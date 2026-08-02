ভৱিষ্যত নিৰ্মাণৰ ৰূপৰেখা প্ৰস্তুতকৰণৰ লক্ষ্য : ৫ আগষ্টত ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ মূল সমিতিৰ বৈঠক
এই বৈঠকত মূল সমিতিৰ কমেও ১৫ গৰাকী সদস্য উপস্থিত থকাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ বৈঠকৰ পিছতে দলটোৱে এক সংবাদমেলত সংবাদ মাধ্যমক সম্বোধন কৰিব ৷
Published : August 2, 2026 at 9:57 PM IST
ছত্ৰপতি সম্ভাজীনগৰ(মহাৰাষ্ট্ৰ): ৫ আগষ্টত অনুষ্ঠিত হ’ব ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ মূল সমিতিৰ বৈঠক ৷ দলটোৰ প্ৰতিষ্ঠাপক অভিজিৎ দীপকেই দেওবাৰে এই কথা ঘোষণা কৰে ৷ এই বৈঠকত ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীয়ে নৱগঠিত দলটোৰ ভৱিষ্যত দিশ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷
বৈঠকখন মহাৰাষ্ট্ৰৰ ছত্ৰপতি সম্ভাজীনগৰৰ ৱালুজত থকা দীপকেৰ বাসগৃহত অনুষ্ঠিত হ’ব । শেহতীয়াকৈ নীট পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিলক কেন্দ্ৰ কৰি নতুন দিল্লীত কৰা প্ৰতিবাদত দলটোৱে সফলতা লাভ কৰিছিল ৷ তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়েই অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া এই বৈঠকত দলটোৰ ভৱিষ্যতৰ ৰূপৰেখা নিৰ্ণয় কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
এই বৈঠকত মূল সমিতিৰ কমেও ১৫ গৰাকী সদস্য উপস্থিত থকাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ বৈঠকৰ পিছতে দলটোৱে এক সংবাদমেলত সংবাদ মাধ্যমক সম্বোধন কৰিব ৷
অৱশ্যে দলটোৱে বৈঠকৰ পূৰ্বে নিৰ্দিষ্ট কাৰ্যসূচী সন্দৰ্ভত কোনোধৰণৰ মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰে ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত দলটোৰ ভৱিষ্যত কাৰ্যপন্থা নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ উদ্দেশ্য এই বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰা হ’ব বুলি দলটোৰ তৰফৰ পৰা নিশ্চিত কৰে ।
দিল্লীৰ যন্তৰ-মন্তৰত ৩৬ দিনীয়া প্ৰতিবাদৰ নেতৃত্ব দিয়া ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীয়ে নীট পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল আৰু শিক্ষা ব্যৱস্থাত সংঘটিত অনিয়মৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগৰ দাবী জনাইছিল ৷ সাধাৰণ লোকৰ লগতে সামাজিক মাধ্যমতো এই দাবীয়ে ব্যাপক সমৰ্থন লাভ কৰিছিল । কিন্তু তাৰপিছতে দলটোৰ ভৱিষ্যতৰ এজেণ্ডা আৰু ইয়াৰ সক্ৰিয়তাৰ ধাৰাবাহিকতা সন্দৰ্ভত বহু প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰা হৈছিল ।
আনহাতে, দেওবাৰে বন্ধুত্ব দিৱসৰ বিশেষ দিনটোত একাংশ সমৰ্থকৰ মাজত অভিজিৎ দীপকেক দেখা যায় ৷ দীপকেক সাক্ষাৎ কৰিবলৈ অহা লোকসকলে কয় যে তেওঁলোকে দীপকেক লগ পাব নে নাই সেই সম্পৰ্কে কোনো নিশ্চয়তা নাছিল ৷ কিয়নো শনিবাৰে শাৰিৰীকভাৱে অসুস্থ হৈ পৰা দীপকেক চিকিৎসকে পৰৱৰ্তী দুই-তিনিদিনলৈ জিৰণি ল’বলৈ পৰামৰ্শ দিছিল ৷ কিন্তু সচৰাচৰ বাহিৰলৈ অহাৰ দৰেই আহি দীপকেই সমৰ্থক, বন্ধুসকলক সাক্ষাৎ কৰে ৷