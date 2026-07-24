প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হ’লেই কঠোৰ শাস্তি হ’ব: নতুন বিধেয়কত কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটৰ অনুমোদন

প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হ’লেই কঠোৰ শাস্তি হ’ব: নতুন বিধেয়কত কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটৰ অনুমোদন
বৃহস্পতিবাৰে নিশা প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ ঘোষণা কৰে ৷ এনেধৰণৰ নীতি সন্নিৱিষ্ট এখন বিধেয়ক সংসদত উত্থাপন ৷
Published : July 24, 2026 at 5:19 PM IST
নতুন দিল্লী: প্ৰশ্নকাকত ফাদিল কৰি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ জীৱনক লৈ হেতালি খেলা দুষ্টচক্ৰৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ সাজু হৈছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ ৷ বৃহস্পতিবাৰে নিশা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এনেধৰণৰ অসৎ কাম ৰোধ কৰিবলৈ এখন বিধেয়ক সংসদত উত্থাপন কৰাৰ কথা সদৰী কৰে ৷
চৰকাৰী সূত্ৰই জানিবলৈ দিয়া মতে, প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ এই ঘোষণাৰ মাত্ৰ কেইঘণ্টামানৰ পাছতে শুকুৰবাৰে কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটে প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ গোচৰৰ সৈতে জড়িত ব্যক্তিৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ শাস্তি নিশ্চিত কৰিবলৈ খচৰা বিধেয়কত অনুমোদন জনায় ।
More strict actions against paper leaks to come in tomorrow’s Cabinet! pic.twitter.com/NRysBukk5U— Narendra Modi (@narendramodi) July 23, 2026
সূত্ৰ অনুসৰি, সংসদ ভৱন চৌহদত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ অধ্যক্ষতাত অনুষ্ঠিত কেবিনেট বৈঠকত বিষয়টো উত্থাপন কৰা হৈছে ৷ প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ সৈতে জড়িতসকলৰ ক্ষেত্ৰত পূৰ্বৰ যি আইন আছিল, তাৰ তুলনাত অধিক কঠোৰ আইন তৈয়াৰ কৰিবলৈ অনুমোদন জনোৱা হৈছে ।
বৃহস্পতিবাৰে মাজনিশা ভিডিঅ’ বাৰ্তাযোগে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ঘোষণা কৰে যে আগন্তুক সপ্তাহত সংসদত প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ ব্যৱস্থা কৰা বিধেয়ক সদনত উত্থাপন কৰা হ’ব ।
উল্লেখ্য যে, ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰতিবাদ অব্যাহত থকাৰ মাজতে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে এই ঘোষণা কৰিছে । প্ৰতিবাদকাৰীসকলে শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগ, পৰীক্ষাত হোৱা অনিয়মৰ বাবে জবাবদিহি, শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ সংস্কাৰ, মে’ মাহত নীট-ইউজি পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হোৱাৰ পিছত চৰম সিদ্ধান্ত লোৱা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ পৰিয়ালক ১ কোটি টকাৰ ক্ষতিপূৰণ দিয়াৰ দাবী জনাইছে । সময় আগবঢ়াৰ লগে লগে এই প্ৰতিবাদে অধিক ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে ৷ শুকুৰবাৰে দেশজুৰি ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীয়ে শান্তিপূৰ্ণ প্ৰতিবাদৰ আহ্বান জনাইছে ৷
লগতে পঢ়ক: ২৬ দিনৰ অন্তত অনশন ভংগ কৰিলে সোণম ৱাংচুকে