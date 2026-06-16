ETV Bharat / bharat

১৯৬৮ চনত বাৰ্মাৰ পৰা উভতি অহা লোকসকল ভাৰতীয় নাগৰিক: দাবী কুকি ইনপিৰ

মণিপুৰত এনআৰচি উন্নীতকৰণৰ দাবী অব্যাহত থকাৰ মাজতে প্ৰব্ৰজন নথি-পত্ৰক লৈ পুনৰ আলোচনা ।

Manipur Kuki Naga conflict
এনআৰচি উন্নীতকৰণৰ দাবীত প্ৰতিবাদ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 16, 2026 at 4:15 PM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

তেজপুৰ : বিগত ২০২৩ চনৰ ৩ মে’ত আৰম্ভ হোৱা মণিপুৰৰ হিংসাত্মক-কাণ্ডৰ তিনি বছৰ সম্পূৰ্ণ হ’লেও ৰাজ্যখনত এতিয়াও অশান্তি আৰু হিংসাত্মক ঘটনা অব্যাহত আছে । সম্প্ৰতি অবৈধ অনুপ্ৰৱেশকাৰীক লৈ বিভিন্ন প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে, ফলস্বৰূপে এই মাহৰ আৰম্ভণিতে ১৪টা নাগৰিক-সামাজিক সংগঠনে মণিপুৰত ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিক পঞ্জীয়ন (NRC) উন্নীত কৰাৰ দাবীত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল।

ইয়াৰ মাজতে ২০২৫ চনৰ মাৰ্চ মাহত কুকি ৰিফৰ্মেচন ফ’ৰামে (KReF) ১৯৬৮ চনৰ এখন চৰকাৰী পত্ৰ সম্পৰ্কে জাৰি কৰা ঐতিহাসিক স্পষ্টীকৰণে মণিপুৰৰ প্ৰব্ৰজন আৰু বসতি স্থাপনৰ ইতিহাসক পুনৰ আলোচনাৰ কেন্দ্ৰবিন্দুলৈ আনিছে ।

Manipur Kuki Naga conflict
মণিপুৰক বঞ্চিত কৰাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ (ETV Bharat Assam)

KReF-এ ১৯৬৮ চনৰ ৬ জুন তাৰিখৰ এখন চৰকাৰী পত্রৰ বিষয়ে বিশদ ব্যাখ্যা আগবঢ়াইছে, যিখন পত্ৰত বাৰ্মাৰ (বৰ্তমান ম্যানমাৰ) পৰা উভতি অহা 'কুকি শৰণাৰ্থী' আৰু 'নগা শৰণাৰ্থী'সকলৰ পুনৰ সংস্থাপনৰ কথা উল্লেখ আছিল । উখৰুল আৰু টেংনৌপালৰ তদানীন্তন উপ-বিভাগীয় বিষয়াসকললৈ প্ৰেৰণ কৰা চৰকাৰী পত্ৰ আৰু মণিপুৰ চৰকাৰৰ পুনৰ্বাসন বিভাগৰ উপ-সচিবৰ (আণ্ডাৰ ছেক্ৰেটাৰী) সৈতে হোৱা যোগাযোগৰ ভিত্তিত ফ’ৰামটোৱে দাবী কৰিছে যে এই লোকসকল বিদেশী প্ৰব্ৰজন নাছিল, বৰং ভাৰতীয় মূলৰ লোক আছিল। তেওঁলোকে পূৰ্বে কাব’ ভেলীকে ধৰি বাৰ্মাৰ বিভিন্ন অঞ্চললৈ গুচি গৈছিল ।

এই নথিপত্ৰৰ প্ৰতিলিপি ইটিভি ভাৰতৰ (ETV Bharat) হাতত উপলব্ধ হৈছে । KReF-ৰ মতে, ১৯৫০ৰ দশকত মণিপুৰৰ পাহাৰীয়া অঞ্চলসমূহত নিৰাপত্তাহীনতা আৰু জাতিগত উত্তেজনাৰ বাবে বহু পৰিয়ালে বাৰ্মাত গৈ আশ্ৰয় লৈছিল ।

