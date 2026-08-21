দিল্লীত নিৰ্মলা সীতাৰমণ আৰু প্ৰহ্লাদ যোশীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বৈঠক; অসমৰ শেহতীয়া পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত অৱগত

দিল্লীত নিৰ্মলা সীতাৰমণ আৰু প্ৰহ্লাদ যোশীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বৈঠক; অসমৰ শেহতীয়া পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত অৱগত
বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণ আৰু শিক্ষামন্ত্ৰী প্ৰহ্লাদ যোশীৰ সৈতে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বৈঠক ৷ বৈঠকত ৰাজ্যৰ বান পৰিস্থিতি আৰু ক্ষয়-ক্ষতি সন্দৰ্ভত বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীক অৱগত ৷
By PTI
Published : August 21, 2026 at 7:13 PM IST
গুৱাহাটী : শুকুৰবাৰে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰাজধানী দিল্লীত কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণ আৰু শিক্ষামন্ত্ৰী প্ৰহ্লাদ যোশীক সাক্ষাৎ কৰে ৷ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীদ্বয়ক সাক্ষাৎ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই ৰাজ্যৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খণ্ডসমূহ সম্পৰ্কীয় বিষয়সমূহৰ ওপৰত আলোচনা কৰে ।
মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ শৰ্মাই বিত্তমন্ত্ৰী সীতাৰমনক অসমৰ বান পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি ৰাজ্য চৰকাৰৰ সঁহাৰি আৰু ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকসকলক পুনৰ সংস্থাপনৰ বাবে তৈয়াৰ কৰা ৰোডমেপৰ শেহতীয় বিষয় সম্পৰ্কে অৱগত কৰে ।
সামাজিক মাধ্যমত বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণক সাক্ষাৎ কৰা সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই কেতবোৰ কথা উল্লেখ কৰে ৷
It is always a pleasure to meet Hon’ble Finance Minister Smt @nsitharaman Ji, who has consistently been a strong champion of Assam’s interests and aspirations.— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) August 21, 2026
Today, I briefed her on the #AssamFloodResponse, including the ongoing damage assessment and our roadmap to rebuild… pic.twitter.com/r7IcSTyrST
‘‘মাননীয়া শ্ৰীমতী নিৰ্মলা সীতাৰমন ডাঙৰীয়ানীক অসমৰ বানৰ ক্ষয়-ক্ষতিৰ চলি থকা মূল্যায়ন, ক্ষতিগ্ৰস্ত অঞ্চলসমূহৰ পুননিৰ্মাণ আৰু বানপীড়িত পৰিয়ালসমূহৰ জীৱন-জীৱিকা পুনৰ গঢ়ি তোলাৰ আমাৰ পৰিকল্পনাৰ বিষয়ে অৱগত কৰো।’’
-মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ৷
‘‘অসমৰ সমস্যাসমূহ তেখেতে অতি মনোযোগ আৰু সংবেদনশীলতাৰে শুনি এই কঠিন সময়ত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ দৃঢ় সহযোগিতাৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰে । অসমৰ স্বাৰ্থ আৰু অসমৰ জনসাধাৰণৰ কল্যাণৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ এই আন্তৰিক সহযোগিতা আমাৰ শক্তি আৰু আস্থাৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ আধাৰ ৷’’
-মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ৷
বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণৰ লগতে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কেন্দ্ৰীয় শিক্ষা, গ্ৰাহক পৰিক্ৰমা, খাদ্য আৰু ৰাজহুৱা বিতৰণ মন্ত্ৰণালয় আৰু নতুন আৰু নৱীকৰণযোগ্য শক্তি মন্ত্ৰণালয়ৰ মন্ত্ৰী প্ৰহ্লাদ যোশীৰ সৈতেও পৃথতে এক বৈঠকত মিলিত হয় ৷
এই বৈঠক সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই সামাজিক মাধ্যমৰ পোষ্টত লিখে -
‘‘মাননীয় যোশী ডাঙৰীয়াৰ সৈতে মূলতঃ শিক্ষা, খাদ্য আৰু অসামৰিক যোগান তথা নবীকৰণযোগ্য শক্তি খণ্ডৰ অসমৰ অগ্ৰাধিকাৰ আৰু ভৱিষ্যৎ পদক্ষেপসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হয় । অসমৰ প্ৰতি তেখেতৰ ইতিবাচক দৃষ্টিভংগী আৰু অব্যাহত সহযোগিতাৰ বাবে আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ।’’
-মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ৷