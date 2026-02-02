ETV Bharat / bharat

তিনিচুকীয়াত আদিবাসী মহাসভাত হেমন্ত ছোৰেণ; অসমৰ আদিবাসী সমাজৰ সৈতে ঝাৰখণ্ডৰ সংহতিৰ কথা কৰিলে উল্লেখ

তিনিচুকীয়াত অনুষ্ঠিত আদিবাসী মহাসভাত অংশগ্ৰহণ কৰি ঝাৰখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হেমন্ত ছোৰেণে ঝাৰখণ্ড সদায় অসমৰ জনজাতীয় ৰাইজৰ সৈতে থিয় দিব বুলি উল্লেখ কৰে ।

CM HEMANT SOREN IN ASSAM
তিনিচুকীয়াত আদিবাসী মহাসভাত হেমন্ত ছোৰেণ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : February 2, 2026 at 2:08 PM IST

7 Min Read
ৰাঁচী (ঝাৰখণ্ড) : সদৌ অসম আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত দেওবাৰে তিনিচুকীয়া জিলাত ২১ সংখ্যক আদিবাসী মহাসভা ২০২৬ অনুষ্ঠিত হয় ৷ অনুষ্ঠানত ঝাৰখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হেমন্ত ছোৰেণ মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে ৷ আদিবাসী মহাসভাত ভাষণ দি মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত ছোৰেণে কয় যে আজি প্রায় ১৫০ বছৰে ইয়াত বসবাস কৰা আদিবাসী সমাজৰ সকলো সদস্যক লগ পোৱাৰ সুযোগ পাইছো ৷

মুখ্যমন্ত্রী ছোৰেণে কয়, "আমি আজি ইয়ালৈ আহিছো অসমত বসবাস কৰি জীৱিকা উপাৰ্জন কৰা ঝাৰখণ্ডৰ সকলো আদিবাসী জনগোষ্ঠীৰ দুখ কষ্ট, অত্যাচাৰ, যন্ত্ৰণা শুনিবলৈ ৷ আমি ঝাৰখণ্ডৰ আৰু কোনোবা নহয় কোনোবা প্ৰকাৰে আপোনালোক সকলোৰে ঝাৰখণ্ডৰ সৈতে দীৰ্ঘদিনীয়া সম্পৰ্ক আছে ৷ ঝাৰখণ্ড এনে এখন ৰাজ্য, যেতিয়া দেশৰ জনসাধাৰণে স্বাধীনতাৰ সপোনো দেখা নাছিল, তেতিয়া আমাৰ পূৰ্বপুৰুষসকলে ইংৰাজৰ বিৰুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্ৰাম চলাই আছিল । সেই সময়ত আমাৰ পূৰ্বপুৰুষসকলে ইংৰাজৰ বিৰুদ্ধে স্বাধীনতাৰ বাবে যুঁজি আছিল । ধৰ্মীয় আবা ভগৱান বীৰছা মুণ্ডা, ছিদো কানহু, তিলকা মাঞ্জীকে ধৰি ঝাৰখণ্ডৰ অগণন বীৰ পুত্ৰসকলৰ অৱদান তাৎপৰ্যপূৰ্ণ আৰু অবিস্মৰণীয় ।"

তিনিচুকীয়াত আদিবাসী মহাসভাত হেমন্ত ছোৰেণ (Etv Bharat)

মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত ছোৰেণে কয় যে আমাৰ বীৰ পুত্রসকলে প্রজন্ম বচাবলৈ, পানী, বনাঞ্চল, ভূমি ৰক্ষাৰ বাবে প্রাণ আহুতি দিছে৷ জনজাতি সম্প্ৰদায়ে প্ৰথমে ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিছিল ৷ কিয় আজি দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত জনজাতীয় জনগোষ্ঠীসমূহে নিজৰ অধিকাৰ সুৰক্ষিত কৰাৰ বাবে সংগ্ৰাম কৰি আছে ? এইটো এটা উল্লেখযোগ্য প্ৰশ্ন ।

