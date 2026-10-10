অৰাজকতা সৃষ্টিৰ চেষ্টা ব্যৰ্থ: চিজেপিৰ প্ৰতিবাদক ‘ফ্লপ শ্ব’ আখ্যা বিজেপিৰ
যন্তৰ-মন্তৰত যি হৈ আছে আৰু টিভিত, ছ’চিয়েল মিডিয়াত যি দেখুওৱা হৈছে সেয়াই ভাৰতৰ সঁচা কাহিনী নহয় বুলি উল্লেখ বিজেপি নেতাৰ ৷
By PTI
Published : October 10, 2026 at 9:42 PM IST
নতুন দিল্লী : ক'কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰতিবাদক বিদেশী শক্তিৰ সৈতে মিলিত হৈ দেশত অৰাজকতা বিয়পাই দিয়াৰ অভিযোগ বিজেপিৰ । লগতে শনিবাৰে দিল্লী চহৰক 'পণবন্দী' কৰি লোৱাৰ উদ্দেশ্যৰে কৰা এই প্ৰতিবাদক 'ফ্লপ শ্ব’ অৰ্থাৎ সম্পূৰ্ণ ব্যৰ্থ বা অসফল কাৰ্যসূচী আখ্যা দিয়ে বিজেপিয়ে ।
'মবক্ৰেচী'ৰ (mobocracy) বা অৰাজকতা সৃষ্টিৰ বাবে গণউন্মাদনাৰ ওপৰত এয়া গণতন্ত্ৰৰ জয় আছিল বুলি উল্লেখ কৰে বিজেপি নেতা সম্বিত পাত্ৰই । কিয়নো যন্তৰ-মন্তৰলৈ আগবঢ়া শ শ যুৱক আৰু কেইবাজনো ৰাজনীতিবিদক দিল্লী আৰক্ষীয়ে আটক কৰি ৰাখিছিল ।
আনহাতে, বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ নেতা ৰবিশংকৰ প্ৰসাদে অভিযোগ কৰে যে ককৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীয়ে আম আদমি পাৰ্টীৰ 'ছায়াত সংগঠন' হৈ কাম কৰিবলৈ এই প্ৰতিবাদৰ আহ্বান জনাইছিল যদিও ভাৰতীয় গণতন্ত্ৰই তেওঁলোকৰ 'অৰাজকতাৰ সন্ধান' ধ্বংস কৰি পেলাইছে ।
দিল্লীস্থিত বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰি সম্বিত পাত্ৰই ৰাহুল গান্ধীক 'নালায়ক' অৰ্থাৎ কোনো কাম নোহোৱা নেতা বুলি অভিহিত কৰে ৷ লগতে শুকুৰবাৰে ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে ইণ্ডিয়া ব্লকৰ 'ভোট চুৰি'ৰ অভিযোগক অস্বীকাৰ কৰা নাছিল বুলি এখন বৈঠকত কৰা মন্তব্যক গৰিহণা দিয়ে ।
VIDEO | Delhi: This is a fight between PM Modi and 'Mir Jafar'. These people can even mortgage the country for power, says BJP MP Sambit Patra on Congress leaders criticising government using Elon Musk's comments. #SambitPatra #BJP #Congress (Full video available on PTI Videos - ptivideos - https://t.co/bIyFWTfmBd)— Press Trust of India (@PTI_News) October 10, 2026
লগতে পাত্ৰৰ অভিযোগ, শুকুৰবাৰে ৰাষ্ট্ৰপতি মুৰ্মুৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত হোৱাৰ পিছত ৰাহুল গান্ধীয়ে তেওঁৰ 'ভিত্তিহীন' মন্তব্যৰে প্ৰমাণ কৰিলে যে তেওঁ লোকসভাত বিৰোধী দলৰ নেতাৰ পদত অধিষ্ঠিত হৈ থকাৰ যোগ্য নহয় । পাত্ৰই কয় যে, যন্তৰ-মন্তৰত যি হৈ আছে আৰু টিভিত আৰু বিভিন্ন ছ’চিয়েল মিডিয়া হেণ্ডেলত যি দেখুওৱা হৈছে সেয়াই ভাৰতৰ সঁচা কাহিনীক প্ৰতিনিধিত্ব নকৰে । ভাৰত শান্তিপূৰ্ণ আৰু ভাৰত সুশাসনেৰে আগবাঢ়িছে ।
তেওঁ কয়,"এই প্ৰতিবাদৰ জৰিয়তে ৰাজধানী আৰু সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষক পণবন্দী কৰি ৰখাৰ চেষ্টা চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে । ইয়াত হিংসা, শাৰীৰিক দ্বন্দ্ব, ৰাজপথৰ যুদ্ধৰ উচটনি দিয়াৰ চেষ্টা কৰা হৈছিল । কিন্তু ই ফ্লপ শ্ব'ত পৰিণত হ'ল ।"
