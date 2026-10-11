ETV Bharat / bharat

অভিজিৎ দীপকেৰ আইতাকৰ মৃত্যু : দিল্লী আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে অসংবেদনশীল ব্যৱহাৰৰ অভিযোগ

দীপকেই তেওঁৰ ফোনেৰে আইতাকৰ খবৰ ল’বলৈ বুলি খুলশালীয়েকক ফোন কৰিব বিচাৰিছিল যদিও আৰক্ষীয়ে তেওঁক ফোন প্ৰদানৰ পৰা বিৰত থকাৰ অভিযোগ উঠিছে ৷

ABHIJEET DIPKE GRANDMOTHER DEATH
ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰতিষ্ঠাপক অভিজিৎ দীপকে(ফাইল ফটো) (ANI)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 11, 2026 at 11:05 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী: ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰতিষ্ঠাপক অভিজিৎ দীপকেৰ আইতাকৰ দেওবাৰে মৃত্যু ঘটে ৷ এই খবৰ লাভ কৰাৰ পিছতো দিল্লী আৰক্ষীয়ে তেওঁক ফোন ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ বা অধিবক্তাৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ অনুমতি প্ৰদান নকৰাৰ এখ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে ৷ অৱশ্যে খবৰটো লাভ কৰাৰ পিছত দীপকেৰ প্ৰতি সংবেদনশীলতা প্ৰদৰ্শন কৰা বুলি আৰক্ষীয়ে কৰা দাবীকো সমালোচনা কৰা হয় ৷

শনিবাৰে নতুন দিল্লীৰ যন্তৰ-মন্তৰত প্রতিবাদ সাব্যস্ত কৰাৰ সময়তে দুজনকৈ সহযোগীৰ সৈতে দীপকেক আটক কৰা হৈছিল ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত দীপকেই তেওঁৰ ফোনেৰে আইতাকৰ খবৰ ল’বলৈ বুলি খুলশালীয়েকক ফোন কৰিব বিচাৰিছিল যদিও আৰক্ষীয়ে তেওঁক ফোন প্ৰদানৰ পৰা বিৰত থাকে ৷ চিজেপিৰ প্ৰতিষ্ঠাপকগৰাকীয়ে কয় যে, দিল্লী আৰক্ষীয়ে তেওঁক গৃহ চহৰলৈ গৈ আইতাকৰ খবৰ লোৱাৰ লগতে তেওঁক সহায়-সহযোগিতা কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰে ৷

নিজৰ এক্স হেণ্ডেলত প্ৰকাশিত এটা পোষ্টত দীপকেই কয়, ‘‘পুৱতি নিশা প্ৰায় ৩.৩০ বজাত দিল্লী আৰক্ষীয়ে মোক বহুদিন কাৰাগাৰত আবদ্ধ হ’ব লাগিব বুলি জনাইছিল ৷ আৰক্ষীয়ে সেইগৰাকী পিতৃক এই খবৰটো জনাবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে, যিয়ে কিছু মুহূৰ্ত পূৰ্বে মাকক হেৰুৱাইছে । আইতাৰ মৃত্যুৰ পিছত মোৰ পৰিয়ালক আৰু কিমান দুখ দিব বিচাৰে ?’’

তেওঁ দিল্লী আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে আন এক অভিযোগ তুলি কয়, ‘‘মোক পুৱতি নিশা ৩.৩০ বজাত জগাই পিতৃ-মাতৃক ফোন কৰিবলৈ দিয়াৰ অন্তৰালত আৰক্ষীৰ কি উদ্দেশ্য আছিল ?’’

