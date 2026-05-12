ETV Bharat

আদালতৰ আন্তঃগাঁথনিৰ প্ৰয়োজনীয়তা পূৰাবলৈ ন্যায়িক আন্তঃগাঁথনি পৰামৰ্শদাতা সমিতি গঠন

দেশৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ সূৰ্যকান্তে বহুকেইখন উচ্চ ন্যায়ালয় আৰু জিলা আদালতৰ এনেধৰণৰ আন্তঃগাঁথনিমূলক প্ৰয়োজনীয়তাসমূহ নিৰীক্ষণ কৰিবলৈ গঠন কৰিছে ন্যায়িক আন্তঃগাঁথনি পৰামৰ্শদাতা সমিতি ৷

Judicial Infrastructure Advisory Committee
দেশৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ সূৰ্যকান্ত (ANI)
Published : May 12, 2026 at 8:28 PM IST

নতুন দিল্লী: দেশৰ ন্যায় ব্যৱস্থাৰ আন্তঃগাঁথনি আজিও আধুনিকধৰণে উন্নত নহয় ৷ দেশৰ বহুকেইখন জিলা আৰু স্থানীয় ন্যায়ালয়তে নাই অতিকৈ প্ৰয়োজনীয় কিছু সা-সুবিধা ৷ বিশেষকৈ খোৱাপানীৰ সু-ব্যৱস্থা, শৌচালয়ৰ অভাৱ, পৰিস্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতাৰ অভাৱে জুৰুলা কৰিছে দেশৰ অধিকাংশ ন্যায়ালয় চৌহদ ৷ ন্যায় ব্যৱস্থাৰ ক্ষীপ্ৰকৰণৰ বাবে এই ব্যৱস্থাসমূহ ন্যায়ালয়ত থকাটো অতিকৈ জৰুৰী ৷

দেশৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ সূৰ্যকান্তে বহুকেইখন উচ্চ ন্যায়ালয় আৰু জিলা আদালতৰ এনেধৰণৰ আন্তঃগাঁথনিমূলক প্ৰয়োজনীয়তাসমূহ নিৰীক্ষণ কৰিবলৈ গঠন কৰিছে ন্যায়িক আন্তঃগাঁথনি পৰামৰ্শদাতা সমিতি ৷ এই সমিতিৰ উদ্দেশ্য হৈছে সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত এক সংহত আন্তঃগাঁথনি পৰিৱেশ তন্ত্ৰ সুনিশ্চিত কৰা ।

উচ্চতম ন্যায়ালয়ে জাৰি কৰা এক প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তি অনুসৰি সমিতিখনক সকলোবোৰ পৰিস্থিতি চালি-জাৰি চোৱাৰ পিছত ভাৰতৰ মুখ্য ন্যায়াধীশৰ ওচৰত প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে ৷ যিয়ে বিষয়টো বিবেচনা কৰি ভাৰত চৰকাৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ ওচৰলৈ বিষয়টো নি তেওঁলোকৰ আগত উপস্থাপন কৰিব ৷

মুখ্য ন্যায়াধীশৰ আৰু উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশ অৰবিন্দ কুমাৰৰ নেতৃত্বত গঠিত এই সমিতিৰ লক্ষ্য হৈছে সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত আদালতৰ আন্তঃগাঁথনিৰ প্ৰয়োজনীয়তাসমূহ মূল্যায়ন কৰা ।

সমিতিখনৰ আন আন ন্যায়াধীশসকলৰ ভিতৰত আছে ক্ৰমে - কলকাতা উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশ দেবাংছু বাছাক, পঞ্জাৱ আৰু হাৰিয়ানা উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশ অশ্বিনী কুমাৰ মিশ্ৰ আৰু বোম্বে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশ সোমশেখৰ সুন্দৰেছন ৷

নতুন দিল্লীস্থিত কেন্দ্ৰীয় লোক নিৰ্মাণ বিভাগ(CPWD)ৰ সঞ্চালকপ্ৰধানগৰাকীও এই সমিতিৰে সদস্য ৷ ভাৰতৰ শীৰ্ষ আদালত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ সচিব প্ৰধানগৰাকীয়েও এই সমিতিৰ সদস্য সচিব হিচাপে দায়িত্ব পালন কৰিব ৷

