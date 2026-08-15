ETV Bharat / bharat

অৰুণাচল প্ৰদেশত বান-ভূমিস্খলনত শোকাৱহ পৰিস্থিতি; মৃত্যু ৪, নিখোঁজ ৫ সেনা জোৱান

অৰুণাচল প্ৰদেশত বান আৰু ভূমিস্খলন । ডিবাং ভেলীত সেনাৰ জোৱান সন্ধানহীন । আপাৰ সোৱণশিৰিত মাটিৰ তলত আবদ্ধ শ্ৰমিক ।

Arunachal flood
ধাৰাসাৰ বৰষুণত অৰুণাচলৰ ডিবাং ভেলী আৰু আপাৰ সোৱণশিৰি জিলাত বান-ভূমিস্খলন (Social Media)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 15, 2026 at 3:02 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

তেজপুৰ : ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত শুকুৰবাৰে সন্ধিয়া অৰুণাচল প্ৰদেশৰ বিভিন্ন স্থানত সংঘটিত দুটা পৃথক দুৰ্ঘটনাত পাঁচজন সেনা জোৱান সন্ধানহীন হোৱাৰ বিপৰীতে ভূমিস্খলনত চাৰিজন লোকৰ মৃত্যু হয় । ঘটনাত টাডু বাকি, তাজি ৰাই, মাৰ্কোছ বসুমতাৰী আৰু বাবুল আলী নামৰ চাৰিজন লোকৰ মৃত্যু হয় ।

প্ৰাপ্ত তথ্য অনুসৰি, ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত পাহাৰীয়া ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন অঞ্চলত আকস্মিক বান আৰু ভূমিস্খলনৰ সৃষ্টি হয় । বিষয়াসকলে জনোৱা মতে, বাবুল আলীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে । আন লোকসকলৰ সন্ধান আৰু মৃতদেহ উদ্ধাৰৰ বাবে অভিযান অব্যাহত আছে ।

Arunachal flood
ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত অৰুণাচলৰ আপাৰ সোৱণশিৰি জিলাত বান আৰু ভূমিস্খলন (Social Media)

শেহতীয়া তথ্য মতে, সোণাৰ বসুমতাৰী নামৰ এজন সন্ধানহীন লোকক উদ্ধাৰ কৰি ইটানগৰ অসামৰিক চিকিৎলায়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ।

আনিনিৰ উপ আৰক্ষী অধীক্ষক জুনতী মিছোৱে জনোৱা মতে, ডিবাং ভেলী জিলাৰ মিপি চক্ৰৰ পৰা প্ৰায় ২৫ কিলোমিটাৰ দূৰৈৰ পাছু পানী অঞ্চলত শুকুৰবাৰে বিয়লি প্ৰায় ৪.৩০ বজাত এটি স্থানীয় জুৰিৰ পানী হঠাৎ বৃদ্ধি পাই আকস্মিক বানৰ সৃষ্টি কৰে । বানৰ পানী পঞ্চম গ্ৰেনেডিয়াৰ্ছৰ সেনা শিবিৰৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰি দুটা শিবিৰ উটুৱাই নিয়ে ।

Arunachal flood
ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত অৰুণাচলৰ আপাৰ সোৱণশিৰি জিলাত বান আৰু ভূমিস্খলন (Social Media)

এই ঘটনাত মুঠ সাতজন সেনা জোৱান বানৰ পানীত আবদ্ধ হয় । দুজনক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় যদিও আন পাঁচজন সন্ধানহীন হৈ আছে । আনহাতে, এক অসমৰ্থিত সূত্ৰই জনোৱা মতে, সন্ধানহীন সেনা জোৱানকেইজন হৈছে হাবিলদাৰ উপেন্দৰ, কুণ্ডন, বিনোদ, আদিত্য আৰু ছামুণ্ডা ।

