ETV Bharat / bharat

দিল্লীত CJP-ৰ প্ৰতিবাদ : আহত ১১৮ জন আৰক্ষী, আটক ৭০ জন প্ৰতিবাদকাৰী

দিল্লী আৰক্ষীৰ তথ্য মতে, ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ সংসদ চালো পদযাত্ৰাৰ সময়ত উদ্ধৱ হোৱা হিংসাত্মক পৰিস্থিতিত জ্যেষ্ঠ বিষয়াকে ধৰি ১১৮ৰো অধিক আৰক্ষী আহত হয় ।

CJP protest turns violent in Delhi
ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰতিবাদ (ETV Bharat)
author img

By ANI

Published : July 21, 2026 at 8:41 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী : সোমবাৰে নতুন দিল্লীত ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টী (CJP)-এ সংসদলৈ পদযাত্ৰ কৰে ৷ এই শান্তিপূৰ্ণ প্ৰতিবাদ ক্ৰমাৎ হিংসাত্মক ৰূপ ধাৰণ কৰে ৷ যিমানে সংদৰ অভিমুখে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে গতি কৰিছিল, সিমানেই আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকক বাদা দিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল ৷ ফলত আৰক্ষী আৰু প্ৰতিবাদকাৰীৰ মাজত সংঘৰ্ষ হয় ৷

দুই পক্ষৰ সংঘৰ্ষত কেবাজনো আৰক্ষী জোৱানৰ লগতে বহু প্ৰতিবাদকাৰী আহত হয় ৷ দিল্লী আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে, সোমবাৰে হোৱা এই প্ৰতিবাদৰ ফলত কেইবাজনো জ্যেষ্ঠ বিষয়াকে ধৰি ১১৮ জনতকৈ অধিক আৰক্ষী জোৱান আহত হয় ৷ ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে প্ৰায় ৭০ জন প্ৰতিবাদকাৰীক আটক কৰিছে । এই তথ্য দিল্লী আৰক্ষীয়ে প্ৰকাশ কৰে ৷

দিল্লী আৰক্ষীয়ে উল্লেখ কৰা মতে, প্ৰতিবাদকাৰীসকলে বাৰে বাৰে আৰক্ষীৰ আবেদন আৰু আইনী নিৰ্দেশনাক আওকাণ কৰিছিল ৷ বেৰিকেড ভাঙিবলৈ চেষ্টা কৰাৰ লগতে আৰক্ষীৰ ওপৰত শিলগুটি নিক্ষেপ কৰিছিল আৰু চৰকাৰী বাহন ভাঙি পেলোৱাৰ লগতে বহু ৰাজহুৱা সম্পত্তিৰ ক্ষতিসাধন কৰিছিল, যাৰ বাবে কেবাজনো প্ৰতিবাদকাৰীক আটক কৰা হৈছে ৷

দিল্লী আৰক্ষীৰ তথ্য অনুসৰি, এই হিংসাত্মক ঘটনাত ১১৮ জনতকৈ অধিক আৰক্ষী জোৱান আহত হৈছে । আহতসকলৰ ভিতৰত বিশেষ আয়ুক্ত, যুটীয়া আয়ুক্ত, অতিৰিক্ত আয়ুক্ত, ডিচিপি, অতিৰিক্ত ডিচিপি আৰু এচিপিৰ পদবীৰ জ্যেষ্ঠ বিষয়াও আছে । ইয়াৰ ভিতৰত কেইবাগৰাকী মহিলা আৰক্ষী বিষয়াও আহত হৈছে ।

এই সংঘৰ্ষৰ সময়ত প্ৰায় ৬০ জন প্ৰতিবাদকাৰীও আহত হোৱাৰ খবৰ পোৱা গৈছে । আহত আৰক্ষী জোৱানসকলৰ চিকিৎসা বৰ্তমান চিকিৎসালয়ত চলি আছে ৷

  • প্ৰায় ৭০ জন প্ৰতিবাদকাৰীক আটক

আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে, প্ৰতিবাদৰ সময়ত ১৫ৰ পৰা ২০খন চৰকাৰী বাহনৰ লগতে অন্যান্য চৰকাৰী সা-সম্পত্তিৰ ক্ষতিসাধন হয় । এই ঘটনাত জড়িত থকাৰ সন্দেহত আৰক্ষীয়ে প্ৰায় ৭০ জন প্ৰতিবাদকাৰীক আটক কৰে ৷

দিল্লী আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে, সংঘৰ্ষ, চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ ওপৰত আক্ৰমণ, ৰাজহুৱা সম্পত্তিৰ ক্ষতি আৰু অন্যান্য প্ৰাসংগিক ধাৰাত গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে । আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে, আইন অনুসৰি আইন-শৃংখলা আৰু হিংসাত ব্যাঘাত জন্মা সকলোৰে বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ’ব ।

CJP protest turns violent in Delhi : Several police personnel injured
দিল্লীত CJP-ৰ প্ৰতিবাদত আহত আৰক্ষী (ANI)
  • আহত জোৱানক সাক্ষাৎ কৰে আৰক্ষী আয়ুক্তই

ইফালে, দিল্লী আৰক্ষী আয়ুক্ত অনুৰাগ কুমাৰে এখন চিকিৎসালয়ত উপস্থিত হৈ আহত লোকসকলক সাক্ষাৎ কৰে । তেওঁ সকলোৰে আশু আৰোগ্য কামনা কৰাৰ লগতে সকলো ধৰণৰ সহায়ৰ আশ্বাস দিয়ে ।

লগতে পঢ়ক : অনশন অব্যাহত ৰখাৰ সিদ্ধান্ত সোণম ৱাংচুকৰ

লগতে পঢ়ক : সংসদৰ বৰ্ষাকালীন অধিৱেশন আৰম্ভ: লোকসভাৰ অধ্যক্ষই ক'লে- এয়া ‘‘গণতন্ত্ৰৰ সৰ্বোচ্চ মন্দিৰ’’

TAGGED:

ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰতিবাদ
দিল্লীত CJP ৰ প্ৰতিবাদ
সংসদ চালো পদযাত্ৰা
CJP PROTEST TURNS VIOLENT IN DELHI

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.