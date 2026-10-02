জ্ঞানেশ কুমাৰে পদত্যাগ দাবী : মুম্বাইত চিজেপি, দিল্লীৰ যন্তৰ-মন্তৰত আপৰ প্ৰতিবাদ
প্ৰতিবাদেৰ দিল্লী, মুম্বাই কঁপালে চিজেপি আৰু আপে ৷ যেতিয়ালৈকে জ্ঞানেশ কুমাৰে পদত্যাগ নকৰে তেতিয়ালৈকে প্ৰতিবাদৰ হুংকাৰ চিজেপিৰ ৷
Published : October 2, 2026 at 7:12 PM IST
দিল্লী/মুম্বাই : দেশৰ মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ পদত্যাগৰ দাবীৰে শুকুৰবাৰে নতুন দিল্লী আৰু মুম্বাইত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে আপ আৰু চিজেপিৰ কৰ্মীয়ে ৷ শুকুৰবাৰে মুম্বাইৰ শিৱাজী পাৰ্কত মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ পদত্যাগৰ দাবীত অভিজিৎ দীপকে নেতৃত্বত 'ক'কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টী'ৰ সদস্যই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ।
জ্ঞানেশ কুমাৰৰ পদত্যাগৰ দাবীৰে মুম্বাইৰ শিৱাজী পাৰ্ক উত্তপ্ত হৈ পৰে ৷ এগৰাকী প্ৰতিবাদকাৰীয় কয়, "ভাৰতত এনে এক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে, য'ত চৰকাৰী প্ৰতিষ্ঠানৰ বিৰোধিতা কৰিবলৈ বা প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে । ভাৰতত গণতন্ত্ৰৰ অস্তিত্ব আৰু নাই ৷ আমাৰ ভোটৰ মূল্য নাইকিয়া হৈছে । সেইবাবেই আমি প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছো ।"
#WATCH | Maharashtra: A group of people identifying themselves as members of "Gen next Mumbai" holds a protest against the Cockroach Janata Party in Mumbai pic.twitter.com/pCHBDhr5Zs— ANI (@ANI) October 2, 2026
আন এগৰাকী প্ৰদিবাদকাৰীয়ে কয়, "আমি স্বাধীনতা আৰু গণতন্ত্ৰ সহজে লাভ কৰা নাছিলো ৷ বহু সংগ্ৰাম আৰু আন্দোলনৰ ফলত দেশে স্বাধীনতা লাভ কৰিছিল ৷ আমি আমাৰ গণতন্ত্ৰক সুৰক্ষিত কৰিবলৈ আৰু আমাৰ ভোটাধিকাৰ ৰক্ষাৰ বাবে ইয়াত এক গোট হৈছো আৰু প্ৰতিবাদ কৰিছো ।"
#WATCH | Mumbai, Maharashtra: One of the protesters says, " ...people like abhijeet dipke speak of dismantling the constitution. today, however, we stand beneath the statue of babasaheb ambedkar because we know how to protect and respect the constitution. that is why we have… pic.twitter.com/DMAA2eaFHJ— ANI (@ANI) October 2, 2026
ক'কৰোচচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ মুখ্য মুখপাত্ৰ সৌৰভ দাসে কয়, "দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত ব্যৱস্থাই দেশৰ যুৱক-যুৱতীসকলৰ জীৱন আৰু ভৱিষ্যতক গ্ৰাস কৰি আছে । ভোটাধিকাৰ আমাৰ ক্ষেত্ৰত পৰিৱৰ্তন আনিব পৰা একমাত্ৰ উপায় । কিন্তু আমাৰ অধিকাৰ আমাৰ পৰা কাঢ়ি লোৱা হৈছে ৷ এই প্ৰতিবাদ শিৱাজী পাৰ্কৰ পৰা আৰম্ভ হ’ব আৰু দেশজুৰি প্ৰতিবাদ কৰা হ'ব তেতিয়ালৈকে, যেতিয়ালৈকে জ্ঞানেশ কুমাৰে পদত্যাগ নকৰে ।"
#WATCH | Mumbai: Cockroach Janta Party (CJP) Chief Spokesperson Saurav Das says, " the entire country has now realized that no matter how many campaigns we run. this broken, corrupt system is eating up the lives and futures of the young people of this country. we have been… pic.twitter.com/qCzE2QTu0E— ANI (@ANI) October 1, 2026
আপৰ প্ৰতিবাদ
শুকুৰবাৰে দিল্লী যন্তৰ মন্তৰটো মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্তৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে আপৰ নেতা, কৰ্মীৰ লগতে এআইএছএ, এছএফআই আৰু এনএছইউআই ছাত্ৰ সংগঠনে ৷
Akhha MUMBAI is here at Shivaji Park! 🔥 pic.twitter.com/gyG54yxBWY— Cockroach Janta Party - CJP (@Cockroachisback) October 2, 2026
এছআইআৰ আৰু ভোটাৰ তালিকাৰ পৰা ভোটাৰৰ নাম কৰ্তনৰ অভিযোগত উত্থাপন হোৱা মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ পদত্যাগ কৰিবই লাগিব বুলি দাবী উত্থাপন কৰে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে ৷
ज्ञानेश bro, just resign या! pic.twitter.com/QsnpCBfthH— Cockroach Janta Party - CJP (@Cockroachisback) October 2, 2026
আৰক্ষীৰ এক সূত্ৰই জনোৱা মতে, প্ৰায় ৭০০ৰো অধিক আপৰ নেতাসহ এছএফআই আৰু অন্যান্য ছাত্ৰ সংগঠনৰ সদস্যক যন্তৰ মন্তৰৰ পৰা আটক কৰে ৷
शांतिपूर्ण प्रदर्शन के बावजूद अमित शाह जी की पुलिस ने AAP के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष @Saurabh_MLAgk जी को गिरफ्तार कर लिया।— AAP (@AamAadmiParty) October 2, 2026
मोदी जी, सवालों से इतना मत डरिए। बाहर आइए और देश को जवाब दीजिए। pic.twitter.com/QYShzHZqWh
লগতে পঢ়ক:নিৰ্বাচন আয়োগৰ বিশেষ নিৰ্দেশনা : SIRত বাদ পৰা ভোটাৰে পুনৰ কৰিব পাৰিব আবেদন