প্ৰতিবাদকাৰী চিজেপি নেতাক জে'ললৈ প্ৰেৰণ : গৰজি উঠিছে বিৰোধী দল-সংগঠন
যন্তৰ-মন্তৰত অবৈধভাৱে প্ৰৱেশ কৰাৰ অভিযোগত চিজেপিৰ দুই নেতাক ৫ দিনৰ ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ । আৰক্ষী তথা চৰকাৰক কটু সমালোচনা বিৰোধী দল আৰু সংগঠনৰ ।
Published : October 14, 2026 at 3:50 PM IST
গুৱাহাটী : এছআইআৰ বাতিল আৰু মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ অব্যাহত থকাৰ মাজতে ক'কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ ২ নেতাক আদালতে বুধবাৰে ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰে ।
চিজেপি নেতা সৌৰভ দাস আৰু আশুতোষ ৰাংকাক ৫ দিনৰ ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় । নেতা দুজনক তিহাৰ কাৰাগাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ কথা জানিব পৰা গৈছে । আৰক্ষীৰ মতে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে অনাধিকাৰ প্ৰৱেশ, নিষেধাজ্ঞামূলক আদেশ উলংঘন, শান্তি ভংগ আৰু এজন ৰাজহুৱা সেৱকক চৰকাৰী কৰ্তব্য পালনত বাধা দিয়াকে ধৰি কেইবাটাও গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে । অৱশ্যে আন এজন নেতা আজিংক্য সিন্দেক ব্যক্তিগত বণ্ডত মুকলি কৰি দিয়া হয় ।
একেটা বিষয়তে প্ৰতিবাদ অব্যাহত ৰখা ইণ্ডিয়া ব্লকৰ দলবোৰে চিজেপি নেতাৰ গ্ৰেপ্তাৰক তীব্ৰ সমালোচনা কৰিছে । ইণ্ডিয়া ব্লকৰ মূল দল কংগ্ৰেছে আৰক্ষীৰ এই ব্যৱস্থাক তীব্ৰ সমালোচনা কৰিছে ।
Waving the Tricolour at Jantar Mantar in a peaceful protest is not a crime. Jailing youth for it is an act of cowardice. Students. Youth. Journalists. The INDIA bloc. Different banners, one cause. All protests are one: citizens demanding their constitutional rights. Jantar Mantar belongs to the people of India. We will reclaim it.— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 14, 2026
কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে চৰকাৰক তীব্ৰ সমালোচনা কৰি ইয়াক কাপুৰুষৰ কাম বুলি উল্লেখ কৰিছে । লোকসভাৰ বিৰোধী দলপতি ৰাহুল গান্ধীয়ে কয়, "শান্তিপূৰ্ণ প্ৰতিবাদত যন্তৰ-মন্তৰত ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা জোকাৰি দিয়াটো অপৰাধ নহয় । ইয়াৰ বাবে যুৱকসকলক জে'লত ভৰোৱাটো কাপুৰুষৰ কাম । ছাত্ৰ-ছাত্ৰী, যুৱক-যুৱতী, সাংবাদিক, ইণ্ডিয়া ব্লক-বিভিন্ন বেনাৰত একেটা কাৰণত সকলোৰে প্ৰতিবাদ এক । সকলো নাগৰিকে নিজৰ সাংবিধানিক অধিকাৰৰ দাবী জনাইছে । যন্তৰ মন্তৰ ভাৰতৰ জনসাধাৰণৰ । আমি ইয়াক পুনৰ উদ্ধাৰ কৰিম ।"
ৰাহুল গান্ধীয়ে লগতে কয়, "আৰক্ষী কৰ্মীসকলক মই এই কথা মৰমেৰে, আন্তৰিকতাৰে ক'ব বিচাৰিছো: মই সকলো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং কৰি প্ৰমাণ ৰাখিবলৈ কৈছো । মই সকলোকে কৈছোঁ সেই ভিডিঅ' আমালৈ প্ৰেৰণ কৰক । যেতিয়া এই সমগ্ৰ বিষয় শেষ হ'ব, তেতিয়া আমি সকলো প্ৰমাণ ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু যিসকলক শাস্তি দিয়াৰ প্ৰয়োজন হ'ব তেওঁলোকক শাস্তি দিয়া হ'ব ।"
আইনী সহায়ৰ আশ্বাস ডিএমকেৰ
