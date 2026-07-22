দেশক আপোনাৰ প্ৰয়োজন আছে... : সোণম ৱাংচুকক অনশন ভংগৰ আহ্বান অভিজিৎ দীপকেৰ

দেশক আপোনাৰ প্ৰয়োজন আছে... : সোণম ৱাংচুকক অনশন ভংগৰ আহ্বান অভিজিৎ দীপকেৰ
সোণম ৱাংচুকক অনশন বৰ্জন কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে দীপকেই ৷ লগতে তেওঁ আশ্বাস দিছে যে মূল দাবীসমূহ পূৰণ নোহোৱা পৰ্যন্ত যন্তৰ-মন্তৰত প্ৰতিবাদ অব্যাহত থাকিব ৷
By ANI
Published : July 22, 2026 at 5:12 PM IST
নতুন দিল্লী: শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ সংস্কাৰ সাধন, শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগ, চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ প্ৰৱেশ পৰীক্ষাৰ কাকত ফাদিলৰ পুংখানুপুংখ তদন্তৰ দাবীৰে প্ৰায় বিগত প্ৰায় ২৫ দিন অনশনত আছে সমাজকৰ্মী তথা বিজ্ঞানী সোণম ৱাংচুক ৷
ইফালে যোৱা ২০ জুলাইৰ পৰা ক’ৰৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ উদ্যোগত ‘সংসদ চলো’ শীৰ্ষক এক পদযাত্ৰা আৰু প্ৰতিবাদো আৰম্ভ হৈছে ৰাজধানী দিল্লীত ৷ আৰক্ষীয়ে এই প্ৰতিবাদ দমনৰ বাবে কঠোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰাৰ ফলত বহুকেইজন প্ৰতিবাদকাৰী আহত হোৱাৰো খবৰ পোৱা হৈছে ৷ তথাপিও অৱশ্যে শান্তিপূৰ্ণভাৱে চলি আছে প্ৰতিবাদ ৷
এই খবৰে সমগ্ৰে দেশৰ সংবাদ মাধ্যমৰ শিৰোনাম দখল কৰাৰ সময়তে ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰতিষ্ঠাপক অভিজিৎ দীপকেই এক আহ্বান জনাইছে সোণম ৱাংচুকক ৷ বিজ্ঞানীগৰাকীৰ স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি তেওঁক আমৰণ অনশন বৰ্জন কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে দীপকেই ৷ লগতে তেওঁ এইটোও আশ্বাস দিছে যে তেওঁলোকৰ মূল দাবীসমূহ পূৰণ নোহোৱা পৰ্যন্ত যন্তৰ মন্তৰত শান্তিপূৰ্ণ প্ৰতিবাদ অব্যাহত থাকিব ৷
We request @Wangchuk66 sir to end his hunger strike. The country needs him, and his life is far too precious to be put at further risk.— Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) July 22, 2026
The peaceful protest at Jantar Mantar will continue until our demands are met. pic.twitter.com/rCfygpuCH6
অভিজিত দীপকেই এক্সত এটা পোষ্টত সোণম ৱাংচুকৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি গভীৰ চিন্তা প্ৰকাশ কৰি আন্দোলনৰ চলি থকা কৌশলৰ বিষয়ে বিতংভাৱে উল্লেখ কৰে । তেওঁ কয়, "আমি ৱাংচুক ছাৰক অনুৰোধ কৰিছো যে তেওঁৰ অনশন বৰ্জন কৰক । দেশক তেওঁৰ প্ৰয়োজন ৷ তেওঁৰ জীৱনটো বহুত বেছি মূল্যৱান, সেয়ে আৰু অধিক বিপদত পেলাব নালাগে । আমাৰ দাবী পূৰণ নোহোৱালৈকে যন্তৰ মন্তৰত শান্তিপূৰ্ণ প্ৰতিবাদ অব্যাহত থাকিব ।’’
ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰতিষ্ঠাপক অভিজিত দীপকেই জোৰ দি কয় যে অনশনৰ মৰ্যাদা যিয়েই নহওক কিয় জবাবদিহিতাৰ সংগ্ৰাম বন্ধ নহয় । ‘‘আজি সোণম ছাৰৰ অনশনৰ ২৫ সংখ্যক দিন । ২৫ দিন খাদ্য নোখোৱাৰ বাবে তেওঁৰ জীৱনলৈ এক বৃহৎ ভাবুকি আহিছে । সোণম ছাৰৰ কিবা এটা হোৱাটো মই নিবিচাৰোঁ, গতিকে সোণম ছাৰক অনশন ভংগ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ । আমি এই প্ৰতিবাদ অব্যাহত ৰাখিম । এইয়া মোৰ আশ্বাস যে সোণম ছাৰে অনশন ভংগ কৰিলেও আমি আমাৰ প্ৰতিবাদ অব্যাহত ৰাখিম আৰু ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানে পদত্যাগ নকৰালৈকে পিছুৱাই নাযাওঁ । লগতে মই ক’ব বিচাৰিছো যে আমাৰ প্ৰতিবাদ শান্তিপূৰ্ণভাৱে চলি থাকিব । আমাৰ সকলো সমৰ্থকক শান্তিপূৰ্ণভাৱে প্ৰতিবাদ অব্যাহত ৰাখিবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ ৷’’ অভিজিতে কয় ।
অভিজিত দীপকেই তেওঁলোকৰ অভিযানক পথ প্ৰদৰ্শন কৰা অহিংস নীতিসমূহৰ ৰূপৰেখা দাঙি ধৰে আৰু চৰকাৰী জবাবদিহিতাৰ দাবীৰ আঁৰৰ নিৰপেক্ষ সংকল্প পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰে ।
‘‘আমাৰ প্ৰতিবাদ বা আমাৰ দেশক বদনাম কৰিব পৰা কোনো ভুল আমি নকৰোঁ । আমাৰ প্ৰতিবাদ মহাত্মা গান্ধী আৰু ডঃ বাবাচাহেব আম্বেদকাৰৰ পথ অনুসৰণ কৰি শান্তিপূৰ্ণভাৱে চলি থাকিব । গতিকে সোণম ছাৰক পুনৰবাৰ অনুৰোধ জনাইছো যে তেওঁৰ অনশন ভংগ কৰক, আৰু ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানে পদত্যাগ নকৰালৈকে আমাৰ প্ৰতিবাদ অব্যাহত থাকিব ।’’ অভিজিতে জোৰ দি কয় ৷
লগতে পঢ়ক: নীট প্ৰশ্নকাকত ফাদিল অতি গুৰুতৰ বিষয়: বৰ্ষাকালীন অধিৱেশনত আলোচনাৰ বাবে সাজু চৰকাৰ