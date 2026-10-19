সৌৰভ-আশুতোষৰ মুক্তি ইচ্ছাকৃতভাৱে পলম কৰাৰ অভিযোগ ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ
লুকাই চুৰকৈ যন্তৰ-মন্তৰত প্ৰৱেশ কৰাৰ অভিযোগত ১৩ অক্টোবৰত দুয়োকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল ।
By PTI
Published : October 19, 2026 at 9:33 AM IST
নতুন দিল্লী : আদালতৰ কাৰ্যবিধি পৰিকল্পিতভাৱে পলম কৰি সৌৰভ দাস আৰু আশুতোষ ৰাংকাৰ ‘অবৈধ গ্ৰেপ্তাৰ’ দীঘলীয়া কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীয়ে ৷
উল্লেখ্য যে প্ৰশাসনে ১২ অক্টোবৰত যন্তৰ-মন্তৰত প্ৰতিবাদ নিষিদ্ধ কৰাৰ এদিন পাছতেই অৰ্থাৎ ১৩ অক্টোবৰত চিজেপিৰ নেতাদ্বয়ে তলাবন্ধ গেটত বগাই যন্তৰ-মন্তৰৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল ৷ ইয়াৰ পাছতেই কৰ্তব্যৰত আৰক্ষীয়ে নেতাদ্বয়ক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ৷ আদালতে দুয়োকে ১৪ অক্টোবৰত পাঁচদিনৰ বাবে ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰে আৰু তেতিয়াৰে পৰা তেওঁলোক তিহাৰ জেলত আছে ৷
The state is deliberately prolonging Ashu and Saurav’s illegal arrest by using every dirty trick in the book to delay court proceedings and prevent their release. They have no legal grounds to keep them behind bars, so they are resorting to delaying tactics to keep them there.— Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) October 18, 2026
চিজেপিৰ প্ৰতিষ্ঠাপক অভিজিৎ দীপকেই এক্সৰ এটা পোষ্টত কয়, “ৰাষ্ট্ৰই ইচ্ছাকৃতভাৱে আশু আৰু সৌৰভৰ অবৈধ গ্ৰেপ্তাৰৰ সময় দীঘলীয়া কৰি তুলিছে, প্ৰতিটো লেতেৰা কৌশল ব্যৱহাৰ কৰি আদালতৰ কাৰ্যবিধি পিছুৱাই নিবলৈ আৰু তেওঁলোকৰ মুক্তিত বাধা দিছে ।”
তেওঁ আৰু কয়, “তেওঁলোকক কাৰাগাৰত ৰখাৰ কোনো আইনী ভিত্তি নাই, গতিকে তেওঁলোকক তাত ৰাখিবলৈ পলম কৰাৰ কৌশলৰ আশ্ৰয় লোৱা হৈছে ।”
চিজেপিৰ আইনী মুৰব্বী ৰত্না সিঙেও দিল্লী আৰক্ষী আৰু প্ৰশাসনে বিশেষ কাৰ্যবাহী দণ্ডাধীশৰ সন্মুখত চলি থকা গোচৰত বাধা দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি বিয়লিৰ শুনানি ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা পলম হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে ।
লগতে পঢ়ক : লুকাই চুৰকৈ যন্তৰ-মন্তৰত প্ৰৱেশৰ চেষ্টা ‘ককৰোচ্ছ’ৰ