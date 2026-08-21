ETV Bharat / bharat

চৰকাৰী বিদ্যালয় চাবলৈ যোৱা পঁইতাচোৰাৰ দলক পহুখেদা, কথমপি প্ৰাণৰক্ষা নেতাগণৰ

অনাকাংক্ষিত পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন চিজেপি নেতৃত্ব ৷

COCKROACH JANATA PARTY
চিজেপি দলক পহুখেদা দিলে ৰাইজে (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 21, 2026 at 5:19 PM IST

|

Updated : August 21, 2026 at 5:27 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

জয়পুৰ (ৰাজস্থান): দিল্লীত হোৱা সফল প্ৰতিবাদৰ পাছত শিক্ষাৰ্থীৰ সমস্যাৰ বুজ ল'বলৈ চৰকাৰী বিদ্যালয় পৰিদৰ্শন কৰিব বুলি ঘোষণা কৰিছিল ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ নেতৃত্বই ৷

সেই মৰ্মে শুকুৰবাৰে জয়পুৰত এখন চৰকাৰী বিদ্যালয় পৰিদৰ্শনৰ বাবে চিজেপিৰ মুখপাত্ৰ আশুতোষ ৰাংকাসহ চিজেপিৰ এটা দল উপস্থিত হৈছিল ৰামপুৰা-কানৱৰপুৰা গাঁৱৰ চৰকাৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ চৌহদত ৷

ইয়াৰ পাছতে চিজেপিৰ মুখপাত্ৰ আশুতোষ ৰাংকাসহ চিজেপিৰ দলটোক আক্ৰমণ কৰে স্থানীয় লোকে ৷ বাগৰু অঞ্চলত অৱস্থিত ৰামপুৰা-কানৱৰপুৰা গাঁৱৰ চৰকাৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয় পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ যোৱাৰ সময়তে স্থানীয় গাঁৱৰ ৰাইজে চিজেপিৰ দলটোক মাৰপিট কৰাৰ লগতে শিলগুটি নিক্ষেপ কৰে ৷ আত্মৰক্ষাৰ বাবে ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰে চৰকাৰী বিদ্যালয় পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ যোৱা চিজেপিৰ দলটোৱে ৷

জানিব পৰা মতে, চৰকাৰী বিদ্যালয়খনৰ শিক্ষাৰ্থীৰ সা-সুবিধা আৰু শিক্ষাৰ অৱস্থাৰ বুজ ল’বলৈ চিজেপিৰ কৰ্মীসকল ৰামপুৰা কানৱাৰপুৰাত উপস্থিত হৈছিল । চিজেপিৰ কৰ্মীসকলৰ আগমনৰ খবৰ পোৱাৰ লগে লগে অধিক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰে সমবেত হয় গাঁৱৰ ৰাইজ ।

বিদ্যালয় চৌহদত শিক্ষা, শিক্ষাৰ্থী আৰু কৰ্মচাৰীৰ বাদে অন্য কোনো লোক প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰিব বুলি স্থানীয় ৰাইজে চিজেপিৰ দলটোক বাধা প্ৰদান কৰে গাঁওবাসীয়ে ।প্ৰথমে দুয়োপক্ষৰ বাক-বিতণ্ডাৰ পাছত পৰিস্থিতি অধিক অৱনতি ঘটে ৷ যাৰ বাবে চিজেপিৰ নেতাসকলক আক্ৰমণ কৰে ৷

ঘটনা সন্দৰ্ভত চিজেপিৰ মুখপাত্ৰ আশুতোষ ৰাংকাই এক্সত কয়,"বিজেপিৰ গুণ্ডাগিৰি দেখিলো আজি ৷ শিক্ষামন্ত্ৰী মদন দিলাৱাৰৰ নিৰ্দেশত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে ৷ ৪৮ ঘণ্টাৰ ভিতৰত আক্ৰমণকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰক, অন্যথা ৰাজ্যজুৰি আন্দোলন আৰম্ভ কৰা হ’ব ৷ যিহেতু সেই বিদ্যালয়খনত শিক্ষাৰ্থীয়ে ভিন্ন অসুবিধাৰ মাজেৰে অধ্যয়ন কৰিবলগীয়া হৈছে ৷"

চিজেপিৰ কৰ্মী শিৱাংগী শৰ্মাই অভিযোগ উত্থাপন কৰে,"আমি কোনো সন্ত্ৰাসবাদী বা নক্সালবাদী নহয়, আমাক এই ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ ৷ আমি দেশৰ নাগৰিক ৷ আমি কোনো বিদেশৰ নহয় ৷ তাৰ পাছতো সন্ত্ৰাসবাদী আৰু নক্সালবাদী বুলি আমাক বদনাম কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে ৷ আমি মাত্ৰ শিক্ষাৰ্থীৰ সমস্যাৰ বুজ লবলৈ গৈছিলো ৷"

লগতে পঢ়ক: পাৰ্লিয়ামেণ্ট ষ্ট্ৰীট আৰক্ষী থানাত ধৰ্ণা কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীৰ

Last Updated : August 21, 2026 at 5:27 PM IST

TAGGED:

ককৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টী
জয়পুৰ
আশুতোষ ৰাংকা
ETV BHARAT ASSAM
COCKROACH JANATA PARTY

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.