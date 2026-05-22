'পঁইতাচোৰা'ৰ জন্মদাতাৰ ঘৰত অশান্তি ! কোকৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰতিষ্ঠাপক অভিজিত দীপকেৰ অভিভাৱক চিন্তিত
অভিজিৎ দীপকেই লাভ কৰা অপৰিসীম জনপ্ৰিয়তাই তেওঁৰ পৰিয়ালটোক উদ্বিগ্ন কৰি তুলিছে । তেওঁলোকৰ মতে ৰাজনীতিত প্ৰৱেশ কৰাতকৈ দীপকেই ভাল চাকৰি এটাৰ পিছত লগা উচিত ।
Published : May 22, 2026 at 4:41 PM IST
ছত্ৰপতি সাম্ভাজীনগৰ: কোকৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টী, শেহতীয়াকৈ সামাজিক মাধ্য়মত সৰ্বাধিক চৰ্চিত হৈ পৰা এটা নাম ৷ বিগত তিনিদিন ধৰি দেশজুৰি ছ’চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্মত ব্যাপক চৰ্চা লাভ কৰিছে ‘কোকৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টী’এ । ছত্ৰপতি সাম্ভাজীনগৰৰ এজন শিক্ষিত যুৱক অভিজিৎ দীপকেই শিক্ষিত অথচ প্ৰান্তীয় যুৱক-যুৱতীসকলৰ কণ্ঠস্বৰ হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰা দলটোৱে লাভ কৰিছে ব্যাপক সঁহাৰি । ইয়াৰ ফলত সাধাৰণ যুৱক-যুৱতীসকলৰ মাজত আশাৰ সঞ্চাৰ হৈছে যে অৱশেষত ৰাজনৈতিক দিগন্তত এটা নতুন দলৰ উন্মেষ ঘটিছে।
কিন্তু অভিজিৎ দীপকেই লাভ কৰা অপৰিসীম জনপ্ৰিয়তাই তেওঁৰ পৰিয়ালটোক উদ্বিগ্ন কৰি তুলিছে । তেওঁলোকে অনুভৱ কৰে যে তেওঁ ৰাজনীতিত প্ৰৱেশ কৰাতকৈ ভাল স্থানত চাকৰি এটাৰ পিছত লগা উচিত । ৰাজনীতিৰ সাম্প্ৰতিক অৱস্থাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি তেওঁলোকে অভিজিতৰ লগত কোনো অনাকাংক্ষিত ঘটনা হ’ব পাৰে বুলি আশংকা প্ৰকাশ কৰিছে । ইয়াৰ বিপৰীতে তেওঁৰ একাংশ আত্মীয়ই আগন্তুক বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব লাগে বুলি আস্থা প্ৰকাশ কৰি দহৰ পৰা পোন্ধৰজন বিধায়ক নিৰ্বাচিত কৰাত তেওঁ নিঃসন্দেহে সফল হ’ব বুলি দৃঢ়তাৰে প্ৰকাশ কৰিছে ।
সামাজিক মাধ্যমত চৰ্চাৰ বিষয় হৈ পৰা অভিজিৎ দীপক মূলতঃ মহাৰাষ্টৰ হিংগোলী জিলাৰ । তেওঁৰ পিতৃ ভগৱানৰাও দীপকে পেছাদাৰী কাৰণত ছত্ৰপতি সাম্ভাজীনগৰত বসতি স্থাপন কৰিছিল । ভগৱানৰাও দীপকে ৱালুজ মহানগৰ-১ এলেকাত বাস কৰে । ৱালুজ ঔদ্যোগিক বিভাগত সহকাৰী অভিযন্তা হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰা ভগৱান ৰাওৱে এবছৰ পূৰ্বে অৱসৰ গ্ৰহণ কৰে ৷ আনহাতে অভিজিতৰ মাতৃ অনিতা এগৰাকী গৃহিণী ।
