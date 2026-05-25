ৰাজনৈতিক দলৰ স্বীকৃতি লাভৰ দিশে ‘ককৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টী’

সামাজিক মাধ্যমত চলা আলোচনাক সাংবিধানিক মূল্যবোধৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এক শক্তিশালী ৰাজনৈতিক বিকল্পলৈ ৰূপান্তৰিত কৰাৰ লক্ষ্যৰে অধিবক্তা সুধীৰ জাখৰে দল পঞ্জীয়নৰ বাবে আবেদন দাখিল কৰিছে।

COCKROACH JANATA PARTY
অধিবক্তা সুধীৰ জাখৰ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 25, 2026 at 12:24 AM IST

পানীপট(হাৰিয়ানা): সামাজিক মাধ্যমত এতিয়া মাথোঁ ককৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰেই চৰ্চা ৷ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ সূৰ্যকান্তে নিবনুৱা যুৱপ্ৰজন্মক উদ্দেশ্যি কৰা এটা মন্তব্যই কিছুদিন পূৰ্বে দেশত তোলপাৰ লগায় ৷ ন্যায়াধীশ সূৰ্যকান্তে কোৱা কথাৰ বাবে এই তোলপাৰ লগা নাছিল ৷ বৰং পাছদিনাখন একাংশ যুৱকে আৰম্ভ কৰা অন্য এক পদক্ষেপেহে লাহে লাহে দেশত সুপ্ত আন্দোলনৰ ৰূপ লয়, যাক ককৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টী বুলি সমগ্ৰ দেশে জানিবলৈ পাৰিলে ।

চৰ্চা অব্যাহত থকাৰ মাজতে এক পূৰ্ণাংগ ৰাজনৈতিক দল হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিবলৈ সাজু হৈছে ককৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টী ৷ হাৰিয়ানাৰ পানীপটৰ বাসিন্দা তথা অধিবক্তা সুধীৰ জাখৰে দলটোৰ পঞ্জীয়নৰ বাবে ভাৰতীয় নিৰ্বাচন আয়োগক শেহতীয়াকৈ আবেদন জনোৱা বুলি দাবী কৰিছে ।

জাখৰে কয় যে এটা পূৰ্ণাংগ ৰাজনৈতিক দল গঠনৰ বাবে যিবোৰ প্ৰাৰম্ভিক তথ্যৰ প্ৰয়োজন সেই সকলোবোৰ ইতিমধ্যে আয়োগক প্ৰদান কৰা হৈছে ৷ আনহাতে সোমবাৰ অথবা মঙলবাৰৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ নথিপত্ৰ আয়োগক জমা দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে ।

ককৰোচ্ছ পাৰ্টীক লৈ উৎসাহ

জাখৰে ইটিভি ভাৰতক কয় যে দলৰ সংবিধান ইতিমধ্যে প্ৰস্তুত কৰা হৈছে ৷ সমান্তৰালকৈ সভাপতি, সম্পাদক আৰু কোষাধ্যক্ষৰ দৰে পদকে ধৰি প্ৰয়োজনীয় নথি-পত্ৰ আৰু শপতনামাৰ সৈতে জড়িত আনুষ্ঠানিকতা চূড়ান্ত কৰা হৈছে ।

‘‘মুখ্য ন্যায়িক পাৰ্টী(চিজেপি) ক লৈ যোৱা ১০-১২ দিনত যুৱক-যুৱতীসকলৰ মাজত উৎসাহ আৰু ক্ষোভৰ মিশ্ৰণ দেখা গৈছে । সেয়েহে এই দলটোৱে দেশখনক শক্তিশালী বিৰোধী আৰু চৰম বিকল্প দুয়োটাই প্ৰদান কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে বুলি মই বিশ্বাস কৰোঁ’’ - জাখৰে লগতে কয় ৷

জাখৰে কয় যে দেশজুৰি বৃহৎসংখ্যক যুৱক-যুৱতীয়ে এই আবেগক সমৰ্থন জনাই নিজৰ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছে । সেয়েহে দলটোক তৃণমূল পৰ্যায়লৈ আনি এক সুদৃঢ় ৰাজনৈতিক সত্তা হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰাটো অতি প্ৰয়োজনীয় হৈ পৰিছে ।

প্ৰকৃত নেতাই তৃণমূল পৰ্যায়ত যুঁজিব লাগিব

জাখৰে কয় যে কেৱল সামাজিক মাধ্যমত আন্দোলন চলোৱাটোৱেই ৰাজনৈতিক সংগঠন গঠন কৰিবলৈ যথেষ্ট নহয় । তেওঁ কয় যে যিকোনো যুঁজ বা আন্দোলনক তৃণমূল পৰ্যায়লৈ লৈ গ’লেহে ফলপ্ৰসূভাৱে যুঁজিব পৰা যাব ।

