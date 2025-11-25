ETV Bharat / bharat

প্ৰথম দিনাই নতুন নিয়ম প্ৰৱৰ্তন CJI সূৰ্য কান্তৰ, ব্যতিক্ৰমী পৰিস্থিতিতহে গ্ৰহণ কৰা হ’ব মৌখিক অনুৰোধ

চিজেআই সূৰ্য্য কান্তে স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে "অসাধাৰণ পৰিস্থিতি"ৰ বাহিৰেও জৰুৰী তালিকাভুক্তিৰ বাবে অনুৰোধ লিখিতভাৱে উল্লেখ কৰা স্লিপৰ জৰিয়তে কৰিব লাগে।

CJI SURYAKANT
ভাৰতৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ সূৰ্য কান্ত (IANS)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 25, 2025 at 12:58 AM IST

নতুন দিল্লী : ভাৰতৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ সূৰ্য কান্তে চি জে আই হিচাপে প্ৰথম দিনাই এক নতুন পদ্ধতিগত নিয়ম প্ৰৱৰ্তন কৰে য’ত জৰুৰী তালিকাভুক্তকৰণৰ বাবে গোচৰসমূহ লিখিতভাৱে উল্লেখ কৰিব লাগিব, আৰু মৌখিক অনুৰোধ কেৱল মৃত্যুদণ্ড আৰু ব্যক্তিগত স্বাধীনতাৰ দৰে “ব্যতিক্ৰমী পৰিস্থিতিত”হে বিবেচনা কৰা হ’ব ।

ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনত হিন্দী ভাষাত শপত গ্ৰহণ কৰাৰ পাছতেই ন্যায়াধীশ কান্তে আনুষ্ঠানিকভাৱে ভাৰতৰ ৫৩ সংখ্যক মুখ্য ন্যায়াধীশ হিচাপে কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰে । দুপৰীয়াৰ ভাগত আদালতৰ কাৰ্যবিধি আৰম্ভ হয় ।

চি জে আই কান্তৰ নেতৃত্বত গঠিত বিচাৰপীঠে চি জে আই হিচাপে প্ৰথম দিনাই ১ নং হেৰিটেজ আদালত কক্ষত প্ৰায় ১৭টা গোচৰৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰে ।

হিমাচল প্ৰদেশৰ এটা ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানৰ বিৰুদ্ধে দাখিল কৰা আবেদনৰ ওপৰত চি জে আইয়ে ৰায়দান দিয়াৰ পিছত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ এডভোকেটছ অন ৰেকৰ্ড এছ’চিয়েশ্যনৰ অধ্যক্ষ বিপিন নাইৰে নতুন মুখ্য ন্যায়াধীশগৰাকীক আদালতৰ কক্ষলৈ আদৰণি জনায় ।

কাৰ্যবিধিৰ আৰম্ভণিতে চি জে আইয়ে স্পষ্ট কৰি দিছিল যে "অসাধাৰণ" পৰিস্থিতিৰ বাহিৰে জৰুৰী তালিকাভুক্তকৰণৰ বাবে অনুৰোধ মৌখিকভাৱে নহয়, উল্লেখ স্লিপৰ জৰিয়তে লিখিতভাৱে কৰিব লাগে । তেওঁ এজন অধিবক্তাক ক'লে, "যদি আপোনাৰ কোনো জৰুৰী উল্লেখ আছে, তেন্তে জৰুৰীকালীনতাৰ কাৰণ উল্লেখ কৰি আপোনাৰ উল্লেখ স্লিপ জমা দিয়ক; পঞ্জীয়কে সেইখন পৰীক্ষা কৰিব, আৰু সেই ক্ষেত্ৰত যদি আমি কোনো জৰুৰী কথা পাওঁ, তেন্তে আমি সেইটো বিবেচনা কৰিম ।"

বিষয়টো অত্যন্ত জৰুৰী বুলি অধিবক্তাগৰাকীয়ে জোৰ দি কয় । চি জে আইয়ে কয়, "যদিহে বিশেষ পৰিস্থিতি নাথাকে, য'ত কাৰোবাৰ স্বাধীনতা জড়িত হৈ থাকে, মৃত্যুদণ্ড আদি জড়িত হৈ থাকে, তেতিয়াহে মই তালিকাভুক্ত কৰিম । নহ'লে উল্লেখ কৰক... পঞ্জীয়কে বিষয়টো সিদ্ধান্ত ল'ব আৰু তালিকাভুক্ত কৰিব ।"

এটা গোচৰত মণিপুৰত ন্যায় বহিৰ্ভূত হত্যাকাণ্ডৰ বলি হোৱা লোকৰ পৰিয়ালে আদালতৰ নিৰীক্ষণত তদন্তৰ দাবী জনাইছিল । এজন অধিবক্তাই কয় যে পৰিয়ালসমূহৰ "অন্ততঃ কি হৈছিল সেই কথা জানিবলৈ অধিকাৰ আছে ।"

বিচাৰপীঠে কয় যে ইতিমধ্যে তদন্ত চলি আছে আৰু “এন আই এৰ তদন্তৰ অৱস্থা নিৰ্ণয় কৰিবলৈ” জাননী জাৰি কৰা হৈছে ।

ইয়াৰ পূৰ্বে প্ৰাক্তন চি জে আই সঞ্জীৱ খান্নাই উচ্চতম ন্যায়ালয়ত গোচৰৰ জৰুৰী তালিকাভুক্তিৰ বাবে মৌখিক অনুৰোধ কৰাৰ প্ৰথা অব্যাহত ৰাখিবলৈ অস্বীকাৰ কৰিছিল । অৱশ্যে ন্যায়াধীশ খান্নাৰ ঠাইত ন্যায়াধীশ বি আৰ গাভাইয়ে পুনৰ এই ব্যৱস্থা আৰম্ভ কৰে । সাধাৰণতে অধিবক্তাসকলে বিচাৰপীঠৰ আগত জৰুৰী তালিকাভুক্ত কৰাৰ বাবে চি জে আইৰ সন্মুখত গোচৰৰ কথা মৌখিকভাৱে উল্লেখ কৰে ।

