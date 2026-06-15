ETV Bharat / bharat

প্ৰতিবাদী ৰেলীৰ মাজতে অভিজিৎ দীপকেৰ গালত প্ৰচণ্ড চৰ !

এই সন্দৰ্ভত চাৰিজন যুৱকক আটক কৰা বুলি এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াই জানিবলৈ দিয়ে ।

COCKROACH JANTA PARTY
ককৰোচ জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰতিষ্ঠাপক অভিজিত দীপকেৰ গালত প্ৰচণ্ড চৰ শোধোৱাৰ অভিযোগ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 15, 2026 at 9:51 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

জয়পুৰ(ৰাজস্থান): ককৰোচ জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰতিষ্ঠাপক অভিজিত দীপকেৰ গালত প্ৰচণ্ড চৰ ৷ সোমবাৰে ৰাজস্থানৰ জয়পুৰত হোৱা প্ৰতিবাদৰ সময়ত ককৰোচ জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰতিষ্ঠাপক অভিজিত দীপকেক একাংশ লোকে চৰ শোধোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ।

ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে সমগ্ৰ ঘটনাটোৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে আৰু চাৰি লোকক আটক কৰিছে ৷ আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে, প্ৰতিবাদৰ সময়ত একাংশ সমৰ্থকে দীপকেক কান্ধত কঢ়িয়াই নিয়াৰ সময়তে তেওঁৰ গালত চৰ শোধোৱা হৈছিল ৷

শ্বহীদ স্মাৰকত অনুষ্ঠিত প্ৰতিবাদৰ সময়তে এই ঘটনা সংঘটিত হয় ৷ সোমবাৰে অভিজিৎ দীপকেৰ নেতৃত্বত বহুসংখ্যক যুৱক-যুৱতীয়ে নীট ইউজি পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল, নিবনুৱা সমস্যা আদি বহুকেইটা সমস্যাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল।

আৰক্ষী আৰু প্ৰত্যক্ষদৰ্শীৰ মতে, প্ৰতিবাদস্থলীত উপস্থিত হোৱা ককৰোচ জনতা পাৰ্টীৰ একাংশ সমৰ্থকে নিজৰ কান্ধত দীপকেক বহুৱাই নিয়াৰ সময়তে হোৱা ভিৰৰ মাজত একাংশ যুৱকে তেওঁক চৰ মৰাৰ অভিযোগ উঠিছে । এই ঘটনাৰ পিছতে আৰক্ষীয়ে বিষয়টোত হস্তক্ষেপ কৰাৰ পূৰ্বেই দীপকেৰ সমৰ্থকসকলে অভিযুক্তক আক্ৰমণ কৰি প্ৰহাৰ কৰে । পৰৱৰ্তী সময়ত আৰক্ষীয়ে ঘটনা সন্দৰ্ভত দুজন যুৱকক আটক কৰে ৷

আৰক্ষীয়ে আটক কৰা এজন অভিযুক্তই কয়, ‘‘অভিজিতে যুৱক-যুৱতীসকলক বিপথে পৰিচালিত কৰিছে ৷ পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হোৱাটো কেৱল এটা অজুহাত । মই জয়পুৰৰ এজন জাতীয়তাবাদী লোক আৰু মোৰ কোনো দলৰ সৈতে কোনো সম্পৰ্ক নাই । মই এজন জাতীয়তাবাদী লোক ৷’’

এক্সত প্ৰকাশিত এটা পোষ্টত দীপকেই এই আক্ৰমণক গৰিহণা দিয়ে । তেওঁ কয়, ‘‘শাৰীৰিকভাৱে কৰা আক্ৰমণ ভয় আৰু কাপুৰুষালিৰ চিন । আমি শান্তিপূৰ্ণভাৱে মাত মাতি যাম । মই গান্ধী আৰু আম্বেদকাৰৰ অনুগামী আৰু শান্তি আৰু প্ৰেমেৰে এই যুদ্ধখন যুঁজি যাম । ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানে পদত্যাগ কৰক !’’

দীপকেৰ লগতে প্ৰতিবাদস্থলীত উপস্থিত যুৱক-যুৱতীসকলে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে শ্লোগান দি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে । বিয়লি ৩ বজাৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা প্ৰতিবাদত বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনৰ প্ৰতিনিধিয়েও যোগদান কৰি কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগৰ বাবে সৰ্বসন্মতিক্ৰমে দাবী জনায় ।

এই প্ৰতিবাদত অংশগ্ৰহণ কৰা তেজস্বিনী নামৰ এগৰাকী প্ৰতিবাদকাৰীয়ে কয়, ‘‘দেশৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ অৱনতি ঘটিছে । ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে পৰীক্ষা দিয়ে, কিন্তু তাৰ পূৰ্বেই প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হয় । চৰকাৰে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই । আমি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীৰ পদত্যাগৰ দাবী জনাইছো, কিয়নো ইয়াৰ বাবে তেওঁহে দায়ী । চৰকাৰে যদি দায়িত্ব নলয় তেন্তে কোনে ল’ব ?’’

আন এগৰাকী প্ৰতিবাদকাৰী শিৱ মীনাই কয়, ‘‘চিবিএছই আৰু এছএছচিত দুৰ্নীতিৰ প্ৰকোপে সীমা চেৰাইছে । কোনোবাই যদি মাত মাতে তেন্তে অন্যায়ভাৱে তাক দমন কৰা হয় । ইডি আৰু চিবিআইৰ অপব্যৱহাৰ কৰা হৈছে । ২০১৪ চনত যুৱক-যুৱতীসকলে নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু বিজেপিক ক্ষমতালৈ অনাত সহায় কৰিছিল ৷ কিন্তু এতিয়া যেন চৰকাৰক উৎখাত কৰাৰ সময় আহি পৰিছে ।’’

লগতে পঢ়ক: ৰজঃস্বলা পৃথিৱীৰ সুখত সুখী প্ৰতিগৰাকী মহিলা, আৰম্ভ হৈছে ৰজ উৎসৱ

TAGGED:

ABHIJEET DIPKE SLAPPED
ককৰোচ জনতা পাৰ্টী
অভিজিৎ দীপকেৰ গালত চৰ
জয়পুৰত প্ৰতিবাদ
COCKROACH JANTA PARTY

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.