ভাৰত আৰু বাংলাদেশৰ পানীত আছে অধিক মাত্ৰা আৰ্ছেনিক, বিশ্ব বেংকৰ প্ৰতিবেদনত উদ্বেগজনক তথ্য
বিশ্বৰ ২.১ বিলিয়ন লোকৰ বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ সুবিধা নাই; বিশ্ব বেংকৰ প্ৰতিবেদন
Published : August 11, 2026 at 10:30 PM IST
হায়দৰাবাদ : পানীয়ে প্ৰাণীৰ প্ৰাণ বুলি কোৱা হয় ৷ কিন্তু সকলো পানী খোৱাৰ উপযোগী নহয় ৷ বিশ্বত খোৱা পানীৰ সমস্যাই নতুনকৈ গা কৰি উঠিছে ৷ পানীৰ গুণাগুণ সম্পৰ্কে বিশ্ব বেংকে প্ৰকাশ কৰিছে এক প্ৰতিবেদন ৷
পানীৰ গুণাগুণ সম্পৰ্কে বিশ্ব বেংকৰ প্ৰতিবেদন :
ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি পৃথিৱীত ৭১% পানী আছে । কিন্তু মাত্ৰ ২.৫%হে খোৱাৰ বাবে উপযোগী আৰু ইয়াৰে এটা বৃহৎ অংশ হিমবাহত জমা হৈ থাকে, যিবোৰ প্ৰত্যক্ষভাৱে ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰি । কিছুদিন পূৰ্বে বিশ্ব বেংকে জল সংকটৰ সন্দৰ্ভত একেধৰণৰ প্ৰতিবেদন প্ৰকাশ কৰিছিল । এই প্ৰতিবেদনত উল্লেখ আছে যে বিশ্বৰ ২১ কোটি লোকে লেতেৰা পানী খাই আছে । বিশ্বৰ ৪৮খন দেশত পানীৰ গুণাগুণ বেয়া ৷
বিশ্ব বেংকৰ এক প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰা অনুসৰি, দূষিত পানী সেৱনৰ বাবে বিশ্বজুৰি শিশুৰ মৃত্যুৰ অন্যতম কাৰণ হিচাপে চিনাক্ত কৰা হৈছে। ইয়াৰ পৰা অনুমান কৰিব পাৰি যে পানীৰ গুণাগুণ উন্নত কৰিলে প্ৰায় ২৫% শিশুৰ মৃত্যু ৰুধ কৰিব পৰা যাব । ভাৰতকে ধৰি কম আৰু মধ্যম আয়ৰ দেশত পানীৰ গুণাগুণ বেয়া । দূষিত পানীৰ ব্যৱহাৰে স্বাস্থ্যৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলায়, এখন দেশৰ অৰ্থনৈতিক অগ্ৰগতিত বাধাৰ সৃষ্টি কৰে ৷
২০২৬ চনৰ আৰম্ভণিতে কেন্দ্ৰীয় ভূগৰ্ভস্থ পানী ব’ৰ্ড চমুকৈ চিজিডব্লিউবিয়ে বাৰ্ষিক ভূগৰ্ভস্থ পানীৰ গুণাগুণ প্ৰতিবেদন ২০২৫ প্ৰকাশ কৰিছিল । প্ৰতিবেদনত ভাৰতৰ ৬০ কোটি লোকে পানীৰ অভাৱৰ সৈতে যুঁজি আছে ৷ ইয়াৰে ১৬ কোটি লোকে দূষিত পানী খাবলৈ বাধ্য হৈছে । চলিত মাহৰ ২৩ আগষ্টৰ পৰা ২৭ আগষ্টলৈ ছুইডেনত বিশ্ব জল সপ্তাহ উদযাপন কৰা হ’ব ৷ য’ত বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বিশেষজ্ঞসকলে অংশগ্ৰহণ কৰিব ।
বিশ্ব বেংকৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি বিশ্বজুৰি প্ৰায় ২.১ বিলিয়ন লোকে খোৱাপানীৰ সুবিধাৰ বাবে সংগ্ৰাম কৰি আছে । সুস্বাস্থ্যৰ বাবে বিশুদ্ধ পানীৰ সুবিধা অতি প্ৰয়োজনীয়। ধনী দেশত বাস কৰা লোকসকলে এই সুবিধা সহজেই লাভ কৰিব পাৰে, গতিকে তেওঁলোকে ইয়াৰ গুৰুত্ব বুজি নাপায় । ইয়াৰ বিপৰীতে বিশ্বৰ এক চতুৰ্থাংশ জনসংখ্যাই পানীৰ সৈতে যুঁজিছে ।
