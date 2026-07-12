ককৰোচ জনতা পাৰ্টীৰ অনশন : সোণম ৱাংচুকৰ স্বাস্থ্যৰ অৱনতি
সোণম ৱাংচুকে বিগত ২৮ জুনৰ পৰা অনশনত আছে । শেহতীয়াকৈ তেওঁৰ ৰক্তচাপ ১০৪/৬৬ লৈ আৰু ওজন ৭.৮ কিল’গ্ৰাম পৰ্যন্ত হ্ৰাস পাইছে বুলি চিকিৎসকে সদৰী কৰিছে৷
Published : July 12, 2026 at 11:55 PM IST
নতুন দিল্লী: বিগত ২০ জুনৰ পৰা নতুন দিল্লীৰ জন্তৰ-মন্তৰত ককৰোচ জনতা পাৰ্টীৰ অনিৰ্দিষ্টকালীন প্ৰতিবাদ আৰম্ভ হৈছিল ৷ এই প্ৰতিবাদে ২৩ টা দিন অতিক্ৰম কৰিলে ৷ এক অনন্য প্ৰতিবাদী সত্তা সোণম ৱাংচুকে বিগত ২৮ জুনত এই প্ৰতিবাদত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ সমানে আৰম্ভ কৰে অনশন ।
এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰে দেশৰ সৰ্বস্তৰৰ লোকৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে ৷ অৱশ্যে ককৰোচ জনতা পাৰ্টীৰ নেতৃত্বত অনুষ্ঠিত এই প্ৰতিবাদে এই মুহূৰ্তলৈকে চৰকাৰৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিব পৰা নাই ৷ ককৰোচ জনতা পাৰ্টীৰ মুৰব্বী অভিজিৎ দীপকে বৰ্তমানলৈকে চৰকাৰে তেওঁলোকৰ সৈতে কোনো ধৰণৰ যোগাযোগ নকৰা বুলি জানিবলৈ দিয়ে ৷
উল্লেখ্য যে, সমাজকৰ্মী সোণম ৱাংচুকে এই প্ৰতিবাদক সমৰ্থন জনাই অনশন কাৰ্যসূচীৰ ১৫টা দিন পাৰ কৰিলে ৷ যাৰ ফলত কিছু পৰিমাণে তেওঁৰ স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটে । ককৰোচ জনতা পাৰ্টীয়ে এই প্ৰতিবাদৰ জৰিয়তে দেশত প্ৰচলিত পৰীক্ষা ব্যৱস্থাৰ সংশোধন, প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ ঘটনাৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ লগতে কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগৰ দাবী জনাইছে ৷
শেহতীয়া স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ অন্তত জানিব পৰা গৈছে যে, ৱাংচুকৰ ৰক্তচাপ ১০৪/৬৬ লৈ আৰু ওজন ৭.৮ কিল’গ্ৰামকৈ হ্ৰাস পাইছে ৷ চিকিৎসকৰ এটা দলে নিয়মীয়াকৈ ৱাংচুকৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰি থকাৰ লগতে তেওঁক নিৰীক্ষণত ৰাখিছে ৷
বিগত পাঁচ দিনৰ তথ্য অনুসৰি ৱাংচুকৰ স্বাস্থ্যৰ অৱস্থাৰ ক্ৰমান্বয়ে অৱনতি ঘটিছে । অনশনৰ ১১নং দিনটোত তেওঁৰ ৰক্তচাপ ১০৩/৬৮ হোৱাৰ বিপৰীতে তেজত শৰ্কৰাৰ মাত্ৰা ৭৫ আছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ তেতিয়ালৈকে তেওঁৰ ওজন ৭ কিল’গ্ৰামতকৈও অধিক হ্ৰাস পাইছিল ৷
ক্ৰমান্বয়ে তেওঁৰ স্বাস্থ্যৰ অধিক অৱনতি ঘটে ৷ দুসপ্তাহ অনশন কৰাৰ পিছত তেওঁৰ ওজন ৭.৫ কিলোগ্ৰাম হ্ৰাস পায় ৷ লগতে ৰক্তচাপ ১০৬/৭৪ লৈ নামি গৈছিল ৷
শেহতীয়া তথ্য অনুসৰি, বিগত কেইবাদিনো ধৰি ৱাংচুকৰ ৰক্তচাপ স্বাভাৱিক মাত্ৰাতকৈ তলত আছে । প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ আয়োজকসকলে দীৰ্ঘদিনীয়া অনশনৰ শাৰীৰিক প্ৰভাৱ ৱাংচুকৰ শৰীৰত স্পষ্টভাৱে দেখাৰ কথা সদৰী কৰে ৷ অৱশ্যে তেওঁক চিকিৎসকৰ তদাৰকত ৰখা হৈছে ৷
ৱাংচুকে ককৰোচ জনতা পাৰ্টীয়ে কৰা আন্দোলনক সমৰ্থন জনাই কয় যে, ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ প্ৰতিবাদী কণ্ঠ ৰোধ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে বৃদ্ধি কৰাৰ লগতে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত পৰীক্ষা ব্যৱস্থাত স্বচ্ছতা আৰু জবাবদিহিতাৰ দাবী কৰাটোৱেই হৈছে এই প্ৰতিবাদৰ মূল উদ্দেশ্য ।
লগতে পঢ়ক: ভোটাৰ তালিকাত নতুনকৈ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ লাগিব পিতৃ-মাতৃৰ SIR ৰ সবিশেষ