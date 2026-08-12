ETV Bharat / bharat

যন্তৰ-মন্তৰত পুনৰবাৰ ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰতিবাদ ! অভিজিৎ দীপকেৰ ঘোষণা

যন্তৰ-মন্তৰত পুনৰবাৰ ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰতিবাদ ! চিজেপিৰ প্ৰতিষ্ঠাপক অভিজিৎ দীপকৰ

abhijeet dipke
চিজেপিৰ প্ৰতিষ্ঠাপক অভিজিৎ দীপকে (PTI)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 12, 2026 at 11:45 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী: পুনৰ এবাৰ প্ৰতিবাদকাৰীৰ শ্লোগানেৰে যন্তৰ-মন্তৰ কঁপি উঠিব ৷ অতি শীঘ্ৰে ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীয়ে পুনৰবাৰ যন্তৰ-মন্তৰত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিব ৷ চিজেপিৰ প্ৰতিষ্ঠাপক অভিজিৎ দীপকে বুধবাৰে এই ঘোষণা কৰে ৷ অৱশ্যে এই প্ৰতিবাদ কেতিয়া আৰম্ভ হ’ব, সেই সম্পৰ্কে দীপকে আনুষ্ঠানিকভাৱে কোনো ঘোষণা কৰা নাই ৷

দীপকে কয়, ‘‘বহুতে ইনষ্টাগ্ৰামত যন্তৰ-মন্তৰত দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ প্ৰতিবাদ কেতিয়া আৰম্ভ হ'ব, সেয়া সুধি আছিল । মই তেওঁলোকক ক'ব বিচাৰো যে যন্তৰ-মন্তৰৰ দ্বিতীয়টো ছিজন অতি সোনকালে আৰম্ভ হ'ব ।’’

ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰতিষ্ঠাপক অভিজিৎ দীপকে কয়, ‘‘আজি দিল্লীত আমাৰ স্বেচ্ছাসেৱকসকলৰ এখন সভা অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কথা আছিল । আমি এটা হল বিচাৰি আছিলো, কিন্তু কোনেও আমাক এটা হল ভাড়া দিবলৈ ইচ্ছুক নাছিল ৷ সকলোৱে ওপৰৰ পৰা হেঁচা আছে বুলি কৈ থাকিল । আমি এই হলটো অতি কষ্টেৰে ল’বলৈ সক্ষম হ’লোঁ ৷ আমাৰ হাতত ইয়াৰ ৰচিদ আছে ।’’

দীপকে পুনৰ কয়, ‘‘অৱশ্যে আজি পুৱাই হলৰ মালিকসকলে ভাবুকি লাভ কৰিছিল ৷ তেওঁলোকক কোৱা হৈছিল যে যদি তেওঁলোকে তাত চিজেপিৰ বৈঠক হ’বলৈ দিয়ে, তেন্তে তেওঁলোকক ওলোটাকৈ ওলোমাই দিয়া হ’ব । এই সকলোবোৰৰ আঁৰত বিজেপি জড়িত হৈ আছে । তেওঁলোকৰ কাম-কাজ আৰু কথাই স্পষ্টকৈ দেখুৱাইছে যে তেওঁলোকে দেশৰ যুৱচামক ভয় কৰে । যদি তেওঁলোকে ভাবে যে এনে ক্ষুদ্ৰ কৌশলে আমাক ভয় খুৱাব, তেন্তে তেওঁলোকৰ বহুত ভুল হৈছে ।’’

চিজেপিৰ সৌৰভ দাসে কয়, ‘‘এয়া মূলতঃ 'ছিজন টু' ।" দেশজুৰি এনে অযোগ্য চৰকাৰ আৰু বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ চলি আছে ৷ চিজেপিৰ হৈ আমি এতিয়া স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনটোৰ পৰাই আৰম্ভ কৰি এক অভিযান চলাম আৰু শিক্ষাৰ বিষয়টোক অগ্ৰাধিকাৰ দিম । অতি সোনকালেই সঁচা অৰ্থত ‘উন্নত ভাৰত’ৰ বিকাশ ঘটিব ।’’

সমগ্ৰ দেশৰ ইমান বছৰে অৱহেলিত হৈ থকা গ্ৰামাঞ্চলৰ বিদ্যালয়সমূহৰ উন্নতি সাধন কৰাটোৱে ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ এই প্ৰতিবাদৰ মূল লক্ষ্য বুলি অভিজিৎ দীপকে কয় ।

ইয়াৰ পূৰ্বে চিজেপিৰ নেতৃত্বত হোৱা প্ৰতিবাদৰ সময়তো হিংসাত্মক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল । ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ প্ৰতিবাদৰ সময়ত এশৰো অধিক আৰক্ষী জোৱান আহত হয় । একাংশ অঞ্চলত আৰক্ষীয়ে লাঠিচালনাৰ আশ্ৰয় লৈছিল, আনকি এটা স্থানত পেলেট বন্দুকো ব্যৱহাৰ কৰিছিল ৷ এই বিষয়টোক লৈ সম্প্ৰতি বিৰোধীয়ে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লৈছে আৰু তাৰ বাবেই বাৰে বাৰে সংসদৰ কাম-কাজত অচলাৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে ৷

লগতে পঢ়ক: দেশৰ ৪.৭৬ কোটি যাত্ৰীৰ হাতত ৰে’ল ওৱান এপ, দৈনিক প্ৰায় ১০ লাখ টিকট বুকিং এই এপত

TAGGED:

COCKROACH JANTA PARTY
ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰতিবাদ
অভিজিৎ দীপকে
ইটিভি ভাৰত অসম
CJP PROTEST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.