উল্লেখ্য যে, এটা ভিডিঅ’ৰ জৰিয়তে দেওবাৰে দিল্লী আৰক্ষীয়ে চিজেপিৰ প্ৰতিষ্ঠাপক অভিজিৎ দীপকেৰ আইতাকৰ মৃত্যুৰ বাতৰিটো ৰাজহুৱা কৰে ৷ আৰক্ষীয়ে দীপকেৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতি-অভিযোগ উত্থাপন কৰি কয় যে আৰক্ষীয়ে তেওঁক ততালিকে এই খবৰ জনাইছিল আৰু গৃহ চহৰলৈ যাবলৈ অনুমতিও প্ৰদান কৰিছিল ৷ কিন্তু আৰক্ষীৰ এই প্ৰস্তাৱত সন্মতি প্ৰদান নকৰা বুলি অভিজিৎ দীপকেৰ বিৰুদ্ধে দিল্লী আৰক্ষীয়ে ওলোটাই অভিযোগ তোলে ৷

দীপকেৰ মাতৃয়ে দিল্লী আৰক্ষীয়ে মিথ্যাচাৰৰ আশ্ৰয় লোৱা বুলি অভিযোগ তোলাৰ পিছতে সামাজিক মাধ্যমত এই ভিডিঅ’ ভাইৰেল হৈ পৰে ৷ শনিবাৰেই আইতাকৰ মৃত্যু হোৱাৰ খবৰটো দীপকেক আৰক্ষীয়ে নিদিয়া বুলি মাতৃয়ে অভিযোগ তুলিছিল ৷ চিজেপি নেতা আশুতোষ ৰাংকায়ো দীপকেৰ আইতাকৰ মৃত্যুৰ খবৰ পোৱাৰ লগে লগে আৰক্ষী বিষয়াসকলৰ সংবেদনহীনতাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে ।

এই ভিডিঅ’টোত দেখা গৈছে যে আৰক্ষীৰ পোছাক পৰিহিতা এগৰাকী মহিলাই সাধাৰণ কাপোৰ পিন্ধা এজন পুৰুষৰ সৈতে কোঠাটোত বহি থকা দীপকেৰ সৈতে কিবাকিবি কথা পাতিছে ৷

উল্লেখ্য যে, দীৰ্ঘদিন ধৰি অসুস্থ হৈ থকা দীপকেৰ আইতাকে শনিবাৰে পুৱা প্ৰায় ১১.৩০ বজাত মহাৰাষ্ট্ৰৰ হিংগোলীত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে । এই খবৰ সন্দৰ্ভত দিল্লী আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে যি অসংবেদনশীলতাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে, তাৰ প্ৰত্যুত্তৰত আৰক্ষীয়ে এই ভিডিঅ’টো মুকলি কৰে ৷

শনিবাৰে যন্তৰ-মন্তৰত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা দীপকেক আন দুগৰাকী চিজেপি নেতা ক্ৰমে ৰাংকা আৰু সৌৰভ দাসক আটক কৰাৰ পিছতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল । দেওবাৰে পুৱা কাৰ্যবাহী দণ্ডাধীশৰ সন্মুখত তেওঁলোকক হাজিৰ কৰোৱাৰ পিছত মুকলি কৰি দিয়া হয় । চিজেপিৰ আইনী পৰিক্ৰমা মুৰব্বী ৰত্না সিঙে কয় যে তিনিওজনকে এবছৰৰ বাবে শান্তি ভংগ নকৰাৰ চৰ্তত মুকলি কৰি দিয়া হৈছে ৷ চিজেপিয়ে এয়া তেওঁলোকৰ বৃহৎ আইনী জয় বুলি দাবী কৰে ৷

লগতে পঢ়ক: হিমাশ্ৰী বড়োৰ ন্যায়, নাৰীৰ সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰাৰ দাবীত গুৱাহাটীত আছুৰ বৃহৎ সমদল

TAGGED:

CJP FOUNDER DIPKE
ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টী
চিজেপিৰ প্ৰতিবাদ
অভিজিৎ দীপকেৰ আইতাকৰ মৃত্যু
ABHIJEET DIPKE GRANDMOTHER DEATH

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.