কৃত্ৰিম বৰষুণৰ দ্বিতীয়টো পৰীক্ষণ সফলতাৰে সমাপ্ত
এই বৈজ্ঞানিক প্ৰচেষ্টাৰ উদ্দেশ্য হৈছে বতাহত বিয়পি পৰা বিষাক্ত কণা আঁতৰাই ৰাজধানীৰ নাগৰিকক বিশুদ্ধ বায়ু প্ৰদান কৰা ।
Published : October 28, 2025 at 5:42 PM IST
নতুন দিল্লী : দিল্লীক মাৰাত্মক প্ৰদূষণৰ পৰা মুক্ত কৰাৰ দিশত এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হিচাপে ডাৱৰৰ বীজ সিঁচাৰ (কৃত্ৰিম বৰষুণ)ৰ দ্বিতীয়টো পৰীক্ষণ সফলতাৰে সম্পূৰ্ণ হৈছে । দিল্লীৰ পৰিৱেশ মন্ত্ৰী মঞ্জিন্দৰ সিং ছিৰছাই উল্লেখ কৰে যে মঙলবাৰে আই আই টি-কানপুৰৰ বিজ্ঞানীসকলৰ নেতৃত্বত এখন বিশেষ বিমানে দিল্লীৰ ওপৰেৰে বুৰাৰী, কেৰল বাগ, আৰু ময়ুৰ বিহাৰ অঞ্চলত কানপুৰ আৰু মীৰুট হৈ ডাৱৰ বীজ সিঁচিছিল ।
কানপুৰৰ বিশেষজ্ঞৰ নেতৃত্বত এইটোৱেই আছিল দ্বিতীয়টো পৰীক্ষণ । কানপুৰৰ পৰা উৰি অহা এখন বিশেষ বিমানে দিল্লীৰ ওপৰত বিশেষকৈ বুৰাৰী আৰু ইয়াৰ আশে-পাশে থকা উত্তৰ-পশ্চিম অঞ্চলৰ ওপৰত ডাৱৰ বীজ সিঁচাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো সম্পন্ন কৰে । পৰীক্ষণমূলক উৰণৰ সময়ত ডাৱৰত ৰূপালী আয়’ডাইড আৰু ছডিয়াম ক্লৰাইডৰ দৰে ৰাসায়নিক যৌগ মুক্ত হৈছিল । এই কণিকাবোৰে বৰষুণৰ টোপাল গঠনৰ বাবে ঘনীভূত নিউক্লিয়াছ হিচাপে কাম কৰে ।
তেওঁ উল্লেখ কৰে যে আজি ডাৱৰৰ আৰ্দ্ৰতা প্ৰায় ১৫ৰ পৰা ২০ শতাংশ । বিজ্ঞানীসকলে উল্লেখ কৰিছে যে এই ৰাসায়নিক প্ৰক্ৰিয়াটো সম্পূৰ্ণ হ’বলৈ ডেৰ-চাৰি ঘণ্টাৰ ভিতৰত সময় লাগিব পাৰে । দিল্লীৰ এই অঞ্চলসমূহত যদি বৰষুণ পৰে তেন্তে সেয়া হ’ব কৃত্ৰিম বৰষুণ । যিহেতু ডাৱৰবোৰত আৰ্দ্ৰতা কম আছিল, গতিকে বৰষুণ বেছি নহ’ব ।
কাৰিকৰী প্ৰস্তুতিৰ মূল্যায়ন কৰা
পৰিৱেশ বিভাগৰ বিষয়াসকলৰ মতে, এই দ্বিতীয়টো পৰীক্ষণমূলক অভিযানৰ মূল উদ্দেশ্য আছিল প্ৰকল্পটোৰ কাৰিকৰী প্ৰস্তুতিৰ মূল্যায়ন কৰা । ইয়াত বিমানখনৰ কাৰ্যক্ষমতা, বীজ সিঁচাৰ সঁজুলি আৰু ফ্লেয়াৰৰ ক্ষমতা, উৰণৰ সময় আৰু বিভিন্ন সংস্থা যেনে ডি জি চি এ আৰু বতৰ বিজ্ঞান বিভাগৰ মাজত সমন্বয়ৰ সফল পৰীক্ষণ কৰা হৈছিল ।
#WATCH दिल्ली: दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, " आज क्लाउड सीडिंग का दूसरा ट्रायल दिल्ली में किया गया... बुराड़ी, नॉर्थ करोल बाग, मयूर विहार समेत अन्य कुछ इलाकों में क्लाउड सीडिंग की गई... यह प्रक्रिया करीब आधा घंटा चली... हमारा मानना है कि अगर हमारे ये… https://t.co/pT1axszS40 pic.twitter.com/OCA483JDZL— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 28, 2025
