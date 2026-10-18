সৌৰভ দাস, আশুতোষ ৰাংকাক মুক্তি দিয়ক ! অন্যথা আইনৰ কাষ চাপিব ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টী

সৌৰভ দাস, আশুতোষ ৰাংকাক মুক্তি দিয়ক ! অন্যথা আইনৰ কাষ চাপিব ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টী
ইয়াৰ বাবে জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা কপিল ছিবালৰ পৰামৰ্শ গ্ৰহণ ৷
Published : October 18, 2026 at 5:36 PM IST
নতুন দিল্লী: ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ দুগৰাকী নেতা ক্ৰমে সৌৰভ দাস আৰু আশুতোষ ৰাংকা বৰ্তমান তিহাৰ কাৰাগাৰত বন্দী হৈ আছে ৷ যদিহে দেওবাৰৰ ভিতৰত দুয়োগৰাকী নেতাক মুকলি কৰি দিয়া নহয়, তেন্তে ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীয়ে আইনৰ কাষ চপাৰ হুংকাৰ দিছে ৷ ইতিমধ্যে দলটোৱে এই সন্দৰ্ভত জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা কপিল ছিবালৰ পৰামৰ্শ লোৱা বুলিও জানিবলৈ দিয়ে ৷
সামাজিক মাধ্যম এক্সৰ এটা পোষ্টত দলটোৱে কয়, ‘‘আমি কপিল ছিবাল ডাঙৰীয়াৰ সৈতে বিষয়টো আলোচনা কৰিছো । আজি যদি আশু আৰু সৌৰভক মুকলি কৰি দিয়া নহয়, তেন্তে যিসকলে ইচ্ছাকৃত তথা অবৈধভাৱে তেওঁলোকক আটক কৰিছে, সকলোৰে বিৰুদ্ধে আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম ৷ তেওঁলোকে কোনো অপৰাধ কৰা নাই আৰু তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে অপৰাধৰ কোনো অভিযোগো নাই ।’’
"Once Saurav and Ashu come, we will gather, restrategize, and determine how to move forward." : Abhijit Dipke https://t.co/7ySs2I0V1s— Cockroaches of India (@CJP_for_India) October 18, 2026
আনহাতে, দুয়োগৰাকী নেতাক অনতিপলমে মুকলি কৰি দিবলৈ চিজেপিয়ে দাবী জনোৱাৰ লগতে এই কাৰ্যত দেশৰ জনসাধাৰণক যোগদান কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে ৷ তদুপৰি তেওঁলোকক আটক কৰি ৰখা কাৰ্যৰ সৈতে জড়িত প্ৰতিগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াই ইয়াৰ উত্তৰ দিব লাগিব বুলিও দলটোৱে দাবী কৰে ৷
উল্লেখ্য যে, বুধবাৰে দাস আৰু ৰাংকাক পাঁচদিনৰ বাবে ন্যায়িক জিম্মাত তিহাৰ কাৰাগাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে । চিজেপিৰ দুয়োগৰাকী নেতাক ‘শান্তি বন্ধন’ অৰ্থাৎ শান্তি বজাই ৰখাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি উলংঘা কৰাৰ লগতে অনুমতি অবিহনে যন্তৰ -মন্তৰত প্ৰৱেশ কৰাৰ অভিযোগত আটক কৰা হৈছিল ৷
এই কথা সকলোৱে জানে যে, শেহতীয়াকৈ ৰাজধানী দিল্লীৰ প্ৰতিবাদথলীৰ পৰা যন্তৰ-মন্তৰৰ নাম আঁতৰোৱা হৈছিল ৷ যাৰ বাবে এতিয়া যন্তৰ-মন্তৰত প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ হ’লে চৰকাৰৰ অনুমতিৰ প্ৰয়োজন ৷
সমগ্ৰ দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তত চিজেপিৰ নেতাদ্বয়ৰ মুক্তিৰ দাবীৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে ৷ তেওঁলোকক আটক কৰাৰ বিষয়টো চিজেপিৰ নেতৃত্বই কয়, এটা নিৰ্দিষ্ট বিষয়তে সীমাবদ্ধ নহয় ৷ কিয়নো ই দেশবাসীৰ মৌলিক অধিকাৰ আৰু স্বাধীনতাৰ সৈতে জড়িত বিষয় ৷
Waving the Indian national flag is not a crime, Waiting CJP's legal team of SEM to preside since 11AM, Both should not be in jail due to procedural delays. Hearing will be in Mandir Marg police station.— Cockroaches of India (@CJP_for_India) October 18, 2026
উল্লেখ্য যে, শনিবাৰে চিজেপিৰ প্ৰতিষ্ঠাপক অভিজিৎ দীপকেক চৰ্তসাপেক্ষে জামিনত মুকলি কৰি দিয়া হৈছে ৷ সম্প্ৰতি দলটোৱে ৰাংকা আৰু দাসক তিহাৰ কাৰাগাৰৰ পৰা মুকলি কৰি দিবলৈ চৰকাৰ তথা প্ৰশাসনক হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিছে ৷ অন্যথা দুয়োগৰাকী নেতাৰ মুক্তিৰ স্বাৰ্থত আইনী যুঁজ অব্যাহত থাকিব বুলিও তেওঁলোকে হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছে ৷
মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ পদত্যাগৰ দাবীত আৰু ভোটাৰ তালিকাৰ বিশেষ পুনৰীক্ষণৰ আহ্বান জনাই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা চিজেপি নেতাসকলৰ ভিতৰত কাৰাবন্দী এই নেতা দুগৰাকী অন্যতম ।
আনহাতে, আৰক্ষীৰ অভিযোগ অনুসৰি, ৰাংকা আৰু দাসকে ধৰি ১৪ জন চিজেপি সদস্যই অনুমতি অবিহনে যন্তৰ-মন্তৰৰ প্ৰতিবাদস্থলীত প্ৰৱেশৰ বাবে বেৰিকেড ভংগ কৰিছিল ৷ লগতে কৰ্তব্যৰত আৰক্ষী জোৱানক দায়িত্ব পালনত বাধা প্ৰদান কৰিছিল ৷
বিশেষ কাৰ্যবাহী দণ্ডাধীশৰ আগত হাজিৰ হোৱাৰ পিছত বুধবাৰে চিজেপিৰ দুয়োগৰাকী নেতাক ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় । কিন্তু চিজেপিয়ে আৰক্ষীৰ এই কার্যক লৈ প্রশ্ন উত্থাপন কৰি দুয়োগৰাকী নেতাক শান্তিপূৰ্ণভাৱে প্ৰতিবাদ কৰি ত্ৰিৰংগ উত্তোলন কৰাৰ বাবে আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লোৱা বুলি দাবী কৰিছে ৷ এয়া অন্যায় বুলি চিজেপিয়ে দাবী কৰি শীঘ্ৰে তেওঁলোকক মুকলি কৰি দিবলৈ দাবী জনাইছে ।
লগতে পঢ়ক: মণিপুৰত কুকি সম্প্ৰদায়ৰ ১৫টাকৈ ঘৰত অগ্নিসংযোগ দুৰ্বৃত্তৰ, আৰক্ষীৰ তদন্ত আৰম্ভ