#WATCH | Delhi: Protestors attacked Police at Red Fort, earlier today. #FarmersProtest https://t.co/LRut8z5KSC— ANI (@ANI) January 26, 2021
তেওঁ লগতে কয়, "গণতন্ত্ৰই অৰাজকতন্ত্ৰৰ ওপৰত জয়লাভ কৰিলে । আজি দিল্লীত গণতন্ত্ৰই নিজকে যিদৰে দৃঢ় কৰি তুলিছে আৰু সমগ্ৰ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণত থকাৰ সত্যটো লক্ষ্য কৰিলে, মই পুনৰ ক'ব বিচাৰোঁ যে নৈৰাজ্যবাদীসকল বিফল হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ এয়া শ্ব' ফ্লপ হৈছে ।"
আনহাতে, বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত এক সুকীয়া সংবাদমেলত ৰবিশংকৰ প্ৰসাদে কংগ্ৰেছ আৰু ইয়াৰ মিত্ৰ দলৰ লগতে আপৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন নিৰ্বাচনত পৰাজয়ৰ পিছত ৰাজপথৰ প্ৰতিবাদক 'সশস্ত্ৰীকৰণ' কৰিবলৈ চেষ্টা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে ।
প্ৰসাদে কয়, "এই পৰাজিত আৰু হতাশগ্ৰস্ত দলসমূহে যোৱা তিনি-চাৰি দিন ধৰি দিল্লীৰ জনসাধাৰণক হাৰাশাস্তি কৰি আছে । ৰাজপথৰ প্ৰতিবাদক অস্ত্ৰৰে সজ্জিত কৰি আছে, কিন্তু মানুহে তেওঁলোকৰ ষড়যন্ত্ৰ বিফল কৰিছে । বিৰোধীয়ে উচটনি দিবলৈ চেষ্টা কৰা দীৰ্ঘদিনীয়া অৰাজকতাক গণতন্ত্ৰৰ মৰ্যাদাই ধ্বংস কৰি পেলাইছে । ৰাজপথৰ পৰা নহয়, সংসদৰ পৰাহে দেশখন পৰিচালিত হ’ব ।"
VIDEO | Delhi: "Turn the entire country into Jantar Mantar," says AAP national convenor Arvind Kejriwal after detention. (Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) #Delhi https://t.co/O86O1eqjNS— Press Trust of India (@PTI_News) October 10, 2026
আনহাতে, পাত্ৰই ভাৰতত ইলন মাস্কৰ ষ্টাৰলিংক প্ৰজেক্টৰ ওপৰত শেহতীয়াকৈ কৰা মন্তব্যৰ উদ্ধৃতি দি ৰাহুল গান্ধীক জোৰজুলুম কৰা বিশ্বাসঘাতক মিৰ জাফৰৰ সৈতে তুলনা কৰে । তেওঁ অভিযোগ কৰে যে ৰাহুল গান্ধীয়ে আজি মাস্কক ভাৰতলৈ 'আদৰণি' জনাইছে । ইয়াৰ বিপৰীতে তেওঁৰ দলৰ নেতাসকলেই ইয়াৰ পূৰ্বে ভাৰতত ষ্টাৰলিংক প্ৰকল্পক অনুজ্ঞাপত্ৰ প্ৰদানৰ বাবে চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা পদক্ষেপক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছিল ।
VIDEO | Delhi: This is a fight between PM Modi and 'Mir Jafar'. These people can even mortgage the country for power, says BJP MP Sambit Patra on Congress leaders criticising government using Elon Musk's comments. #SambitPatra #BJP #Congress (Full video available on PTI Videos - ptivideos - https://t.co/bIyFWTfmBd)— Press Trust of India (@PTI_News) October 10, 2026
ইয়াৰ উপৰিও পাত্ৰই বাওঁপন্থী দল আৰু আপৰ আহ্বায়ক অৰবিন্দ কেজৰিৱালকে ধৰি আন বিৰোধী নেতাসকলকো মিৰ জাফৰৰ সৈতে তুলনা কৰে ৷ ৰাহুল গান্ধীয়ে নিৰ্বাচনত জয়ী নোহোৱাকৈ ক্ষমতালৈ অহাৰ চেষ্টাত অৰাজকতা বিয়পাই থকাৰ সময়তে বৃন্দা কাৰাটৰ দৰে বাওঁপন্থী নেতাই ভিত্তিহীন ‘ভোট চুৰি’ অভিযোগক লৈ 'হুলস্থুল'ৰ সৃষ্টি কৰিছে বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে ৷
