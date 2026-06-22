২০ বাৰৰো অধিক চোকা অস্ত্ৰৰে হানি প্ৰথম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰক হত্যাৰ চেষ্টা
এখন ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়ৰ হোষ্টেলত সংঘটিত হৈছে এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা ৷
Published : June 22, 2026 at 7:37 PM IST
বাংকা/ভগলপুৰ(বিহাৰ): সকলোৰে চকু কপালত তুলিব পৰা এক চাঞ্চল্যকৰ কাণ্ড সংঘটিত হৈছে ৷ এখন ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়ত অধ্যয়নৰত প্ৰথম শ্ৰেণীৰ এটা শিশুক প্ৰাণে মৰাৰ চেষ্টা কৰা হৈছে ৷ সম্প্ৰতি সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসালয়ৰ আইচিইউত জীৱন-মৃত্যুৰে যুঁজি আছে শিশুটিয়ে ৷ শিশুটিৰ পৰিয়ালে ঘটনাৰ উচিত তদন্ত দাবীৰ লগতে দোষীৰ শাস্তি বিচাৰিছে ৷
বিহাৰৰ বাংকাত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ ঘটনা ৷ চোকা অস্ত্ৰৰ আক্ৰমণত গুৰুতৰভাৱে আহত শিশুটি কটৰিয়া থানাৰ অধীনৰ জামুআৰী গাঁৱৰ বাসিন্দা । মাত্ৰ এমাহমান পূৰ্বে বিদ্যালয়খনৰ প্ৰথম শ্ৰেণীত নামভৰ্তি কৰা শিশুটিয়ে হোষ্টেলত থাকিবলৈ লৈছিল ৷
সোমবাৰে পুৱা হঠাতে হোষ্টেল কৰ্তৃপক্ষই কণমানি ছাত্ৰজনৰ পৰিয়ালক শিশুটি হঠাতে অসুস্থ হৈ পৰাত চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা বুলি ফোনযোগে খবৰ দিয়ে ৷ খবৰটো লাভ কৰাৰ পিছতে ততালিকে শিশুটিৰ পৰিয়ালৰ লোক চিকিৎসালয়ত উপস্থিত হয় ৷ তেওঁলোকে শিশুটিৰ সংকটজনক অৱস্থা দেখি হতভম্ব হৈ পৰে ৷
পৰিয়ালৰ অভিযোগ অনুসৰি, শিশুটিৰ মূৰ, মুখমণ্ডলৰ লগতে ডিঙিত আঘাতৰ চিন স্পষ্ট হৈ আছে ৷ তেওঁলোকে দাবী কৰে যে শিশুটিৰ মূৰত চোকা অস্ত্ৰৰে কমেও ২০ বাৰতকৈ অধিক আঘাত কৰা হৈছে ।
প্ৰাথমিক চিকিৎসা গ্ৰহণৰ পিছতে শিশুটিক বাংকালৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় ৷ অৱশ্যে চিকিৎসকে শিশুটিক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে ভগলপুৰৰ জৱাহৰলাল নেহৰু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰে । বৰ্তমান জীৱন-মৃত্যুৰ সৈতে যুঁজ দি থকা শিশুটিৱে চিকিৎসালয়ৰ আইচিইউত অক্সিজেনৰ সহায়তহে উশাহ-নিশাহ লৈ আছে ৷
ঘটনা সন্দৰ্ভত শিশুটিৰ পিতৃয়ে এনেদৰে কয়, ‘‘দেওবাৰে মাজনিশাৰ আশে-পাশে মোৰ ল’ৰাটো হোষ্টেলৰ নিজৰ কোঠাত শুই থকা বুলি আমাক এজন ছাত্ৰই জানিবলৈ দিছিল । পৰৱৰ্তী সময়ত মোৰ সন্তানক কোঠাটোৰ পৰা উলিয়াই কোনোৱে হোষ্টেলৰ ছাদত থকা বাথৰুমৰ ওচৰলৈ নিছিল ৷ ইয়াৰ পিছতে সোমবাৰে পুৱা ৫ বজাৰ আশে-পাশে আন আন ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে মোৰ ল’ৰাটোক বাথৰুমৰ ভিতৰত তেজেৰে তুমুৰলি হৈ পৰি থকা অৱস্থাত দেখা পাইছিল ।’’
ইফালে এই ঘটনাৰ খবৰ পোৱাৰ লগে লগে পৰিয়ালৰ লোকসকল আতংকিত হৈ পৰে । তেওঁলোকে আৰক্ষী তথা প্ৰশাসনৰ লোকক নিৰপেক্ষ তদন্তৰে দোষীক চিনাক্ত কৰি কঠোৰ আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ দাবী জনায় । সম্প্ৰতি স্থানীয় আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে । ইয়াৰোপৰি জিলাখনৰ শিক্ষা বিভাগৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ দায়িত্বত থকা মনোজ মিশ্ৰই শিক্ষা বিভাগে বিষয়টো গুৰুত্ব সহকাৰে লোৱাৰ লগতে তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিয়া বুলি জানিবলৈ দিছে ।
বিষয়াগৰাকীয়ে কয়, ‘‘এটি শিশুৰ ওপৰত হোৱা আক্ৰমণৰ খবৰ আমি লাভ কৰিছো ৷ বিভাগে বিষয়টো গুৰুত্ব সহকাৰে লৈছে ৷ আমাৰ ফালৰ পৰা বিদ্যালয় আৰু হোষ্টেল পৰিদৰ্শন কৰা হ’ব আৰু সকলো দিশ পুংখানুপুংখভাৱে চালিজাৰি চোৱা হ’ব ৷’’
অৱশ্যে কোনে কি কাৰণে এনেদৰে প্ৰথম শ্ৰেণীত অধ্যয়নৰত এটি শিশুক প্ৰাণে মাৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰে, সেয়া পোহৰলৈ অহা নাই ৷
লগতে পঢ়ক: অসম-নাগালেণ্ড সীমা সমস্যা সমাধানৰ দাবীৰে উৰিয়ামঘাটত ৰাইজমেল