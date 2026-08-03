ETV Bharat / bharat

চৰকাৰৰ অহংকাৰৰ পতন হৈছে...এই আন্দোলন যুৱক-যুৱতীসকলৰ বাবে এক জয় : অভিজিৎ দীপকে

ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰতিষ্ঠাপক অভিজিৎ দীপকেৰ সৈতে ইটিভি ভাৰতৰ আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰ ৷

CJP FOUNDER ABHIJEET DIPKE
ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰতিষ্ঠাপক অভিজিৎ দীপকে (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 3, 2026 at 9:40 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

ছত্ৰপতি সম্ভাজীনগৰ: শিক্ষাগ্ৰহণৰ বাবে লোৱা ঋণ এতিয়াও পৰিশোধ কৰিব পৰা নাই ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰতিষ্ঠাপক অভিজিৎ দীপকেই ৷ সোমবাৰে দীপকেই কয় যে তেওঁ বষ্টন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা বৃত্তি লাভ কৰিছিল আৰু তেওঁ শিক্ষামূলক ঋণ লৈছিল ৷ সেই ঋণ এতিয়াও পৰিশোধ কৰিব পৰা নাই ।

ইটিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা এক আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰত দীপকেই কয়, "যোৱা দুদিন ধৰি মোৰ শিক্ষাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈ আহিছে । আমাৰ দেশৰ মানুহৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কিয় ইছ্যু আছে সেয়া মই বুজি নাপাওঁ । তাৰ পৰিৱৰ্তে তেওঁলোকে গৌৰৱ কৰা উচিত যে এজন ভাৰতীয় যুৱকে বহিঃৰাষ্ট্ৰলৈ পঢ়া-শুনা কৰিবলৈ গৈ দেশক অৰিহণা যোগোৱাৰ উদ্দেশ্যেৰে উভতি আহিছে ।"

অভিজিৎ দীপকেৰ সৈতে ইটিভি ভাৰতৰ আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰ (ETV Bharat)

দীপকেই কয়, ‘‘মই তেওঁলোকৰ উত্তৰ দিম ৷ মই পঢ়া-শুনাৰ বাবে বষ্টন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা বৃত্তি লাভ কৰিছিলোঁ আৰু লগতে শিক্ষামূলক ঋণো লৈছিলো, যিটো মই এতিয়াও পৰিশোধ কৰিব পৰা নাই ।’’

ডিগ্ৰী প্ৰামাণিক হোৱাৰ বাবে অনুসন্ধানৰ পৰিসৰ যিয়েই নহওক কিয় কোনো অনিয়ম পোৱা নাযায় বুলি দৃঢ়তাৰে উল্লেখ কৰি দীপকেই এই সন্দৰ্ভত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীকো লক্ষ্য কৰি লয় । তেওঁ নিজৰ ডিগ্ৰীটোকো প্ৰকৃত বুলি অভিহিত কৰিছিল । প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক ‘সম্ৰাট’ বুলি উল্লেখ কৰি দীপকেই এক্সৰ এক সুকীয়া পোষ্টত মোদীয়ে ডিগ্ৰী দেখুৱাব নেকি বুলি প্ৰশ্ন কৰে ।

চিজেপি নেতাগৰাকীয়ে লগতে কয় যে নিৰ্বাচনত শিক্ষা এটা মূল বিষয় হ’ব লাগে, কিয়নো ইয়াত বিনিয়োগ কৰাটো দেশৰ ভৱিষ্যতত বিনিয়োগ কৰাৰ সৈতে মিল আছে ।

"চৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহক শক্তিশালী কৰাটো প্ৰয়োজন । বৰ্তমান ইয়াৰ অপৰ্যাপ্ততাৰ বাবে সকলোৱে নিজৰ সন্তানক ব্যক্তিগত বিদ্যালয়ত নামভৰ্তি কৰি আছে । চৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহে খালী পদ আৰু শিক্ষকৰ অভাৱৰ পৰা আৰম্ভ কৰি জৰাজীৰ্ণ অট্টালিকালৈকে অসংখ্য সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে । আনকি ৰাজস্থানৰ ছোৱালীসকলে এইবোৰ বিষয়ক লৈ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল ।’’ অভিজিতে কয় ৷

তেওঁ কয় যে চৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহ শক্তিশালী কৰাটো সময়ৰ আহ্বান । চিজেপিয়ে শিক্ষা সম্পৰ্কীয় বিষয়সমূহ গ্ৰহণ কৰি আহিছে আৰু দেশজুৰি শিক্ষাখণ্ডত য’তেই অনিয়ম সংঘটিত হয় তাতেই প্ৰতিবাদ কৰিব । তেওঁ লগতে স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে তেওঁলোকে সাবিত্ৰীবাই ফুলে পুনে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ডিগ্ৰী কেলেংকাৰীৰ ওপৰত আলোকপাত কৰাৰ মনস্থ কৰিছে ।

ছ’চিয়েল মিডিয়াত যদি নিয়ম জাপি দিয়া হয় তেন্তে যুৱক-যুৱতীসকলে অনিবাৰ্যভাৱে ৰাজপথলৈ ওলাই আহিব বুলি তেওঁ সকীয়াই দিয়ে । তেওঁ এটা প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে যে "যদি আপুনি ছ'চিয়েল মিডিয়া নিষিদ্ধ কৰে আৰু ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে মানুহে ৰাজপথলৈ ওলাই আহে, তেন্তে তেতিয়া আপুনি ৰাস্তা বন্ধ কৰিবনে ?"

