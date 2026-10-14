'ক'কৰোচ্ছ'ক বাধা দিয়ক, আমেৰিকাৰ পৰা পুঁজি লাভ কৰে তেওঁলোকে ! এইবাৰ দৃশ্য়পটত আৱিৰ্ভাৱ হলীউডৰ শিল্পীৰ

'ক'কৰোচ্ছ'ক বাধা দিয়ক, আমেৰিকাৰ পৰা পুঁজি লাভ কৰে তেওঁলোকে ! এইবাৰ দৃশ্য়পটত আৱিৰ্ভাৱ হলীউডৰ শিল্পীৰ
দিল্লীৰ প্ৰতিবাদক লৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মঞ্চত চৰ্চা । হলীউডৰ বিখ্যাত শিল্পী মেৰী মিলবেন আৰু পৰিৱেশ কৰ্মী গ্ৰেটা থানবাৰ্গৰ বিপৰীত প্ৰতিক্ৰিয়া ।
Published : October 14, 2026 at 5:06 PM IST
গুৱাহাটী : এছআইআৰ বাতিল আৰু ভাৰতৰ নিৰ্বাচন আয়োগৰ মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ বিৰুদ্ধে দেশজুৰি তীব্ৰ প্ৰতিবাদ অব্যাহত আছে । ইণ্ডিয়া ব্লকৰ লগতে ক'কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীয়ে সমগ্ৰ দেশতে প্ৰতিবাদ অব্যাহত ৰাখিছে ।
যাক লৈ দেশজুৰি তীব্ৰ উত্তেজনা অব্যাহত আছে । ইফালে এই বিষয়টোৱে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়তো চৰ্চা লাভ কৰিছে । চলি থকা প্ৰতিবাদ সম্পৰ্কে আফ্ৰিকান-আমেৰিকান গায়িকা তথা হলীউডৰ অভিনেত্ৰী মেৰী মিলবেনেও প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে ।
STORY | Cockroach Janata Party being 'funded by donors' in US: American Singer Mary Millben Alleging that the Cockroach Janata Party is being "funded by donors" in the US, American singer Mary Millben on Wednesday said it is "not the time to be silent" and called upon all "young patriots" in India to rise and peacefully protest the "disruptive spirit" of the outfit. Millben made these remarks as supporters of the opposition parties and the Cockroach Janta Party (CJP) are protesting in New Delhi to demand the resignation of Chief Election Commissioner (CEC) Gyanesh Kumar over alleged irregularities in the Special Intensive Revision (SIR) of electoral rolls. READ: https://t.co/QWfeqDlxYC— Press Trust of India (@PTI_News) October 14, 2026
শিল্পীগৰাকীয়ে ভাৰতৰ যুৱ দেশপ্ৰেমিকসকলক ওলাই আহি ক'কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ বিৰুদ্ধে শান্তিপূৰ্ণ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে । এক্সৰ এটা পোষ্টত হলীউডৰ অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে লিখিছে, "ভাৰতৰ যুৱ দেশপ্ৰেমিকসকল : এতিয়া মনে মনে বহি থকাৰ সময় নহয় ।"
ইফালে শিল্পীগৰাকীয়ে ক'কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টী আৰু ইয়াৰ প্ৰতিষ্ঠাপক অভিজিৎ দীপকেকো লক্ষ্য কৰি লৈ দেশৰ যুৱ দেশপ্ৰেমিকসকলক উদ্দেশ্যি এক্সৰ পোষ্টত লিখিছে, "প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু তেওঁৰ নেতৃত্বত আপোনালোকৰ ভৱিষ্যতৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা অভিজিৎ দীপকে আৰু ক'কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীয়ে আমেৰিকাৰ দাতাৰ পৰা পুঁজি লাভ কৰে ।
