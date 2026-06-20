ETV Bharat / bharat

অসমে বহিঃসাহায্যপ্রাপ্ত প্ৰকল্পৰ সফল ৰূপায়ণৰ জৰিয়তে জনসাধাৰণলৈ উল্লেখনীয় সুফল আগবঢ়াবলৈ সক্ষম হৈছে : মুখ্যমন্ত্ৰী

শ্বিলঙত কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্রী নিৰ্মলা সীতাৰমণৰ উপস্থিতিত 'উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যসমূহৰ বিকাশ আৰু উন্নয়নৰ বাবে বহিঃসাহায্যপ্রাপ্ত প্রকল্প(ইএপি) ৰ ব্যৱহাৰ' শীৰ্ষক আলোচনা চক্রত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অংশগ্ৰহণ ।

CM HIMANTA BISWA SARMA
শ্বিলঙত মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা (X@handle of CM Himanta Biswa Sarma)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 20, 2026 at 12:45 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শুকুৰবাৰে শ্বিলঙত কেন্দ্ৰীয় বিত্ত মন্ত্রী নির্মলা সীতাৰমণৰ অধ্যক্ষতাত অনুষ্ঠিত 'উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যসমূহৰ বিকাশ আৰু উন্নয়নৰ বাবে বহিঃসাহায্যপ্রাপ্ত প্রকল্প (ইএপি) ব্যৱহাৰ' শীৰ্ষক এক আলোচনা চক্ৰত অংশগ্ৰহণ কৰে ।

উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু শীৰ্ষ বিষয়াসকল উপস্থিত থকা এই আলোচনা চক্ৰখনত ভাৰত চৰকাৰৰ জৰিয়তে গোলকীয় উন্নয়ন সংস্থাসমূহৰ সহযোগিতাত ৰূপায়ণ কৰা বহিঃসাহায্যপ্রাপ্ত প্রকল্পসমূহে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যসমূহত আৰ্থ-সামাজিক বিকাশ আৰু উন্নয়ন ত্বৰান্বিত কৰাত লোৱা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হয় ।

অনুষ্ঠানত ভাষণ প্ৰদান কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয়, ‘‘প্রধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ দূৰদৰ্শী নেতৃত্বত সমগ্ৰ উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ বিভিন্ন খণ্ডত অভূতপূর্ব বিকাশ আৰু ৰূপান্তৰ সাধন হৈছে । স্বাস্থ্যসেৱা, শিক্ষা, জীৱিকা, আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন, পৰিৱেশ সংৰক্ষণ আৰু দক্ষতা বিকাশ আদি ক্ষেত্ৰত থকা উন্নয়নমূলক প্ৰত্যাহ্বানসমূহ সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত বহিঃসাহায্যপ্রাপ্ত প্রকল্পসমূহে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য আৰু সু-সংগঠিত পদ্ধতিৰে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অৰিহণা আগবঢ়াই আহিছে । অসমে বহিঃসাহায্যপ্রাপ্ত প্রকল্পৰ সফল ৰূপায়ণৰ জৰিয়তে উদ্ভাৱনক উৎসাহিত কৰাৰ লগতে জনসাধাৰণলৈ উল্লেখনীয় সুফল আগবঢ়াবলৈ সক্ষম হৈছে ।’’

মুখ্যমন্ত্রীয়ে লগতে কয়, ‘‘চতুৰ্দশ আৰু পঞ্চদশ বিত্ত আয়োগৰ অধীনত সাহায্যপ্রাপ্ত প্রকল্পসমূহে ৰাজ্যখনৰ উন্নয়নত গুৰুত্বপূৰ্ণ অৰিহণা যোগাইছে আৰু উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলক দেশৰ এক গতিশীল বিকাশৰ ইঞ্জিন হিচাপে গঢ়ি তোলাত সহায় কৰিছে । বহিঃসাহায্যপ্রাপ্ত প্রকল্পসমূহে অঞ্চলটোৰ বিকাশৰ ধাৰা অব্যাহত ৰখাৰ লগতে নতুন নতুন সম্ভাৱনাৰ দুৱাৰ মুকলি কৰাত মুখ্য ভূমিকা পালন কৰিব ।’’

ভাষণত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উল্লেখ কৰি কয়, ‘‘অসমত বহিঃসাহায্যপ্রাপ্ত প্রকল্পসমূহৰ মুঠ মূল্য চতুৰ্দশ বিত্ত আয়োগৰ সময়ছোৱাত প্ৰায় ৭,৫০০ কোটি টকাৰ পৰা বৃদ্ধি পাই পঞ্চদশ বিত্ত আয়োগৰ সময়ছোৱাত প্ৰায় ৫৩,০০০ কোটি টকালৈ উন্নীত হৈছে । বহু প্রকল্প ইতিমধ্যে সফলভাৱে সম্পূৰ্ণ হৈছে আৰু আন বহু প্রকল্প বর্তমান ৰূপায়ণৰ বিভিন্ন পৰ্যায়ত আছে, যিসমূহে ৰাজ্যখনৰ উন্নয়ন যাত্ৰাত উল্লেখযোগ্য অৱদান আগবঢ়াই আছে ।’’

অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অসম আৰু অন্যান্য উত্তৰ-পূবৰ ৰাজ্যসমূহৰ হৈ কেন্দ্ৰীয় বিত্ত মন্ত্ৰীগৰাকীক বহিঃসাহায্যপ্রাপ্ত প্ৰকল্পৰ অধীনত ৰাজ্য চৰকাৰসমূহক অধিক পৰিসৰত সুবিধা প্ৰদান কৰিবলৈ আহ্বান জনায় । মুখ্যমন্ত্রী ডঃ শৰ্মাই কয়, ‘‘বিগত কেইবছৰত বহুপাক্ষিক উন্নয়ন সংস্থাসমূহৰ সহায়ত ৰূপায়িত প্ৰকল্পসমূহে অসম চৰকাৰক এনে বহু বৃহৎ ৰূপান্তৰমুখী পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিবলৈ সহায় কৰিছে ৷ যিবোৰ উচ্চ মূলধনী ব্যয়ৰ বাবে পূর্বে আর্থিকভাৱে সম্ভৱপৰ বুলি গণ্য কৰা হোৱা নাছিল । বৰ্তমান অসমত বহিঃসাহায্যপ্রাপ্ত প্রকল্পসমূহৰ অধীনত প্ৰায় ৫৩ হাজাৰ কোটি টকাৰ প্ৰকল্প ৰূপায়ণ হৈ আছে । বৃহৎ সেতু নির্মাণ, মথাউৰি শক্তিশালীকৰণ, স্বাস্থ্য আন্তঃগাঁথনি, বিদ্যুৎ সংবহন আৰু বিতৰণ ব্যৱস্থা, অত্যাধুনিক প্রযুক্তি আৰু ৰবটিক্স আদিকে ধৰি বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ খণ্ডত এই পুঁজি বিনিয়োগ কৰা হৈছে ।’’

‘‘আর্থিক সহায়তাৰ উপৰি বহিঃসাহায্যপ্রাপ্ত প্রকল্পসমূহে চৰকাৰী ব্যৱস্থাপনাত উন্নত প্ৰকল্প পৰিচালনা কৌশল, গোলকীয় অভিজ্ঞতা আদিৰ সংযোজন ঘটাই দক্ষতা, স্বচ্ছতা আৰু সেৱা প্ৰদানৰ মান উন্নত কৰিছে’’ বুলিও মুখ্যমন্ত্রীয়ে লগতে কয় ৷

উল্লেখ্য যে, এই আলোচনাচক্ৰত কেন্দ্ৰীয় বিত্ত মন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণৰ উপস্থিতি আৰু দিক-নিৰ্দেশনাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কৰে । মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, ’’উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু অন্যান্য অংশীদাৰসকলৰ উপস্থিতিত অনুষ্ঠিত এই আলোচনাচক্রই অভিজ্ঞতাৰ আদান-প্রদান, সমন্বিত পৰিকল্পনা আৰু আন্তঃৰাজ্যিক সহযোগিতা অধিক শক্তিশালী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এক মূল্যবান মঞ্চৰ ভূমিকা পালন কৰিছে । কেন্দ্ৰীয় বিত্ত মন্ত্রী আৰু উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ সকলো ৰাজ্যৰ নেতৃত্বই প্ৰদৰ্শন কৰা সমন্বিত দায়বদ্ধতাই প্রধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বত উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলক ভাৰতৰ অৰ্থনৈতিক বিকাশৰ এক মুখ্য চালিকাশক্তি হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ দৃঢ় সংকল্পক প্রতিফলিত কৰিছে ।’’

অনুষ্ঠানত মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কনৰাড চাংমাৰ লগতে মিজোৰাম, নাগালেণ্ড, ছিকিম আৰু ত্ৰিপুৰাৰ মুখ্যমন্ত্রীৰ উপৰিও অসম চৰকাৰৰ বিত্ত মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱা, বিশ্ববেংকৰ দক্ষিণ এছিয়া মণ্ডলৰ উপাধ্যক্ষ জোহানেছ জুট, অসম চৰকাৰৰ মুখ্য সচিব ড৹ ৰবি কোটা, ভাৰত চৰকাৰৰ শীৰ্ষ বিষয়াবৰ্গ, বহুপাক্ষিক উন্নয়ন সংস্থাসমূহৰ প্ৰতিনিধি আৰু উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ প্ৰতিনিধিসকল উপস্থিত আছিল ।

লগতে পঢ়ক: জুবিন গাৰ্গৰ ফটোক লৈ ইমান ডাঙৰ ইছু কৰিব নালাগে: বিশ্বজিৎ দৈমাৰী

TAGGED:

শ্বিলঙত মুখ্যমন্ত্রী
EAPS
বিত্ত মন্ত্রী নির্মলা সীতাৰমণ
প্রধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী
CM HIMANTA BISWA SARMA

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.