CM HEMANT SOREN IN ASSAM
তিনিচুকীয়াত জনজাতীয় মহাসভা মুখ্যমন্ত্ৰী হেমন্ত ছোৰেণ (Etv Bharat)

মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগতে কয়, "জনজাতীয়, খিলঞ্জীয়া, দলিত, পিছপৰা শ্ৰেণী সমাজৰ আটাইতকৈ দুৰ্বল আৰু নিম্ন সম্প্ৰদায়ৰ ৷ কি পৰিস্থিতিৰ বাবে ইয়াত জনজাতীয় জনগোষ্ঠীবোৰ বিচ্ছিন্ন আৰু বিভাজন হৈছে ? বহু ঠাইত জনজাতীয় জনগোষ্ঠীয়ে প্ৰান্তীয়ভাৱে জীৱন নিৰ্বাহ কৰি আছে ৷ এই বিষয়সমূহৰ ওপৰত গুৰুত্বসহকাৰে চিন্তা কৰাৰ প্ৰয়োজন ৷ এই উপলক্ষে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অসমৰ বিশিষ্ট জনজাতীয় নেতা প্ৰয়াত প্ৰদীপ নাগ আৰু প্ৰখ্যাত গায়ক প্ৰয়াত জুবিন গাৰ্গক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে ৷

CM HEMANT SOREN IN ASSAM
তিনিচুকীয়াত জনজাতীয় মহাসভা মুখ্যমন্ত্ৰী হেমন্ত ছোৰেণ (Etv Bharat)

মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত ছোৰেণে ভাষণত কয় যে ভাৰতে স্বাধীনতা লাভ কৰাৰ ৭৫ বছৰ হ’ল৷ বহু নীতি আৰু আইন প্ৰণয়ন কৰা হৈছে ৷ সংবিধানে যিমান সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিলেও আজি আমি ক’ত থিয় দিছো ? আজি আমাৰ সমাজখন কিমান সংগ্ৰাম কৰি আছে আপোনালোক সকলোৱে ভালদৰেই জানে ৷ আজি জনজাতীয় সমাজ সামাজিক, অৰ্থনৈতিক, বৌদ্ধিকভাৱে দুৰ্বল হৈ পৰিছে আৰু এই দুৰ্বলতাক কুসংস্কাৰপূৰ্ণ আৰু সামন্তবাদী মতাদৰ্শ থকাসকলে চতুৰতাৰে শোষণ কৰিছে ৷

CM HEMANT SOREN IN ASSAM
তিনিচুকীয়াত জনজাতীয় মহাসভা মুখ্যমন্ত্ৰী হেমন্ত ছোৰেণ (Etv Bharat)

ভাষণত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে দিশোম গুৰু শিবু ছোৰেণ এতিয়া আমাৰ মাজত নাই ৷ তেওঁ যেতিয়া সুকীয়া ৰাজ্যৰ কল্পনা কৰিছিল, তেতিয়া জনজাতীয় লোকে সুকীয়া ৰাজ্য সৃষ্টি কৰিব বুলি একাংশ লোকে ঠাট্টা মস্কৰা কৰিছিল ৷ আজি সত্য সমগ্ৰ দেশৰ সন্মুখত ৷ ২০০০ চনত এখন সুকীয়া ঝাৰখণ্ড ৰাজ্যৰ সৃষ্টি হয় ৷ সঁচা যে সেই সময়ত ব্যৱহৃত শ্লোগান আছিল, "কেনেকৈ ল’ম ঝাৰখণ্ড, যুঁজি ল’ম ঝাৰখণ্ড !" সেই সময়ত মোবাইল নাছিল, গাড়ী নাছিল, মটৰ গাড়ীও নাছিল ৷ ইয়াৰ পিছতো ঝাৰখণ্ডৰ জনসাধাৰণে পৰুৱাৰ দৰে একত্ৰিত হৈ পানী, বনাঞ্চল, মাটি ৰক্ষা কৰিলে ৷ ৰাজ্যখন পৃথক হ’ল যদিও ইয়াৰ পৰা জনজাতীয় সমাজ লাভৱান নহ’ল ৷ আমি ৰাজ্যখন দখল কৰিব বিচাৰিছিলো আৰু আমাৰ আগশাৰীৰ নেতাসকলে বিশ্বাস কৰিছিল যে পৃথক ৰাজ্য এখনে জনজাতীয় আৰু খিলঞ্জীয়াৰ উন্নয়নৰ দিশত আগবাঢ়ি যাব ৷