হাৰিয়ানাৰ অধিবক্তাগৰাকীয়ে বৰ্তমান আমেৰিকাত বসবাস কৰা অনলাইন আন্দোলন ‘ককৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টী’ ৰ প্ৰতিষ্ঠাপক অভিজিত দীপকেৰ লগতে সামাজিক মাধ্যমৰ সৈতে জড়িত অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলকো লক্ষ্য কৰি লয় ।

তেওঁ কয়, ‘‘আমেৰিকাত বহি কোনোবাই ভাৰতৰ ব্যৱস্থাগত পৰিৱৰ্তনৰ কথা কোৱাৰ ধাৰণাটো হজম কৰাত অসুবিধা পায় । কোনোবাই যদি আন্দোলন আৰম্ভ কৰিব বিচাৰে বা ৰাজনৈতিক দল গঠন কৰিব বিচাৰে, তেন্তে তেওঁলোকে ভাৰতলৈ আহি দলটো গঠন কৰিব লাগিব ।’’

‘‘যদিও সামাজিক মাধ্যমে বাৰ্তা প্ৰচাৰৰ মাধ্যম হিচাপে কাম কৰে, তথাপিও পথ প্ৰদৰ্শক, ৰাজনৈতিক মতাদৰ্শ আৰু ফলপ্ৰসূ নেতৃত্বৰ ক্ষমতা অবিহনে কোনো আন্দোলন প্ৰকৃততে সফল হ’ব নোৱাৰে’’ বুলিও তেওঁ দাবী কৰে ৷

দলৰ মতাদৰ্শক সংবিধানৰ মৌলিক ধাৰণাৰ সৈতে সংযোগ কৰি জাখৰে কয় যে ন্যায়, সমতা, স্বাধীনতা আৰু ভ্ৰাতৃত্ববোধৰ দৰে মৌলিক নীতি তেওঁৰ দলৰ সংবিধান আৰু মতাদৰ্শৰ অবিচ্ছেদ্য অংগ হ'ব ।

জাখৰে স্বীকাৰ কৰে যে সামাজিক মাধ্যমত জনপ্ৰিয় হৈ পৰা এটা ধাৰণাৰে অনুপ্ৰাণিত হৈ গঠন কৰিবলগীয়া দলটোৰ নাম ‘ককৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টী’ ৰখা হ’ব ৷ অৱশ্যে দলটোক পূৰ্ণাংগ ৰাজনৈতিক দললৈ ৰূপান্তৰিত কৰাৰ প্ৰচেষ্টা চলি আছে ।

ভাৰতৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ সূৰ্যকান্তে একাংশ নিবনুৱা যুৱক-যুৱতীক পইতাচোৰাৰ দৰে বুলি বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰাৰ পিছতে দীপকেই সামাজিক মাধ্যমত আন্দোলন আৰম্ভ কৰে ৷ তেওঁ গুগল ফৰ্ম পোষ্ট কৰি ৰাইজক দলটোত যোগদান কৰিবলৈ অনুৰোধ জনায় ।

অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে এই পদক্ষেপে লাখ লাখ যুৱক-যুৱতীৰ হৃদয় জয় কৰিবলৈ ধৰিলে ৷ সকলোৱে নিজৰ সমৰ্থন প্ৰকাশ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে । কিছুদিনৰ ভিতৰতে চিজেপিৰ সামাজিক মাধ্যমৰ পেজসমূহে লাখ লাখ ফ’ল’ৱাৰ্ছ লাভ কৰি ভাৰতৰ যুৱক-যুৱতীসকলৰ ওপৰত গভীৰ প্ৰভাৱ পেলায় । ভাৰত আৰু বিদেশ উভয়তে ই ব্যাপক সমাদৰ লাভ কৰে । অৱশ্যে এই অপৰিসীম জনপ্ৰিয়তাই দীপকেৰ পৰিয়ালক চিন্তিত কৰি তুলিছে ।

দীপকে এগৰাকী ৰাজনৈতিক যোগাযোগ কৌশলবিদ আৰু ডিজিটেল কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েটৰ । তেওঁ আম আদমি পাৰ্টীৰ সৈতে স্বেচ্ছাসেৱক হিচাপে কাম কৰিছিল আৰু ২০২০-২০২৩ চনলৈ সামাজিক মাধ্যমৰ প্ৰচাৰৰ সৈতে জড়িত আছিল । তেওঁ নিজৰ ৰাজনৈতিক বাৰ্তাত কটুক্তি ব্যৱহাৰ কৰে আৰু আম আদমি পাৰ্টীত যোগদানৰ বাবে নিজৰ অৰ্হতাক ‘এলেহুৱা, নিবনুৱা, অহৰহ অনলাইন’ বুলি উল্লেখ কৰে ।

দীপকে মূলতঃ মহাৰাষ্ট্ৰৰ মাৰাথৱাড়া অঞ্চলৰ হিংগোলী জিলাৰ বাসিন্দা । তেওঁৰ পিতৃ ভগৱানৰাও দীপকে ব্যৱসায় সূত্ৰে ছত্ৰপতি সম্ভাজী নগৰত বাস কৰিবলৈ লৈছিল ৷

