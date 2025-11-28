৩,৩০০ জোৱানৰে সংসদৰ নিৰাপত্তা বৃদ্ধি চি আই এছ এফৰ
১ ডিচেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হ’ব সংসদৰ শীতকালীন অধিৱেশন ৷ এই অধিৱেশন ১৯ ডিচেম্বৰলৈকে চলিব ।
নতুন দিল্লী: সোমবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হ’ব সংসদৰ শীতকালীন অধিৱেশন ৷ এই অধিৱেশনৰ সময়তে কেন্দ্ৰীয় ঔদ্যোগিক নিৰাপত্তা বাহিনী(CISF)য়ে শুকুৰবাৰে বিশদ পৰ্যালোচনাৰ অন্তত ৩,৩০০ গৰাকী জোৱান নিয়োগ কৰি সংসদ ভৱন চৌহদত নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কটকটীয়া কৰিছে ।
চি আই এছ এফৰ এগৰাকী মুখপাত্ৰই কয়, ‘‘চি আই এছ এফৰ কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাত প্ৰৱেশ নিয়ন্ত্ৰণ, পৰিধি আৰু আভ্যন্তৰীণ নিৰাপত্তা, সন্ত্ৰাসবাদ বিৰোধী প্ৰস্তুতি আৰু জৰুৰীকালীন সঁহাৰি আদিক সামৰি লোৱা হৈছে ৷’’
মুখপাত্ৰগৰাকীৰ মতে, ৩,৩০০ ৰো অধিক কৰ্মীক উন্নত স্ক্ৰীনিং ব্যৱস্থা আৰু ড্ৰোণ, চাইবাৰ, চি বি আৰ এন আৰু এন এছ জি/আৰ্মী মডিউলত বিশেষ প্ৰশিক্ষণৰ সৈতে নিয়োগ কৰা হৈছে, যাৰ ফলত এক শক্তিশালী কেইবা তৰপীয়া সুৰক্ষা ব্যৱস্থা নিশ্চিত কৰা হৈছে ।
আনহাতে, চি আই এছ এফৰ কৰ্মীসকলৰ প্ৰস্তুতি বৃদ্ধিৰ বাবে সংশোধিত পোষ্টিং নৰ্ম, কঠোৰ প্ৰট’কল আৰু নিয়মীয়াকৈ বহু সংস্থাৰ অনুশীলন ৰূপায়ণ কৰা হৈছে বুলি মুখপাত্ৰগৰাকীয়ে জানিবলৈ দিয়ে ৷
মুখপাত্ৰগৰাকীয়ে কয়, ‘‘চি আই এছ এফে সকলো সময়তে এক নিৰাপদ আৰু স্থিতিস্থাপক পৰিৱেশ প্ৰদান কৰি ভাৰতীয় গণতন্ত্ৰৰ হৃদয়ক সুৰক্ষিত কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিত অটল আছে ।’’
২০২৩ চনত সংসদৰ ভিতৰত নিৰাপত্তা ভংগ হোৱাৰ পিছত চি আই এছ এফে সংসদৰ নিৰাপত্তাৰ বাবে যোৱা বছৰৰ মে’ মাহত বিশেষভাৱে প্ৰশিক্ষিত নিৰাপত্তাৰক্ষীক নিযুক্তি দিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল ।
সংসদৰ নিৰাপত্তাৰ দায়িত্ব লোৱাৰ পূৰ্বে চি আই এছ এফৰ কৰ্মীসকলে ফায়াৰ উইং ৰিফ্ৰেচাৰ প্ৰশিক্ষণ পাঠ্যক্ৰম, এক্স-বি আই এছ স্ক্ৰীনাৰ প্ৰশিক্ষণৰ লগতে ফ্ৰিস্কিং আৰু চেক প্ৰশিক্ষণ, ডগ স্কোৱাড প্ৰশিক্ষণ, বম-ডিটেকশ্যন এণ্ড ডিচপ’জেল স্কোৱাড(বি ডি ডি এছ) ৰিফ্ৰেচাৰ পাঠ্যক্ৰম, যোগাযোগ আৰু চি চি টি ভি প্ৰশিক্ষণ, কিউ আৰ টি+কেট প্ৰশিক্ষণ, স্নাইপাৰ প্ৰশিক্ষণ আৰু সশস্ত্ৰ সহায় প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰিছিল ৷
২০২৩ চনৰ ১৩ ডিচেম্বৰত সাগৰ শৰ্মা আৰু মনোৰঞ্জন ডি নামৰ দুজন অনুপ্ৰৱেশকাৰীয়ে ৰাজহুৱা গেলেৰীৰ পৰা লোকসভাৰ চেম্বাৰত প্ৰৱেশ কৰি হালধীয়া ৰঙৰ ধোঁৱাৰ টেমা এটা দলিয়াই দিয়াৰ পিছত সংসদৰ নিৰাপত্তাৰ দায়িত্বৰ বাবে যোৱা বছৰ চি আই এছ এফ নিযুক্তি দিয়াৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছিল ।
ইয়াৰ পূৰ্বে সংসদৰ নিৰাপত্তা সেৱাই সংসদৰ ভিতৰত নিৰাপত্তা প্ৰদান কৰিছিল । যুটীয়া সচিব(নিৰাপত্তা)ৰ নেতৃত্বত সংসদৰ নিৰাপত্তা সেৱাই সংসদ ভৱন চৌহদত নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা চোৱাচিতা কৰিছিল ।
উল্লেখযোগ্য যে, সেই সময়ৰ কেন্দ্ৰীয় বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বিত্তলভাই পেটেলে ১৯২৯ চনৰ ৩ ছেপ্টেম্বৰত ‘ৱাচ এণ্ড ৱাৰ্ড কমিটী’ গঠন কৰিছিল । পিছলৈ ২০০৯ চনত ইয়াৰ নাম সলনি কৰি সংসদ নিৰাপত্তা সেৱা(পি এছ এছ) কৰা হয় । পি এছ এছ আছিল ভি আই পি আৰু ভি ভি আই পি, অট্টালিকা আৰু ইয়াৰ কৰ্মীসকলক সক্ৰিয়, প্ৰতিৰোধমূলক আৰু সুৰক্ষামূলক সুৰক্ষা প্ৰদানৰ বাবে এক আভ্যন্তৰীণ ব্যৱস্থা ।
সংসদ গৃহৰ চৌহদৰ ভিতৰত থকা লোক, সামগ্ৰী আৰু বাহনৰ প্ৰৱেশ নিয়ন্ত্ৰণ আৰু নিয়ন্ত্ৰণৰ পৰিচালনাৰ দায়িত্ব কেৱল সংসদ নিৰাপত্তা সেৱাৰ আছিল । সদনৰ মাৰ্শ্বেলিঙৰ কামো পি এছ এছক ন্যস্ত কৰা হৈছিল ।
