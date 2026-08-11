গাঁৱে-ভূঞে চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ উন্নতিৰ বাবে দেশজোৰা অভিযানৰ ঘোষণা দীপকেৰ
‘‘নতুন সংসদ, নতুন PMAY-ৰ ঘৰ বনোৱা হয় ৷ কিন্তু নতুন চৰকাৰী বিদ্যালয় কিয় নিৰ্মাণ কৰা নহয় ?’’ প্ৰশ্ন অভিজিৎ দীপকেৰ ৷
Published : August 11, 2026 at 5:46 PM IST
নতুন দিল্লী : ৰাষ্ট্ৰীয় যোগ্যতা প্ৰৱেশ পৰীক্ষা (NEET)ত সংঘটিত হোৱা প্ৰশ্নকাকত ফাদিল আৰু অনিয়মৰ বিৰুদ্ধে ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীয়ে ৰূপায়ণ কৰা আন্দোলনে সফলতা লাভ কৰিলে ৷ এই গণ আন্দোলনৰ সফলতাৰ পাছত ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ (CJP) প্ৰতিষ্ঠাপক অভিজিৎ দীপকে গাঁৱে-ভূঞে চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ অৱস্থা উন্নত কৰাৰ বাবে দেশজুৰি এক নতুন অভিযান আৰম্ভ কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰে ।
ছ’চিয়েল মিডিয়াযোগে এই কথা ঘোষণা কৰি দীপকে শিক্ষাৰ্থীৰ অভিভাৱকসকলক মৌলিক সা-সুবিধা আৰু গাঁওবুঢ়াসকলৰ সৈতে লগ হৈ গ্ৰামাঞ্চলৰ প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ উন্নতিৰ কাম হাতত ল’বলৈ আহ্বান জনায় ।
This Independence Day, let’s pledge to improve the Govt Schools in our villages. pic.twitter.com/fZyRrmoNhu— Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) August 10, 2026
চৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহৰ অৱস্থাৰ বুজ ল’বলৈ ১৫ আগষ্টত এই অভিযান আৰম্ভ কৰা হ’ব ৷ CJP-এ সকলো নাগৰিক, অভিভাৱক আৰু গাঁৱৰ নেতাসকলক একেলগ হৈ “গ্ৰাম্য শৈক্ষিক আন্তঃগাঁথনিৰ অৱহেলা” হৈ থকা অঞ্চলসমূহ চিনাক্ত কৰি তাৰ উন্নতিৰ হকে কাম কৰিবলৈ আহ্বান জনায় ৷
এক্সত পোষ্ট কৰা এক ভিডিঅ’ বাৰ্তাযোগে দীপকে কয় যে মহাৰাষ্ট্ৰৰ নিজৰ গাঁও হিংগলীৰ পৰাই গাঁৱৰ মুৰব্বীৰ কাষ চাপি তাৰে চৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহৰ উন্নতিৰ বাবে অনুৰোধ জনাই এই পদক্ষেপ আৰম্ভ কৰিব ।
নিয়মীয়াকৈ বিদ্যুৎ যোগান, বিশুদ্ধ খোৱাপানী, ল’ৰা-ছোৱালীৰ বাবে পৃথক আৰু কাৰ্যক্ষম শৌচাগাৰ, পৰিষ্কাৰ আৰু পুষ্টিকৰ মধ্যাহ্ন ভোজনকে ধৰি অত্যাৱশ্যকীয় সা-সুবিধাসমূহ পৰীক্ষা কৰিবলৈ অভিভাৱকসকলক আহ্বান জনায় ।
লগতে চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ দুৰ্বল অৱস্থাৰ ওপৰত আলোকপাত কৰি ভিডিঅ’ বা ফটো তুলি দলৰ ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে জমা দিবলৈও আহ্বান জনায় ।