১৯৬৭ চনত বাৰ্মা চৰকাৰে বিদেশী নাগৰিকসকলক বহিষ্কাৰ কৰাৰ অভিযান চলোৱাৰ পাছত এই লোকসকল পুনৰ ভাৰতলৈ ঘূৰি আহে । ফ’ৰামটোৰ দাবী অনুসৰি, এই প্ৰক্ৰিয়া ভাৰত, মণিপুৰ আৰু বাৰ্মা চৰকাৰৰ সমন্বয়ত সম্পন্ন হৈছিল ।

Manipur Kuki Naga conflict
কুকি ইনপিৰ প্ৰচাৰ সম্পাদক জাংহাওলুন হাওকিপ (ETV Bharat Assam)

ফ’ৰামটোৱে লগতে উল্লেখ কৰে যে সেই সময়ত উভতি অহাসকলৰ মাজত কুকি আৰু নগা দুয়োটা সম্প্ৰদায়ৰে লোক আছিল । ঐতিহাসিক নথি আৰু গৱেষণামূলক গ্ৰন্থৰ উল্লেখ কৰি KReFয়ে কয় যে কুকি-চিন জনগোষ্ঠীৰ ঐতিহাসিক বসতি ভাৰত, ম্যানমাৰ আৰু বাংলাদেশৰ বিভিন্ন অঞ্চলত সিঁচৰতি আছিল । মণিপুৰত প্ৰব্ৰজন, পৰিচয় আৰু ঐতিহাসিক বসতিৰ প্ৰশ্নক কেন্দ্ৰ কৰি চলি থকা বিতৰ্কৰ মাজতে ফ’ৰামটোৱে কয় যে ইয়াৰ উদ্দেশ্য হৈছে ঐতিহাসিক প্ৰসংগ স্পষ্ট কৰা আৰু তথ্যভিত্তিক আলোচনাক উৎসাহিত কৰা ।

'শৰণাৰ্থী' শব্দৰ ব্যৱহাৰ সন্দৰ্ভত

Manipur Kuki Naga conflict
জাৰি কৰা চৰকাৰী পত্ৰ (ETV Bharat Assam)

এই বিষয়ত ইটিভি ভাৰতৰ আগত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি কুকি ইনপিৰ তথ্য আৰু প্ৰচাৰ সচিব জাংহাওলুন হাওকিপে কয় যে চৰকাৰী নথিত 'কুকি শৰণাৰ্থী' বুলি উল্লেখ কৰা লোকসকলক বিদেশী প্ৰব্ৰজনকাৰী বুলি গণ্য কৰিব নোৱাৰি । তেওঁৰ মতে, জেনেৰেল নে উইনৰ শাসনকালত বাৰ্মাৰ পৰা বহিষ্কৃত অধিকাংশ লোকেই ভাৰতীয় মূলৰ আছিল আৰু বহু ক্ষেত্ৰত ভাৰতীয় নাগৰিকো আছিল ।

তেওঁ কয়, 'খাদাওমি অপাৰেচন' নামে জনাজাত বহিষ্কাৰ অভিযানত সেইসকল লোকক লক্ষ্য কৰা হৈছিল, যিসকলৰ জন্মস্থান অথবা যিসকলৰ পিতৃ বা পিতামহৰ জন্মস্থান ভাৰতত আছিল । তেওঁ দাবী কৰে যে বহিষ্কৃত কুকিসকলৰ বহু পৰিয়াল ১৯৫০ আৰু ১৯৬০ৰ দশকত নাগা নেচনেল কাউন্সিলৰ সশস্ত্ৰ আঞ্চলিক আন্দোলনৰ ফলত উখৰুল অঞ্চলৰ পৰা স্থানচ্যুত হৈছিল । কুকি নথি অনুসৰি, সেই সময়ত ৬৭ খন গাঁও সম্পূৰ্ণৰূপে উচ্ছেদ হৈছিল ।

Manipur Kuki Naga conflict
এনআৰচি উন্নীতকৰণৰ দাবীত প্ৰতিবাদ (ETV Bharat Assam)

হাওকিপে লগতে কয় যে কিছুমান পৰিয়াল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সময়তো স্থানচ্যুত হৈছিল । সীমান্ত অঞ্চলত বসবাস কৰা বহু জনজাতীয় লোকৰ বাবে নতুনকৈ নিৰ্ধাৰিত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমাৰেখাৰ বিষয়ে স্পষ্ট ধাৰণা নাছিল বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰে ।