CM HEMANT SOREN IN ASSAM
তিনিচুকীয়াত জনজাতীয় মহাসভা মুখ্যমন্ত্ৰী হেমন্ত ছোৰেণ (Etv Bharat)

তেওঁ কয় যে ঝাৰখণ্ড ৰাজ্য গঠন হোৱাৰ পিছত বৌদ্ধিকভাৱে সবল ব্যক্তিসকলে ঝাৰখণ্ডক ১৫ বছৰতকৈ অধিক সময় ধৰি পিছুৱাই নিয়াৰ বাবে কাম কৰিছিল ৷ ফলত ৰেচন কাৰ্ড থকা মানুহবোৰ ভোকত মৰিবলৈ বাধ্য হ’ল, খাদ্যৰ বাবে ভিক্ষা খুজিবলৈ বাধ্য হ’ল ৷ তাৰ পিছত আমি প্ৰতিটো ব্লক, গাঁও আৰু স্থানীয় অঞ্চললৈ হাত আগবঢ়াই সজাগতা সৃষ্টি কৰিলোঁ ৷ তেতিয়া ৰাইজে আমাক ৰাজ্যৰ দায়িত্ব লোৱাৰ সুযোগ দিলে ৷ আমি ৰাজ্যখনৰ দায়িত্ব লোৱাৰ লগে লগে পাঁচ বছৰৰ ভিতৰতে আমাৰ ঝাৰখণ্ড ৰাজ্যৰ পৰিস্থিতি সলনি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু আমি সফল হ’লোঁ৷ আমি ৰাজ্য চৰকাৰৰ কল্যাণমূলক আঁচনিসমূহ সেই দুখীয়া, নিপীড়িত, শোষিত, জনজাতীয় খিলঞ্জীয়া সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলৰ মাজলৈ লৈ যোৱাৰ কাম কৰিছো, যিসকলে কেতিয়াও জিলা কাৰ্যালয়, ব্লক অফিচ দেখা নাছিল বা বি ডি অ’, চি অ’, ডি চি, বা এছ পিক চিনি পোৱা নাছিল ৷

CM HEMANT SOREN IN ASSAM
তিনিচুকীয়াত জনজাতীয় মহাসভা মুখ্যমন্ত্ৰী হেমন্ত ছোৰেণ (Etv Bharat)

মুখ্যমন্ত্রী ছোৰেণে কয় যে দেশত বসবাস কৰি থাকোঁতে ইয়াৰ আদিবাসীসকলে নিজৰ অধিকাৰ আৰু স্বীকৃতিৰ বাবে যুঁজি আছে৷ আজি আদিবাসীসকলৰ শুভাকাংক্ষী বুলি ভবাসকলে তেওঁলোকক প্ৰান্তীয়কৰণৰ বাবে দৃঢ়প্ৰতিজ্ঞ ৷ তেওঁলোকে জানে যে জনজাতীয় সমাজ যদি অৰ্থনৈতিক আৰু বৌদ্ধিকভাৱে সবল হয় তেন্তে তেওঁলোকে নিজৰ অধিকাৰ, পানী, অৰণ্য, মাটিৰ বাবে মাত মাতিব ৷ মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয় যে প্রয়োজন হ’লে ঝাৰখণ্ডৰ সমগ্র জনজাতীয় সমাজে অসমত বসবাস কৰা আদিবাসীসকলক সহায় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিব৷

