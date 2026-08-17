হাতত এছাৰি লৈ পুৱাই নাঙলৰ মুঠিত ধৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে

হাতত এছাৰি লৈ পুৱাই নাঙলৰ মুঠিত ধৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে
মাটিৰ মানুহ, গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ পাছতো জানো পূৰ্বৰ হালবোৱা অভ্যাস এৰিব পাৰি ?
Published : August 17, 2026 at 4:58 PM IST
ৰায়পুৰ : ভোগ-বিলাসিতা, কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ বেহু ফালি এগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীক দেখা গ'ল হালোৱাৰ ৰূপত ৷ আঠুলৈকৈ পেণ্ট কোঁচাই, হাতত এচাৰি লৈ নাঙলৰ মুঠিত ধৰি কৃষকৰ সৈতে খোজত খোজ মিলাই কৃষিকাৰ্যত ব্যস্ত হ'ল ছত্তীশগড়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বিষ্ণু দেও ছাই ৷ সোমবাৰে পুৱাই পৰম্পৰাগত পদ্ধতিৰে হাল বালে মুখ্যমন্ত্ৰী ছায়ে ৷
মাটিৰ মানুহ, মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ পাছতো কেনেকৈ পূৰ্বৰ হালবোৱা অভ্যাস এৰিব পাৰি ? সেয়ে সোমবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিজৰ গাঁৱৰ কৃষিভূমিতে পৰম্পৰাগত পদ্ধতিৰে মাটি চহোৱাত ব্যস্ত হোৱা দেখা গ'ল ৷ উল্লেখ্য যে, স্বাধীনতা দিৱসত পতাকা উত্তোলনৰ বাবে তেওঁ যশপুৰ জিলালৈ গৈছিল ৷
পতাকা উত্তোলনৰ পাছতে বগিয়া নামৰ গাঁৱত থকা পিতৃগৃহত উপস্থিত হৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী ৷ তাৰ পাছতে সোমবাৰে পথাৰত কৃষকৰ সৈতে হালবোৱা দেখা গৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰী ছাইক ৷
अपने गांव, अपनी माटी और अपने खेत से जुड़ाव का सुख ही अलग है...— Vishnu Deo Sai (@vishnudsai) August 17, 2026
आज जशपुर जिले के गृहग्राम बगिया में अपने खेत में बैलों के साथ उतरकर हल चलाया और बियासी की। हल की मूठ थामते ही खेती-किसानी से जुड़ी पुरानी स्मृतियां एक बार फिर जीवंत हो उठीं। मिट्टी की सौंधी सुगंध और खेतों की हरियाली… pic.twitter.com/L0CqezTkg0
নিজৰ এক্স একাউণ্টত এখন ফটো শ্বেয়াৰ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ছায়ে কয়, "নিজৰ গাঁও, নিজৰ মাটি আৰু নিজৰ পথাৰখনৰ সৈতে সংযোগ স্থাপনৰ আনন্দ সঁচাকৈয়ে অনন্য ৷ আজি যশপুৰ জিলাৰ মোৰ গৃহগাঁও বগিয়াত গৰুৰে মাটি চহালো আৰু বীজ সিঁচিলো । নাঙলৰ মুঠিত ধৰি লোৱাৰ লগে লগে খেতি আৰু খেতিৰ লগত বান্ধ খাই থকা পুৰণি স্মৃতিবোৰ আকৌ এবাৰ সজীৱ হৈ উঠিল । মাটিৰ সুগন্ধ আৰু সেউজীয়া পথাৰে অতীত কটোৱা সময়লৈ পুনৰ উভতি গলো ৷"
তেওঁ লগতে কয়, "মই কৃষক পৰিয়ালৰ পৰা অহাৰ বাবে কৃষি মোৰ বাবে কেৱল জীৱিকাৰ মাধ্যম নহয়, জীৱন-ধাৰণৰ পদ্ধতি, এক সাৰমৰ্ম । এই মাটিয়েই আমাক শ্ৰমক সন্মান কৰিবলৈ শিকাইছে, প্ৰকৃতিৰ লগত মিলাপ্ৰীতিৰে জীয়াই থাকিবলৈ আৰু শিপাৰ লগত সংযুক্ত হৈ থাকিবলৈ শিকাইছে ৷ ছত্তীশগড়ৰ মাটি, আমাৰ চহকী কৃষি ঐতিহ্য আৰু আমাক শস্য যোগান ধৰা আমাৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰমী কৃষক ভাই-ভনীসকল সদায় মোৰ হৃদয়ৰ আটাইতকৈ ওচৰত ।"
লগতে পঢ়ক: প্ৰতিবাদী শিক্ষাৰ্থীক ব্যক্তিগতভাৱে সাক্ষাৎ কৰিবলৈ হেমন্ত ছোৰেণক আহ্বান ৰাহুল গান্ধীৰ