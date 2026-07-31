২১০ লিটাৰ মাতৃদুগ্ধ দানেৰে অভিলেখ এগৰাকী মাতৃৰ
মহিলাগৰাকীয়ে স্বামীৰ সহায়-সহযোগিতাৰ সৈতে এই কাম কৰি আহিছে ৷ স্বামীয়ে তেওঁক সদায় এই কামত উৎসাহ যোগাই আহিছে ৷
Published : July 31, 2026 at 5:22 PM IST
কইম্বাটোৰ(তামিলনাডু): এটা শিশুৰ বাবে মাতৃদুগ্ধৰ সমান উপযোগী খাদ্য আন একোৱেই নাই ৷ মাতৃদুগ্ধই এটা শিশুক মাতৃৰ সৈতে জীৱনযোৰা সম্পৰ্ক স্থাপনত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে ৷ তামিলনাডুৰ কইম্বাটোৰৰ কাব্যা নামৰ এগৰাকী মহিলাই চৰকাৰী চিকিৎসালয়লৈ মাতৃদুগ্ধ দান কৰি সকলোৰে আদৰ্শ হৈ পৰিছে ৷
তথ্য অনুসৰি, কইম্বাটোৰৰ পিলামেডু অঞ্চলৰ ৩০ বছৰীয়া মহিলাগৰাকীয়ে তিনি বছৰতকৈও অধিক সময় ধৰি চৰকাৰী চিকিৎসালয়সমূহলৈ মাতৃদুগ্ধ দান কৰি আহিছে । লগতে গৰ্ভৱতী মহিলাসকলক স্তনপান কৰোৱাৰ গুৰুত্বৰ বিষয়ত সজাগতা সৃষ্টি কৰি আহিছে ।
কাব্যাৰ প্ৰথমটো সন্তান মেগেজৰ জন্ম সময়তকৈ কিছু পূৰ্বেই হৈছিল ৷ যাৰ বাবে শিশুটিক এনআইচিইউত থবলগীয়া হৈছিল । এই সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, ‘‘তেতিয়াই মই আৱিষ্কাৰ কৰিলোঁ যে মোৰ 'হাইপাৰলেক্টেচন' হৈছে ৷ যিটো অৱস্থাত শৰীৰে অত্যধিক পৰিমাণৰ গাখীৰ উৎপাদন কৰে । চিকিৎসকে কৈছিল যে শৰীৰত গাখীৰ উৎপাদন বজাই ৰখাৰ একমাত্ৰ উপায় হ’ল দৈনিক উৎপাদিত গাখীৰক বিশেষভাৱে পাম্প ব্যৱহাৰ কৰি উলিয়াই দিয়া । গতিকে মই শিশুটিক খুৱাবলৈ গাখীৰ পাম্প কৰি উলিয়াইছিলোঁ ৷’’
কাব্যাই হাইপাৰলেক্টেটিঙত ভূগিছিল ৷ তাৰ বাবে সেই অতিৰিক্ত মাতৃদুগ্ধ একেটা ৱাৰ্ডতে চিকিৎসাধীন হৈ থকা আন আন শিশুসকলকো দান কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল । ‘‘মই বহু শিশুৱে মাতৃদুগ্ধৰ বাবে সংগ্ৰাম কৰা দেখিছিলো । সেয়েহে মই মাতৃদুগ্ধ দান কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিলো আৰু মোৰ স্বামী তথা পৰিয়ালে মোক সহায় কৰিছিল’’ - মহিলাগৰাকীয়ে কয় ।
২০২৩ চনত কাব্যাই ৭ মাহৰ ভিতৰত কইম্বাটোৰ আৰু পোল্লাচীৰ চৰকাৰী চিকিৎসালয়লৈ ১১০ লিটাৰ মাতৃদুগ্ধ দান কৰে । এই কৃতিত্বৰ বাবেই তেওঁ ‘কালাম ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড বুক’ত স্থান লাভ কৰে ।
ইয়াৰ পিছত এবছৰৰ ভিতৰত মহিলাগৰাকীয়ে ৬০ লিটাৰ মাতৃদুগ্ধ দান কৰে । তেওঁৰ দ্বিতীয়টো সন্তান জন্ম হোৱাৰ লগে লগে বিগত ডেৰ-দুমাহত প্ৰায় ৪০ লিটাৰ মাতৃদুগ্ধ দান কৰিছে ।