বিশ্ব বেংকৰ এক প্ৰতিবেদন অনুসৰি নিৰাপদ পানীত আৰ্ছেনিক বা ফ্ল’ৰাইডৰ দৰে ৰাসায়নিক পদাৰ্থ মুক্ত । কিন্তু এনে পানীও সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ হোৱাৰ নিশ্চয়তা নাই । ২০০০ চনত বিশ্বৰ ৬১% জনসংখ্যাই বিশুদ্ধ পানীৰ সুবিধা লাভ কৰিছিল । ২০১০ আৰু ২০২০ চনত ইয়াৰ উন্নতি হয় । ইয়াৰ পিছত ২০২৪ চনৰ ভিতৰত প্ৰায় ৭৪% লোকে বিশুদ্ধ পানী লাভ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল । বিশুদ্ধ পানীৰ পৰিসংখ্যা বিশ্বজুৰি উন্নত হৈছে যদিও এতিয়াও বহু লোকৰ বাবে উপলব্ধ নহয় ।
ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ লক্ষ্য হৈছে মানুহক বিশুদ্ধ পানী যোগান ধৰা :
প্ৰতিবেদনত আৰু কোৱা হৈছে যে লেতেৰা পানী খোৱাৰ ফলত মানুহৰ অৰ্থনৈতিক সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে ৷ উপাৰ্জনৰ এক বৃহৎ অংশ ইয়াৰ ফলত হোৱা ৰোগৰ চিকিৎসাত ব্যয় কৰা হয় । নৱজাতক আৰু সৰু শিশুৰ বাবে দূষিত পানী মাৰাত্মক বুলি প্ৰমাণিত হয় । এনে পানী খালে শিশু দুৰ্বল হৈ পৰে। ইয়াৰ উপৰিও তেওঁলোকৰ মগজুৰ বিকাশতো প্ৰভাৱ পৰে। দূষিত পানীৰ বাবে প্ৰায় ২৫% শিশুৰ মৃত্যু হয় ।
সেয়ে প্ৰতিজন ব্যক্তিক বিশুদ্ধ আৰু নিৰাপদ পানী যোগান ধৰাটো ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ এটা ডাঙৰ লক্ষ্য । প্ৰতিবেদন অনুসৰি পানীৰ বিশুদ্ধতা দুটা কাৰকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে ৷ প্ৰথমতে পানীৰ উৎস আৰু দ্বিতীয়তে ই কিমান ফলপ্ৰসূভাৱে আৰ্তজনৰ ওচৰলৈ যায় । এই দুটা পৰিমাপৰ মূল্যায়নৰ বাবে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা আৰু ইউনিচেফে যৌথভাৱে এক যৌথ নিৰীক্ষণ কাৰ্যসূচী গঠন কৰিছে । পাইপলাইন, টিউববেলত অহা পানী ভাল বুলি গণ্য কৰা হয় ৷
গ্ৰামাঞ্চলৰ অধিক লোকে এতিয়া বিশুদ্ধ পানী লাভ :
ভাৰতত জল জীৱন অভিযানৰ অধীনত হৰ ঘৰ জল যোজনা ৰূপায়ণ কৰা হৈছে । ইয়াৰ বাবেই গ্ৰাম্য অঞ্চলত পূৰ্বতকৈ অধিক পৰিমাণে বিশুদ্ধ পানী পোৱা গৈছে । একে সময়তে বিশ্ব পৰ্যায়তো উন্নতি দেখা গৈছে । ২০০০ চনত সমগ্ৰ বিশ্বৰ প্ৰায় ৪৭% গ্ৰাম্য জনসাধাৰণে বিশুদ্ধ পানী লাভ কৰিছিল । ২০২৪ চনত এই সংখ্যা ৬০% হয় । ইফালে ২০০০ চনত বিশ্বৰ চহৰ অঞ্চলৰ প্ৰায় ৮৩% লোকে বিশুদ্ধ পানী লাভ কৰিছিল ।
