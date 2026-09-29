চিয়াং বহুমুখী প্ৰকল্পক লৈ কি ক'লে মুখ্যমন্ত্ৰী পেমা খাণ্ডুৱে ?

চিয়াং বহুমুখী প্ৰকল্পক লৈ কি ক'লে মুখ্যমন্ত্ৰী পেমা খাণ্ডুৱে ?
চিয়াং প্ৰকল্পক লৈ পেমা খাণ্ডুৰ বিস্ফোৰক মন্তব্য । প্ৰতিবাদৰ মাজতে ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তাৰ যুক্তি ।
Published : September 29, 2026 at 10:59 PM IST
তেজপুৰ: অৰুণাচল প্ৰদেশৰ চিয়াং অঞ্চলত প্ৰস্তাৱিত আপাৰ চিয়াং বহুমুখী প্ৰকল্প (SUMP) ক লৈ চৰকাৰ আৰু স্থানীয় ৰাইজৰ মাজৰ মতানৈক্যৰ মাজতে প্ৰকল্পটোৰ গুৰুত্বৰ বিষয়ে পুনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পেমা খাণ্ডুৱে স্পষ্ট কৰে ।
১৩ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা প্ৰকল্পটোৰ বিৰুদ্ধে স্থানীয় গাঁওবাসীয়ে ধাৰাবাহিকভাৱে প্ৰতিবাদ কৰি অহাৰ সময়তে মঙলবাৰে বোলেঙত চিয়াং জিলাৰ বিষয়া-কৰ্মচাৰীৰ সৈতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মত বিনিময় কৰে । খাণ্ডুৱে SUMPক কেৱল জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প হিচাপে পৰিগণিত নকৰি ভাৰতৰ জল সুৰক্ষা, দুৰ্যোগ মোকাবিলা আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তাৰ সৈতে জড়িত এক কৌশলগত বিষয় হিচাপে বিবেচনা কৰাৰ বাবে তেওঁ আহ্বান জনায় ।
মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, "তিব্বতত য়াৰলুং ছাংপো নদীৰ ওপৰত চীনে গ্ৰহণ কৰা বৃহৎ জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ সম্ভাব্য প্ৰভাৱ ভাৰতৰ চিয়াং আৰু অসমত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ নিম্ন অঞ্চলতো পৰিব পাৰে । চীনৰ প্ৰকল্পত বৃহৎ পৰিমাণৰ বিদ্যুৎ উৎপাদনৰ লগতে পানী সংৰক্ষণ আৰু স্থানান্তৰৰ সম্ভাৱনাও আছে ।"
‘‘চীনৰ প্ৰস্তাৱিত প্ৰকল্পটোৰ সম্ভাব্য বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা প্ৰায় ৬০,০০০ মেগাৱাট । উজনিত পানীৰ প্ৰবাহত যিকোনো পৰিৱৰ্তন বা হঠাতে বৃহৎ পৰিমাণৰ পানী এৰি দিয়াৰ দৰে পৰিস্থিতিৰ বাবে ভাৰতে আগতীয়াকৈ প্ৰস্তুত হ'ব লাগিব ৷’’ তেওঁ লগতে কয় ৷
ইয়াৰ লগতে বোলেঙৰ বৈঠকত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে,"কোনোবাই যদি কয় যে প্ৰকল্পটো নালাগে, আনকি PFR-ও কৰিব নালাগে, তেন্তে বিকল্প সমাধান কি ?”
তেওঁৰ মতে, প্ৰকল্পটোৰ পূৰ্ব-সম্ভাৱ্যপূৰ্ণ প্ৰতিবেদন (PFR) আৰু বৈজ্ঞানিক অধ্যয়নৰ জৰিয়তে সম্ভাব্য বিপদ, পৰিৱেশগত প্ৰভাৱ আৰু সামাজিক প্ৰভাৱ সম্পৰ্কে অধিক স্পষ্ট ছবি পোৱা যাব । ইফালে চিয়াং প্ৰকল্পক লৈ চলি থকা প্ৰতিবাদৰ মাজতে খাণ্ডুৱে ছ’চিয়েল মিডিয়াতো নিজৰ স্থিতি প্ৰকাশ কৰে ।
তেওঁ সামাজিক মাধ্যমত উল্লেখ কৰে এইদৰে,"চিয়াং বহুমুখী প্ৰকল্প এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰকল্প, কিন্তু ৰাইজৰ আস্থা আৰু বিশ্বাস অবিহনে কোনো প্ৰকল্প আগবাঢ়িব নোৱাৰে ।”
Time is not on our side. The decisions we make today will shape the future of Siang.— Pema Khandu པདྨ་མཁའ་འགྲོ་། (@PemaKhanduBJP) September 29, 2026
If we fail to act, the consequences may be felt by generations to come. One day, our children may ask us: when you had the opportunity to act, what did you do?
