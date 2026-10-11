অভিজিৎ দীপকেৰ আইতাকৰ মৃত্যু : দিল্লী আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে অসংবেদনশীল ব্যৱহাৰৰ অভিযোগ
দীপকেই তেওঁৰ ফোনেৰে আইতাকৰ খবৰ ল’বলৈ বুলি খুলশালীয়েকক ফোন কৰিব বিচাৰিছিল যদিও আৰক্ষীয়ে তেওঁক ফোন প্ৰদানৰ পৰা বিৰত থকাৰ অভিযোগ উঠিছে ৷
Published : October 11, 2026 at 11:05 PM IST
নতুন দিল্লী: ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰতিষ্ঠাপক অভিজিৎ দীপকেৰ আইতাকৰ দেওবাৰে মৃত্যু ঘটে ৷ এই খবৰ লাভ কৰাৰ পিছতো দিল্লী আৰক্ষীয়ে তেওঁক ফোন ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ বা অধিবক্তাৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ অনুমতি প্ৰদান নকৰাৰ এখ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে ৷ অৱশ্যে খবৰটো লাভ কৰাৰ পিছত দীপকেৰ প্ৰতি সংবেদনশীলতা প্ৰদৰ্শন কৰা বুলি আৰক্ষীয়ে কৰা দাবীকো সমালোচনা কৰা হয় ৷
শনিবাৰে নতুন দিল্লীৰ যন্তৰ-মন্তৰত প্রতিবাদ সাব্যস্ত কৰাৰ সময়তে দুজনকৈ সহযোগীৰ সৈতে দীপকেক আটক কৰা হৈছিল ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত দীপকেই তেওঁৰ ফোনেৰে আইতাকৰ খবৰ ল’বলৈ বুলি খুলশালীয়েকক ফোন কৰিব বিচাৰিছিল যদিও আৰক্ষীয়ে তেওঁক ফোন প্ৰদানৰ পৰা বিৰত থাকে ৷ চিজেপিৰ প্ৰতিষ্ঠাপকগৰাকীয়ে কয় যে, দিল্লী আৰক্ষীয়ে তেওঁক গৃহ চহৰলৈ গৈ আইতাকৰ খবৰ লোৱাৰ লগতে তেওঁক সহায়-সহযোগিতা কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰে ৷
নিজৰ এক্স হেণ্ডেলত প্ৰকাশিত এটা পোষ্টত দীপকেই কয়, ‘‘পুৱতি নিশা প্ৰায় ৩.৩০ বজাত দিল্লী আৰক্ষীয়ে মোক বহুদিন কাৰাগাৰত আবদ্ধ হ’ব লাগিব বুলি জনাইছিল ৷ আৰক্ষীয়ে সেইগৰাকী পিতৃক এই খবৰটো জনাবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে, যিয়ে কিছু মুহূৰ্ত পূৰ্বে মাকক হেৰুৱাইছে । আইতাৰ মৃত্যুৰ পিছত মোৰ পৰিয়ালক আৰু কিমান দুখ দিব বিচাৰে ?’’
Why did you delete the part where I was asking for my phone so I could retrieve my cousin’s number? And where I was asking to let me speak to my lawyers? The same Delhi Police which is now taking the moral high ground for informing me about my grandmother’s demise and offering me a ride home came to me at 3:30 in the morning with arrest papers, demanding that I sign them. Where did all that humanity go at 3:30 AM? Despite knowing that I had just lost my grandmother, they still insisted that I sign the arrest papers. I refused until I was allowed to speak to my lawyers.— Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) October 11, 2026
তেওঁ দিল্লী আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে আন এক অভিযোগ তুলি কয়, ‘‘মোক পুৱতি নিশা ৩.৩০ বজাত জগাই পিতৃ-মাতৃক ফোন কৰিবলৈ দিয়াৰ অন্তৰালত আৰক্ষীৰ কি উদ্দেশ্য আছিল ?’’
উল্লেখ্য যে, এটা ভিডিঅ’ৰ জৰিয়তে দেওবাৰে দিল্লী আৰক্ষীয়ে চিজেপিৰ প্ৰতিষ্ঠাপক অভিজিৎ দীপকেৰ আইতাকৰ মৃত্যুৰ বাতৰিটো ৰাজহুৱা কৰে ৷ আৰক্ষীয়ে দীপকেৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতি-অভিযোগ উত্থাপন কৰি কয় যে আৰক্ষীয়ে তেওঁক ততালিকে এই খবৰ জনাইছিল আৰু গৃহ চহৰলৈ যাবলৈ অনুমতিও প্ৰদান কৰিছিল ৷ কিন্তু আৰক্ষীৰ এই প্ৰস্তাৱত সন্মতি প্ৰদান নকৰা বুলি অভিজিৎ দীপকেৰ বিৰুদ্ধে দিল্লী আৰক্ষীয়ে ওলোটাই অভিযোগ তোলে ৷
দীপকেৰ মাতৃয়ে দিল্লী আৰক্ষীয়ে মিথ্যাচাৰৰ আশ্ৰয় লোৱা বুলি অভিযোগ তোলাৰ পিছতে সামাজিক মাধ্যমত এই ভিডিঅ’ ভাইৰেল হৈ পৰে ৷ শনিবাৰেই আইতাকৰ মৃত্যু হোৱাৰ খবৰটো দীপকেক আৰক্ষীয়ে নিদিয়া বুলি মাতৃয়ে অভিযোগ তুলিছিল ৷ চিজেপি নেতা আশুতোষ ৰাংকায়ো দীপকেৰ আইতাকৰ মৃত্যুৰ খবৰ পোৱাৰ লগে লগে আৰক্ষী বিষয়াসকলৰ সংবেদনহীনতাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে ।
এই ভিডিঅ’টোত দেখা গৈছে যে আৰক্ষীৰ পোছাক পৰিহিতা এগৰাকী মহিলাই সাধাৰণ কাপোৰ পিন্ধা এজন পুৰুষৰ সৈতে কোঠাটোত বহি থকা দীপকেৰ সৈতে কিবাকিবি কথা পাতিছে ৷
উল্লেখ্য যে, দীৰ্ঘদিন ধৰি অসুস্থ হৈ থকা দীপকেৰ আইতাকে শনিবাৰে পুৱা প্ৰায় ১১.৩০ বজাত মহাৰাষ্ট্ৰৰ হিংগোলীত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে । এই খবৰ সন্দৰ্ভত দিল্লী আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে যি অসংবেদনশীলতাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে, তাৰ প্ৰত্যুত্তৰত আৰক্ষীয়ে এই ভিডিঅ’টো মুকলি কৰে ৷
শনিবাৰে যন্তৰ-মন্তৰত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা দীপকেক আন দুগৰাকী চিজেপি নেতা ক্ৰমে ৰাংকা আৰু সৌৰভ দাসক আটক কৰাৰ পিছতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল । দেওবাৰে পুৱা কাৰ্যবাহী দণ্ডাধীশৰ সন্মুখত তেওঁলোকক হাজিৰ কৰোৱাৰ পিছত মুকলি কৰি দিয়া হয় । চিজেপিৰ আইনী পৰিক্ৰমা মুৰব্বী ৰত্না সিঙে কয় যে তিনিওজনকে এবছৰৰ বাবে শান্তি ভংগ নকৰাৰ চৰ্তত মুকলি কৰি দিয়া হৈছে ৷ চিজেপিয়ে এয়া তেওঁলোকৰ বৃহৎ আইনী জয় বুলি দাবী কৰে ৷
লগতে পঢ়ক: হিমাশ্ৰী বড়োৰ ন্যায়, নাৰীৰ সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰাৰ দাবীত গুৱাহাটীত আছুৰ বৃহৎ সমদল