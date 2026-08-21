ETV Bharat / bharat

দিল্লীত নিৰ্মলা সীতাৰমণ আৰু প্ৰহ্লাদ যোশীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বৈঠক; অসমৰ শেহতীয়া পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত অৱগত

বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণ আৰু শিক্ষামন্ত্ৰী প্ৰহ্লাদ যোশীৰ সৈতে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বৈঠক ৷ বৈঠকত ৰাজ্যৰ বান পৰিস্থিতি আৰু ক্ষয়-ক্ষতি সন্দৰ্ভত বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীক অৱগত ৷

Himanta discusses key issues of Assam with Sitharaman, Joshi
নিৰ্মলা সীতাৰমণৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বৈঠক (@himantabiswa X)
author img

By PTI

Published : August 21, 2026 at 7:13 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : শুকুৰবাৰে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰাজধানী দিল্লীত কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণ আৰু শিক্ষামন্ত্ৰী প্ৰহ্লাদ যোশীক সাক্ষাৎ কৰে ৷ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীদ্বয়ক সাক্ষাৎ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই ৰাজ্যৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খণ্ডসমূহ সম্পৰ্কীয় বিষয়সমূহৰ ওপৰত আলোচনা কৰে ।

মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ শৰ্মাই বিত্তমন্ত্ৰী সীতাৰমনক অসমৰ বান পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি ৰাজ্য চৰকাৰৰ সঁহাৰি আৰু ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকসকলক পুনৰ সংস্থাপনৰ বাবে তৈয়াৰ কৰা ৰোডমেপৰ শেহতীয় বিষয় সম্পৰ্কে অৱগত কৰে ।

সামাজিক মাধ্যমত বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণক সাক্ষাৎ কৰা সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই কেতবোৰ কথা উল্লেখ কৰে ৷

‘‘মাননীয়া শ্ৰীমতী নিৰ্মলা সীতাৰমন ডাঙৰীয়ানীক অসমৰ বানৰ ক্ষয়-ক্ষতিৰ চলি থকা মূল্যায়ন, ক্ষতিগ্ৰস্ত অঞ্চলসমূহৰ পুননিৰ্মাণ আৰু বানপীড়িত পৰিয়ালসমূহৰ জীৱন-জীৱিকা পুনৰ গঢ়ি তোলাৰ আমাৰ পৰিকল্পনাৰ বিষয়ে অৱগত কৰো।’’

-মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ৷

‘‘অসমৰ সমস্যাসমূহ তেখেতে অতি মনোযোগ আৰু সংবেদনশীলতাৰে শুনি এই কঠিন সময়ত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ দৃঢ় সহযোগিতাৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰে । অসমৰ স্বাৰ্থ আৰু অসমৰ জনসাধাৰণৰ কল্যাণৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ এই আন্তৰিক সহযোগিতা আমাৰ শক্তি আৰু আস্থাৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ আধাৰ ৷’’

-মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ৷

বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণৰ লগতে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কেন্দ্ৰীয় শিক্ষা, গ্ৰাহক পৰিক্ৰমা, খাদ্য আৰু ৰাজহুৱা বিতৰণ মন্ত্ৰণালয় আৰু নতুন আৰু নৱীকৰণযোগ্য শক্তি মন্ত্ৰণালয়ৰ মন্ত্ৰী প্ৰহ্লাদ যোশীৰ সৈতেও পৃথতে এক বৈঠকত মিলিত হয় ৷

এই বৈঠক সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই সামাজিক মাধ্যমৰ পোষ্টত লিখে -

‘‘মাননীয় যোশী ডাঙৰীয়াৰ সৈতে মূলতঃ শিক্ষা, খাদ্য আৰু অসামৰিক যোগান তথা নবীকৰণযোগ্য শক্তি খণ্ডৰ অসমৰ অগ্ৰাধিকাৰ আৰু ভৱিষ্যৎ পদক্ষেপসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হয় । অসমৰ প্ৰতি তেখেতৰ ইতিবাচক দৃষ্টিভংগী আৰু অব্যাহত সহযোগিতাৰ বাবে আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ।’’

-মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ৷

লগতে পঢ়ক : ডেৰ লাখ টকাৰে আৰম্ভ কৰা এটি সপোন আজি বহু মহিলাৰ জীৱিকাৰ ভেটি...উদ্যোগী মহিলা ৰুনিমা চেতিয়াৰ উত্তৰণৰ কাহিনী

TAGGED:

বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণ
হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বৈঠক
শিক্ষামন্ত্ৰী প্ৰহ্লাদ যোশী
ইটিভি ভাৰত অসম
HBS DISCUSSES WITH SITHARAMAN

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.