিযুক্তি দিয়ে ।
বিশ্ববিদ্যালয় অনুদান আয়োগৰ নিৰ্দেশনা
বিশ্ববিদ্যালয় অনুদান আয়োগে নিৰ্দেশ দিয়ে যে প্ৰতিখন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য আৰু মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষই নিজৰ চৌহদ বাটৰ কুকুৰৰ পৰা মুক্ত কৰি ৰাখিব লাগিব । এই কুকুৰমুক্ত পৰিৱেশ নিশ্চিত কৰিবলৈ সম্পূৰ্ণ ব্যৱস্থাপনা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব ।
ইয়াৰ অধীনত এজন অধ্যাপক সদস্যক ন’ডেল বিষয়া হিচাপে নিযুক্তি দিয়াৰ লগতে এখন সম্পূৰ্ণ সমিতি গঠন কৰা হ’ব । এই ন’ডেল বিষয়া সম্পৰ্কীয় তথ্যও মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰৱেশদ্বাৰত আঁৰি দিয়া হ’ব ৷
ইয়াৰোপৰি স্থানীয় পৌৰনিগম সংস্থাই ন’ডেল বিষয়াৰ সন্দৰ্ভতো তথ্য প্ৰেৰণ কৰিব লাগিব যাতে পৌৰনিগমৰ সংস্থাটোৰ পৰা বাটৰ কুকুৰমুক্ত চৌহদ পৰিচালনাৰ ক্ষেত্ৰত সহায় ল’ব পৰা যায় ৷
মহাবিদ্যালয়ৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি চৰকাৰী বাণিজ্য বালিকা মহাবিদ্যালয়ত সহকাৰী অধ্যাপিকা অৰ্চনা আগৰৱালক প্ৰভাৰী হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছে । চৰকাৰী বিজ্ঞান মহাবিদ্যালয়ৰ পদাৰ্থ বিজ্ঞানৰ সহকাৰী অধ্যাপক হৰ্ষ খণ্ডেলৱালক এই দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে । একেদৰে চৰকাৰী বাণিজ্য মহাবিদ্যালয়ত সহকাৰী অধ্যাপক সন্দীপ কুমাৰক ন’ডেল অফিচাৰ আৰু চৰকাৰী কলা মহাবিদ্যালয়ত লেব সহকাৰী বিকাশ ৰাওক এই দায়িত্ব দিয়া হৈছে ।
কোনে পালন কৰিব লাগিব এই দায়িত্ব
জিলা উপায়ুক্ত পীযুষৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি জাৰি কৰা হৈছে এই নিৰ্দেশনা । জাৰি কৰা নিৰ্দেশত সংশ্লিষ্ট অধ্যাপক বা বিষয়াক নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে যে যদি মহাবিদ্যালয়ত বাটৰ কুকুৰে প্ৰৱেশ কৰে, তেন্তে কোটা পৌৰ নিগমৰ নম্বৰত যোগাযোগ কৰি আশ্ৰয়গৃহলৈ পঠিয়াব লাগিব ।
পৌৰ নিগমলৈ পঠোৱাৰ দায়িত্বও ন’ডেল বিষয়াই ল’ব । কোটাৰ চৰকাৰী বিজ্ঞান মহাবিদ্যালয়ৰ ন’ডেল বিষয়া হৰ্ষ খাণ্ডেলৱালে কয় যে বৰ্তমান তেওঁৰ হাতত এই বিষয়ত বিশেষ তথ্য নাই । মাত্ৰ দুদিন আগতে তেওঁ এই নিৰ্দেশ লাভ কৰিছিল ৷ তেওঁ মহাবিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতিক সাক্ষাৎ কৰি কৰিবলগীয়া কামসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিব ৷
বৰ্তমান সময়ত কেৱল এই ক্ৰমত লিখা আছে যে যদি কোনো মহাবিদ্যালয়ৰ চৌহদত বাটৰ কুকুৰ দেখা যায়, তেন্তে তেওঁলোকে পৌৰ নিগমক অৱগত কৰিব লাগিব যাতে কুকুৰটোক আশ্ৰয় দিব পৰা যায় ।
