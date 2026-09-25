মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্তক অপসাৰণৰ দাবীত যন্তৰ-মন্তৰত তীব্ৰ প্ৰতিবাদ
এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় ৷ সন্ধিয়া ৭ বজাৰ পিছতো সমগ্ৰ দিল্লীৰ বিভিন্ন থানাত প্ৰায় ২০০ লোকক আটক কৰি ৰখা হৈছে ৷
Published : September 25, 2026 at 9:48 PM IST
নতুন দিল্লী: নতুন দিল্লীৰ যন্তৰ-মন্তৰ পুনৰ এবাৰ বৃহৎ প্ৰতিবাদৰ সাক্ষী হৈ পৰে । এছআইআৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ আৰু মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ অপসাৰণৰ দাবীত শুকুৰবাৰে ৰাজধানী দিল্লীত ‘নাগৰিক সমদল’ শীৰ্ষক প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হৈছিল ৷
এছআইআৰৰ বাবে দিল্লীৰ ভোটাৰ তালিকাৰ পৰা নাম কৰ্তন কৰাক লৈ ক্ষুব্ধ সাধাৰণ লোকসকলেও এই প্ৰতিবাদত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল । ছাত্ৰ সংগঠন আইছাৰ সভানেত্ৰী নেহা বোৰা আৰু তেওঁৰ সহযোগীসকলে যন্তৰ-মন্তৰত বিভিন্ন ধৰণৰ শ্লোগানেৰে এছআইআৰ বন্ধ কৰাৰ লগতে নিৰ্বাচন আয়ুক্তক অপসাৰণ কৰাৰ দাবী জনায় ।
अपराधियों को पकड़ने की बजाय वोट चोरों को बचाने के लिए दिल्ली पुलिस ने हम सब को हिरासत में ले लिया है - दीपांकर भट्टाचार्य, अंजली भारद्वाज और नेहा बोरा सहित मुझे और अनेक युवा साथियों को दिल्ली कैंट के करीब कहीं ले जा रहे हैं, अभी बताया नहीं किस थाने में। https://t.co/Ic4veBeACm pic.twitter.com/W7mY92h30s— Yogendra Yadav (@_YogendraYadav) September 25, 2026
সংবাদ মাধ্যমৰ আগত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি থকাৰ সময়তে যোগেন্দ্ৰ যাদৱ, প্ৰশান্ত ভূষণ, দীপাংকৰ ভট্টাচাৰ্য আৰু নন্দিতা নাৰায়ণক আৰক্ষীয়ে বাধা প্ৰদান কৰে । তেওঁলোকে যন্তৰ-মন্তৰ ৰোডলৈ যাব বিচাৰে যদিও আৰক্ষীয়ে অনুমতি নিদিয়াত প্ৰতিবাদী সমদলটো পেটেল চ’ক মেট্ৰ’ পাৰ্কিং স্থানৰ সমীপতে ৰৈ যায় ৷
আনহাতে, আটকাধীন প্ৰতিবাদকাৰীসকলক মুকলি কৰাৰ দাবীত প্ৰতিবাদ অধিক তীব্ৰতৰ হৈ পৰে ৷ প্ৰতিবাদকাৰীসকলে দাবী কৰা মতে, সন্ধিয়া ৭ বজাৰ পিছতো সমগ্ৰ দিল্লীৰ বিভিন্ন থানাত প্ৰায় ২০০ লোকক আটক কৰি ৰখা হৈছে ৷ বিশেষকৈ চিপিআই(এমএল)ৰ সাধাৰণ সম্পাদক দীপাংকৰ ভট্টাচাৰ্য, যোগেন্দ্ৰ যাদৱ আৰু আইএছএৰ নেতা নেহা বোৰা, নীতিশ, অভিগনন, আমিন, অঞ্জলিকে ধৰি বহুকেইগৰাকী প্ৰতিবাদকাৰীক এতিয়াও আৰক্ষীয়ে মুকলি কৰি দিয়া নাই ।
দিল্লী আৰক্ষীৰ এই কাৰ্যৰ বিৰুদ্ধে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰি প্ৰতিবাদকাৰীসকলে ভোটদান আৰু গণতন্ত্ৰৰ সৈতে জড়িত বিষয়ত মাত মতা লোকসকলক এনেদৰে আটক কৰাটো অযুক্তিকৰ বুলি উল্লেখ কৰে । তেওঁলোকে আটাইকেইজন প্ৰতিবাদকাৰীৰ মুক্তিৰ দাবী জনায় ।
AISA president Neha Bora, Yogendra Yadav & Anjali Bharadwaj have all been detained by Delhi Police at Jantar Mantar & taken in different buses to different places!— Prashant Bhushan (@pbhushan1) September 25, 2026