"তেওঁলোকে “নক্সালবাদৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰা দাবী কৰা ধনৰ পৰা নিজৰ ঘৰখন চলাইছিল”, যাৰ অন্ত পেলাইছে মোদী চৰকাৰে । বংগৰ নবাব ছিৰাজ উদ-দৌলাৰ অধীনত সেনাপতি হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰা মিৰ জাফৰে পলাশীৰ যুদ্ধৰ সময়ত সম্ৰাটক বিশ্বাসঘাতকতা কৰিছিল আৰু ব্ৰিটিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ পক্ষ লৈ ব্ৰিটিছ শাসনৰ পথ প্ৰশস্ত কৰিছিল ।"- পাত্ৰ
VIDEO | Delhi: AAP National Convenor Arvind Kejriwal detained during protest against CEC Gyanesh Kumar. (Source: Third Party) (Full video available on PTI Videos - ptivideos - https://t.co/d8jp61yd2p) https://t.co/pwiC8Tup30— Press Trust of India (@PTI_News) October 10, 2026
বিৰোধী দলসমূহক আক্ৰমণ কৰি পাত্ৰই অভিযোগ কৰে, "আজি মোদী বনাম মীৰ জাফৰসকলৰ মাজত ৰণ চলিছে । ৰাজপথত অৰাজকতা সৃষ্টিৰ এই প্ৰচেষ্টা সমগ্ৰ ভাৰতে লক্ষ্য কৰক । ই কেৱল নিৰ্বাচনত জয়ী নোহোৱাকৈ বা আনকি প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নকৰাকৈ ক্ষমতা দখল কৰাৰ কথা । কঠোৰ পৰিশ্ৰম নকৰাকৈয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাৰ কথা । দেশখন বন্ধকত ৰাখিবলৈ সাজু আৰু এইখিনি লাভৰ বাবে দ্বিচাৰিতা গ্ৰহণ কৰিবলৈও সাজু ।"
পাত্ৰই অভিযোগ কৰে যে "এনে মিৰ জাফৰ"ৰ বাবেই মোগল আৰু ব্ৰিটিছে ভাৰতৰ ক্ষমতা দখল কৰিছিল । কিন্তু মোদী ইয়াত আছে আৰু কেৱল মোদীয়েই এই দেশখনক ইংৰাজ আৰু অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব । এইটো একেবাৰে স্পষ্ট যে 'মোদী বনাম মিৰ জাফৰ'ৰ এই যুদ্ধত ভাৰতৰ জনসাধাৰণে মোদী আৰু দেশৰ সৈতে থিয় দিছে । ইয়াৰ কাৰণ হ'ল মোদী ১৪০ কোটি ভাৰতীয়ৰ পৰা শক্তি আহৰণ কৰে আৰু তেওঁলোকৰ কল্যাণৰ বাবে কাম কৰে ।"
পাত্ৰই লগতে কয় যে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ সমৰ্থনত শিলৰ দৰে থিয় হ’বলৈ বিজেপিয়ে প্ৰতিজন নাগৰিকক আহ্বান জনাইছে । "আমি নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সৈতে থিয় দি এই দেশখনক শক্তিশালী কৰিব লাগিব । নক্সালবাদ নিৰ্মূল হ'ব আৰু সন্ত্ৰাসবাদ নিৰ্মূল হ'ব । বিদেশী শক্তিয়ে যিমানেই এই ভাবুকিসমূহৰ পৃষ্ঠপোষকতা নকৰক কিয়, বিজয় কেৱল ভাৰতৰেই হ'ব ।"
মাস্কৰ ষ্টাৰলিংক প্ৰজেক্ট সন্দৰ্ভত ৰাহুল গান্ধীক তীব্ৰ সমালোচনা কৰি ৰবিশংকৰ প্ৰসাদে ভাৰত 'কলৰ গণৰাজ্য' (যিয়ে ইচ্ছা কৰিব সিয়ে খাব) নহয় বুলিও সমালোচনা কৰে ।
বিজেপিৰ সাংসদগৰাকীয়ে কয় যে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বত এই দেশখনে কেতিয়াও শিৰ নত কৰা নাই আৰু সেইটো কেতিয়াও নকৰে । ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাৰ্থত যি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব, সেয়া বিদেশীয়েই হওক বা ভাৰতীয়, কাৰো একচেটিয়া অধিকাৰ গ্ৰহণ নকৰে ।
তেওঁ লগতে কয় যে যদি এই লোকসকলে দেশত অৰাজকতা সৃষ্টিৰ বাবে কুণ্ঠাবোধ কৰে তেন্তে দেশৰ জনসাধাৰণে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে মাৰবান্ধি থিয় দিব লাগিব ।