প্ৰদূষণৰ বিৰুদ্ধে বৈজ্ঞানিক অস্ত্ৰ
দিল্লী চৰকাৰ আৰু আই আই টি কানপুৰৰ মাজত স্বাক্ষৰিত বুজাবুজিৰ চুক্তিৰ অধীনত মুঠ পাঁচটা ক্লাউড ছিডিং ট্ৰায়েলৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছে, যাৰ আনুমানিক ব্যয় হ’ব ৩.২১ কোটি টকা । বিষয়াসকলে আশা কৰিছে যে এই কৃত্ৰিম বৰষুণে বায়ু প্ৰদূষণৰ কণা (কণাযুক্ত পদাৰ্থ)ক তললৈ অনাত সহায় কৰিব, যাৰ ফলত বায়ুৰ গুণাগুণ সূচকাংক (AQI) সাময়িকভাৱে উন্নত হ’ব । এতিয়া অপেক্ষা হৈছে অনুকূল বতৰৰ পৰিস্থিতিৰ বিকাশ আৰু দিল্লীত ঐতিহাসিক প্ৰথম কৃত্ৰিম বৰষুণৰ অভিজ্ঞতালৈ ।
#WATCH दिल्ली: दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने क्लाउड सीडिंग पर अधिकारियों के साथ बैठक की।— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 28, 2025
(सोर्स: मनजिंदर सिंह सिरसा का कार्यालय) pic.twitter.com/CCe12Qj4I6
কিন্তু বৃহস্পতিবাৰে (২৩ অক্টোবৰ) বুৰাৰী অঞ্চলত কৰা প্ৰথমটো পৰীক্ষণত বায়ুমণ্ডলৰ আৰ্দ্ৰতাৰ মাত্ৰা ২০ শতাংশৰ তললৈ নামি অহাৰ বাবে বৰষুণ উৎপন্ন হোৱাত ব্যৰ্থ হয়, আচলতে ডাৱৰৰ বীজ সিঁচাৰ বাবে ই প্ৰায় ৫০ শতাংশ হ’ব লাগে । বিশেষজ্ঞসকলে জনোৱা মতে, দ্বিতীয়টো পৰীক্ষণত অনুকূল ডাৱৰ আৰু আৰ্দ্ৰতাৰ পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিছিল ।
#WATCH दिल्ली: दिल्ली में क्लाउड सीडिंग के मुद्दे पर हरियाणा कांग्रेस प्रमुख राव नरेंद्र सिंह ने कहा, " यह महत्वपूर्ण है कि दिल्ली में वायु की गुणवत्ता अच्छी हो और प्रदूषण कम हो। सरकार को वायु प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए।" pic.twitter.com/0HRyV13acI— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 28, 2025
মুখ্যমন্ত্ৰী ৰেখা গুপ্তা আৰু পৰিৱেশ মন্ত্ৰী মঞ্জিন্দৰ সিং ছিৰছাই ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছিল যে যদি পৰিস্থিতি অনুকূল হৈ থাকে তেন্তে ২৮, ২৯, আৰু ৩০ অক্টোবৰত দিল্লীত কৃত্ৰিম বৰষুণ কৰিব পৰা যাব ।
লগতে পঢ়ক : ৫ বছৰৰ অন্তত পুনৰ আৰম্ভ হ'ব ভাৰত-চীনৰ প্ৰত্যক্ষ বিমান সেৱা