অভিজিতে পুনেত সাংবাদিকতা বিভাগত উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰে ৷ তাৰ পূৰ্বে তেওঁ সাম্ভাজীনগৰতে স্কুলীয়া শিক্ষা সমাপ্ত কৰে । বৰ্তমান তেওঁ আমেৰিকাৰ বষ্টন বিশ্ববিদ্যালয়ত জনসংযোগ বিষয়ত স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰীৰ বাবে অধ্যয়ন কৰি আছে । ডিজিটেল মাৰ্কেটিঙৰ বিশেষজ্ঞতাৰ বাবে তেওঁ বিশেষ সুনাম অৰ্জন কৰিছে । ২০২০ চনৰ পৰা ২০২৩ চনলৈ তেওঁ আম আদমী পাৰ্টীৰ ডিজিটেল প্ৰচাৰ শাখাত কাম কৰিছিল ।
দিল্লী বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ সময়ত তেওঁ দলৰ ছ’চিয়েল মিডিয়া ‘মিম’ বিভাগ পৰিচালনা কৰিছিল। তেওঁ উল্লেখযোগ্যভাৱে বিজেপিৰ বিতৰ্কিত শ্লোগান "দেশ কে গদ্দাৰো কো, গুলী মাৰো ছালো কো" (জাতিৰ বিশ্বাসঘাতকক গুলীয়াই হত্যা কৰক)ৰ প্ৰত্য়ুত্তৰত "দেশ কে গৱাৰ কো, স্কুল ভেজো ছালো কো" শীৰ্ষক এক ব্যংগাত্মক শ্লোগান প্ৰস্তুত কৰিছিল ।
২০২৬ চনৰ ১৫ মে’ত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ শুনানিৰ সময়ত মুখ্য ন্যায়াধীশ সূৰ্যকান্তে নিবনুৱা যুৱক-যুৱতীক ‘পৰজীৱী’ বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁলোকক পঁইতাচোৰাৰ সৈতে তুলনা কৰিছিল । এই মন্তব্যক লৈ সৃষ্টি হোৱা ক্ষোভৰ মাজতে আম আদমী পাৰ্টিৰ প্ৰচাৰ চম্ভালি থকা মাৰাঠী যুৱক অভিজিৎ দীপকে ছ’চিয়েল মিডিয়াত ‘কোকৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টি’ নামৰ এটা সংগঠন স্থাপন কৰে ।
এই মঞ্চৰ জৰিয়তে তেওঁ জাতিৰ যুৱক-যুৱতীসকলক জুৰুলা কৰা বিষয়সমূহক কণ্ঠদান কৰে। অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে এই পদক্ষেপে লাখ লাখ যুৱকৰ মাজত অনুৰণন ঘটালে, যিয়ে নিজৰ সমৰ্থন পঞ্জীয়ন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। মাত্ৰ কেইদিনমানৰ ভিতৰতে এই আন্দোলনে লাখ লাখ অনুগামী লাভ কৰিছিল। তদুপৰি তেওঁৰ এই স্থিতিয়ে সমগ্ৰ ছ’চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্মত ব্যাপক প্ৰশংসা লাভ কৰিছিল আৰু এতিয়া এই বিষয়টো সামাজিক আৰু ৰাজনৈতিক দুয়োটা মহলৰ ভিতৰতে সক্ৰিয় আলোচনাৰ বিষয় হৈ পৰিছে।
সৰুৰে পৰা অভিজিত অতি শান্ত স্বভাৱৰ আছিল । প্ৰাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত কৰি তেওঁ উচ্চ শিক্ষাৰ বাবে পুনেলৈ গুচি যায় । তাতেই তেওঁ প্ৰথমে অভিযান্ত্ৰিক বিষয়ত ডিগ্ৰী লাভ কৰাৰ চেষ্টা কৰিছিল । কিন্তু বিষয়টোৰ প্ৰতি তেওঁৰ আগ্ৰহ কম বুলি গম পাই বায়েকে তেওঁক প্ৰকৃততে আকৰ্ষণ কৰা ক্ষেত্ৰখনত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়ে । যিহেতু বায়েকে বহিঃৰাষ্ট্ৰত উচ্চ শিক্ষা সম্পূৰ্ণ কৰিছিল, অভিজিতেও বহিঃৰাষ্ট্ৰত উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লয় । আমাৰ পৰিয়ালৰ ইচ্ছা আছিল যে তেওঁ উচ্চ শিক্ষা সম্পূৰ্ণ কৰি এজন উচ্চ পদস্থ বিষয়া হ’ব । আমি কেতিয়াও তেওঁক ৰাজনীতিৰ ক্ষেত্ৰখনত প্ৰৱেশ কৰাৰ কল্পনা কৰা নাছিলোঁ । শৈশৱৰ পৰাই তেওঁ এজন অত্যন্ত সৎ আছিল, যিকোনো ধৰণৰ অসৎ কাম বা অনৈতিক আচৰণক তেওঁ ঘৃণা কৰে । ফলস্বৰূপে আমি অনুভৱ কৰিলোঁ যে ৰাজনীতিত আবদ্ধ হৈ পৰাতকৈ তেওঁ কেৱল এটা ভাল, সুস্থিৰ চাকৰি নিশ্চিত কৰা উচিত ৷’’ অভিজিতৰ মাতৃ অনিতা দীপকে কয় ।
