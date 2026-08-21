চৰকাৰী বিদ্যালয় চাবলৈ যোৱা পঁইতাচোৰাৰ দলক পহুখেদা, কথমপি প্ৰাণৰক্ষা নেতাগণৰ

চৰকাৰী বিদ্যালয় চাবলৈ যোৱা পঁইতাচোৰাৰ দলক পহুখেদা, কথমপি প্ৰাণৰক্ষা নেতাগণৰ
অনাকাংক্ষিত পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন চিজেপি নেতৃত্ব ৷
Published : August 21, 2026 at 5:19 PM IST|
Updated : August 21, 2026 at 5:27 PM IST
জয়পুৰ (ৰাজস্থান): দিল্লীত হোৱা সফল প্ৰতিবাদৰ পাছত শিক্ষাৰ্থীৰ সমস্যাৰ বুজ ল'বলৈ চৰকাৰী বিদ্যালয় পৰিদৰ্শন কৰিব বুলি ঘোষণা কৰিছিল ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ নেতৃত্বই ৷
সেই মৰ্মে শুকুৰবাৰে জয়পুৰত এখন চৰকাৰী বিদ্যালয় পৰিদৰ্শনৰ বাবে চিজেপিৰ মুখপাত্ৰ আশুতোষ ৰাংকাসহ চিজেপিৰ এটা দল উপস্থিত হৈছিল ৰামপুৰা-কানৱৰপুৰা গাঁৱৰ চৰকাৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ চৌহদত ৷
VIDEO | Jaipur, Rajasthan: Cockroach Janata Party (CJP) co-convenor Ashutosh Ranka and others chased away by locals as they tried to visit Bagru village. #CJP #JaipurNews— Press Trust of India (@PTI_News) August 21, 2026
(Full video available to PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/ZivHSEFqaO
ইয়াৰ পাছতে চিজেপিৰ মুখপাত্ৰ আশুতোষ ৰাংকাসহ চিজেপিৰ দলটোক আক্ৰমণ কৰে স্থানীয় লোকে ৷ বাগৰু অঞ্চলত অৱস্থিত ৰামপুৰা-কানৱৰপুৰা গাঁৱৰ চৰকাৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয় পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ যোৱাৰ সময়তে স্থানীয় গাঁৱৰ ৰাইজে চিজেপিৰ দলটোক মাৰপিট কৰাৰ লগতে শিলগুটি নিক্ষেপ কৰে ৷ আত্মৰক্ষাৰ বাবে ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰে চৰকাৰী বিদ্যালয় পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ যোৱা চিজেপিৰ দলটোৱে ৷
VIDEO | Jaipur, Rajasthan: Cockroach Janata Party (CJP) co-convenor Ashutosh Ranka and others chased away by locals as they tried to visit Bagru village. Shivangi Sharma, CJP worker, says, " they attacked our workers, saying we are terrorists, naxals. what is this outsider...… https://t.co/MqgiMSCt8R pic.twitter.com/U3VjdVgrl4— Press Trust of India (@PTI_News) August 21, 2026
জানিব পৰা মতে, চৰকাৰী বিদ্যালয়খনৰ শিক্ষাৰ্থীৰ সা-সুবিধা আৰু শিক্ষাৰ অৱস্থাৰ বুজ ল’বলৈ চিজেপিৰ কৰ্মীসকল ৰামপুৰা কানৱাৰপুৰাত উপস্থিত হৈছিল । চিজেপিৰ কৰ্মীসকলৰ আগমনৰ খবৰ পোৱাৰ লগে লগে অধিক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰে সমবেত হয় গাঁৱৰ ৰাইজ ।
VIDEO | Jaipur, Rajasthan: Members of Cockroach Janata Party (CJP) stopped by villagers to visit a local school. A villager says, " we don't want to politicise the issue. rs 12 lakh has been approved for our school. villagers are capable of building the school. we had constructed… pic.twitter.com/gGNf2QYI8m— Press Trust of India (@PTI_News) August 21, 2026
বিদ্যালয় চৌহদত শিক্ষা, শিক্ষাৰ্থী আৰু কৰ্মচাৰীৰ বাদে অন্য কোনো লোক প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰিব বুলি স্থানীয় ৰাইজে চিজেপিৰ দলটোক বাধা প্ৰদান কৰে গাঁওবাসীয়ে ।প্ৰথমে দুয়োপক্ষৰ বাক-বিতণ্ডাৰ পাছত পৰিস্থিতি অধিক অৱনতি ঘটে ৷ যাৰ বাবে চিজেপিৰ নেতাসকলক আক্ৰমণ কৰে ৷
#WATCH | Rajasthan: A Cockroach Janta Party (CJP) team, which was visiting a government school in Rampura Kanwarpura in Jaipur district, attacked by the people. The team alleges that they were attacked by BJP's people at the spot.— ANI (@ANI) August 21, 2026
Sanju, a member of CJP team, says, " we came to… pic.twitter.com/HpdO2khkET
ঘটনা সন্দৰ্ভত চিজেপিৰ মুখপাত্ৰ আশুতোষ ৰাংকাই এক্সত কয়,"বিজেপিৰ গুণ্ডাগিৰি দেখিলো আজি ৷ শিক্ষামন্ত্ৰী মদন দিলাৱাৰৰ নিৰ্দেশত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে ৷ ৪৮ ঘণ্টাৰ ভিতৰত আক্ৰমণকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰক, অন্যথা ৰাজ্যজুৰি আন্দোলন আৰম্ভ কৰা হ’ব ৷ যিহেতু সেই বিদ্যালয়খনত শিক্ষাৰ্থীয়ে ভিন্ন অসুবিধাৰ মাজেৰে অধ্যয়ন কৰিবলগীয়া হৈছে ৷"
চিজেপিৰ কৰ্মী শিৱাংগী শৰ্মাই অভিযোগ উত্থাপন কৰে,"আমি কোনো সন্ত্ৰাসবাদী বা নক্সালবাদী নহয়, আমাক এই ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ ৷ আমি দেশৰ নাগৰিক ৷ আমি কোনো বিদেশৰ নহয় ৷ তাৰ পাছতো সন্ত্ৰাসবাদী আৰু নক্সালবাদী বুলি আমাক বদনাম কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে ৷ আমি মাত্ৰ শিক্ষাৰ্থীৰ সমস্যাৰ বুজ লবলৈ গৈছিলো ৷"
লগতে পঢ়ক: পাৰ্লিয়ামেণ্ট ষ্ট্ৰীট আৰক্ষী থানাত ধৰ্ণা কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীৰ