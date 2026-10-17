মুকলি আকাশৰ তলত নেহা ব’ৰা, অভিজিৎ দীপকেক গ্ৰেপ্তাৰ
দিল্লীৰ চেণ্ট্ৰেল পাৰ্কত শুকুৰবাৰে 'লেহৰা দ্যো তিৰংগা' শীৰ্ষক প্ৰতিবাদী সমদলৰ পূৰ্বে দুয়োকে প্ৰতিৰোধমূলক জিম্মাত লোৱা হৈছিল ।
Published : October 17, 2026 at 7:55 AM IST
নতুন দিল্লী : দিল্লীত তিৰংগা যাত্ৰাৰ পূৰ্বে আটক কৰি ৰখা সৰ্বভাৰতীয় ছাত্ৰ সন্থাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভানেত্ৰী নেহা ব’ৰাক নিশা দিল্লী আৰক্ষীয়ে মুকলি কৰি দিয়ে ৷ ইফালে, একেটা গোচৰৰ সৈতে জড়িত ককৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰতিষ্ঠাপক অভিজিৎ দীপকেক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ৷
অভিজিৎ দীপকেক আজি অৰ্থাৎ শনিবাৰে মহকুমা কাৰ্যবাহী দণ্ডাধীশ (এছ ই এম) আদালতত হাজিৰ কৰা হ’ব ৷ অৱশ্যে গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছত দীপকেক ক’ত ৰখা হৈছে সেই সন্দৰ্ভত এই বৰ্তমান পৰ্যন্ত জানিব পৰা হোৱা নাই ৷ তেওঁৰ অধিবক্তাকো তেওঁক এতিয়াও সাক্ষাৎ কৰিবলৈ দিয়া হোৱা নাই ৷
#WATCH | Delhi: AISA National President Neha Bora has been released from detention by the Delhi Police after completion of formal procedures under Section 65 of the Delhi Police Act. She was detained under preventive sections on the evening of October 16. https://t.co/eD2YVqSKUV— ANI (@ANI) October 17, 2026
১২ ঘণ্টীয়া প্ৰতিবাদৰ অন্তত মুকলি আকাশৰ তলত নেহা ব’ৰা
দিল্লীৰ চেণ্ট্ৰেল পাৰ্কত শুকুৰবাৰে 'লেহৰা দ্যো তিৰংগা' শীৰ্ষক প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ যোৱাৰ সময়তে ককৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰতিষ্ঠাপক অভিজিৎ দীপকেক আৰক্ষীয়ে আটক কৰে ৷ ইয়াৰ পিছতে সৰ্বভাৰতীয় ছাত্ৰ সন্থাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভানেত্ৰী নেহা ব’ৰাকো আটক কৰা হয় ।
নেহা ব’ৰাক আটক কৰাৰ পিছতে বিভিন্ন সংগঠন আৰু সমৰ্থকে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ৷ প্ৰায় ১২ ঘণ্টা ধৰি দেশজুৰি ক্ষোভ আৰু অবিৰত প্ৰতিবাদৰ অন্তত দিল্লী আৰক্ষীয়ে নেহাক মুকলি কৰি দিয়ে ৷
VIDEO | Delhi: AISA chief Neha Bora released from preventive detention, demands CJP's Abhijeet Dipke's release from detention. #NehaBora #AbhijeetDipke #DelhiPolice (Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) https://t.co/lj9dZwG5la— Press Trust of India (@PTI_News) October 17, 2026
মুক্তিৰ পাছত নেহাই কয় যে দেশত সকলো ধৰণে আইন-শৃংখলা উলংঘা কৰা হৈছে আৰু সাধাৰণ নাগৰিকক কঠোৰ অপৰাধীৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে ।
অভিজিৎ দীপকে গ্ৰেপ্তাৰ
নেহা ব’ৰাক মুকলি কৰি দিয়াৰ বিপৰীতে আৰক্ষীয়ে অভিজিত দীপকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ৷ ককৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ আইনী মুৰব্বী ৰত্না সিঙে সামাজিক মাধ্যম এক্সত পোষ্ট কৰি এই কথা নিশ্চিত কৰে ৷ তেওঁ এক্সত কয়, দীপকেক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰু তেওঁক এছ ই এম আদালতত হাজিৰ কৰা হ’ব ৷
Abhijeet is arrested & will be produced before SEM court. His location still unknown, lawyers haven’t met.— Ratna Singh (@whattalawyer) October 17, 2026
আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে, দিল্লী আৰক্ষী আইনৰ ৬৫ নং ধাৰাত আনুষ্ঠানিক পদ্ধতি সম্পূৰ্ণ কৰি নেহা ব’ৰাক মুকলি কৰি দিয়া হৈছে । অৱশ্যে অভিজিৎ দীপকেৰ গোচৰত এক সুকীয়া আইনী প্ৰক্ৰিয়া পালন কৰা হৈছে । ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতাৰ ১২৬/১৭০ ধাৰাত তেওঁৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে । আৰক্ষীৰ মতে, তেওঁক শনিবাৰে এছ ই এম আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হ’ব ।
লগতে পঢ়ক : চিজেপি নেতা অভিজিৎ দীপকেক আটক, অপ-কংগ্ৰেছ কৰ্মীৰ অংশগ্ৰহণ