ETV Bharat / bharat

ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰতিবাদ: তদন্ত সমিতিৰ পুনৰ্গঠনত উচ্চতম ন্য়ায়ালয়ৰ বিৰোধিতা

উচ্চতম ন্যায়ালয়ে উচ্চস্তৰীয় তদন্ত সমিতিখন আদালতত কোনোটো পক্ষক একপক্ষীয়ভাৱে সমৰ্থন কৰিবলৈ গঠন কৰা হোৱা নাই বুলি ব্যক্ত কৰে ।

SC refuses reconstitution of panel to probe 'police excesses'
উচ্চতম ন্যায়ালয় (ANI)
author img

By PTI

Published : September 16, 2026 at 10:35 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী: নতুন দিল্লীত ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰতিবাদৰ সময়ত দিল্লী আৰক্ষীয়ে প্ৰতিবাদকাৰীৰ ওপৰত বৰ্বৰ আক্ৰমণ চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল ৷ এই অভিযোগৰ তদন্তৰ খাতিৰত এখন পাঁচজনীয়া উচ্চস্তৰীয় তদন্ত সমিতি গঠন কৰা হৈছিল ৷ অভিযোগসমূহ মাথোঁ অনুমান আৰু ধাৰণাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি উত্থাপন হোৱা বুলি উচ্চতম ন্যায়ালয়ে বুধবাৰে জানিবলৈ দিয়ে । লগতে এইখন সমিতিৰ সালসলনি ঘটাই পুনৰ গঠন কৰিবলৈ ন্যায়ালয়ে অস্বীকাৰ কৰে ৷

উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ সূৰ্যকান্ত আৰু ন্যায়াধীশ জয়মাল্য বাগচী আৰু ভি মোহনৰে গঠিত বিচাৰপীঠখনে বিষয়টোত নিৰপেক্ষ তদন্তৰ কামনাৰে এই সমিতি গঠন কৰা হৈছে বুলি সদৰী কৰে ৷

মঙলবাৰে অনলাইনত আপলোড কৰা ১০ ছেপ্টেম্বৰৰ আদেশত বিচাৰপীঠখনে উচ্চস্তৰীয় তদন্ত সমিতিখন আদালতত কোনোটো পক্ষক একপক্ষীয়ভাৱে সমৰ্থন কৰিবলৈ গঠন কৰা হোৱা নাই বুলি ব্যক্ত কৰে । বিচাৰপীঠে কয়, ‘‘আমি সমিতিখনৰ গঠনত কোনো ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন কৰাৰ বাবে পক্ষপাতী নহয় ৷ বিশেষকৈ যেতিয়া ইয়াৰ পুনৰ গঠনৰ দাবী মাথোঁ অনুমানৰ ভিত্তিত কৰা হয় ৷’’

উচ্চতম ন্যায়ালয়ে উচ্চস্তৰীয় সমিতিখনক প্ৰতিবাদৰ সময়ত পেলেট বন্দুক ব্যৱহাৰ কৰা, মহিলা প্ৰতিবাদকাৰীৰ ওপৰত চলোৱা নিৰ্যাতন, হিংসাত্মক কাৰ্য আৰু ইয়াৰ বাবে হোৱা সা-সম্পত্তিৰ ক্ষতিৰ পৰিমাণৰ বিৰুদ্ধে উচিত তদন্ত আগবঢ়াই নিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে । লগতে এই সমিতিখনৰ সন্মুখত হাজিৰ হৈ নিজৰ নিজৰ মতামত আৰু অভিযোগ দাখিল কৰিব বিচৰা সাক্ষীসকলৰ পৰিচয় গোপনে ৰাখিবলৈ বিচাৰপীঠে সমিতিখনক নিৰ্দেশ দিয়ে ৷

ইয়াত কোৱা হৈছে, ‘‘এনেধৰণৰ সাক্ষীসকলে উচ্চস্তৰীয় সমিতিখনৰ সন্মুখত প্ৰদান কৰা ভাষ্য গোপনীয়ভাৱে ৰখা হ’ব ৷ এনে সাক্ষী আৰু অন্যান্য প্ৰয়োজনীয় অংশীদাৰসকলে তেওঁলোকৰ নথি-পত্ৰ আৰু প্ৰমাণ দাখিল কৰাৰ সুবিধাৰ বাবে এটা সুকীয়া অনলাইন প’ৰ্টেল সৃষ্টি কৰিব পাৰি ।’’ জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা মনিকা গুছাইনে অধিবক্তা চি ছ’ল’মনৰ সৈতে উচ্চস্তৰীয় সমিতিখনৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে এইক্ষেত্ৰত সহায় কৰিব ৷ লগতে পক্ষসমূহৰ মাজত স্বতন্ত্ৰ মধ্যস্থতাকাৰী হিচাপে কাম কৰিব বুলি বিচাৰপীঠে নিৰ্দেশনা জাৰি কৰে ৷

বিচাৰপীঠখনে কয়, ‘‘একেদৰে আমি উচ্চস্তৰীয় সমিতিখনক অনুৰোধ কৰিছো যে অতি শীঘ্ৰে এজন সদস্য সচিব নিযুক্তি দিয়ক যাতে ই নিজৰ কাম-কাজ সম্পন্ন কৰিবলৈ প্ৰয়োজনীয় সা-সামগ্ৰীৰ লগতে অন্যান্য প্ৰয়োজনীয় সহায় লাভ কৰিব পাৰে ।’’

ইয়াৰ পূৰ্বে সমিতিখনৰ পুনৰ গঠনৰ দাবী তোলা এজন আবেদনকাৰীৰ হৈ আদালতত হাজিৰ হোৱা অধিবক্তা প্ৰশান্ত ভূষণে কয়, ‘‘পেনেলৰ এজন সদস্যক লৈ সংঘাতৰ সৃষ্টি হৈছে ৷ তেওঁ উত্তৰ-পূবৰ এখন ৰাজ্যৰ প্ৰাক্তন আৰক্ষী সঞ্চালকপ্ৰধান হিচাপে কৰ্মৰত আছিল ৷ কাৰণ তেওঁ তদন্তৰ সন্মুখীন হোৱাৰ সম্ভাৱনা থকা এজন শীৰ্ষ বিষয়াৰ ঘনিষ্ঠ বন্ধু ।’’ জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা গোপাল শংকৰানাৰায়ণনে ভূষণৰ এই মতামতক সমৰ্থন জনাইছিল । ছলিচিটৰ জেনেৰেল তুষাৰ মেহতাই ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰি উচ্চতম ন্যায়ালয়ক এনে অভিযোগক আওকাণ কৰিবলৈ আহ্বান জনায় ৷

উল্লেখ্য যে, চিজেপিৰ প্ৰতিবাদত হোৱা হিংসাত্মক ঘটনাৰ তদন্তৰ বাবে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এখন উচ্চস্তৰীয় ক্ষমতাসম্পন্ন তদন্ত সমিতি গঠন কৰিছে ৷ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ প্ৰাক্তন ন্যায়াধীশ আৰ সুভাষ ৰেড্ডী এই সমিতিখনৰ নেতৃত্বত থাকিব । এই সমিতিখনে বিগত ২০ জুলাইত নতুন দিল্লীৰ যন্তৰ-মন্তৰত ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ নেতৃত্বত অনুষ্ঠিত প্ৰতিবাদী সমদলৰ সময়ত ছাত্ৰ প্ৰতিবাদকাৰীসকলৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ বৰ্বৰতা আৰু আৰক্ষী কৰ্মীৰ ওপৰত হোৱা শিলাবৰ্ষণৰ দৰে অভিযোগৰ তদন্ত কৰিব ।

পঞ্জাৱ আৰু হাৰিয়ানা উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ প্ৰাক্তন মুখ্য ন্যায়াধীশ ৰবিশংকৰ ঝা, দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ প্ৰাক্তন ন্যায়াধীশ শলিন্দৰ কৌৰ, চিবিআইৰ প্ৰাক্তন সঞ্চালক ঋষি কুমাৰ শুক্লা আৰু মেঘালয়ৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী সঞ্চালকপ্ৰধান এল আৰ বিষ্ণৈই এই সমিতিখনৰ অংশ । সমিতিখনত থকা সদস্যসকলৰ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, সমিতিৰ বৈচিত্ৰ্য আৰু অন্যান্য বিবেচনাকে ধৰি কেইবাটাও কাৰক মনত ৰাখি সমিতিখন গঠন কৰা হৈছে ।

উল্লেখ্য যে, চিজেপিৰ নেতৃত্বত ‘সংসদ চলো’ কাৰ্যসূচীৰ সময়তে প্ৰতিবাদকাৰী আৰু নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ মাজত সংঘৰ্ষৰ সৃষ্টি হৈছিল ৷ নিৰাপত্তাৰক্ষীসকলে প্ৰতিবাদকাৰীক উদ্দেশ্যি লাঠীচালনা কৰাৰ লগতে কন্দুৱা গেছ নিক্ষেপ কৰি প্ৰতিবাদকাৰীসকলক ছত্ৰভংগ দিছিল । চৰকাৰে ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ দাবীসমূহ মানি লোৱাৰ লগতে কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানে পদত্যাগ কৰাৰ পিছত এই প্ৰতিবাদৰ সামৰণি পৰিছিল ৷ চলিত বৰ্ষৰ ২০ জুনৰ পৰা ২৫ জুলাইলৈ প্ৰায় এমাহৰো অধিক দিন যন্তৰ-মন্তৰত চিজেপিৰ প্ৰতিবাদ অনুষ্ঠিত হৈছিল ৷

লগতে পঢ়ক: ভুৱা পাৰ্ছপ'ৰ্ট গোচৰত মধ্য়প্ৰদেশ এছটিএফৰ অসম সংযোগৰ তথ্য; বাংলাদেশীৰ লিংক?

TAGGED:

NEET PAPER LEAK CASE
নীট পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল
ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰতিবাদ
পাঁচজনীয়া উচ্চস্তৰীয় তদন্ত সমিতি
CJP PROTEST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.