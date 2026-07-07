ETV Bharat / bharat

অষ্টাদশ দিনত পঁইতাচোৰা পাৰ্টীৰ ধৰ্মঘট: আমৰণ অনশনত সোনম ৱাংচুকৰ ওজন ৭.৩ কেজি হ্ৰাস

সামাজিক কৰ্মী সোনম ৱাংচুকৰ আমৰণ অনশনে দশম দিনত ভৰি দিয়াৰ লগতে তেওঁৰ স্বাস্থ্য সন্দৰ্ভতো উদ্বিগ্নতাই দেখা দিছে ।

CJP protest 18th day
আমৰণ অনশনত সোনম ৱাংচুকৰ ওজন ৭.৩ কেজি হ্ৰাস (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 7, 2026 at 6:04 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী : যন্তৰ-মন্তৰত চলি থকা ক'কৰোচ্চ জনতা পাৰ্টীৰ (চিজেপি) ধৰ্মঘটে মঙলবাৰে অষ্টাদশ দিনত ভৰি দিয়ে । আনহাতে, চিজেপিৰ আন্দোলনৰ প্ৰতি সমৰ্থন আগবঢ়াই আমৰণ অনশনত বহা সামাজিক কৰ্মী সোনম ৱাংচুকৰ অনশনো ১০ দিনত প্ৰৱেশ কৰে । ইফালে আন্দোলনকাৰীসকলে কেন্দ্ৰীয় শিক্ষা মন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগৰ দাবীত এতিয়াও অটল হৈ আছে ।

ইয়াৰ মাজতে মঙলবাৰে পুৱা জাৰি কৰা স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰা হৈছে যে সোনম ৱাংচুকৰ ৰক্তচাপ ১০২/৬১ হোৱাৰ বিপৰীতে তেজত শৰ্কাৰ পৰিমাণো ৬৮ত উপনীত হৈছে । লগতে এই ১০ দিনত তেওঁৰ শৰীৰৰ ওজন মুঠ ৭.৩ কিলোগ্ৰাম হ্ৰাস পাইছে । যাৰ ফলত সমৰ্থক আৰু আন্দোলনকাৰীসকলৰ মাজত ৱাংচুকৰ স্বাস্থ্যক লৈ উদ্বিগ্নতা বৃদ্ধি পাইছে ।

ইফালে আন্দোলনকাৰীসকলৰ মতে, চিকিৎসকে নিৰন্তৰ তেওঁৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰি আছে আৰু প্ৰতিদিনে চিকিৎসা প্ৰতিবেদন ৰাজহুৱা কৰি আছে । আন্দোলনকাৰীসকলে জনোৱা মতে, দীঘলীয়া সময়ৰ বাবে অনশনত বহাৰ বাবে তেওঁৰ স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় জটিলতা বৃদ্ধি পাই গৈ আছে । কিন্তু তাৰ প্ৰতি কোনো ভ্ৰূক্ষেপ নকৰাকৈ সোনম ৱাংচুকে নিজৰ দাবীত অটল হৈ আছে । অৱশ্যে চিকিৎসকে তেওঁৰ স্বাস্থ্যৰ ওপৰত অহৰহ নিৰীক্ষণ কৰি আছে ।

উল্লেখ্য যে চিজেপিৰ ধৰ্মঘটে ১৮ দিনত ভৰি দিয়াৰ সময়তো প্ৰতিদিনে বিভিন্ন স্থানৰ পৰা বিভিন্ন ব্যক্তি আহি এই আন্দোলনত জড়িত হৈ আছে । প্ৰতিবাদকাৰীসকলৰ দাবী যে যেতিয়ালৈকে তেওঁলোকৰ দাবী সন্দৰ্ভচ চৰকাৰে কোনো গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰে তেতিয়ালৈকে তেওঁলোকৰ আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী অব্যাহত থাকিব । আন্দোলনকাৰীসকলে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন শ্লোগান দি নিজৰ দাবীৰ ওপৰত শান্তিপূৰ্ণভাৱে আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী আগবঢ়াই নিছে । তেওঁলোকৰ মতে, এই আন্দোলন কেৱল এটা সংগঠনৰ নহয়, এয়া হৈছে শিক্ষা আৰু গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰৰ সৈতে জড়িত বিষয়ৰ ওপৰত এক কণ্ঠস্বৰ ।

CJP protest 18th day
সোনম ৱাংচুকৰ স্বাস্থ্য সন্দৰ্ভত উদ্বিগ্নতাই দেখা দিছে (ETV Bharat)

আন্দোলনকাৰীসকলে কেন্দ্ৰীয় শিক্ষা মন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগ দাবী কৰি অভিযোগ কৰে যে শিক্ষাৰ সৈতে জড়িত কেইবাটাও বিষয়ত উত্তৰ প্ৰদানত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ ব্যৰ্থ হৈছে । যেতিয়ালৈকে তেওঁলোকৰ দাবী সন্দৰ্ভত চৰকাৰে গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰে তেতিয়ালৈকে এই আন্দোলন চলি থাকিব বুলিও কয় ।

ইফালে চিজেপিৰ প্ৰতিষ্ঠাপক অভিজিত দীপকেয়ে জনায় যে মঙলবাৰে দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ত সংগঠনটোৰ X হেণ্ডেল বন্ধ ৰখা সন্দৰ্ভত শুনানিত তেওঁ অংশগ্ৰহণ কৰিব । সংগঠনটোৱে দাবী কৰে যে তেওঁলোকৰ অফিচিয়েল X হেণ্ডেল বন্ধ ৰখাৰ বিৰুদ্ধে আইনী প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত আছে আৰু আদালতত এই সন্দৰ্ভত নিজৰ যুক্তি আগবঢ়াব ।

আনহাতে, আন্দোলনৰ সৈতে জড়িত লোকসকলে দাবী কৰে যে যিকোনো গণতান্ত্ৰিক আন্দোলত নিজৰ বক্তব্য জনসাধাৰণৰ মাজলৈ লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত সামাজিক মাধ্যম হৈছে এক অতি প্ৰয়োজনীয় মাধ্যম । সেয়ে তেওঁলোকৰ একাউণ্ট বন্ধ ৰখাৰ বিৰুদ্ধে আইনী যুঁজ অব্যাহত ৰাখিব ।

লগতে পঢ়ক :ৰাম মন্দিৰ অনুদান আত্মসাৎৰ গোচৰ : ৪৫ দিনৰ CCTV ফুটেজত ধৰা পৰিছে ৭০ টা চুৰিকাণ্ড
লগতে পঢ়ক :ইণ্ডোনেছিয়াৰ সৰ্বোচ্চ সন্মান বিনটাং আদিপূৰ্ণাৰে সন্মানিত মোদী

TAGGED:

CJP SONAM WANGCHUK HUNGER STRIKE
চিজেপিৰ ধৰ্মঘট
সোনম ৱাংচুকৰ আমৰণ অনশন
COCKROACH JANATA PARTY
CJP PROTEST 18TH DAY

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.