যুৱ দেশপ্ৰেমিকসকল ভয় নাখাব । ২৫ বছৰ, ১২ বছৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে একেৰাহে তিনিটা কাৰ্যকাল নিৰ্বাচিত হোৱা আপোনাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে মোৰ দেশৰ পৰা যোৱা বিঘ্নিতকাৰী শক্তিৰ আগত নতশিৰ নহয় ।"
আমেৰিকাৰ দাতাসকলৰ কথা উল্লেখ কৰি মেৰী মিলবেনে লগতে লিখিছে, "এই নিৰ্বাচিত দাতাসকলৰ বিশ্বব্যাপী এটা আৰ্হি আছে- ৰক্ষণশীল বিশ্বব্যাপী নেতাসকলক লক্ষ্য কৰি দেশৰ পৰা এজন আমেৰিকান শিক্ষিত ব্যক্তিক বিচাৰি উলিয়াই, তেওঁলোকক উগ্ৰপন্থী কৰি, তেওঁলোকক দেশলৈ ঘূৰাই পঠিয়াই আৰু তেওঁলোকক বিশৃংখলতা আৰু ধ্বংস আৰম্ভ কৰিবলৈ ধন আগবঢ়ায় । ইয়াৰে কোনোটোৱেই ফল ধৰা নাই যদিও দেশৰ উন্নয়ন আৰু শাসন ব্যৱস্থাত প্ৰভাৱ পেলাইছে ।"
তেওঁ লগতে ভাৰতৰ যুৱ দেশপ্ৰেমিকসকলক উদ্দেশ্যি কয়, "ভাৰতৰ মাটিত জন্ম আৰু ডাঙৰ-দীঘল হোৱা তথা শিক্ষিত এক নতুন কণ্ঠই ক'কৰোচ্ছ পাৰ্টীৰ বিঘ্নিত মনোভাৱৰ বিৰুদ্ধে থিয় দিয়ক, সংগঠিত আৰু শান্তিপূৰ্ণভাৱে প্ৰতিবাদ কৰাৰ সময় আহি পৰিছে । গণতন্ত্ৰ আৰু স্বাধীনতা ৰক্ষাৰ বাবে সদায় প্ৰত্যুত্তৰমূলক আন্দোলন হ'ব লাগে ।"
ভাৰতত চলি থকা প্ৰতিবাদ সন্দৰ্ভত এগৰাকী আফ্ৰিকান-আমেৰিকান শিল্পীৰ এনে গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰতিক্ৰিয়া বিভিন্ন মহলত চৰ্চাৰ বিষয় হৈ পৰিছে । বহুতে সামাজিক মাধ্যমত শিল্পীগৰাকীক সমৰ্থন কৰাৰ সমান্তৰালকৈ সমালোচনাও কৰিছে । একাংশই অভিযোগ কৰা মতে শিল্পীগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু বিজেপিৰ সমৰ্থক ! এই বিষয়ক লৈ বিতৰ্ক চলি আছে ।
আচলতে মেৰী মিলবেন এগৰাকী আফ্ৰিকান-আমেৰিকান গায়িকা তথা হলীউডৰ অভিনেত্ৰী । ভাৰততো এই শিল্পীগৰাকীৰ যথেষ্ট জনপ্ৰিয়তা আছে । পূৰ্বে ভাৰতৰ জাতীয় সংগীতৰ লগতে হিন্দী ভাষাত আধ্যাত্মিক গীত পৰিৱেশন কৰি তেওঁ ভাৰতত জনপ্ৰিয় হৈ পৰিছিল । ২০২৩ চনত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ আমেৰিকা ভ্ৰমণৰ সময়ত শিল্পীগৰাকীয়ে ভাৰতৰ জাতীয় সংগীত পৰিৱেশন কৰিছিল ।
ইফালে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰিৱেশ কৰ্মী গ্ৰেটা থানবাৰ্গেও দিল্লীৰ প্ৰতিবাদক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে । বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমত প্ৰকাশিত প্ৰতিবেদন অনুসৰি ছুইডেনৰ পৰিৱেশ কৰ্মীগৰাকীয়ে দিল্লীৰ চিজেপি প্ৰতিবাদক সমৰ্থন জনাইছে ।
উল্লেখ্য যে বিশ্বজুৰি চৰ্চিত পৰিৱেশ কৰ্মী গ্ৰেটা থানবাৰ্গে ইয়াৰ পূৰ্বেও নতুন দিল্লীত হোৱা বিভিন্ন প্ৰতিবাদক সমৰ্থন জনাইছিল । কৃষক আন্দোলন আৰু শেহতীয়াকৈ দেশৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাক লৈ চিজেপিয়ে কৰা প্ৰতিবাদকো তেওঁ সমৰ্থন জনাইছিল ।
লগতে পঢ়ক :
প্ৰতিবাদকাৰী চিজেপি নেতাক জে'ললৈ প্ৰেৰণ : গৰজি উঠিছে বিৰোধী দল-সংগঠন