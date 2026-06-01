ভাৰতলৈ আহি আছে 'পঁইতাচোৰা'ৰ জন্মদাতা

ভাৰ্ছুৱেলী নহয় বাস্তৱত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিব 'ককৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টী'য়ে । প্ৰতিবাদ সম্পৰ্কে কি ক'লে অভিজিত দীপকেই ?

Members of the Indian Democratic Youth Association wear 'cockroach masks' during a rally against the central government in Coimbatore, Tamil Nadu
ভাৰতলৈ আহি আছে 'ককৰোচ্ছ'ৰ জন্মদাতা (IANS)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 1, 2026 at 6:26 PM IST

নতুন দিল্লী: ভাৰতত সামাজিক মাধ্যমত খলকনিৰ সৃষ্টি কৰা 'ককৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টী'য়ে এইবাৰ প্ৰতিবাদৰ বাবে সাজু হৈছে । ভাৰ্ছুৱেল জগতৰ পৰা ওলাই আহি এইবাৰ বাস্তৱত প্ৰতিবাদ কৰিব 'ককৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টী'য়ে । খোদ পাৰ্টীৰ জন্মদাতা অভিজিত দীপকেই এই কথা অৱগত কৰিছে । 'ককৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টী'ৰ প্ৰতিষ্ঠাপকগৰাকী অহা ৬ জুনত ভাৰতলৈ উভতি আহিব । নতুন দিল্লীৰ যন্তৰ মন্তৰত নীটৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ বিৰুদ্ধে ককৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীয়ে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিব । তেওঁলোকৰ মূল দাবী হ'ব কেন্দ্ৰীয় শিক্ষা মন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগ । ককৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰতিষ্ঠাপক অভিজিত দীপকেই ইনষ্টাগ্ৰামৰ এটা পোষ্টত প্ৰতিবাদৰ কথা ঘোষণা কৰে । যাৰ বাবে তেওঁ এই প্ৰতিবাদত সমৰ্থক আৰু শিক্ষাৰ্থীসকলৰ যোগদানৰ আহ্বান জনাইছে ।

তেওঁ কয়, "ভাৰতৰ সংবিধান অনুসৰণ কৰি আমি সকলোৱে একত্ৰিত হোৱাৰ সময় আহি পৰিছে আৰু শান্তিপূৰ্ণভাৱে কেন্দ্ৰীয় শিক্ষা মন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগৰ দাবীত প্ৰতিবাদৰ সময় আহি পৰিছে । আমি যদি একেলগে মাত মাতো তেন্তে তেওঁলোকে নিশ্চয় আমাৰ কথা শুনিব লাগিব ।"

দীপকেই অহা ৬ জুনত দিল্লীৰ বিমানবন্দৰত তেওঁক সংগ দিবলৈ সমৰ্থকক আহ্বান জনাই কয়, "মই সিদ্ধান্ত লৈছো যে মই ৬ জুন শনিবাৰে পুৱা দিল্লীত উপস্থিত হম । অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ লগত বিমানবন্দৰত যোগদান কৰক আৰু একেলগে আমি সংসদ মাৰ্গ আৰক্ষী থানালৈ গৈ যন্তৰ মন্তৰত শান্তিপূৰ্ণ প্ৰতিবাদৰ বাবে অনুমতি বিচাৰিম ।"

এটা ভিডিঅ'ত তেওঁ অভিযোগ কৰে যে নীটৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিলে শিক্ষাৰ্থীসকলক উদ্বিগ্ন কৰি তুলিছে । তেওঁ কয়, "মই আশা কৰোঁ 'ককৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টী'ৰ প্ৰতি সকলোৰে সমৰ্থন আছে আৰু এই ব্যৱস্থাক লৈ যিমান অসন্তুষ্ট শিক্ষাৰ্থী আৰু যুৱক-যুৱতী আছে সকলোৱে আমাক সহযোগ কৰিব । যিসকলে বিচাৰিছে শিক্ষা মন্ত্ৰীয়ে পদত্যাগ কৰিব লাগে তেওঁলোকেও প্ৰতিবাদত অংশ লওক ।"

অৱশ্যে বিমানবন্দৰত উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে আৰক্ষীয়ে তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব বুলি আশংকা কৰা হৈছে যদিও তেওঁ নিশ্চিত যে ভাৰতৰ দৰে গণতান্ত্ৰিক দেশত অধিকাৰৰ বাবে মাত মতাত কোনো বাধা নাই আৰু আৰক্ষীয়ে তেওঁক শান্তিপূৰ্ণ প্ৰতিবাদৰ অনুমতি প্ৰদান কৰিব ।

