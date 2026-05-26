চিএনজিৰ মূল্যবৃদ্ধি: পুনৰ চতুৰ্থবাৰৰ বাবে প্ৰতি কেজিত ২ টকা বৃদ্ধি
মঙলবাৰে পুনৰ বৃদ্ধি পালে চিএনজিৰ মূল্য । দিল্লীত চিএনজিৰ মূল্য ২ টকা বৃদ্ধি পাই ৮৩.০৯ টকা হৈছেগৈ ।
Published : May 26, 2026 at 10:52 AM IST
নতুন দিল্লী : আকৌ জনতাৰ ওপৰত মাধমাৰ ৷ দুসপ্তাহ নৌহওঁতেই চতুর্থবাৰৰ বাবে বৃদ্ধি পালে চিএনজিৰ মূল্য ৷ মঙলবাৰৰ পৰা ৰাজধানী দিল্লীত প্ৰতি কেজি চিএনজিৰ মূল্য ২ টকা বৃদ্ধি পালে ৷ ইন্দ্ৰপ্ৰস্থ গেছ লিমিটেডৰ তথ্য অনুসৰি, এতিয়াৰে পৰা প্ৰতি কেজি চিএনজিৰ দাম ৮৩.০৯ টকা হ’ব । ১৫ মে’ৰ পিছত চতুৰ্থবাৰৰ বাবে এনে বৃদ্ধি হোৱাৰ ফলত এই ক্ৰমবৰ্ধমান বৃদ্ধি প্ৰতি কেজিত ৪ টকালৈ বৃদ্ধি পাইছে ।
সোমবাৰে পেট্ৰ’ল আৰু ডিজেলৰ মূল্যবৃদ্ধিৰ এদিন পিছতে শেহতীয়াকৈ চিএনজিৰ মূল্য সংশোধন কৰা হৈছে । চিএনজি দাম বৃদ্ধিয়ে দিল্লী আৰু মুম্বাইৰ দৰে চহৰৰ ৰাজহুৱা পৰিবহণৰ ব্যৱস্থাত যথেষ্ট প্ৰভাৱ পৰিব ৷ কাৰণ দিল্লী-মুম্বাইৰ দৰে চহৰত বাছ আৰু কেবৰ অধিকাংশই চিএনজিৰ দ্বাৰা চলে ৷
অৱশ্য় স্থানীয় কৰৰ বাবে ৰাজ্যভেদে ইয়াৰ মূল্যৰ ভিন্নতা থাকে । চৰকাৰী মালিকানাধীন ভাৰতীয় তেল নিগম (Indian Oil Corporation চমুকৈ IOC), ভাৰত পেট্ৰ’লিয়াম নিগম লিমিটেড (Bharat Petroleum Corporation Ltd চমুকৈ BPCL) আৰু হিন্দুস্তান পেট্ৰ’লিয়াম নিগম লিমিটেড (Hindustan Petroleum Corporation Ltd চমুকৈ HPCL)-এ একেলগে ভাৰতৰ ৯০ শতাংশ ইন্ধনৰ বজাৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰে ।
ভাৰতত ইন্ধনৰ মূল্য আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খাৰুৱা তেল আৰু গেছৰ হাৰ, বিনিময় হাৰ আৰু স্থানীয় কৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ইয়াৰ সংশোধন কৰা হয় । মধ্য প্ৰাচ্যত চলি থকা উত্তেজনা আৰু যোগানৰ উদ্বেগৰ বাবে বিশ্বত ইন্ধনৰ মূল্যবৃদ্ধি পোৱাৰ সময়তে শেহতীয়াকৈ এই বৃদ্ধি পাইছে, যিয়ে খাৰুৱা তেল আৰু প্ৰাকৃতিক গেছ - দুয়োটা বজাৰতে অস্থিৰতাৰ সৃষ্টি কৰিছে ।
চিএনজি, পেট্ৰ’ল, ডিজেলৰ মূল্যবৃদ্ধিৰ ফলত পৰিবহণৰ লগতে অন্যান্য খৰচ বৃদ্ধি হোৱাটো নিশ্চিত হৈছে ৷ যাৰ ফলত মুদ্ৰাস্ফীতিৰ ওপৰত পৰোক্ষ প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে । আনকি যাতায়তৰ ব্যয় বৃদ্ধি আৰু পথেৰে পৰিবহণ কৰা সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা প্ৰকট হৈ পৰিছে ৷ এনেহ’লে সাধাৰণ লোকৰ দৈনিক জীৱন যাত্ৰাত ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰিব ৷
#WATCH | CNG prices increase by Rs 2 per kg, to Rs 83.09 per kg in Delhi, with effect from today, 26th May. Visuals from a fuel pump in Chanakyapuri pic.twitter.com/1WLPCKA57p— ANI (@ANI) May 26, 2026
পেট্ৰ’লিয়াম মন্ত্ৰণালয়ৰ যুটীয়া সচিব সুজাতা শৰ্মাৰ মতে, ইন্ধনৰ মূল্যবৃদ্ধিৰ পৰা গ্ৰাহকক ৰক্ষা কৰিবলৈ পেট্ৰ’ল আৰু ডিজেলৰ আবকাৰী শুল্ক কৰ্তন কৰাৰ পিছত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে প্ৰায় ১৪ হাজাৰ কোটি টকাৰ কৰ ৰাজহ ত্যাগ কৰিছে । পশ্চিম এছিয়াত উত্তেজনাৰ বাবে বিশ্বজুৰি খাৰুৱা তেলৰ মূল্যৰ তীব্ৰ উত্থানৰ পিছত চৰকাৰে ২৭ মাৰ্চত পেট্ৰ’ল আৰু ডিজেল উভয়ৰে কেন্দ্ৰীয় আবকাৰী শুল্ক প্ৰতি লিটাৰত ১০ টকা হ্ৰাস কৰিছিল ।