"মই সঁচাকৈয়ে কামনা কৰোঁ যে তেওঁ ৰাজনীতিত প্ৰৱেশ কৰিব নালাগিছিল । আজিৰ সময়ত কোনে কাৰ ক্ষতি কৰিব পাৰে সেয়া কেতিয়াও নিশ্চিত কৰিব নোৱাৰি । আমাৰ পুত্ৰই ছ'চিয়েল মিডিয়াত এনে অভিযানৰ নেতৃত্ব দিয়াটো লক্ষ্য কৰিলে বুজা যায় যে তেওঁৰ এই কাৰ্যই হয়তো বহু সংখ্যক লোকক অসন্তুষ্ট কৰি তুলিছে । ফলস্বৰূপে আমি বিদেশৰ পৰা উভতি অহাৰ লগে লগে তেওঁৰ সৈতে কিবা দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা হ'ব পাৰে বুলি ভয়ত জীয়াই আছোঁ ।" অভিজিতৰ পিতৃয়ে কয় ৷
"অভিজিতৰ পিছত যিমানেই যুৱক থিয় নহওক কিয়, মই এতিয়াও তেওঁক লৈ চিন্তিত অনুভৱ কৰোঁ । এতিয়াও মই অনুভৱ কৰোঁ যে তেওঁ ঘূৰি অহাৰ লগে লগে ৰাজনীতিত প্ৰৱেশ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে তেওঁ এটা সন্মানীয় পদত চাকৰি ল'ব লাগে । আজিৰ ৰাজনীতিৰ স্বৰূপটো বিবেচনা কৰিলে মই তেওঁৰ ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনত প্ৰৱেশ কৰাৰ সিদ্ধান্তক কেতিয়াও সমৰ্থন নকৰোঁ ।" অভিজিতৰ মাতৃৰ ভাষ্য ৷
তেওঁৰ ওচৰ-চুবুৰীয়া পৰিয়ালৰ লোকে অভিজিতৰ এই কাৰ্যক সমৰ্থন নকৰে ৷ ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে তেওঁৰ বাবে এটা চাকৰি নিশ্চিত কৰাৰ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰে। অৱশ্যে হিংগোলীত থকা আত্মীয়ই তেওঁ লাভ কৰি অহা বিপুল সঁহাৰিত আনন্দ প্ৰকাশ কৰে ।
‘‘তেওঁ এতিয়া নিজাকৈ ৰাজনৈতিক দল আৰম্ভ কৰি নিবনুৱা যুৱক-যুৱতীসকলৰ কণ্ঠস্বৰ হ’ব লাগে । তেওঁ বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা উচিত, কেৱল তেওঁৰ নিজৰ জয় নিশ্চিত হোৱাই নহয়, তেওঁৰ কাষত তেওঁৰ দলৰ আন কমেও দহ-পোন্ধৰজন প্ৰাৰ্থীও নিৰ্বাচিত হ’ব । ইয়াৰ দ্বাৰা চৰকাৰৰ নীতিৰ বিৰুদ্ধে জনসাধাৰণৰ ক্ষোভক প্ৰকাশ কৰাৰ এটা পথ মুকলি হ’ব ৷ তেওঁ যদি মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ লক্ষ্য ৰাখে তেন্তে আমাৰ কোনো আপত্তি নাথাকিব ৷’’ এইদৰে কয় অভিজিতৰ খুৰাক বিলাস দীপকে ।
"প্ৰথমতে সকলোৱে আমোদজনক বুলি ভাবিছিল, কিন্তু কেইদিনমানৰ ভিতৰতে তেওঁ ব্যাপক সঁহাৰি লাভ কৰিবলৈ ধৰিলে । যদি অভিজিতে সঁচাকৈয়ে ৰাজনৈতিক দল এটা আৰম্ভ কৰে, তেন্তে আমি তেওঁক সম্পূৰ্ণ সমৰ্থন আগবঢ়াবলৈ সংকল্পবদ্ধ ।" হিংগোলী গাঁৱৰ এজন যুৱকে অভিজিতৰ প্ৰতি সমৰ্থন জনায় এইদৰে কয় ৷