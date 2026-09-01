ETV Bharat / bharat

৫ ছেপ্টেম্বৰত দিল্লী হ'বলগীয়া চিজেপিৰ প্ৰতিবাদ বাতিল, ঘোষণা চিজেপি নেতাৰ

দিল্লীত হ'বলগীয়া প্ৰতিবাদ বাতিলৰ ঘোষণা, ন্যায়ালয়ত প্ৰতিবাদৰ বিষয়টো চলি থকাৰ বাবে চিজেপি নেতৃত্বই এই সিদ্ধান্ত লোৱা বুলি সন্দেহ ৷

CJP Withdraws Call For September 5 March
দিল্লী হ'বলগীয়া চিজেপিৰ প্ৰতিবাদ বাতিল (PTI)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 1, 2026 at 5:10 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী : ৫ ছেপ্টেম্বৰত দিল্লীত হ'বলগীয়া প্ৰতিবাদ বাতিল কৰিছে ক'কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীয়ে ৷ মঙলবাৰে এই কথা ঘোষণা কৰিছে চিজেপিৰ নেতা সৌৰভ দাসে ৷ উল্লেখ্য যে, কেন্দ্ৰই দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতিসমূহ পালন নকৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি ৫ ছেপ্টেম্বৰত দিল্লীত প্ৰতিবাদ কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল চিজেপিয়ে ৷

ইফালে ১২-১৩ ছেপ্টেম্বৰত দিল্লীত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া ব্ৰিকছ (BRICS) সন্মিলনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বৃহৎ শোভাযাত্ৰা আৰু বিক্ষোভৰ অনুমতি দিয়া উচিত নহয় বুলি সোমবাৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপিছিল চৰকাৰে ৷ ভাৰতৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ সূৰ্য কান্ত, ন্যায়াধীশ জয়মাল্য বাগচী আৰু ভি মোহনাৰে গঠিত বিচাৰপীঠে শুনানি গ্ৰহণ কৰিছিল যদিও একো সিদ্ধান্ত উপনীত হোৱা নাছিল ।

আনহাতে ২০-২৫ জুলাইত হোৱা প্ৰতিবাদৰ সময়ত প্ৰতিবাদকাৰীৰ ওপৰত দেশজুৰি যি গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছিল সেই গোচৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে প্ৰত্যাহাৰ কৰিব লাগে বুলি উচ্চতম ন্যায়লয়ে উল্লেখ কৰিছিল, ইয়াৰ পাছতে মঙলবাৰে চিজেপিৰ নেতা সৌৰভ দাসে ৫ ছেপ্টেম্বৰত দিল্লীত হ'ব লগীয়া চিজেপিৰ প্ৰতিবাদ সমদল বাতিল কৰা হৈছে বুলি ঘোষণা কৰিছে ৷

উল্লেখ্য যে, ৫ ছেপ্টেম্বৰত দিল্লীত হ'ব লগীয়া চিজেপিৰ প্ৰতিবাদৰ বিৰোধিতাৰে আদালতৰ কাষ চাপিছিল দিল্লী আৰক্ষীৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া ৰাজেন্দ্ৰ সিঙে । এই সন্দৰ্ভত মুখ্য ন্যায়াধীশ সূৰ্য কান্তে উল্লেখ কৰিছিল যে প্ৰশাসনে আইন-শৃংখলা বজাই ৰাখিব আৰু সকলো পক্ষই দায়িত্বশীল আৰু আইন অনুসৰি কাম কৰাটো নিশ্চিত কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে ।

নীট পৰীক্ষা প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ পাছতে দেশজুৰি চিজেপিৰ নেতৃত্ব প্ৰতিবাদ আৰম্ভ হৈছিল ৷ যাৰ বাবে শিক্ষামন্ত্ৰী পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰিবলগীয়া হৈছিল ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানে ৷

লগতে পঢ়ক:যন্তৰ-মন্তৰৰ ছাত্ৰ প্ৰতিবাদকাৰীৰ বিৰুদ্ধে এফআইআৰ বাতিল; উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ কেন্দ্ৰ

TAGGED:

ককৰোচ জনতা পাৰ্টী
ব্ৰিকছ সন্মিলন
দিল্লী আৰক্ষী
উচ্চতম ন্যায়ালয়
CJP WITHDRAWS CALL FOR

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.