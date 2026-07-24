ETV Bharat / bharat

ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানে পদত্যাগ নকৰালৈকে যন্তৰ-মন্তৰৰ পৰা পঁইতাচোৰাই লৰচৰ নকৰে

"মানুহে যাতে এই কথা নাভাবে যে সোণম ৱাংচুকে অনশন ভংগ কৰা মানেই এই প্ৰতিবাদৰ অন্ত পৰিছে ।" স্পষ্ট কৰি দিলে ক'কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীয়ে ৷

CJP protest
যন্তৰ-মন্তৰত চিজেপিৰ প্ৰতিবাদ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 24, 2026 at 5:03 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী : ক'কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ (চিজেপি) প্ৰতিষ্ঠাপক অভিজিত দীপকেই শুকুৰবাৰে এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰি চলিত প্ৰতিবাদ সন্দৰ্ভত তেওঁলোকৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰি দিয়ে । তেওঁ কয়, "শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানে পদত্যাগ নকৰালৈকে আমি ইয়াৰ পৰা উঠি নাযাওঁ ।"

তেওঁ লগতে কয় যে ২০ জুলাইৰ সংসদ অভিযানৰ দিনাখন আৰক্ষীয়ে হাজাৰ হাজাৰ যুৱক-যুৱতীৰ ওপৰত অত্যাচাৰ চলালে । সোণম ৱাংচুকে ২৬ দিন ধৰি অনশনত বহিবলগা হৈছে । এই সকলোবোৰ পদত্যাগৰ বাবেই কৰি থকা হৈছে । সেয়ে এই কথা আমি নিৰন্তৰ দাবী কৰি আহিছোঁ যে শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানে পদত্যাগ কৰক । তাৰ পিছতহে তেওঁলোকৰ অনশন তথা প্ৰতিবাদৰ অন্ত পৰিব বুলি কয় ।

প্ৰতিবাদস্থলীত চিজেপিৰ সংবাদমেল (ETV Bharat)

আনহাতে, চিজেপিৰ মুখপাত্ৰ আশুতোষ ৰাংকাই কয়, "আজি আমি দেশজোৰা প্ৰতিবাদৰ আহ্বান জনাইছোঁ । আমাক যে মানুহে বুজি পাইছে তাৰ বাৰ্তা আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে । ডেৰ শতাধিক জিলাত এই প্ৰতিবাদ আৰম্ভণিৰে পৰা চলি আছে । এতিয়া প্ৰতিখন গাঁও-চহৰ আৰু অলিয়ে-গলিয়ে এই প্ৰতিবাদ বিয়পি পৰিছে । মই ক'কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰতিগৰাকী সকলো সমৰ্থকক ক'ব বিচাৰোঁ যে আমি শান্তিপূৰ্ণভাৱে এই প্ৰতিবাদ অব্যাহত ৰাখিব লাগিব । লগতে চৰকাৰৰ ওপৰত নিৰন্তৰ হেঁচা প্ৰয়োগ কৰি যাব লাগিব । যেতিয়ালৈকে শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে পদত্যাগ নকৰে তেতিয়ালৈকে আমি পিছহুঁহকি নাযাওঁ ।"

উল্লেখ্য যে অভিজিত দীপকেই সংবাম মাধ্যমক সম্বোধন কৰি বাৰম্বাৰ ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগৰ দাবী এই কাৰণেই উত্থাপন কৰি আহিছে যে মানুহে যাতে এই কথা নাভাবে যে সোণম ৱাংচুকে অনশন ভংগ কৰা মানেই এই প্ৰতিবাদৰ অন্ত পৰিছে । তেওঁ কয়, "অনশন ভংগ কৰিছে, এইটো ভাল কথা । দেশৰ বাবে তেওঁৰ স্বাস্থ্য অটুট থকাটো আৱশ্যকীয় । কিন্তু আমাৰ ধৰ্ণা অব্যাহত থাকিব । চৰকাৰে আলোচনাৰ বাবে আমন্ত্ৰণ জনাইছে ।"

এইখিনিতে উল্লেখ কৰিব লাগিব যে চৰকাৰ আৰু চিজেপিৰ প্ৰতিনিধিৰ মাজত শুকুৰবাৰে কনষ্টিটিউচন ক্লাব অব ইণ্ডিয়াত আলোচনাৰ বাবে সন্মত হয় । এইটো এইটো কথা লক্ষণীয় হ'ব যে এই আলোচনাৰ পৰা প্ৰতিবাদৰ অন্ত পেলাব পৰাকৈ কথা কিমানদূৰ আগবাঢ়ে । চৰকাৰে কোনবোৰ বিষয়ত সন্মতি প্ৰদান কৰে আৰু কোনবোৰত নকৰে সেইটোও গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব । এই সন্দৰ্ভত সন্ধিয়ালৈকে এখন স্পষ্ট ছবি লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ।

CJP protest
যন্তৰ-মন্তৰত চিজেপিৰ প্ৰতিবাদ (ETV Bharat)

দীপকেৰ সৈতে চিজেপিৰ মুখ্য মুখপাত্ৰ সৌৰভ দাস আৰু মুখপাত্ৰ আশুতোষ ৰাংকাও সংবাদমেলত উপস্থিত থাকে । আনহাতে সংবাদমেলৰ সময়ত উপস্থিত থকা চিজেপিৰ সমৰ্থকসকলে সংবাদমেলত উত্থাপন কৰা বিষয়বোৰৰ ওপৰত সহমত ব্যক্ত কৰে আৰু শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগৰ সম্পূৰ্ণ সমৰ্থন কৰে ।

লগতে পঢ়ক :২৬ দিনৰ অন্তত অনশন ভংগ কৰিলে সোণম ৱাংচুকে
লগতে পঢ়ক :প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ বিৰুদ্ধে লোৱা হ’ব কঠোৰতম পদক্ষেপ, নিশা ভিডিঅ’বাৰ্তাযোগে আশ্বাস মোদীৰ

TAGGED:

CJP PROTEST CONTINUES
DHARMENDRA PRADHAN RESIGN
চিজেপিৰ প্ৰতিবাদ
CJP PROTEST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.