তেওঁৰ মতে, ঔপনিবেশিক শাসনৰ অৱসানৰ পাছত ভাৰতীয় মূলৰ লোকসকলক বাৰ্মাৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰা হৈছিল আৰু ভাৰতীয় নাগৰিকত্ব আইনত বংশসূত্ৰে নাগৰিকত্ব আদিৰ ব্যৱস্থাই এনে উভতি অহা লোকসকলক সামৰি লৈছিল ।

“শেষ বিচাৰত নাগৰিকত্বৰ বিষয়ত ভাৰত চৰকাৰেই সৰ্বোচ্চ কৰ্তৃপক্ষ । ভাৰত চৰকাৰে যদি তেওঁলোকক গ্ৰহণ কৰি পুনৰ্বাসন দিছিল, তেন্তে ৫০ বছৰৰো অধিক সময়ৰ পাছত সেই সিদ্ধান্তক প্ৰশ্ন কৰাৰ যুক্তি নাই ।” তেওঁ কয় ।

বৃহৎ পৰিসৰৰ প্ৰব্ৰজনৰ অভিযোগ সন্দৰ্ভত

বাৰ্মাৰ পৰা উভতি অহা লোকসকলৰ ঘটনাক বৃহৎ পৰিসৰৰ প্ৰব্ৰজনৰ প্ৰমাণ বুলি কোৱা দাবীৰ প্ৰতিক্ৰিয়াত হাওকিপে লোকপিয়লৰ তথ্যৰ উল্লেখ কৰে । তেওঁৰ মতে, ১৯৫১ চনৰ পৰা ২০১১ চনলৈ কুকি অধ্যুষিত দক্ষিণ মণিপুৰৰ জিলাসমূহত জনসংখ্যা বৃদ্ধিৰ হাৰ আছিল ৩৫.২ শতাংশ, যিটো নাগা অধ্যুষিত উত্তৰ মণিপুৰৰ জিলাসমূহৰ ৩৭ শতাংশ বৃদ্ধিৰ হাৰতকৈ কম ।

Manipur Kuki Naga conflict
প্ৰতিবাদী মানৱ শৃংখল (ETV Bharat Assam)

“যদি বৃহৎ পৰিসৰত প্ৰব্ৰজন ঘটিলহেঁতেন, তেন্তে সেই প্ৰভাৱ লোকপিয়লৰ তথ্যত স্পষ্টভাৱে প্ৰতিফলিত হ’লহেঁতেন ।” তেওঁ মন্তব্য কৰে ।

তেওঁ ২০১১ চনৰ লোকপিয়ল অনুসৰি চুৰাচান্দপুৰ আৰু চান্দেলক দক্ষিণ পাহাৰীয়া জিলা আৰু তামেংলং, সেনাপতি আৰু উখৰুলক উত্তৰ পাহাৰীয়া জিলা হিচাপে উল্লেখ কৰে ।

সীমান্ত পাৰাপাৰ আৰু ঐতিহাসিক প্ৰেক্ষাপট

ভাৰত-ম্যানমাৰ সীমান্ত অতিক্ৰম কৰি হোৱা প্ৰব্ৰজন সম্পৰ্কে হাওকিপে কয় যে বিংশ শতিকাত ব্ৰিটিছ শাসনে অঞ্চলটোত দৃঢ় প্ৰশাসনিক নিয়ন্ত্ৰণ প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ পাছত বৃহৎ পৰিসৰৰ প্ৰব্ৰজন হোৱা নাছিল ।

তেওঁৰ মতে, পূৰ্বতে জনজাতীয় সংঘাত আৰু যুদ্ধৰ বাবে কিছু স্থানান্তৰ ঘটিছিল যদিও সেই সময়ত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্ত স্পষ্টভাৱে নিৰ্ধাৰিত বা কঠোৰভাৱে বলবৎ কৰা হোৱা নাছিল । অঞ্চলটো তুলনামূলকভাৱে কম জনবসতিপূৰ্ণ আছিল আৰু বহু সংঘাতত লোকসকলক বন্দী কৰি স্থানান্তৰ কৰা হৈছিল । ঔপনিবেশিক যুগৰ অন্তৰ পাছত বাৰ্মাৰ বিভিন্ন চৰকাৰে ভাৰতীয় মূলৰ লোকসকলক বহিষ্কাৰ কৰিছিল বুলি দাবী কৰি হাওকিপে কয় যে ম্যানমাৰৰ জনঘনত্ব মণিপুৰতকৈ কম হোৱাৰ বাবে নিজৰ নাগৰিকসকলক বহিষ্কাৰ কৰাৰ কোনো কাৰণ নাছিল ।

