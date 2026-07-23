নিশা যুদ্ধক্ষেত্ৰত পৰিণত যন্তৰ মন্তৰ; শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াসহ বহু জোৱান-ছাত্ৰ আহত

নিশা যুদ্ধক্ষেত্ৰত পৰিণত যন্তৰ মন্তৰ; শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াসহ বহু জোৱান-ছাত্ৰ আহত
শিক্ষামন্ত্ৰীৰ পদত্যাগৰ দাবীত যন্তৰ মন্তৰত চলি থকা ককৰোচ জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰতিবাদ বুধবাৰে পুনৰ হিংসাত্মক ৰূপ ধাৰণ কৰে।
Published : July 23, 2026 at 8:00 AM IST
নতুন দিল্লী : দিল্লীৰ যন্তৰ মন্তৰ আৰু ইয়াৰ কাষৰীয়া অঞ্চল বুধবাৰে নিশা যুদ্ধক্ষেত্ৰত পৰিণত হয় ৷ কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগৰ দাবীত ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টী আৰু ছাত্ৰ সংগঠনে আয়োজন কৰা বিক্ষোভৰ সময়ত আৰক্ষী আৰু প্ৰতিবাদকাৰীৰ মাজত হিংসাত্মক সংঘৰ্ষৰ সৃষ্টি হয় ৷ এই হিংসাত্মক ঘটনাত দিল্লী আৰক্ষীৰ জ্যেষ্ঠ বিষয়াসহ দুয়োপক্ষৰ কেইবাজনো লোক আহত হয় ৷
আৰক্ষীৰ মতে, বিয়লি প্ৰায় ৪:৩০ বজাত যন্তৰ মন্তৰত কৰ্তব্যৰ পাঞ্জাবী বাগৰ এচিপি জয় প্ৰকাশৰ মূৰত প্ৰতিবাদকাৰীয়ে নিক্ষেপ কৰা শিলগুটিয়ে আঘাত কৰে ৷ এই আক্ৰমণত তেওঁ গুৰুতৰভাৱে আহত হয় আৰু লগে লগে তেওঁক ওচৰৰ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয় ৷ প্ৰশাসনে সন্ধিয়া প্ৰায় ৭:০০ বজাত যন্তৰ মন্তৰ আৰু ইয়াৰ কাষৰীয়া অঞ্চলত মোবাইল ইণ্টাৰনেট সেৱা বন্ধ কৰি দিয়ে ৷
নিশা প্ৰায় ৮:১৫ বজাত প্ৰতিবাদকাৰী আৰু আৰক্ষীৰ মাজত পুনৰ সংঘৰ্ষ আৰম্ভ হয় আৰু এই সংঘৰ্ষই তীব্ৰ ৰূপ লয় ৷ প্ৰতিবাদকাৰীয়ে আৰক্ষীলৈ শিলগুটি নিক্ষেপ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰাৰ ফলত দিল্লী আৰক্ষী আৰু ৰেপিড একচন ফ’ৰ্চে লাঠি চাৰ্জ আৰু কন্দুৱা গেছ নিক্ষেপ কৰে ৷ নিশা ৮:৩০ বজাত আৰএএফে বাৰে বাৰে কন্দুৱা গেছ নিক্ষেপ কৰাৰ পাছতো প্ৰতিবাদকাৰীসকলে পিছুৱাই যাবলৈ অস্বীকাৰ কৰে ৷ একাংশ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে আক্ৰমণাত্মক স্থিতি গ্ৰহণ কৰি আৰক্ষী বিষয়াৰ পৰা লাঠি কাঢ়ি লৈ আৰক্ষী আৰু আৰএএফ বাহিনী পিছুৱাই যাবলৈ বাধ্য কৰে ৷
#WATCH दिल्ली: जंतर-मंतर पर भारी सुरक्षा तैनात की गई है। pic.twitter.com/I4d5vaMtz7— ANI_HindiNews (@AHindinews) July 22, 2026
যন্তৰ মন্তৰত আৰম্ভ হোৱা সংৰ্ঘষ টলষ্টয় মাৰ্গ আৰু জনপথ ক্ৰছিঙলৈ বিয়পি পৰে ৷ টলষ্টয় মাৰ্গত প্ৰতিবাদকাৰীসকল অত্যন্ত হিংসাত্মক হৈ পৰে ৷ কন’ট প্লেচৰ সহকাৰী আৰক্ষী আয়ুক্ত বিবেক ভগত (আইপিএছ)ক ৰাইজে আক্ৰমণ কৰে ৷ এই সংৰ্ঘষত গুৰুতৰভাৱে আহত হোৱা এচিপি বিবেক ভগতক আৰএমএল হাস্পতাললৈ লৈ যোৱা হয় ৷ অঞ্চলটোৰ উত্তেজনাপূৰ্ণ পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বৃহৎ সংখ্যক অতিৰিক্ত আৰক্ষী আৰু অৰ্ধসামৰিক বাহিনী মোতায়েন কৰা হয় ৷