এই ঘটনাৰ পিছতে এছডিআৰএফ (SDRF), এনডিআৰএফ (NDRF), জিলা দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা কৰ্তৃপক্ষ, সেনা, আইটিবিপি (ITBP), জিআৰইএফ (GREF), অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰক্ষী আৰু স্থানীয় লোকৰ সহযোগত বৃহৎ পৰিসৰত উদ্ধাৰ আৰু অনুসন্ধান অভিযান আৰম্ভ কৰা হৈছে । ইয়াৰ উপৰি পাছিঘাটৰ পৰা ১০ জনীয়া এছডিআৰএফৰ এটা দলেও অভিযানত যোগদান কৰিছে ।

Arunachal flood
ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত অৰুণাচলৰ আপাৰ সোৱণশিৰি জিলাত বান আৰু ভূমিস্খলন (Social Media)

অতি দুৰ্গম পাহাৰীয়া অঞ্চল, কঠিন ভূ-প্ৰকৃতি আৰু অব্যাহত থকা প্ৰতিকূল বতৰৰ পৰিস্থিতিৰ মাজতে সন্ধান অভিযান চলাই থকা হৈছে । একে সময়তে সেনা শিবিৰ আৰু ইয়াৰ আশে-পাশে থকা আন্তঃগাঁথনিৰ ক্ষয়-ক্ষতিৰো মূল্যায়ন চলি আছে ।

ইফালে, আপাৰ সোৱণশিৰি জিলাৰ কেওজাৰিং-বিয়াচিং পথৰ কাষত শুকুৰবাৰে সন্ধিয়া পথ নিৰ্মাণৰ বাবে পাহাৰ কটাৰ সময়ত ভয়ংকৰ ভূমিস্খলন সংঘটিত হয় । ভূমিস্খলনৰ ফলত কেইবাজনো শ্ৰমিক মাটিৰ তলত আবদ্ধ হৈ পৰে ।

Arunachal flood
ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত অৰুণাচলৰ আপাৰ সোৱণশিৰি জিলাত বান আৰু ভূমিস্খলন (Social Media)

নাচো থানাৰ আৰক্ষীয়ে অনুসন্ধান অভিযান চলাই থকাৰ লগতে দাপৰিজোৰ পৰা অগ্নিনিৰ্বাপক আৰু জৰুৰীকালীন সেৱাৰ দল মোতায়েন কৰা হৈছে । ভূমিস্খলনৰ ধ্বংসাৱশেষ আঁতৰাই আবদ্ধ লোকসকলক উদ্ধাৰৰ বাবে এছডিআৰএফৰ দলেও অভিযানত সহায় কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ।

Arunachal flood
অৰুণাচল প্ৰদেশত বান-ভূমিস্খলনত শোকাৱহ পৰিস্থিতি (Social Media)

অৰুণাচল প্ৰদেশৰ দুৰ্গম পাহাৰীয়া অঞ্চলত ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা এই দুটা ঘটনাই ৰাজ্যখনত তীব্ৰ বৰষুণৰ সময়ত আকস্মিক বান আৰু ভূমিস্খলনৰ ভয়াৱহ বিপদ পুনৰ স্পষ্ট কৰি তুলিছে । পাহাৰৰ ঢাল আৰু হঠাৎ ওফন্দি উঠা জুৰি-নিজৰাই অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে একোটা অঞ্চলত ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে বুলি আশংকা কৰা হৈছে ।

লগতে পঢ়ক :স্বাধীনতা দিৱস ২০২৬ : Gen-Z লৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ডাঙৰ উপহাৰ, বিনামূলীয়া অনলাইন কোচিং আৰু AI স্কিল পাঠ্যক্ৰমৰ সুবিধা

TAGGED:

আনিনিত ডাৱৰ বিস্ফোৰণ
অৰুণাচলত ডাৱৰ বিস্ফোৰণ
ডাৱৰ বিস্ফোৰণ
ইটিভি ভাৰত অসম
ANINI CLOUDBURST ARUNACHAL PRADESH

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.