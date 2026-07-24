ETV Bharat / bharat

পঁইতাচোৰাই গলাব নোৱাৰিলে চৰকাৰৰ মন; ধৰ্মেন্দ্ৰৰ পদত্যাগেই আলোচনাৰ গতিৰোধক

কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগৰ দাবীত দিল্লীত অটল চিজেপি । চৰকাৰৰ সৈতে দ্বিতীয়লানি আলোচনাও ফলাফলহীনভাৱে সমাপ্ত ।

Government CJP meeting
বৈঠকত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু চিজেপিৰ প্ৰতিনিধি (ANI)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 24, 2026 at 7:08 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী : প্ৰশ্নকাকত ফাদিল বিষয়ক লৈ দিল্লীত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু ক'কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ মুখপাত্ৰৰ মাজত চলি থকা অচলাৱস্থা শুকুৰবাৰে অনুষ্ঠিত উচ্চস্তৰীয় বৈঠকৰ পিছতো শাম কটা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই । দুয়ো পক্ষৰ মাজত অনুষ্ঠিত আলোচনা বৈঠক কোনো ধৰণৰ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নোহোৱাকৈয়ে সমাপ্ত হয় ।

অৱশ্যে কেইটামান বিষয়ত সহমতৰ সংকেত লাভ কৰা হৈছে । কিন্তু মুখ্য বিষয় কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগৰ দাবীত দুয়োপক্ষই এতিয়াও কোনো সিদ্ধান্তত উপনীত হ'ব পৰা নাই ।

বৈঠকত কি কি ফলাফল ওলাল

প্ৰাপ্ত তথ্য অনুসৰি, কনষ্টিটিউচন ক্লাবত দুয়ো পক্ষৰ মাজত বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় । এই বৈঠক মাত্ৰ ১০ মিনিটমানহে চলে । বৈঠকৰ অন্তত চিজেপিৰ মুখ্য মুখপাত্ৰ সৌৰভ দাসে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয় যে চৰকাৰৰ সৈতে বৈঠকৰ মিশ্ৰিত পৰিৱেশ আছিল ।

তেওঁ কয় যে বৈঠকৰ সময়ত দুটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ত ইতিবাচক আলোচনা হয় । দলটোৱে দাবী উত্থাপন কৰিছিল যে শেহতীয়াকৈ প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ দৰে দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনাত প্ৰাণ হেৰুওৱা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ পৰিয়ালক এক কোটি টকাকৈ ক্ষতিপূৰণ আগবঢ়োৱা হওক ।

ইয়াৰ উপৰি ছাত্ৰসকলৰ ওপৰত ৰুজু কৰা গোচৰ উঠাই লোৱা সন্দৰ্ভতো চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা ইতিবাচক বাৰ্তা লাভ কৰাহৈছে ।

মুখপাত্ৰ আশুতোষ ৰাংকাই কয়, "আমি ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগ সন্দৰ্ভত যি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ তাৰ ওপৰত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিবলৈ চৰকাৰে কাইলৈ দুপৰীয়ালৈ সময় বিচাৰিছে । আমি আশা ৰাখিছোঁ যে চৰকাৰে তেওঁক অতি সোনকালে পদৰ পৰা আঁতৰাব । চৰকাৰে ক্ষতিপূৰণ (নীটৰ প্ৰস্তুতি চলোৱাৰ সময়ত আত্মহত্যা কৰা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ পৰিয়ালক) আৰু ছাত্ৰৰ বিৰুদ্ধে এফআইআৰ আৰু আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ বিষয়টো উঠাই লোৱা এই দুটা দাবীত ইতিবাচক উত্তৰ প্ৰদান কৰিছে ।"