‘‘আগন্তুক ১৫ আগষ্ট আমাৰ ৮০ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস । কিন্তু, যোৱা ৮০ বছৰত বেছিকৈ অৱহেলিত হৈ আছে আমাৰ গাঁৱৰ চৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহ ৷ আমি নতুন সংসদ ভৱন, নতুনকৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আবাসগৃহ বনাইছো । কিন্তু আমি কিয় আমাৰ গাঁৱত নতুনকৈ বিদ্যালয় নিৰ্মাণ কৰিব পৰা নাই ? আমি কৃষক আৰু শ্ৰমিকৰ সন্তানক আমাৰ দেশৰ ভৱিষ্যত বুলি গণ্য নকৰো নেকি ?” দীপকে কয় ৷
দীপকে কয়, ‘‘গাঁৱৰ ল’ৰা-ছোৱালীয়ে এতিয়াও স্কুললৈ যাবলৈ বহু দূৰ খোজ কাঢ়িবলগীয়া হয় ৷ প্ৰায়ে খোৱাপানী আৰু শৌচাগাৰৰ দৰে মৌলিক সা-সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত হ’ব লগা হয় ৷’’
তেওঁ কয়, ‘‘মই অনুভৱ কৰো যে এই ১৫ আগষ্টত যদি আমি কোনো কথাত গুৰুত্ব দিব লাগে, যদি আমি নতুনকৈ আৰম্ভণি কৰিব লাগে তেন্তে আমি আমাৰ চৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহৰ উন্নতি সাধন কৰি এই কাম আৰম্ভ কৰা উচিত ৷’’
এই অভিযানৰ অংশ হিচাপে CJP-এ সমগ্ৰ দেশৰ গাঁওবুঢ়াসকলক নিজ নিজ গাঁৱৰ চৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহৰ উন্নতি সাধন কৰিবলৈ আহ্বান জনায় । দীপকে ব্যক্তিগতভাৱে হিংগোলীত গাঁওবুঢ়াৰ কাষ চাপিব বুলি কয় আৰু আন গাঁৱৰ গাঁওবুঢ়াসকলকো এই ক্ষেত্ৰত উদ্যোগ ল’বলৈ আহ্বান জনায় ।
CJP-এ ইয়াক “গাঁওবুঢ়াৰ বাবে প্ৰত্যাহ্বান” বুলি অভিহিত কৰিছে ৷ যাৰ অধীনত CJP -এ নিজৰ ছ’চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্মত বিদ্যালয়খনৰ আগৰ আৰু পাছৰ ফটো শ্বেয়াৰ কৰি নিজৰ বিদ্যালয়ৰ উন্নতি কৰা গাঁৱৰ মুৰব্বীসকলক ৰাজহুৱাভাৱে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিব বুলিও তেওঁ কয় ৷
‘‘আমি আপোনালোকক ক্ৰেডিট দিম যাতে আপোনালোকক দেখি, আপুনি উন্নত কৰা বিদ্যালয়সমূহ পৰিৱেশ দেখি আন বহু গাঁৱৰ মুৰব্বীয়েও যাতে নিজৰ গাঁৱৰ বিদ্যালয়সমূহৰ উন্নতি সাধন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে ।’’ দীপকে কয় ।
যিসকল অভিভাৱকৰ সন্তানে চৰকাৰী বিদ্যালয়ত পঢ়ে, তেওঁলোকক শিক্ষানুষ্ঠানসমূহলৈ গৈ বিদ্যুৎ, বিশুদ্ধ খোৱাপানী, জিৰণি কোঠা আৰু মধ্যাহ্ন ভোজনৰ উপলব্ধতা আদি পৰীক্ষা কৰিবলৈ CJP-এ আহ্বান জনায় ৷
CJP-এ লগতে কয় যে অতি শীঘ্ৰে ছপাযোগ্য অডিট প্ৰ-পত্ৰ জাৰি কৰিব, যাৰ জৰিয়তে অভিভাৱকসকলে তেওঁলোকৰ ল’ৰা-ছোৱালী পঢ়া বিদ্যালয়ত উপলব্ধ সা-সুবিধা আৰু উপলব্ধ নোহোৱা সুবিধাসমূহ লিপিবদ্ধ কৰিব পাৰিব । এই প্ৰ-পত্ৰ CJP-ৰ অফিচিয়েল ছ’চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্মত প্ৰচাৰ হোৱা ভিডিঅ’ৰ লিংকৰ জৰিয়তে শ্বেয়াৰ কৰা হ’ব বুলি ঘোষণা কৰিছে ।