যন্তৰ-মন্তৰত মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ বিৰুদ্ধে চলা প্ৰতিবাদত চিজেপি নেতাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জে'ললৈ প্ৰেৰণক লৈ বিৰোধী দল আৰু সংগঠনসমূহ জাঙুৰ খাই উঠিছে । চিজেপিৰ সমৰ্থনত ডিএমকেৰ মুৰব্বী এম কে ষ্টেলিনে সকীয়াই দিছে যে অধিক লোক ৰাজপথলৈ ওলাই আহি চৰকাৰক জনসাধাৰণৰ আচল শক্তি দেখুৱাব ।
How many protestors can this government detain? How many young voices can the BJP silence? The more young people they jail, the more ordinary citizens, with no political affiliation, will take to the streets and show them the true power of the people! Solidarity with @AshutoshRanka and @SauravDassss! The DMK stands ready to provide them with all necessary legal representation and support. ✊🏾 #CJP #GyaneshKumarMustGo— M.K.Stalin (@mkstalin) October 14, 2026
এক্সৰ এটা পোষ্টত তেওঁ লিখিছে, "এই চৰকাৰে কিমান প্ৰতিবাদকাৰীক আটক কৰিব ? কিমান যুৱসমাজৰ বিজেপিয়ে কণ্ঠৰুদ্ধ কৰিব পাৰিব ? যিমানেই যুৱক-যুৱতীক জে'লত ভৰাই দিব সিমানেই সাধাৰণ নাগৰিক, অৰাজনৈতিক লোক ৰাজপথলৈ ওলাই আহি ৰাইজৰ প্ৰকৃত শক্তি দেখুৱাব !"
চিজেপিক সকলো ধৰণৰ সহায়ৰ আশ্বাস দি ষ্টেলিনে কয়, "আশুতোষ ৰাংকা আৰু সৌৰভ দাসক ডিএমকেই প্ৰয়োজনীয় সকলো আইনী সহায় আৰু সমৰ্থন প্ৰদান কৰিবলৈ সাজু আছে ।"
Is waving our own flag in our own country a crime? This is absolutely ridiculous— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) October 14, 2026
নিজৰ দেশৰ পতাকা উৰুওৱা অপৰাধ নেকি : কেজৰিৱাল
আম আদমি পাৰ্টীৰ মুৰব্বী অৰবিন্দ কেজৰিৱালেও চিজেপিৰ নেতাসকলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ লগতে পৰৱৰ্তী সময়ত ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰা সম্পৰ্কত চৰকাৰক তীব্ৰ সমালোচনা কৰিছে । এক্সৰ এটা পোষ্টত তেওঁ লিখিছে, "নিজৰ দেশত নিজৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উৰুওৱা অপৰাধ নেকি ? এয়া একেবাৰে হাস্যকৰ ।"
Ashu and Saurav have been sent to 5 days judicial custody. Their fault? Unfurling tricolour at Jantar Mantar. Show some guts, @narendramodi. If you’re so determined to crush dissent, have the courage to officially declare an Emergency instead of hiding behind these cowardly tactics.— Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) October 14, 2026
চিজেপি নেতাসকলক গ্ৰেপ্তাৰ আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত জে'ললৈ পঠিওৱা কাৰ্যক অভিজিৎ দীপকেও সমালোচনা কৰিছে । তেওঁ চৰকাৰক আনুষ্ঠানিকভাৱে জৰুৰীকালীন অৱস্থা ঘোষণা কৰিবলৈ আহ্বান জনাই আৰু কাপুৰুষৰ কৌশল গ্ৰহণ নকৰিবলৈ আহ্বান জনায় ।
এক্সৰ এটা পোষ্টত তেওঁ লিখিছে, "আশু আৰু সৌৰভক ৫ দিনৰ ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে । তেওঁলোকৰ দোষ কি ? যন্তৰ-মন্তৰত জাতীয় পতাকা উৰুওৱা । কিছু সাহস দেখুৱাওক নৰেন্দ্ৰ মোদী । যদি আপুনি মতানৈক্যক চেপি ধৰিবলৈ ইমানেই দৃঢ়প্ৰতিজ্ঞ, তেন্তে এই কাপুৰুষ কৌশলৰ আঁৰত লুকাই থকাৰ পৰিৱৰ্তে আনুষ্ঠানিকভাৱে জৰুৰীকালীন অৱস্থা ঘোষণা কৰাৰ সাহস কৰক ।"