পদত্যাগৰ দাবীত অটল চিজেপি, শনিবাৰে পুনৰ আলোচনা

ক্ষতিপূৰণ আৰু গোচৰ সন্দৰ্ভত সহমতত উপনীত হোৱা বুলি প্ৰকাশ কৰিলেও চিজেপিয়ে এই কথা স্পষ্টভাৱে কৈছে যে তেওঁলোকৰ প্ৰতিবাদ তেতিয়ালৈকে চলি থাকিব যেতিয়ালৈকে তেওঁলোকৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ দাবীটো পূৰণ নহয় ।

সৌৰভ দাসে সংক্ষিপ্ততে কয় যে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগতকৈ কম আন কোনো মূল্যৰ বিনিময়ত তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ আন্দোলন সমাপ্ত নকৰে । এই গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টো সন্দৰ্ভত শনিবাৰে আবেলি পুনৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু তাত পৰৱৰ্তী ৰণনীতি সন্দৰ্ভত আলোচনা হ'ব ।

চৰকাৰৰ উত্তৰ : দাবী সন্দৰ্ভত চিন্তা কৰা হ'ব; জেপি নাড্ডা

আনহাতে, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ হৈ বক্তব্য ৰাখি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী জেপি নাড্ডাই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয় যে চৰকাৰে চিজেপিৰ প্ৰতিনিধিসকলৰ সকলো দাবী অতি আন্তৰিকতাৰে শুনিছে । তেওঁলোকে আশ্বাস দিয়ে যে উত্থাপন কৰা সকলো বিষয় সন্দৰ্ভত সৰ্বোচ্চ স্তৰত চিন্তা-চৰ্চা চলি আছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত সঠিক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হ'ব । অৱশ্যে মন্ত্ৰীগৰাকীৰ পদত্যাগৰ বিষয়ত অলৰ-অচৰ সিদ্ধান্ত সন্দৰ্ভত আনুষ্ঠানিকভাৱে কোনো কথা প্ৰকাশ কৰা নাই ।

এই তিনিটা মুখ্য দাবীৰ ওপৰত আছে সকলোৰে দৃষ্টি

  1. ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগ : চিজেপি আৰু প্ৰতিবাদী ছাত্ৰনেতাসকলে কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰীৰ পদত্যাগৰ দাবীৰ ওপৰত এতিয়াও অটল আছে ।
  2. এক কোটিৰ ক্ষতিপূৰণ : মৃত্যু হোৱা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ পৰিয়াললৈ ১ কোটিকৈ ক্ষতিপূৰণ প্ৰদান কৰা হওক ।
  3. ছাত্ৰৰ ওপৰত দাখিল হোৱা এফআইআৰ উঠাই লোৱা : আন্দোলনৰত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীয়ে ৰুজু কৰা সকলো এফআইআৰ আৰু গোচৰ তৎকালীনভাৱে বলৱৎ হোৱাকৈ উঠাই লোৱা ।

এতিয়া ৰাজনৈতিক মহলত চৰ্চা চলি আছে যে এই সম্পূৰ্ণ বিবাদ মুখ্যতঃ তিনিটা বিষয়ক কেন্দ্ৰ কৰি ঘূৰি আছে । এতিয়া সকলোৰে দৃষ্টি শনিবাৰে আবেলি অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকখনৰ ওপৰত আছে । কিয়নো এই বৈঠকখনেই সম্পূৰ্ণ ৰাজনৈতিক আৰু ছাত্ৰ আন্দোলনৰ ভৱিষ্যৎ নিৰ্ধাৰণ কৰিব পাৰে ।

লগতে পঢ়ক :প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হ’লেই কঠোৰ শাস্তি হ’ব: নতুন বিধেয়কত কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটৰ অনুমোদন
লগতে পঢ়ক :ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানে পদত্যাগ নকৰালৈকে যন্তৰ-মন্তৰৰ পৰা পঁইতাচোৰাই লৰচৰ নকৰে

TAGGED:

CJP MEETING WITH JP NADDA
DHARMENDRA PRADHAN RESIGNATION
NEET PAPER LEAK CONTROVERSY
ইটিভি ভাৰত অসম
GOVERNMENT CJP MEETING

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.