Manipur Kuki Naga conflict
এক প্ৰতিবাদী সমদল (ETV Bharat Assam)

'শৰণাৰ্থী' আখ্যাৰ ঐতিহাসিক উৎস

হাওকিপে লগতে কয় যে বৰ্তমান কুকিসকলক 'শৰণাৰ্থী' বুলি উল্লেখ কৰা প্ৰথাৰ উৎস ব্ৰিটিছ শাসনৰ আৰম্ভণি কাল, অৰ্থাৎ ১৮৩০ৰ পৰা ১৮৫০ চনৰ ভিতৰত কুকি জনগোষ্ঠীৰ দক্ষিণ মণিপুৰৰ পাহাৰীয়া অঞ্চলৰ পৰা উত্তৰ অঞ্চললৈ স্থানান্তৰৰ সৈতে জড়িত ।

তেওঁৰ মতে, ব্ৰিটিছ প্ৰশাসক আৰু মণিপুৰ ৰাজ্যৰ তত্ত্বাৱধানত সংঘটিত এই স্থানান্তৰৰ নথিপত্ৰ বহু ঐতিহাসিক দলিলত উপলব্ধ আছে আৰু তেতিয়া ইয়াক লৈ কোনো বিতৰ্ক নাছিল । তেওঁ দাবী কৰে যে স্বাধীনতাৰ সময়ত নগা ৰাজনৈতিক পৰিচয়ৰ উত্থান আৰু পৰৱৰ্তী নগা জাতীয়তাবাদী আন্দোলনৰ ফলত আঞ্চলিক দাবীসমূহ শক্তিশালী হয় আৰু সেই প্ৰেক্ষাপটত নগা অধ্যুষিত বুলি দাবী কৰা অঞ্চলত বসবাস কৰা কুকিসকলক 'শৰণাৰ্থী' বুলি অভিহিত কৰা আৰম্ভ হয় ।

পৰৱৰ্তী সময়ত কুকিসকলক 'বিদেশী' বা 'ম্যানমাৰৰ লোক' বুলি আখ্যা দিয়াৰ প্ৰৱণতা বৃদ্ধি পায় বুলি মন্তব্য কৰি তেওঁ এনে দাবীক ঐতিহাসিকভাৱে ভুল বুলি অভিহিত কৰে ।

তেওঁৰ মতে, বৰ্তমান মণিপুৰৰ উত্তৰ জিলাসমূহত বসবাস কৰা বহু কুকি পৰিয়ালৰ মূল উৎস হৈছে দক্ষিণ পাহাৰীয়া অঞ্চলসমূহ, বিশেষকৈ চুৰাচান্দপুৰ আৰু চান্দেল । মণিপুৰত ইতিহাস, পৰিচয় আৰু প্ৰব্ৰজনক কেন্দ্ৰ কৰি চলি থকা বৃহত্তৰ আৰু প্ৰায়ে বিতৰ্কিত আলোচনাৰ অংশ হিচাপে এই বিষয়টো এতিয়াও অব্যাহত আছে । বিভিন্ন সম্প্ৰদায় আৰু গৱেষকৰ মাজত অতীতৰ ব্যাখ্যা সম্পৰ্কে মতভেদ বিদ্যমান ।

উল্লেখ্য যে এই অনুপ্ৰৱেশৰ সমস্যা শেহতয়াকৈ উত্থাপিত হোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জী উন্নীতকৰণ প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে মষিমূৰ কৰাত চৰকাৰে কেনেধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে সেয়াহে লক্ষণীয় বিষয় ।

লগতে পঢ়ক :আন্তঃগাঁথনিৰ উন্নয়ন উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ বিকাশৰ ইঞ্জিন হৈ পৰিব : নীতিন গাডকাৰী
লগতে পঢ়ক :মণিপুৰৰ বিস্ফোৰণক কুকি ইনপিৰ গৰিহণা, চৰকাৰক তাৎক্ষণিক ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী

TAGGED:

MANIPUR VIOLENCE
মণিপুৰত কুকি লোক
কুকি জনগোষ্ঠী
ইটিভি ভাৰত অসম
MANIPUR KUKI NAGA CONFLICT

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.