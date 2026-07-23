ETV Bharat / bharat

নিশা যুদ্ধক্ষেত্ৰত পৰিণত যন্তৰ মন্তৰ; শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াসহ বহু জোৱান-ছাত্ৰ আহত

শিক্ষামন্ত্ৰীৰ পদত্যাগৰ দাবীত যন্তৰ মন্তৰত চলি থকা ককৰোচ জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰতিবাদ বুধবাৰে পুনৰ হিংসাত্মক ৰূপ ধাৰণ কৰে।

CJP JANTAR MANTAR PROTEST
নিশা যুদ্ধক্ষেত্ৰত পৰিণত যন্তৰ মন্তৰ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 23, 2026 at 8:00 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী : দিল্লীৰ যন্তৰ মন্তৰ আৰু ইয়াৰ কাষৰীয়া অঞ্চল বুধবাৰে নিশা যুদ্ধক্ষেত্ৰত পৰিণত হয় ৷ কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগৰ দাবীত ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টী আৰু ছাত্ৰ সংগঠনে আয়োজন কৰা বিক্ষোভৰ সময়ত আৰক্ষী আৰু প্ৰতিবাদকাৰীৰ মাজত হিংসাত্মক সংঘৰ্ষৰ সৃষ্টি হয় ৷ এই হিংসাত্মক ঘটনাত দিল্লী আৰক্ষীৰ জ্যেষ্ঠ বিষয়াসহ দুয়োপক্ষৰ কেইবাজনো লোক আহত হয় ৷

আৰক্ষীৰ মতে, বিয়লি প্ৰায় ৪:৩০ বজাত যন্তৰ মন্তৰত কৰ্তব্যৰ পাঞ্জাবী বাগৰ এচিপি জয় প্ৰকাশৰ মূৰত প্ৰতিবাদকাৰীয়ে নিক্ষেপ কৰা শিলগুটিয়ে আঘাত কৰে ৷ এই আক্ৰমণত তেওঁ গুৰুতৰভাৱে আহত হয় আৰু লগে লগে তেওঁক ওচৰৰ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয় ৷ প্ৰশাসনে সন্ধিয়া প্ৰায় ৭:০০ বজাত যন্তৰ মন্তৰ আৰু ইয়াৰ কাষৰীয়া অঞ্চলত মোবাইল ইণ্টাৰনেট সেৱা বন্ধ কৰি দিয়ে ৷

CJP JANTAR MANTAR PROTEST
নিশা যুদ্ধক্ষেত্ৰত পৰিণত যন্তৰ মন্তৰ (ETV Bharat)

নিশা প্ৰায় ৮:১৫ বজাত প্ৰতিবাদকাৰী আৰু আৰক্ষীৰ মাজত পুনৰ সংঘৰ্ষ আৰম্ভ হয় আৰু এই সংঘৰ্ষই তীব্ৰ ৰূপ লয় ৷ প্ৰতিবাদকাৰীয়ে আৰক্ষীলৈ শিলগুটি নিক্ষেপ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰাৰ ফলত দিল্লী আৰক্ষী আৰু ৰেপিড একচন ফ’ৰ্চে লাঠি চাৰ্জ আৰু কন্দুৱা গেছ নিক্ষেপ কৰে ৷ নিশা ৮:৩০ বজাত আৰএএফে বাৰে বাৰে কন্দুৱা গেছ নিক্ষেপ কৰাৰ পাছতো প্ৰতিবাদকাৰীসকলে পিছুৱাই যাবলৈ অস্বীকাৰ কৰে ৷ একাংশ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে আক্ৰমণাত্মক স্থিতি গ্ৰহণ কৰি আৰক্ষী বিষয়াৰ পৰা লাঠি কাঢ়ি লৈ ​​আৰক্ষী আৰু আৰএএফ বাহিনী পিছুৱাই যাবলৈ বাধ্য কৰে ৷

যন্তৰ মন্তৰত আৰম্ভ হোৱা সংৰ্ঘষ টলষ্টয় মাৰ্গ আৰু জনপথ ক্ৰছিঙলৈ বিয়পি পৰে ৷ টলষ্টয় মাৰ্গত প্ৰতিবাদকাৰীসকল অত্যন্ত হিংসাত্মক হৈ পৰে ৷ কন’ট প্লেচৰ সহকাৰী আৰক্ষী আয়ুক্ত বিবেক ভগত (আইপিএছ)ক ৰাইজে আক্ৰমণ কৰে ৷ এই সংৰ্ঘষত গুৰুতৰভাৱে আহত হোৱা এচিপি বিবেক ভগতক আৰএমএল হাস্পতাললৈ লৈ যোৱা হয় ৷ অঞ্চলটোৰ উত্তেজনাপূৰ্ণ পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বৃহৎ সংখ্যক অতিৰিক্ত আৰক্ষী আৰু অৰ্ধসামৰিক বাহিনী মোতায়েন কৰা হয় ৷

লগতে পঢ়ক : 'ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগৰ কথা বিবেচনা কৰাৰ আশ্বাস দিয়ক চৰকাৰে', অনশন ভংগৰ বাবে নতুন চৰ্ত ৱাংচুকৰ

মেডাণ্টাত সোণম ৱাংচুকৰ স্বাস্থ্যৰ বুজ ল’লে নাড্ডা-জিতেন্দ্ৰ সিঙে

চিকিৎসা প্ৰৱেশ পৰীক্ষা ব্যৱস্থাত ব্যাপক সংস্কাৰৰ দাবী দেশৰ আৱাসী চিকিৎসক সন্থাৰ

TAGGED:

ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধান
শিক্ষামন্ত্ৰীৰ পদত্যাগৰ দাবী
ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টী
DELHI PROTEST
CJP JANTAR MANTAR PROTEST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.