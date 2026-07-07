অষ্টাদশ দিনত পঁইতাচোৰা পাৰ্টীৰ ধৰ্মঘট: আমৰণ অনশনত সোনম ৱাংচুকৰ ওজন ৭.৩ কেজি হ্ৰাস
সামাজিক কৰ্মী সোনম ৱাংচুকৰ আমৰণ অনশনে দশম দিনত ভৰি দিয়াৰ লগতে তেওঁৰ স্বাস্থ্য সন্দৰ্ভতো উদ্বিগ্নতাই দেখা দিছে ।
Published : July 7, 2026 at 6:04 PM IST
নতুন দিল্লী : যন্তৰ-মন্তৰত চলি থকা ক'কৰোচ্চ জনতা পাৰ্টীৰ (চিজেপি) ধৰ্মঘটে মঙলবাৰে অষ্টাদশ দিনত ভৰি দিয়ে । আনহাতে, চিজেপিৰ আন্দোলনৰ প্ৰতি সমৰ্থন আগবঢ়াই আমৰণ অনশনত বহা সামাজিক কৰ্মী সোনম ৱাংচুকৰ অনশনো ১০ দিনত প্ৰৱেশ কৰে । ইফালে আন্দোলনকাৰীসকলে কেন্দ্ৰীয় শিক্ষা মন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগৰ দাবীত এতিয়াও অটল হৈ আছে ।
ইয়াৰ মাজতে মঙলবাৰে পুৱা জাৰি কৰা স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰা হৈছে যে সোনম ৱাংচুকৰ ৰক্তচাপ ১০২/৬১ হোৱাৰ বিপৰীতে তেজত শৰ্কাৰ পৰিমাণো ৬৮ত উপনীত হৈছে । লগতে এই ১০ দিনত তেওঁৰ শৰীৰৰ ওজন মুঠ ৭.৩ কিলোগ্ৰাম হ্ৰাস পাইছে । যাৰ ফলত সমৰ্থক আৰু আন্দোলনকাৰীসকলৰ মাজত ৱাংচুকৰ স্বাস্থ্যক লৈ উদ্বিগ্নতা বৃদ্ধি পাইছে ।
Hunger strike Day 10 | Sonam sir’s health update— Cockroach is Back (@Cockroachisback) July 7, 2026
Blood Pressure- 102/61
Blood Glucose- 68
Total Weight Loss- 7.3 kg pic.twitter.com/NW4RmOoNWX
ইফালে আন্দোলনকাৰীসকলৰ মতে, চিকিৎসকে নিৰন্তৰ তেওঁৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰি আছে আৰু প্ৰতিদিনে চিকিৎসা প্ৰতিবেদন ৰাজহুৱা কৰি আছে । আন্দোলনকাৰীসকলে জনোৱা মতে, দীঘলীয়া সময়ৰ বাবে অনশনত বহাৰ বাবে তেওঁৰ স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় জটিলতা বৃদ্ধি পাই গৈ আছে । কিন্তু তাৰ প্ৰতি কোনো ভ্ৰূক্ষেপ নকৰাকৈ সোনম ৱাংচুকে নিজৰ দাবীত অটল হৈ আছে । অৱশ্যে চিকিৎসকে তেওঁৰ স্বাস্থ্যৰ ওপৰত অহৰহ নিৰীক্ষণ কৰি আছে ।
Day 10 of @Wangchuk66’s hunger-strike:— Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) July 7, 2026
Sonam sir has lost more than 6 kg of weight, and his blood pressure is also quite low.
When will the govt wake up? pic.twitter.com/pXBC6b4mr0
উল্লেখ্য যে চিজেপিৰ ধৰ্মঘটে ১৮ দিনত ভৰি দিয়াৰ সময়তো প্ৰতিদিনে বিভিন্ন স্থানৰ পৰা বিভিন্ন ব্যক্তি আহি এই আন্দোলনত জড়িত হৈ আছে । প্ৰতিবাদকাৰীসকলৰ দাবী যে যেতিয়ালৈকে তেওঁলোকৰ দাবী সন্দৰ্ভচ চৰকাৰে কোনো গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰে তেতিয়ালৈকে তেওঁলোকৰ আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী অব্যাহত থাকিব । আন্দোলনকাৰীসকলে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন শ্লোগান দি নিজৰ দাবীৰ ওপৰত শান্তিপূৰ্ণভাৱে আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী আগবঢ়াই নিছে । তেওঁলোকৰ মতে, এই আন্দোলন কেৱল এটা সংগঠনৰ নহয়, এয়া হৈছে শিক্ষা আৰু গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰৰ সৈতে জড়িত বিষয়ৰ ওপৰত এক কণ্ঠস্বৰ ।
আন্দোলনকাৰীসকলে কেন্দ্ৰীয় শিক্ষা মন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগ দাবী কৰি অভিযোগ কৰে যে শিক্ষাৰ সৈতে জড়িত কেইবাটাও বিষয়ত উত্তৰ প্ৰদানত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ ব্যৰ্থ হৈছে । যেতিয়ালৈকে তেওঁলোকৰ দাবী সন্দৰ্ভত চৰকাৰে গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰে তেতিয়ালৈকে এই আন্দোলন চলি থাকিব বুলিও কয় ।
I’ll be attending today’s hearing at the High Court on the withholding of CJP’s X account.— Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) July 7, 2026
ইফালে চিজেপিৰ প্ৰতিষ্ঠাপক অভিজিত দীপকেয়ে জনায় যে মঙলবাৰে দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ত সংগঠনটোৰ X হেণ্ডেল বন্ধ ৰখা সন্দৰ্ভত শুনানিত তেওঁ অংশগ্ৰহণ কৰিব । সংগঠনটোৱে দাবী কৰে যে তেওঁলোকৰ অফিচিয়েল X হেণ্ডেল বন্ধ ৰখাৰ বিৰুদ্ধে আইনী প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত আছে আৰু আদালতত এই সন্দৰ্ভত নিজৰ যুক্তি আগবঢ়াব ।
আনহাতে, আন্দোলনৰ সৈতে জড়িত লোকসকলে দাবী কৰে যে যিকোনো গণতান্ত্ৰিক আন্দোলত নিজৰ বক্তব্য জনসাধাৰণৰ মাজলৈ লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত সামাজিক মাধ্যম হৈছে এক অতি প্ৰয়োজনীয় মাধ্যম । সেয়ে তেওঁলোকৰ একাউণ্ট বন্ধ ৰখাৰ বিৰুদ্ধে আইনী যুঁজ অব্যাহত ৰাখিব ।