VIDEO | Delhi: CJP leader Ajinkya Shinde, says, "You may know that Ashutosh, Saurav Das and I, along with volunteers from CJP, went to Jantar Mantar. We simply waved the Indian national flag and raised the slogan of 'Bharat Mata Ki Jai'. For this, the dictatorial Modi-Shah government has sent Saurav and Ashutosh to jail for five days. Today was Ashutosh’s birthday, and on his birthday, he has been sent to jail for raising the slogan of 'Bharat Mata Ki Jai' and waving the Tricolour. I want to tell the people of the entire country that this government has begun using its system and misusing its powers to violate the fundamental rights of the people of this country. I appeal to everyone that we must come together to bring an end to this dictatorial government. I would also like to say that if the government thinks that sending our two leaders, Ashutosh and Saurav, to jail for five days will frighten them, it is absolutely mistaken. They have just said that they are entering the jail with their heads held high. They have told the people of the country that they will not be afraid." #CJP #DelhiPolice (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd)— Press Trust of India (@PTI_News) October 14, 2026
ইফালে ব্যক্তিগত বণ্ডত মুকলি হৈ অহা চিজেপি নেতা অজিংক্য সিন্দেই অভিযোগ কৰে, "একনায়কত্ববাদী মোদী-শ্বাহ চৰকাৰে নিজৰ ব্যৱস্থা ব্যৱহাৰ কৰি নিজৰ ক্ষমতাৰ অপব্যৱহাৰ কৰি এই দেশৰ জনসাধাৰণৰ মৌলিক অধিকাৰ খৰ্ব কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ।"
সংবাদ মাধ্যমৰ আগত তেওঁ কয়, "আপুনি হয়তো জানে যে আশুতোষ, সৌৰভ দাস আৰু মই চিজেপিৰ স্বেচ্ছাসেৱকসকলৰ সৈতে যন্তৰ-মন্তৰলৈ গৈছিলো । আমি কেৱল ভাৰতৰ জাতীয় পতাকা জোকাৰি 'ভাৰত মাতা কি জয়' শ্ল'গান দিছিলোঁ । ইয়াৰ বাবে একনায়কত্ববাদী মোদী-শ্বাহ চৰকাৰে সৌৰভ আৰু আশুতোষক ৫ দিনৰ বাবে জে'ললৈ প্ৰেৰণ কৰিছে ।"
তেওঁ লগতে কয়, "আজি আশুতোষৰ জন্মদিন আছিল আৰু তেওঁৰ জন্মদিনত তেওঁক 'ভাৰত মাতা কি জয়' শ্ল'গান দি জাতীয় পতাকা উৰুৱাই দিয়াৰ বাবে জে'ললৈ পঠিওৱা হৈছে । মই সমগ্ৰ দেশৰ জনসাধাৰণক ক'ব বিচাৰো যে এই চৰকাৰে নিজৰ ব্যৱস্থা ব্যৱহাৰ কৰি নিজৰ ক্ষমতাৰ অপব্যৱহাৰ কৰি এই দেশৰ জনসাধাৰণৰ মৌলিক অধিকাৰ খৰ্ব কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ।"
তেওঁ সকলোকে আহ্বান জনাই যে "এই একনায়কত্ববাদী চৰকাৰৰ অন্ত পেলাবলৈ একত্ৰিত হওক । চৰকাৰে যদি ভাবে যে আমাৰ দুই নেতা আশুতোষ আৰু সৌৰভক ৫ দিনৰ বাবে জে'ললৈ পঠিয়াই দিলে । তেওঁলোকে ভয় খাব বুলি ভাবিছে যদি সেয়া একেবাৰে ভুল । তেওঁলোকে মাত্ৰ মূৰ তুলি জে'লত প্ৰৱেশ কৰা বুলি কৈছে । তেওঁলোকে দেশবাসীক কৈছে যে তেওঁলোকে ভয় নকৰে ।"
লগতে পঢ়ক :
চিজেপি নেতা সৌৰভ দাস আৰু আশুতোষ ৰাংকাক গ্ৰেপ্তাৰ, ৫ দিনৰ ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