বিশ্ব বেংকৰ মতে বেছিভাগ মানুহৰ পানীৰ মূল উৎস হেণ্ড পাম্প বা কুঁৱা । ২০২৪ চনত বিশ্বৰ প্ৰায় ১৮% জনসংখ্যা অৰ্থাৎ প্ৰায় ১.৪ বিলিয়ন লোকে এই ধৰণৰ পানী ব্যৱহাৰ কৰিছিল। আনহাতে ১০% জনসংখ্যা এই সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত হৈছিল । আনহাতে প্ৰায় ৪% মানুহৰ বিশুদ্ধ পানীৰ সামৰ্থ্য আছিল যদিও তেওঁলোক বহু দূৰত আছিল ।
আনহাতে ৪% লোক সম্পূৰ্ণৰূপে অসুৰক্ষিত উপায়ৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল আছিল । ১% জনসংখ্যাই নদী আৰু হ্ৰদৰ পানী খাই আছিল । ৯৪খন দেশৰ ভিতৰত ৪৮খন দেশত পানীৰ গুণাগুণ বেয়া ৷ বিশ্ব বেংকৰ প্ৰতিবেদনত ভাৰত, বাংলাদেশ, নেপাল, টুভালু, নাউৰু, টংগা, ফিজি, ইণ্ডোনেছিয়া, কম্বোডিয়া, তাঞ্জানিয়া, ট’গো আদি ৯৪খন দেশৰ পানীৰ গুণাগুণ আৰু উপলব্ধতাৰ তথ্য অধ্যয়ন কৰা হৈছে ।
ইয়াৰে ভাৰত-বাংলাদেশকে ধৰি ৪৮খন দেশত পানীৰ গুণাগুণ নিম্নগামী হোৱা দেখা গৈছে । টুভালু, নাউৰু আৰু টংগাৰ দৰে দেশত ৭৪ৰ পৰা ৯৯% পৰিয়ালত পানী উপলব্ধ যদিও ইয়াৰে মাত্ৰ ৯ৰ পৰা ৩০% পৰিয়ালতহে প্ৰদূষণমুক্ত পানী আছে । কম্বোডিয়া আৰু লাও পিডিআৰৰ দৰে দেশত ঘৰুৱা পানীৰ সুবিধা এটা ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান ।
ভাৰত আৰু বাংলাদেশৰ পানীত আৰ্ছেনিকৰ পৰিমাণ বেছি:
বিশ্ব বেংকৰ এক প্ৰতিবেদন অনুসৰি পানীত আৰ্ছেনিক আৰু ফ্ল’ৰাইডৰ দৰে ৰাসায়নিক পদাৰ্থই স্বাস্থ্যৰ বাবে যথেষ্ট বিপদৰ সৃষ্টি কৰে । ভাৰত আৰু বাংলাদেশৰ পানীত আৰ্ছেনিক অধিক ঘনত্বত পোৱা যায় । অৰ্থাৎ খোৱাপানীত থকা আৰ্ছেনিকৰ অধিক মাত্ৰাত আক্ৰান্ত হোৱা লোকৰ সৰ্বাধিক সংখ্যক লোক এই দুখন দেশতে বাস কৰে ।
চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ নেপালতো ভয়াৱহ জল সংকটৰ সন্মুখীন হৈছে । ইয়াৰ ৭৯% জনসংখ্যাই পানীৰ সুবিধা লাভ কৰিছে যদিও ইয়াৰ পিছতো মাত্ৰ ১৬% পানীহে পৰিষ্কাৰ । ইয়াৰ বেছিভাগ মানুহৰে এতিয়াও বিশুদ্ধ পানীৰ অভাৱ । দক্ষিণ এছিয়াৰ দেশসমূহত চহৰ আৰু গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ পানীৰ সুবিধাৰ মাজৰ ব্যৱধান দ্ৰুতগতিত কমি আহিছে । অৰ্থাৎ চহৰ অঞ্চলত গ্ৰাম্য পৰিয়ালসমূহে প্ৰায় সমানে পানীৰ সুবিধা লাভ কৰে ।
লগতে পঢ়ক:প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ মন্দিৰ নিৰ্মাণৰ প্ৰস্তাৱ বিহাৰ কিন্নৰ ব'ৰ্ডৰ