আদালতৰ আন্তঃগাঁথনিৰ প্ৰয়োজনীয়তা পূৰাবলৈ ন্যায়িক আন্তঃগাঁথনি পৰামৰ্শদাতা সমিতি গঠন
By ANI
Published : May 12, 2026 at 8:28 PM IST
নতুন দিল্লী: দেশৰ ন্যায় ব্যৱস্থাৰ আন্তঃগাঁথনি আজিও আধুনিকধৰণে উন্নত নহয় ৷ দেশৰ বহুকেইখন জিলা আৰু স্থানীয় ন্যায়ালয়তে নাই অতিকৈ প্ৰয়োজনীয় কিছু সা-সুবিধা ৷ বিশেষকৈ খোৱাপানীৰ সু-ব্যৱস্থা, শৌচালয়ৰ অভাৱ, পৰিস্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতাৰ অভাৱে জুৰুলা কৰিছে দেশৰ অধিকাংশ ন্যায়ালয় চৌহদ ৷ ন্যায় ব্যৱস্থাৰ ক্ষীপ্ৰকৰণৰ বাবে এই ব্যৱস্থাসমূহ ন্যায়ালয়ত থকাটো অতিকৈ জৰুৰী ৷
দেশৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ সূৰ্যকান্তে বহুকেইখন উচ্চ ন্যায়ালয় আৰু জিলা আদালতৰ এনেধৰণৰ আন্তঃগাঁথনিমূলক প্ৰয়োজনীয়তাসমূহ নিৰীক্ষণ কৰিবলৈ গঠন কৰিছে ন্যায়িক আন্তঃগাঁথনি পৰামৰ্শদাতা সমিতি ৷ এই সমিতিৰ উদ্দেশ্য হৈছে সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত এক সংহত আন্তঃগাঁথনি পৰিৱেশ তন্ত্ৰ সুনিশ্চিত কৰা ।
উচ্চতম ন্যায়ালয়ে জাৰি কৰা এক প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তি অনুসৰি সমিতিখনক সকলোবোৰ পৰিস্থিতি চালি-জাৰি চোৱাৰ পিছত ভাৰতৰ মুখ্য ন্যায়াধীশৰ ওচৰত প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে ৷ যিয়ে বিষয়টো বিবেচনা কৰি ভাৰত চৰকাৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ ওচৰলৈ বিষয়টো নি তেওঁলোকৰ আগত উপস্থাপন কৰিব ৷
মুখ্য ন্যায়াধীশৰ আৰু উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশ অৰবিন্দ কুমাৰৰ নেতৃত্বত গঠিত এই সমিতিৰ লক্ষ্য হৈছে সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত আদালতৰ আন্তঃগাঁথনিৰ প্ৰয়োজনীয়তাসমূহ মূল্যায়ন কৰা ।
সমিতিখনৰ আন আন ন্যায়াধীশসকলৰ ভিতৰত আছে ক্ৰমে - কলকাতা উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশ দেবাংছু বাছাক, পঞ্জাৱ আৰু হাৰিয়ানা উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশ অশ্বিনী কুমাৰ মিশ্ৰ আৰু বোম্বে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশ সোমশেখৰ সুন্দৰেছন ৷
নতুন দিল্লীস্থিত কেন্দ্ৰীয় লোক নিৰ্মাণ বিভাগ(CPWD)ৰ সঞ্চালকপ্ৰধানগৰাকীও এই সমিতিৰে সদস্য ৷ ভাৰতৰ শীৰ্ষ আদালত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ সচিব প্ৰধানগৰাকীয়েও এই সমিতিৰ সদস্য সচিব হিচাপে দায়িত্ব পালন কৰিব ৷