Clearly the govt is in panic mode after the expose of the Express about the brazenly illegal & unilateral… https://t.co/iaZBsfqfNc
দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধ্যাপিকা নন্দিতা নাৰায়ণৰ সৈতে হোৱা বাৰ্তালাপ আৰু বিশিষ্ট সমাজকৰ্মী আৰু অধিবক্তাৰ বক্তব্য অনুসৰি দিল্লী আৰক্ষীয়ে প্ৰতিবাদ বন্ধ কৰাৰ বাবে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি কেইবাজনো সুপৰিচিত নেতা-কৰ্মীক আটক কৰে । আটকাধীন অৱস্থাতে সমাজকৰ্মী যোগেন্দ্ৰ যাদৱে দিল্লী আৰক্ষীয়ে অপৰাধীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে ভোট চুৰি কৰাসকলক ৰক্ষা কৰিবলৈ সকলোকে আটক কৰি ৰাখিছে বুলি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰে ।
যোগেন্দ্ৰ যাদৱে তেওঁক দীপাংকৰ ভট্টাচাৰ্য, অঞ্জলি ভৰদ্বাজ, আইএছএৰ সভাপতি নেহা বোৰা আৰু অসংখ্য যুৱ সহযোগীক বাছত লৈ দিল্লী কেণ্টৰ ওচৰৰ এখন আৰক্ষী থানালৈ নিয়া হৈছে বুলি উল্লেখ কৰে ৷
এই কাৰ্যক তীব্ৰ গৰিহণা দি উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা প্ৰশান্ত ভূষণে আইছাৰ সভাপতি নেহা বোৰা, যোগেন্দ্ৰ যাদৱ আৰু অঞ্জলি ভৰদ্বাজকে ধৰি আটাইকেইজন আটকাধীন প্ৰতিবাদকাৰীক দিল্লী আৰক্ষীয়ে যন্তৰ-মন্তৰৰ পৰা পৃথক পৃথক বাছত বিভিন্ন স্থানলৈ নিয়া বুলি জানিবলৈ দিয়ে ৷ তেওঁ অভিযোগ কৰে যে, দেশৰ মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ একপক্ষীয় আৰু নীতি বহিৰ্ভুত কাৰ্যকলাপ পোহৰলৈ অহাৰ পিছতে চৰকাৰখন শ’লঠেকত পৰিছে ৷ যাৰ বাবে কুমাৰৰ পদত্যাগ দাবী কৰাৰ লগে লগে সাধাৰণ লোকসকলৰ কণ্ঠ দমন কৰিবলৈ বলপূৰ্বক গোচৰ জাপি দিয়াৰ চেষ্টা চলোৱা হৈছে ।
প্ৰতিবাদত অংশগ্ৰহণ কৰা নন্দিতা নাৰায়ণে দেশৰ নিৰ্বাচনী ব্যৱস্থা আৰু গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰৰ সন্দৰ্ভত গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে । তেওঁ কয় যে এই প্ৰতিবাদ কেৱল এটা বিষয়ক লৈ নহয়, বৰং দেশবাসীৰ বিশ্বাসযোগ্যতা আৰু গণতন্ত্ৰৰ মেৰুদণ্ড সুৰক্ষিত কৰাৰ লক্ষ্যৰে কৰা হৈছে । নিৰ্বাচনী ব্যৱস্থা আৰু ‘এজন মানুহ, এক ভোট’ৰ সাংবিধানিক অধিকাৰ বিলুপ্ত হ’লে কোনো নাগৰিক সুৰক্ষিত হৈ নাথাকিব ৷ আজি সমাজৰ সাধাৰণ জনসাধাৰণৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো স্তৰৰ নাগৰিকৰ মৌলিক অধিকাৰ আৰু নাগৰিকত্বলৈ ভাবুকি আহিছে ৷ এনে সময়ত চৰকাৰৰ স্বৈৰাচাৰিতাৰ বিৰুদ্ধে মাত মতাটো প্ৰতিগৰাকী নাগৰিকৰ কৰ্তব্য ।
উল্লেখ্য যে, শুকুৰবাৰে প্ৰতিবাদ তীব্ৰতৰ হৈ পৰাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আৰক্ষী প্ৰশাসনে যন্তৰ-মন্তৰ আৰু ইয়াৰ আশে-পাশে থকা অঞ্চলত নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কটকটীয়া কৰি তোলে ৷
লগতে পঢ়ক: ছত্তীশগড়ত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা : ৬ জনৰ মৃত্যু, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ শোকপ্ৰকাশ