CM HEMANT SOREN IN ASSAM
তিনিচুকীয়াত জনজাতীয় মহাসভা মুখ্যমন্ত্ৰী হেমন্ত ছোৰেণ (Etv Bharat)

মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে জনজাতীয় সমাজৰ ঐক্য আমাৰ পৰিচয় ৷ ইয়াৰ আগতে বিশ্বই আমাৰ ঐক্যক স্বীকাৰ কৰিছিল ৷ হিন্দু, মুছলমান, শিখ, খ্ৰীষ্টানৰ সকলো শ্ৰেণীৰ লোকৰ ঐক্যই জাতিটোক শক্তিশালী কৰি তোলে, কিন্তু কিছুদিনৰ পৰা বৌদ্ধিক আৰু অৰ্থনৈতিকভাৱে সমৃদ্ধ ব্যক্তিসকলে আমাৰ ঐক্যক আক্ৰমণ কৰি আহিছে ৷

মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত ছোৰেণে কয় যে ঝাৰখণ্ডই দেশৰ অৰ্থনীতিত সৰ্বাধিক অৰিহণা যোগোৱা ৰাজ্য ৷ আমাৰ চৰকাৰে নিৰ্ধাৰণ কৰিছে যে এই ৰাজ্যখনে ইমানখিনি অৱদান আগবঢ়াইছে আৰু এতিয়া নিজৰ জনসাধাৰণক উভতাই দিয়াৰ সময় আহি পৰিছে ৷ আমাৰ ৰাজ্যৰ সম্পদৰ যাতে উপযুক্ত মূল্য দিয়া হয় তাৰ বাবে আমি উন্নত পদ্ধতিৰে আগবাঢ়িছো ৷ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে প্ৰথমবাৰৰ বাবে জনজাতীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নেতৃত্বত ঝাৰখণ্ডে বিশ্ব অৰ্থনৈতিক মঞ্চৰ বাৰ্ষিক সন্মিলনত ঐতিহাসিক উপস্থিতি গঢ়ি তুলিছে । আজি ঝাৰখণ্ডে বিশ্ব মঞ্চত নিজৰ কণ্ঠ শুনাইছে ।

CM HEMANT SOREN IN ASSAM
তিনিচুকীয়াত জনজাতীয় মহাসভা মুখ্যমন্ত্ৰী হেমন্ত ছোৰেণ (Etv Bharat)

মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উল্লেখ কৰে যে তেওঁৰ চৰকাৰে ৰাজ্যৰ আধা জনসংখ্যাক আত্মনিৰ্ভৰশীলতাৰ দিশত সফলতাৰে আগুৱাই লৈ গৈছে । প্ৰতিমাহে ৰাজ্যখনৰ প্ৰায় ৫৫ লাখ মহিলাই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মইনা সন্মান আঁচনিৰ অধীনত তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্টত ২৫০০ টকাকৈ লাভ কৰে । মুখ্যমন্ত্রীয়ে উল্লেখ কৰে যে আন ৰাজ্যসমূহে এতিয়া তেওঁৰ উন্নয়নৰ আৰ্হি নকল কৰি আছে৷ বিগত দুবছৰ ধৰি ইয়াৰ মহিলাসকলে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মইনা সন্মান আঁচনিৰ অধীনত ধন লাভ কৰি আহিছে । মুখ্যমন্ত্রীয়ে লগতে কয় যে তেওঁৰ চৰকাৰে ঝাৰখণ্ডৰ যুৱক যুৱতীসকলৰ বাবে অভিলাষী আঁচনি ৰূপায়ণ কৰিছে৷ ইয়াৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক এতিয়া কোনো নিশ্চয়তা অবিহনে উচ্চ শিক্ষাৰ বাবে ১৫ লাখ টকা পৰ্যন্ত শিক্ষা ঋণ প্ৰদান কৰা হৈছে ।

ADIVASI MAHASABHA IN TINSUKIA
JHARKHAND CM HEMANT SOREN
সদৌ অসম আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থা
ইটিভি ভাৰত অসম
CM HEMANT SOREN IN ASSAM

