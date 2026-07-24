ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানে পদত্যাগ নকৰালৈকে যন্তৰ-মন্তৰৰ পৰা পঁইতাচোৰাই লৰচৰ নকৰে
"মানুহে যাতে এই কথা নাভাবে যে সোণম ৱাংচুকে অনশন ভংগ কৰা মানেই এই প্ৰতিবাদৰ অন্ত পৰিছে ।" স্পষ্ট কৰি দিলে ক'কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীয়ে ৷
Published : July 24, 2026 at 5:03 PM IST
নতুন দিল্লী : ক'কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ (চিজেপি) প্ৰতিষ্ঠাপক অভিজিত দীপকেই শুকুৰবাৰে এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰি চলিত প্ৰতিবাদ সন্দৰ্ভত তেওঁলোকৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰি দিয়ে । তেওঁ কয়, "শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানে পদত্যাগ নকৰালৈকে আমি ইয়াৰ পৰা উঠি নাযাওঁ ।"
তেওঁ লগতে কয় যে ২০ জুলাইৰ সংসদ অভিযানৰ দিনাখন আৰক্ষীয়ে হাজাৰ হাজাৰ যুৱক-যুৱতীৰ ওপৰত অত্যাচাৰ চলালে । সোণম ৱাংচুকে ২৬ দিন ধৰি অনশনত বহিবলগা হৈছে । এই সকলোবোৰ পদত্যাগৰ বাবেই কৰি থকা হৈছে । সেয়ে এই কথা আমি নিৰন্তৰ দাবী কৰি আহিছোঁ যে শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানে পদত্যাগ কৰক । তাৰ পিছতহে তেওঁলোকৰ অনশন তথা প্ৰতিবাদৰ অন্ত পৰিব বুলি কয় ।
আনহাতে, চিজেপিৰ মুখপাত্ৰ আশুতোষ ৰাংকাই কয়, "আজি আমি দেশজোৰা প্ৰতিবাদৰ আহ্বান জনাইছোঁ । আমাক যে মানুহে বুজি পাইছে তাৰ বাৰ্তা আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে । ডেৰ শতাধিক জিলাত এই প্ৰতিবাদ আৰম্ভণিৰে পৰা চলি আছে । এতিয়া প্ৰতিখন গাঁও-চহৰ আৰু অলিয়ে-গলিয়ে এই প্ৰতিবাদ বিয়পি পৰিছে । মই ক'কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰতিগৰাকী সকলো সমৰ্থকক ক'ব বিচাৰোঁ যে আমি শান্তিপূৰ্ণভাৱে এই প্ৰতিবাদ অব্যাহত ৰাখিব লাগিব । লগতে চৰকাৰৰ ওপৰত নিৰন্তৰ হেঁচা প্ৰয়োগ কৰি যাব লাগিব । যেতিয়ালৈকে শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে পদত্যাগ নকৰে তেতিয়ালৈকে আমি পিছহুঁহকি নাযাওঁ ।"
धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। pic.twitter.com/YvFICZlc8a— Cockroach Janta Party (@CJP_4_Bihar) July 24, 2026
উল্লেখ্য যে অভিজিত দীপকেই সংবাম মাধ্যমক সম্বোধন কৰি বাৰম্বাৰ ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগৰ দাবী এই কাৰণেই উত্থাপন কৰি আহিছে যে মানুহে যাতে এই কথা নাভাবে যে সোণম ৱাংচুকে অনশন ভংগ কৰা মানেই এই প্ৰতিবাদৰ অন্ত পৰিছে । তেওঁ কয়, "অনশন ভংগ কৰিছে, এইটো ভাল কথা । দেশৰ বাবে তেওঁৰ স্বাস্থ্য অটুট থকাটো আৱশ্যকীয় । কিন্তু আমাৰ ধৰ্ণা অব্যাহত থাকিব । চৰকাৰে আলোচনাৰ বাবে আমন্ত্ৰণ জনাইছে ।"
VIDEO | Delhi: “According to new input, CJP team members may be arrested tonight”, says CJP Founder Abhijeet Dipke, urging protesters to continue movement across nation even after arrest.— Press Trust of India (@PTI_News) July 24, 2026
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/6AW7aACtxQ
এইখিনিতে উল্লেখ কৰিব লাগিব যে চৰকাৰ আৰু চিজেপিৰ প্ৰতিনিধিৰ মাজত শুকুৰবাৰে কনষ্টিটিউচন ক্লাব অব ইণ্ডিয়াত আলোচনাৰ বাবে সন্মত হয় । এইটো এইটো কথা লক্ষণীয় হ'ব যে এই আলোচনাৰ পৰা প্ৰতিবাদৰ অন্ত পেলাব পৰাকৈ কথা কিমানদূৰ আগবাঢ়ে । চৰকাৰে কোনবোৰ বিষয়ত সন্মতি প্ৰদান কৰে আৰু কোনবোৰত নকৰে সেইটোও গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব । এই সন্দৰ্ভত সন্ধিয়ালৈকে এখন স্পষ্ট ছবি লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
দীপকেৰ সৈতে চিজেপিৰ মুখ্য মুখপাত্ৰ সৌৰভ দাস আৰু মুখপাত্ৰ আশুতোষ ৰাংকাও সংবাদমেলত উপস্থিত থাকে । আনহাতে সংবাদমেলৰ সময়ত উপস্থিত থকা চিজেপিৰ সমৰ্থকসকলে সংবাদমেলত উত্থাপন কৰা বিষয়বোৰৰ ওপৰত সহমত ব্যক্ত কৰে আৰু শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগৰ সম্পূৰ্ণ সমৰ্থন কৰে ।