কয়লা ব্লক আবণ্টন কেলেংকাৰীৰ গোচৰৰ পৰা দোষমুক্ত প্ৰয়াত প্ৰধানমন্ত্ৰী মনমোহন সিং

কয়লা ব্লক আবণ্টন কেলেংকাৰীৰ গোচৰৰ পৰা দোষমুক্ত প্ৰয়াত প্ৰধানমন্ত্ৰী মনমোহন সিং
চিবিআইৰ প্ৰতিবেদন গ্ৰহণ কৰাৰ পিছতে দেশৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এই গোচৰ চিৰদিনলৈ বন্ধ কৰে ৷
Published : July 29, 2026 at 7:57 PM IST
নতুন দিল্লী: মৃত্যুৰ প্ৰায় দুবছৰৰ পিছত প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী মনমোহন সিঙক দোষমুক্ত ঘোষণা দেশৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ৷ বুধবাৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে আনুষ্ঠানিকভাৱে কয়লা ব্লক আবণ্টন কেলেংকাৰীৰ দৰে হাই প্ৰফাইল গোচৰটোত প্ৰয়াত প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী সিঙক দোষমুক্ত ঘোষণা কৰে ৷ ন্যায়ালয়ে প্ৰয়াত প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে চলি থকা গোচৰটো চিৰদিনলৈ বন্ধ ঘোষণা কৰি তেওঁৰ বিৰুদ্ধে জাৰি কৰা চমন বাতিল কৰে ।
উল্লেখ্য যে, দেশৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী মনমোহন সিঙে ২০২৪ চনৰ ২৬ ডিচেম্বৰত মৃত্যুবৰণ কৰিছিল ৷ দেশৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ সূৰ্যকান্ত তথা ন্যায়াধীশ জয়মল্য বাগচী আৰু ভি মোহনাৰে গঠিত বিচাৰপীঠে চিবিআইৰ পৰা এই গোচৰ বন্ধৰ প্ৰতিবেদন গ্ৰহণ কৰে ৷ এই প্ৰতিবেদনত প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীকে ধৰি নাম সাঙোৰ খোৱা অন্যান্য লোকসকলক ক্লীনশ্বীট দিয়া হয় । নিম্ন আদালতে চিবিআইৰ গোচৰ বন্ধৰ প্ৰতিবেদন নাকচ কৰাৰ কোনো বাধ্যতামূলক কাৰণ নাছিল বুলি বিচাৰপীঠে জানিবলৈ দিয়ে ৷
উচ্চতম ন্যায়ালয়ে জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা কপিল ছিবাল আৰু অভিষেক মনু সিংভীয়ে দাখিল কৰা বিষয়টো লক্ষ্য কৰি কয় যে, যদিও প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ মৃত্যুৰ পিছত আবেদনখন কাৰিকৰীভাৱে অফলপ্ৰসূব বুলি নিষ্পত্তি কৰিব পৰা গ’লহেঁতেন ৷ বিশেষ ন্যায়াধীশৰ এই আদেশৰ বৈধতা পৰীক্ষা কৰাটো প্ৰয়োজনীয় কাৰণ ইয়াত তেওঁৰ বিৰুদ্ধে বিৰূপ তথ্য সন্নিবিষ্ট কৰা হৈছে ।
তদন্তৰ প্ৰতিবেদন গ্ৰহণৰ সন্দৰ্ভত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ধাৰাবাহিকভাৱে নিৰ্ধাৰণ কৰা আইনী নীতিৰ পটভূমিত বিশেষ ন্যায়াধীশে বন্ধৰ প্ৰতিবেদন নাকচ কৰাৰ কোনো বৈধ কাৰণ নাছিল বুলি দৃষ্টিগোচৰ হৈছে । উল্লেখ্য যে, ২০০৫ চনত ওড়িশাৰ তালাবিৰা-দ্বিতীয় কয়লা ব্লক আবণ্টনৰ সন্দৰ্ভত সিং, উদ্যোগপতি কুমাৰ মংগলম বিৰলা, প্ৰাক্তন কয়লা সচিব পিচি পৰখ আৰু আন তিনিজনলৈ বিশেষ আদালতে চমন জাৰি কৰিছিল ।
হিন্দলকোক কয়লা ব্লক আবণ্টন সম্পৰ্কীয় গোচৰটোত চিবিআইয়ে দোষমুক্ত ঘোষণা কৰি দুখন বন্ধৰ প্ৰতিবেদন দাখিল কৰাৰ পিছতো প্ৰয়াত প্ৰধানমন্ত্ৰী সিঙে বিচাৰ আদালতৰ সিদ্ধান্তক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছিল । ২০১৫ চনৰ ১ এপ্ৰিলত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে জাৰি কৰা চমন স্থগিত ৰাখিছিল কৈছিল যে আবেদনসমূহে দুৰ্নীতি প্ৰতিৰোধ আইন, ১৯৮৮ৰ ধাৰা ১৩(১)(ঘ)(iii)ৰ সাংবিধানিক বৈধতাকে ধৰি আইনৰ একাধিক গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে ।
সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰত ছিবালে যুক্তি দৰ্শাইছিল যে পূৰ্বৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে স্ক্ৰীনিং কমিটীৰ পৰামৰ্শৰ বিৰুদ্ধে হিন্দলকোক কয়লা ব্লক আবণ্টন দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত গ্ৰহণ কৰা সিদ্ধান্ত কোনো নীতি বহিৰ্ভুত নহয় ৷ তেওঁ দাবী কৰিছিল যে এয়া এক শুদ্ধ প্ৰশাসনিক সিদ্ধান্ত আৰু জনস্বাৰ্থৰ মূল্যায়নক লৈ বিশেষ ন্যায়াধীশে বিচাৰত বহিব নোৱাৰে ।
ছিবালে লগতে আলোকপাত কৰিছিল যে চিবিআইয়ে দুবাৰ গোচৰ বন্ধৰ প্ৰতিবেদন দাখিল কৰাৰ পিছতো বিচাৰ আদালতে চমন জাৰি কৰিছিল । এদশকৰো অধিক সময়ৰ পাছত সেই প্ৰতিবেদনসমূহ গ্ৰহণ কৰি উচ্চতম ন্যায়ালয়ে প্ৰয়াত প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে থকা গোচৰৰ অন্ত পেলাইছে ৷
লগতে পঢ়ক: কিমান আগবাঢ়িছে অসমৰ ৬ জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া ?