That is why dialogue matters.… pic.twitter.com/s3Nreft9JU
'এক্স'ত আন এটা পোষ্টত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লিখে,“সময় আমাৰ পক্ষত নাই । আজি আমি লোৱা সিদ্ধান্তই চিয়াঙৰ ভৱিষ্যৎ নিৰ্ধাৰণ কৰিব । এতিয়া ব্যৱস্থা গ্ৰহণত ব্যৰ্থ হ'লে তাৰ পৰিণতি আগন্তুক প্ৰজন্মই ভোগ কৰিব লাগিব ।"
বোলেঙত চৰকাৰী বিষয়া আৰু কৰ্মচাৰীসকলৰ সৈতে হোৱা আলোচনাত খাণ্ডুৱে তেওঁলোকক জনসচেতনতা সৃষ্টিত ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান জনায় । জনজাতীয় সমাজত চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ যথেষ্ট সামাজিক প্ৰভাৱ আছে বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ কয় যে এই প্ৰভাৱ জনস্বাৰ্থত ব্যৱহাৰ কৰা উচিত ।
অৱশ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই বক্তব্যৰ বিপৰীতে চিয়াং অঞ্চলৰ গাঁওবাসীৰ প্ৰতিবাদ অব্যাহত আছে । প্ৰস্তাৱিত বৃহৎ বান্ধটোৰ ফলত ভূমি, বনাঞ্চল, নদী, জীৱিকা আৰু স্থানীয় জনজীৱনৰ ওপৰত সম্ভাৱ্য প্ৰভাৱক লৈ প্ৰতিবাদকাৰীসকলে উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰি আহিছে ।
ফলত, এটা ফালে চীনৰ য়াৰলুং ছাংপোত প্ৰস্তাৱিত বৃহৎ জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ সম্ভাব্য কৌশলগত প্ৰভাৱৰ যুক্তি আগবঢ়াই SUMPক গুৰুত্ব দিছে অৰুণাচল চৰকাৰে, আনফালে স্থানীয় ৰাইজে প্ৰকল্পটোৰ সামাজিক আৰু পৰিৱেশগত প্ৰভাৱক লৈ প্ৰতিবাদ অব্যাহত ৰাখিছে ।
চিয়াং প্ৰকল্পক লৈ ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা বনাম স্থানীয় ৰাইজৰ উদ্বেগ—এই দুটা প্ৰধান দৃষ্টিকোণৰ মাজত এতিয়া বিতৰ্ক অধিক তীব্ৰতৰ হৈ পৰিছে । আনহাতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নেতৃত্বত বিয়লি ইয়িংকিয়ঙত চিয়াং বহুমুখী প্ৰকল্প (SUMP)-ৰ বাবে গঠিত উচ্চস্তৰীয় কমিটীৰ প্ৰথমখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় । মন্ত্ৰী ওজিং টাছিঙৰ অধ্যক্ষতাত গঠিত সমিতিখনে চিয়াং আৰু আপাৰ চিয়াঙত পূৰ্ব-সম্ভাৱ্যপূৰ্ণ প্ৰতিবেদন (PFR)ৰ সমীক্ষা সমন্বয় আৰু তদাৰক কৰিব ।
PFR হৈছে প্ৰকল্পটোৰ সম্ভাৱ্যতা আৰু প্ৰভাৱ মূল্যায়নৰ প্ৰথম পদক্ষেপ । ই প্ৰকল্প নিৰ্মাণৰ চূড়ান্ত অনুমোদন নহয় । সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটো স্বচ্ছ আৰু স্থানীয় জনসাধাৰণ তথা ভূমিৰ স্বাৰ্থৰ প্ৰতি সংবেদনশীল কৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে ।