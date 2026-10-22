ETV Bharat / bharat

অৱশেষত মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিল সৌৰভ দাস-আশুতোষ ৰাংকা

ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ নেতা সৌৰভ দাস আৰু আশুতোষ ৰাংকাৰ ন্যায়িক জিম্মা বুধবাৰে সমাপ্ত হৈছিল ৷

COCKROACH JANTA PARTY
চিজেপি নেতা সৌৰভ দাস, আশুতোষ ৰাংকা (PTI)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 22, 2026 at 7:36 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী : ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ নেতা সৌৰভ দাস আৰু আশুতোষ ৰাংকাক ন্যায়িক জিম্মাত মুকলি কৰি দিয়া হয় ৷ বিশেষ কাৰ্যবাহী দণ্ডাধীশে তেওঁলোকৰ মুক্তিৰ নিৰ্দেশ জাৰি কৰে ৷

দুয়োজনেই বিগত ৭ দিন ন্যায়িক জিম্মাত আছিল । দুয়োকে তিহাৰ কাৰাগাৰত পৃথক পৃথক কোঠাত ৰখা হৈছিল ৷ ২১ অক্টোবৰত তেওঁলোকৰ ন্যায়িক জিম্মাত ম্যাদ উকলিবলগীয়া আছিল ৷

সৌৰভ দাস আৰু আশুতোষ ৰাংকাই তেওঁলোকৰ ন্যায়িক জিম্মাক প্ৰত্যাহ্বান জনাই দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপিছিল ৷ তেওঁলোকে ২১ অক্টোবৰলৈকে তেওঁলোকক ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰা বিশেষ কাৰ্যবাহী দণ্ডাধীশৰ আদেশক প্ৰত্যাহ্বান জনায় ৷ বুধবাৰে ন্যায়াধীশ সুব্ৰমণিয়াম প্ৰসাদৰ নেতৃত্বত দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ বিচাৰপীঠৰ সন্মুখত শুনানি গ্ৰহণ কৰে ৷ শুনানিৰ সময়ত তেওঁলোকৰ হৈ দাখিল কৰা আবেদন প্ৰত্যাহাৰ কৰা হয় ৷ প্ৰত্যাহাৰৰ অনুমতি দিয়াৰ সময়ত আদালতে দুয়োপক্ষৰ যুক্তি মুকলি কৰি ৰাখিছিল ৷

ইফালে, বিশেষ কাৰ্যবাহী দণ্ডাধীশৰ আদালততো তেওঁলোকৰ আটক আৰু জামিনৰ সৈতে জড়িত কাৰ্যবিধি চলি আছিল ৷ বিশেষ কাৰ্যবাহী দণ্ডাধীশে ইয়াৰ পাছতেই তেওঁলোকক ন্যায়িক জিম্মাত মুকলি কৰি দিয়াৰ নিৰ্দেশ দিয়ে ৷

তেওঁলোকৰ হাজিৰ হোৱাৰ সময়ত দিল্লী আৰক্ষীয়ে ন্যায়িক জিম্মা তিনিদিন বৃদ্ধিৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছিল যদিও বিশেষ কাৰ্যবাহী দণ্ডাধীশে এই অনুৰোধ নাকচ কৰে ।

বিশেষ কাৰ্যবাহী দণ্ডাধীশৰ আদালতে মুক্তিৰ নিৰ্দেশ দিয়াৰ পিছতে তিহাৰ জেলৰ পৰা ওলাই আহিল চিজেপি নেতা সৌৰভ দাস আৰু আশুতোষ ৰাংকা ।

সৌৰভ দাস আৰু আশুতোষ ৰাংকাক মুকলি কৰি দিয়াৰ পিছত চিজেপিৰ মুখ্য ন্যায়িক পৰিষদৰ আইনী মুৰব্বী ৰত্না সিঙে কয়, "আমি এই সিদ্ধান্তক আদৰণি জনাইছো । যোৱা সাত দিন ধৰি আমি জামিন জমা দি আহিছো, যদিও নাকচ কৰা হৈছিল । কিন্তু আজি আমি প্ৰত্যাখ্যানৰ কোনো ভিত্তি এৰি থৈ যোৱা নাছিলো আৰু তেওঁলোকক ন্যায়িক জিম্মাত ৰখাৰ কোনো কাৰণ নাছিল । তেওঁলোকৰ মুক্তি এতিয়া সকলো সমাধান হোৱাৰ লক্ষণ আৰু তেওঁলোক আগবাঢ়ি যাব পাৰিব ।"

লগতে পঢ়ক : চিজেপিৰ আশুতোষ-সৌৰভক জামিন, নতুন দিল্লীৰ কনাট প্লেচ থানাত ৰুজু হোৱা গোচৰ ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চলৈ হস্তান্তৰ

আশুতোষ-সৌৰভ : কনাট প্লেচ থানাত ৰুজু গোচৰৰ তদন্ত ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চলৈ হস্তান্তৰ

আশুতোষ-সৌৰভৰ ন্যায়িক জিম্মা বৃদ্ধি; যন্তৰ-মন্তৰত ক’কৰোচ্ছৰ অনাধিকাৰ প্ৰৱেশৰ গোচৰৰ তদন্ত ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চলৈ হস্তান্তৰ

TAGGED:

ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টী
আশুতোষ ৰাংকা
সৌৰভ দাস
দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়
COCKROACH JANTA PARTY

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.