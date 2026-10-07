মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত নিযুক্তি প্ৰসংগ : পুনৰীক্ষণৰ দাবীৰে কৰা আবেদন বিবেচনা কৰিবলৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ সন্মতি

মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত নিযুক্তি প্ৰসংগ : পুনৰীক্ষণৰ দাবীৰে কৰা আবেদন বিবেচনা কৰিবলৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ সন্মতি
এই অন্তৱৰ্তীকালীন আবেদনত চিইচি আইন, ২০২৩ক প্ৰত্যাহ্বান জনোৱা আবেদনসমূহৰ ওপৰত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ২৩ ছেপ্টেম্বৰৰ ৰায় পুনৰ আহ্বান কৰা হৈছে ।
Published : October 7, 2026 at 4:01 PM IST
নতুন দিল্লী: মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্তৰ নিযুক্তি সম্পৰ্কীয় আবেদন পুনৰ বিবেচনা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ সন্মতি ৷ মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত আইন সম্পৰ্কীয় গোচৰৰ বিভাজন ৰায় পুনৰ বিবেচনা কৰিবলৈ জনোৱা আহ্বানৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আদালতত দাখিল কৰা আবেদন পুনৰীক্ষণ কৰা হ’ব বুলি বুধবাৰে দেশৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ সূৰ্য কান্তে জানিবলৈ দিছে ।
মুখ্য ন্যায়াধীশ সূৰ্য কান্তৰ লগতে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশদ্বয় ক্ৰমে জয়মল্য বাগচী আৰু ভি মোহনাৰে গঠিত বিচাৰপীঠৰ সন্মুখত জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা গোপাল শংকৰানাৰায়ণনে এই আবেদন দাখিল কৰিছিল ৷
জ্যেষ্ঠ অধিবক্তাগৰাকীয়ে এই কথা স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে এয়া এক অন্তৱৰ্তীকালীন আবেদন, যাৰ জৰিয়তে ২৩ ছেপ্টেম্বৰত ন্যায়াধীশ দীপাংকৰ দত্ত আৰু ন্যায়াধীশ এছ চি শৰ্মাক লৈ মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত আৰু নিৰ্বাচন আয়ুক্ত (নিযুক্তি, সেৱাৰ চৰ্ত আৰু কাৰ্যকাল) আইন, ২০২৩ক প্ৰত্যাহ্বান জনোৱা আবেদন সন্দৰ্ভত প্ৰদান কৰা ৰায়ক পুনৰ বিবেচনা কৰিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে ।
বিষয়টো বিবেচনা কৰিবলৈ সন্মত হৈ মুখ্য ন্যায়াধীশ সূৰ্য কান্তে কয়, ‘‘আমি ইয়াৰ পুনৰ পৰীক্ষণ কৰিম আৰু তাৰপিছতহে সিদ্ধান্ত ল’ম ।’’
জ্যেষ্ঠ অধিবক্তাগৰাকীয়ে বিচাৰপীঠক জনাইছে যে বিভাজনৰ ৰায়দানৰ বিৰুদ্ধে আন এটা পক্ষই আবেদন দাখিল কৰিছে । মুখ্য ন্যায়াধীশগৰাকীয়ে এই বিষয়ে অধ্যয়ন কৰা বুলি জানিবলৈ দিয়ে ।
অধিবক্তা শংকৰানাৰায়ণনে কয়, ‘‘কিন্তু এটা পৰ্যালোচনা আবেদন নিৰাময় আবেদনৰ পূৰ্বে হোৱা উচিত ৷’’ লগতে তেওঁৰ বিষয়টো এক অন্তৱৰ্তীকালীন আবেদন বুলিও অধিবক্তাগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰে ।
বিগত ২৩ ছেপ্টেম্বৰত ন্যায়াধীশ দীপাংকৰ দত্ত আৰু ন্যায়াধীশ এছ চি শৰ্মাৰে গঠিত বিচাৰপীঠে মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত আৰু অন্যান্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত (নিযুক্তি, সেৱাৰ চৰ্ত আৰু কাৰ্যকাল) আইন, ২০২৩ক প্ৰত্যাহ্বান জনোৱা আবেদনসমূহ বৃহৎ বিচাৰপীঠলৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ কেন্দ্ৰৰ যুক্তিৰ ওপৰত বিভাজিত ৰায়দান কৰে ।
ন্যায়াধীশ দত্তই চৰকাৰৰ উদাহৰণ প্ৰত্যাখ্যান কৰি ২০২৩ চনৰ আইনখনৰ প্ৰত্যাহ্বান সন্দৰ্ভত মতামত আগবঢ়ায় । ন্যায়াধীশ দত্তই কয় যে দুয়োটা বিষয় তুলনা কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই যদিও ন্যায়াধীশ শৰ্মাৰ মতামত ভিন্ন । বিচাৰপীঠে এই গোচৰটো পাঁচজনীয়া বিচাৰপীঠলৈ প্ৰেৰণ কৰি মুখ্য ন্যায়াধীশ সূৰ্যকান্তৰ আগত দাঙি ধৰে ৷
লগতে পঢ়ক: কাৰাবন্দী সাংসদ অমৃতপাল সিঙলৈ আদালতৰ সকাহ, আইতাকৰ সৈতে ভিডিঅ’ কলৰ অনুমতি