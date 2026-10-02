ETV Bharat / bharat

জ্ঞানেশ কুমাৰে পদত্যাগ দাবী : মুম্বাইত চিজেপি, দিল্লীৰ যন্তৰ-মন্তৰত আপৰ প্ৰতিবাদ

প্ৰতিবাদেৰ দিল্লী, মুম্বাই কঁপালে চিজেপি আৰু আপে ৷ যেতিয়ালৈকে জ্ঞানেশ কুমাৰে পদত্যাগ নকৰে তেতিয়ালৈকে প্ৰতিবাদৰ হুংকাৰ চিজেপিৰ ৷

CJP Protest at Shivaji Park
মুম্বাইৰ শিৱাজী পাৰ্কত চিজেপিৰ প্ৰতিবাদ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 2, 2026 at 7:12 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

দিল্লী/মুম্বাই : দেশৰ মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ পদত্যাগৰ দাবীৰে শুকুৰবাৰে নতুন দিল্লী আৰু মুম্বাইত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে আপ আৰু চিজেপিৰ কৰ্মীয়ে ৷ শুকুৰবাৰে মুম্বাইৰ শিৱাজী পাৰ্কত মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ পদত্যাগৰ দাবীত অভিজিৎ দীপকে নেতৃত্বত 'ক'কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টী'ৰ সদস্যই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ।

জ্ঞানেশ কুমাৰৰ পদত্যাগৰ দাবীৰে মুম্বাইৰ শিৱাজী পাৰ্ক উত্তপ্ত হৈ পৰে ৷ এগৰাকী প্ৰতিবাদকাৰীয় কয়, "ভাৰতত এনে এক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে, য'ত চৰকাৰী প্ৰতিষ্ঠানৰ বিৰোধিতা কৰিবলৈ বা প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে । ভাৰতত গণতন্ত্ৰৰ অস্তিত্ব আৰু নাই ৷ আমাৰ ভোটৰ মূল্য নাইকিয়া হৈছে । সেইবাবেই আমি প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছো ।"

আন এগৰাকী প্ৰদিবাদকাৰীয়ে কয়, "আমি স্বাধীনতা আৰু গণতন্ত্ৰ সহজে লাভ কৰা নাছিলো ৷ বহু সংগ্ৰাম আৰু আন্দোলনৰ ফলত দেশে স্বাধীনতা লাভ কৰিছিল ৷ আমি আমাৰ গণতন্ত্ৰক সুৰক্ষিত কৰিবলৈ আৰু আমাৰ ভোটাধিকাৰ ৰক্ষাৰ বাবে ইয়াত এক গোট হৈছো আৰু প্ৰতিবাদ কৰিছো ।"

ক'কৰোচচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ মুখ্য মুখপাত্ৰ সৌৰভ দাসে কয়, "দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত ব্যৱস্থাই দেশৰ যুৱক-যুৱতীসকলৰ জীৱন আৰু ভৱিষ্যতক গ্ৰাস কৰি আছে । ভোটাধিকাৰ আমাৰ ক্ষেত্ৰত পৰিৱৰ্তন আনিব পৰা একমাত্ৰ উপায় । কিন্তু আমাৰ অধিকাৰ আমাৰ পৰা কাঢ়ি লোৱা হৈছে ৷ এই প্ৰতিবাদ শিৱাজী পাৰ্কৰ পৰা আৰম্ভ হ’ব আৰু দেশজুৰি প্ৰতিবাদ কৰা হ'ব তেতিয়ালৈকে, যেতিয়ালৈকে জ্ঞানেশ কুমাৰে পদত্যাগ নকৰে ।"

আপৰ প্ৰতিবাদ

শুকুৰবাৰে দিল্লী যন্তৰ মন্তৰটো মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্তৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে আপৰ নেতা, কৰ্মীৰ লগতে এআইএছএ, এছএফআই আৰু এনএছইউআই ছাত্ৰ সংগঠনে ৷

এছআইআৰ আৰু ভোটাৰ তালিকাৰ পৰা ভোটাৰৰ নাম কৰ্তনৰ অভিযোগত উত্থাপন হোৱা মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ পদত্যাগ কৰিবই লাগিব বুলি দাবী উত্থাপন কৰে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে ৷

আৰক্ষীৰ এক সূত্ৰই জনোৱা মতে, প্ৰায় ৭০০ৰো অধিক আপৰ নেতাসহ এছএফআই আৰু অন্যান্য ছাত্ৰ সংগঠনৰ সদস্যক যন্তৰ মন্তৰৰ পৰা আটক কৰে ৷

লগতে পঢ়ক:নিৰ্বাচন আয়োগৰ বিশেষ নিৰ্দেশনা : SIRত বাদ পৰা ভোটাৰে পুনৰ কৰিব পাৰিব আবেদন

TAGGED:

মুম্বাইত চিজেপিৰ প্ৰতিবাদ
দিল্লীত আপৰ প্ৰতিবাদ
জ্ঞানেশ কুমাৰৰ পদত্যাগৰ দাবী
ককৰোচচ্ছ জনতা পাৰ্টী
CJP AT SHIVAJI IN MUMBAI

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.