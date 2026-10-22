অৱশেষত মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিল সৌৰভ দাস-আশুতোষ ৰাংকা
ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ নেতা সৌৰভ দাস আৰু আশুতোষ ৰাংকাৰ ন্যায়িক জিম্মা বুধবাৰে সমাপ্ত হৈছিল ৷
Published : October 22, 2026 at 7:36 AM IST
নতুন দিল্লী : ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ নেতা সৌৰভ দাস আৰু আশুতোষ ৰাংকাক ন্যায়িক জিম্মাত মুকলি কৰি দিয়া হয় ৷ বিশেষ কাৰ্যবাহী দণ্ডাধীশে তেওঁলোকৰ মুক্তিৰ নিৰ্দেশ জাৰি কৰে ৷
দুয়োজনেই বিগত ৭ দিন ন্যায়িক জিম্মাত আছিল । দুয়োকে তিহাৰ কাৰাগাৰত পৃথক পৃথক কোঠাত ৰখা হৈছিল ৷ ২১ অক্টোবৰত তেওঁলোকৰ ন্যায়িক জিম্মাত ম্যাদ উকলিবলগীয়া আছিল ৷
#BREAKING: The SEM Court has ordered the release of CJP leaders Saurav Das and Ashutosh Ranka. https://t.co/ARN6gvwVSZ— IANS (@ians_india) October 21, 2026
সৌৰভ দাস আৰু আশুতোষ ৰাংকাই তেওঁলোকৰ ন্যায়িক জিম্মাক প্ৰত্যাহ্বান জনাই দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপিছিল ৷ তেওঁলোকে ২১ অক্টোবৰলৈকে তেওঁলোকক ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰা বিশেষ কাৰ্যবাহী দণ্ডাধীশৰ আদেশক প্ৰত্যাহ্বান জনায় ৷ বুধবাৰে ন্যায়াধীশ সুব্ৰমণিয়াম প্ৰসাদৰ নেতৃত্বত দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ বিচাৰপীঠৰ সন্মুখত শুনানি গ্ৰহণ কৰে ৷ শুনানিৰ সময়ত তেওঁলোকৰ হৈ দাখিল কৰা আবেদন প্ৰত্যাহাৰ কৰা হয় ৷ প্ৰত্যাহাৰৰ অনুমতি দিয়াৰ সময়ত আদালতে দুয়োপক্ষৰ যুক্তি মুকলি কৰি ৰাখিছিল ৷
ইফালে, বিশেষ কাৰ্যবাহী দণ্ডাধীশৰ আদালততো তেওঁলোকৰ আটক আৰু জামিনৰ সৈতে জড়িত কাৰ্যবিধি চলি আছিল ৷ বিশেষ কাৰ্যবাহী দণ্ডাধীশে ইয়াৰ পাছতেই তেওঁলোকক ন্যায়িক জিম্মাত মুকলি কৰি দিয়াৰ নিৰ্দেশ দিয়ে ৷
#WATCH | दिल्ली: SEM कोर्ट द्वारा रिहाई के आदेश के बाद, CJP नेता सौरभ दास और आशुतोष रांका को मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन से बाहर ले जाया जा रहा है। 2 दिन की न्यायिक हिरासत के बाद उन्हें SEM कोर्ट के सामने पेश किया गया था। https://t.co/oobhzauMvJ— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 21, 2026
তেওঁলোকৰ হাজিৰ হোৱাৰ সময়ত দিল্লী আৰক্ষীয়ে ন্যায়িক জিম্মা তিনিদিন বৃদ্ধিৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছিল যদিও বিশেষ কাৰ্যবাহী দণ্ডাধীশে এই অনুৰোধ নাকচ কৰে ।
বিশেষ কাৰ্যবাহী দণ্ডাধীশৰ আদালতে মুক্তিৰ নিৰ্দেশ দিয়াৰ পিছতে তিহাৰ জেলৰ পৰা ওলাই আহিল চিজেপি নেতা সৌৰভ দাস আৰু আশুতোষ ৰাংকা ।
VIDEO | Delhi: CJP legal head Ratna Singh, after SEM court releases Saurav Das, Ashutosh Ranka, said, "We welcome the decision. For the past seven days, we have been furnishing sureties, and you know how they were being rejected. Today, however, we left no grounds for rejection, and there was no reason to keep them in judicial custody. Their release is a sign that everything has now been settled and they can move forward." (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd) #Delhi— Press Trust of India (@PTI_News) October 21, 2026
সৌৰভ দাস আৰু আশুতোষ ৰাংকাক মুকলি কৰি দিয়াৰ পিছত চিজেপিৰ মুখ্য ন্যায়িক পৰিষদৰ আইনী মুৰব্বী ৰত্না সিঙে কয়, "আমি এই সিদ্ধান্তক আদৰণি জনাইছো । যোৱা সাত দিন ধৰি আমি জামিন জমা দি আহিছো, যদিও নাকচ কৰা হৈছিল । কিন্তু আজি আমি প্ৰত্যাখ্যানৰ কোনো ভিত্তি এৰি থৈ যোৱা নাছিলো আৰু তেওঁলোকক ন্যায়িক জিম্মাত ৰখাৰ কোনো কাৰণ নাছিল । তেওঁলোকৰ মুক্তি এতিয়া সকলো সমাধান হোৱাৰ লক্ষণ আৰু তেওঁলোক আগবাঢ়ি যাব পাৰিব ।"