এই পদক্ষেপৰ কেনেদৰে আৰম্ভণি ঘটিল, সেই বিষয়ে কোৱাৰ সময়ত কাব্যাৰ স্বামী গিৰিধৰণে কয়, ‘‘আমি যেতিয়া চৰকাৰী চিকিৎসালয়লৈ গৈছিলো, তেতিয়া আমি বহু শিশু দেখিছিলো যিয়ে মাতৃদুগ্ধৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছিল ৷ পৰিস্থিতি এনেকুৱা আছিল যে এচামুচ মাতৃদুগ্ধয়ো এটা শিশুৰ জীৱন ৰক্ষা কৰিব পাৰিছিল । এই কথা পোনপটীয়াকৈ দেখাৰ পিছতহে আমি মাতৃদুগ্ধ সংগ্ৰহ কৰি চৰকাৰী চিকিৎসালয়লৈ পঠিয়াবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলো ।’’
উল্লেখ্য যে, কাব্যাই অভিযান্ত্ৰিক শিক্ষা গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত সম্প্ৰতি ছফ্টৱেৰ অভিযন্তা হিচাপে কাম কৰি আছে । দম্পতীটোৰ দুটা ল’ৰা সন্তান আছে ৷ তেওঁ লগতে কয়, ‘‘মাতৃদুগ্ধ দান কৰাটো কেৱল খাদ্যৰ ভাগ-বতৰা কৰাৰ দৰেই নহয়, বৰং ই নৱজাতকৰ জীৱন ৰক্ষা কৰা এক মানৱীয় কাৰ্য । যেতিয়া মই মাতৃদুগ্ধ দান কৰো, তেতিয়া মোৰ এনে লাগে যেন মই বহু শিশুৰ মাতৃৰ ভূমিকা পালন কৰি আছো ।’’
গিৰিধৰণৰ মতে সকলোৱে মাতৃদুগ্ধ দান কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিব লাগে । তেওঁ কয়, ‘‘মাতৃদুগ্ধই শিশুৰ স্বাস্থ্যৰ ভেটি স্থাপন কৰে । ই সীমিত সময়ৰ বাবেহে উপলব্ধ ৷ গতিকে সকলো শিশুৱে ইয়াক লাভ কৰা উচিত ।’’
কাব্যাই কয় যে বহু মহিলাই মাতৃদুগ্ধ দান কৰিবলৈ কুণ্ঠাবোধ কৰে কাৰণ ইয়াৰ দ্বাৰা তেওঁলোকৰ শাৰীৰিক আকৃতি সলনি হ’ব বুলি ভাবে ৷ এয়া এক ভুল ধাৰণা ৷ তেওঁ কয়, ‘‘এয়া এটা ভুল ধাৰণা । শিশুৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে স্তনপান কৰাটো অতি প্ৰয়োজনীয় । মাতৃয়ে নিজৰ কেঁচুৱাক কমেও ছমাহৰ বাবে স্তনপান কৰাব লাগে ।’’
আনহাতে, অপচয় হোৱাৰ সলনি এনেদৰে মাতৃদুগ্ধ দান কৰি আন কেঁচুৱাৰ জীৱন ৰক্ষাও কৰিব পাৰি । তেওঁলোকে কয় যে ইয়াৰ দ্বাৰা অকালতে জন্ম লোৱা শিশু আৰু মাতৃদুগ্ধৰ পৰা বঞ্চিত শিশুৰ জীৱন ৰক্ষা কৰাত সহায়ক হ’ব ।
প্ৰথমাৱস্থাত হোৱাটছ এপৰ ষ্টেটাছৰ জৰিয়তে আৰু ব্যক্তিগতভাৱে মানুহৰ ওচৰলৈ গৈ এই দম্পতীটোৱে সজাগতা সৃষ্টি কৰিছিল । তেওঁলোকে লাভ কৰা সঁহাৰি ইতিবাচক আছিল আৰু বহু মহিলাই মাতৃদুগ্ধ দান কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছিল । তেওঁলোকে বৰ্তমান ‘মাখিজম মাতৃদুগ্ধ দান ট্ৰাষ্ট’ নামৰ এটা সংস্থাও আৰম্ভ কৰিছে ৷ যাৰ জৰিয়তে প্ৰায় ৪০ গৰাকী মাতৃয়ে মাতৃদুগ্ধ দান কৰিবলৈ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছে ।
নিজৰ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰখাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া কাব্যাই মাতৃদুগ্ধ কেনেদৰে পাম্প কৰিব লাগে আৰু ইয়াৰ সংৰক্ষণৰ কৌশলসমূহ শিকোৱাৰ প্ৰয়াসেৰে সময়ে সময়ে কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত কৰি আহিছে ৷ যাৰ দ্বাৰা মাতৃদুগ্ধ দান কৰিব বিচৰা মহিলাসকলে এই প্ৰক্ৰিয়াটো শিকিব পাৰে আৰু শিশুৰ জীৱন ৰক্ষা কৰাত সহায় কৰিব পাৰে ।
লগতে পঢ়ক: খাদ্যৰ নামত কি খাই আছে আপুনি ? চৰকাৰী তথ্যই কঁপাইছে দেশ