চিজেপি ৰাজনৈতিক দললৈ ৰূপান্তৰিত হ’ব নেকি বুলি সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত প্ৰতিষ্ঠাপকগৰাকীয়ে ভোটাৰে দিয়া ভোট কেৱল নাইকিয়া হ’লে এই প্ৰক্ৰিয়াত প্ৰৱেশ কৰাৰ অৰ্থ কি হ’ব বুলি প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে । তেওঁ মন্তব্য কৰে যে দেশৰ গণতন্ত্ৰ ওলোটাকৈ গতি কৰিছে । আগতে ভোটাৰসকলে চৰকাৰ বাছি লৈছিল যদিও এতিয়া পৰিস্থিতি এনে হৈছে যে কোনে ভোটদান পাব সেইটো চৰকাৰে সিদ্ধান্ত লয় ।

দীপকেই কয়, ‘‘চৰকাৰৰ অহংকাৰৰ পতন হৈছে... এই আন্দোলন যুৱক-যুৱতীসকলৰ বাবে এক জয়; যোৱা ১০ৰ পৰা ১২ বছৰ ধৰি অহংকাৰেৰে কাম কৰি অহা চৰকাৰৰ কোনোবা এজনৰ পদত্যাগ নিশ্চিত কৰাত সফল হৈছে ।’’

তেওঁ কয় যে এই আন্দোলনৰ প্ৰকৃত সফলতা কেৱল ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগতেই নহয়, মানুহে ভয় নোহোৱাকৈ ৰাজপথলৈ ওলাই অহা আৰু চৰকাৰক প্ৰশ্ন কৰাত এই আন্দোলনৰ প্ৰকৃত সফলতা নিহিত হৈ আছে ।

প্ৰতিবাদকাৰীৰ অসৎ আচৰণৰ অভিযোগ সন্দৰ্ভত তেওঁ কয় যে দিল্লী আৰক্ষীয়ে ছ’চিয়েল মিডিয়াত যুৱক-যুৱতীসকলে বিষয়াক মৌখিকভাৱে গালি-গালাজ আৰু আক্ৰমণ কৰা ভিডিঅ’ প্ৰচাৰ কৰিছিল ।

‘‘প্ৰথমে আৰক্ষীয়ে যুৱতীসকলক আক্ৰমণ কৰাৰ ধৰণটোক সম্বোধন কৰিব লাগিব । মৌখিক নিৰ্যাতন ভুল হ'লেও আমি ইয়াক সহ্য নকৰো ৷ সত্যটো হ'ল যে যুৱতীসকলক ব্যক্তিগত অংশত আঘাত কৰাকে ধৰি তীব্ৰ প্ৰহাৰৰ বলি হৈছিল আৰু তেওঁলোকৰ কাপোৰ ফালি পেলোৱা হৈছিল ।’’ দীপকেই কয় ৷

তেওঁ কয় যে আজিৰ যুৱক-যুৱতীসকলে ছ’চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্মৰ জৰিয়তে নিজৰ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে । ‘‘আমাৰ একাউণ্টো তেওঁলোকে বন্ধ কৰি দিছিল । আমি যুদ্ধ চলোৱা নাই; বৰঞ্চ চৰকাৰে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতিবলৈ চেষ্টা কৰাসকলক লক্ষ্য কৰি লৈছে ।’’ -অভিজিৎ দীপকেৰ মন্তব্য ৷

নিজৰ দললৈ পুঁজিৰ সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, ‘‘যদি আমাৰ দলে বহিঃৰাষ্ট্ৰৰ পৰা পুঁজি লাভ কৰে বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰা হৈছে, তেন্তে ই কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ ব্যৰ্থতাক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে ।’’

চিজেপিৰ প্ৰতিষ্ঠাপকগৰাকীয়ে এটা সূক্ষ্ম সমালোচনা আৰু কয়, ‘‘আমি যদি সঁচা অৰ্থত ৰাষ্ট্ৰীয় বিৰোধী কাম-কাজত নিয়োজিত আছিলোঁ, তেন্তে তেওঁলোকৰ নেতা জে পি নাড্ডাই আমাৰ সৈতে কেনেকৈ বৈঠকত মিলিত হ’ব পাৰিলে? তদুপৰি আমাৰ দাবীৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে কেনেকৈ পদত্যাগ কৰিব পাৰিলে?”

লগতে পঢ়ক: ৫ ৰাজ্যৰ জনমূৰি আয় ৰাষ্ট্ৰীয় গড়ৰ দুগুণ; নেপালৰো তলত উত্তৰ প্ৰদেশ-বিহাৰ

TAGGED:

ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টী
অভিজিৎ দীপকে
চৰকাৰী বিদ্যালয়
CJP FOUNDER ABHIJEET DIPKE
COCKROACH JANTA PARTY

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.